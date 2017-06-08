22:49 08 июня

Коалиция США нанесла очередной удар по проправительственным силам у Ат-Танфа

Коалиция во главе с США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии, сообщил официальный представитель военных Райан Диллон.

По его словам, как и в предыдущих двух случаях удар был нанесен в районе населенного пункта Ат-Танфа, где "силы коалиции и их союзники действуют уже несколько месяцев". Он затруднился сказать, есть ли жертвы в результате последнего удара, отметив, что сейчас военные выясняют это.

Он также сообщил, что коалиция сбила беспилотник проправительственных сил после того, как он попытался нанести по ней удар.


Беспилотник сбросил боеприпасы, которые никак не затронули коалицию. У беспилотника были еще боеприпасы, поэтому мы сбили его
— сказал Диллон.

Это первый известный случай, когда проправительственные силы в Сирии попытались нанести удар по коалиции во главе с США.

Диллон затруднился сказать, кому именно принадлежал беспилотник и где был произведен.

Кроме того, он рассказал, что по каналам связи, установленным для предотвращения конфликтов, коалиция обращается с требованием, чтобы проправительственные силы покинули район Ат-Танфа.

Союзники сообщали, что такие каналы связи у нее действуют только с российскими военными, а с сирийской армией и проправительственными силами их нет.



Напомним, второй по счету удар коалиция США нанесла по проправительственным силам в Ат-Танфе на юге Сирии во вторник. Тогда погибли двое военных. До этого удар был нанесен в середине мая. Причиной называлась якобы существующая угроза со стороны проправительственных сирийских сил.

При этом оперативный штаб союзников Дамаска, в том числе подразделения ливанской «Хезболлы» и Ирана, объявил о намерении нанести удар по позициям американских военных в Сирии, если появится такая необходимость.

Использованы фотографии: http://patriot-donetsk.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 145

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  1. Комментарий был удален.
    1. Titsen Сегодня, 19:46
      Цитата: Zibelew
      Сейчас наш МИД особенно озаботится


      Точно!

      Где ответные действия?

      Только болтовня!

      Не удивлюсь, если Асад начнёт крысятничать...
      Titsen
      1. Татьяна Сегодня, 20:13
        Короче говоря, США захватили военным путём эту территорию САР и удерживают её, как свою собственную. Это есть захватническая аннексия США части территории у суверенной Сирии!
        США на лобовую войну с РФ нарываются! Но они думают, что лобового столкновения у них с Россией всё-таки не будет! Ибо они действуют по заветам Бжезинского! Поэтому и наглеют!
        Татьяна
        1. cniza Сегодня, 20:49
          Идет игра нервов , кто первый совершит ошибку ... простых людей жалко.
          cniza
          1. aleksfill Сегодня, 21:19
            Никакой игры нервов, всё это следствие сговора Гаранта, за спиной Асада, с США,
            Турцией, Израилем.
            aleksfill
            1. Стабилиози Сегодня, 21:24
              По данным сирийских источников, коалиция США нанесла удар по проправительственным сирийским войскам близ Ат-Танфа только после приземления российского самолета-разведчика А-50У.
              Стабилиози
        2. CooL_SnipeR Сегодня, 21:22
          Теперь он его этита и жарят его на элитной сковородке
          CooL_SnipeR
        3. gendowar Сегодня, 21:57
          Эта элита уже разбегается, осталось руководству.
          gendowar
      2. Злой543 Сегодня, 20:16
        Поимели, по другому не скажешь, озаботился и будем говорить о многополярном мире
        Злой543
      3. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. vorobey Сегодня, 22:04
            Цитата: pjastolov
            к модераторам - когда вы научитесь классику от ругательств отличать, или - толерасты
            привожу картинку - от которой вы слово зарезали


            причем здесь толерасты... во первых только открыл.. только увидел, во вторых по вашим постам во времени Вы и сами то сначала залипуху не увидели.. а в третьих .. все таки глубинный смысл в обоих выражениях.. в первом констатация факта. а во втором отголоски совести.. в Конституции РФ за каждым закреплено право выбора - свобода совести и вероисповедания.. так что.. выбор Ваш а не модераторов.. laughing

            а что касается ударов по войскам Асада... это переломило как то ход боев? recourse

            американцы в сирии как х ер в рукомойнике и хочется и колется и мама не велит... так хотя бы перед зеркалом покрасоваться.. feel
            vorobey
            1. pjastolov Сегодня, 22:09
              да согласен по времени, сначала не увидел, сделал комент - в то же время пришел ответ с другой новости, оттуда обратно, увидел, думал лох - попытался исправить - мне жилище индейцев(фигвам) - написал, теперь я Вам объяснил? или надо дополнительно что-то?
              pjastolov
              1. vorobey Сегодня, 22:22
                Цитата: pjastolov
                да согласен по времени, сначала не увидел, сделал комент - в то же время пришел ответ с другой новости, оттуда обратно, увидел, думал лох - попытался исправить - мне жилище индейцев(фигвам) - написал, теперь я Вам объяснил? или надо дополнительно что-то?


                мне ? зачем.. можно было самому удалить или исправить..
                vorobey
                1. pjastolov Сегодня, 22:25
                  что мне? вообще смысл написанного поняли, мне - это мне, а не вам, или пивасик действует?
                  pjastolov
      4. Сухой_Т-50 Сегодня, 20:58
        Цитата: Titsen
        где ответные действия?

        Типа Россия не бомбит онижедетей,ага yes
        Сухой_Т-50
      5. DF70 Сегодня, 21:05
        Цитата: Titsen
        Где ответные действия?

        «Боже царя храни» поют.
        DF70
    2. Владимир 38 Сегодня, 19:49
      Вот почувствали безнаказанность теперь хреначить Асада будут
      Владимир 38
      1. donavi49 Сегодня, 19:57
        Там еще Шахид129 (иранский БПЛА) сбили - который подлетел к этому н.п. Вангую, что если сирийский МиГ туда полетит - его тоже собьют.
        donavi49
        1. Владимир 38 Сегодня, 20:00
          Да тут даже ванговать не надо.. После того, как аэродром топорами закидали, а мы не отреагировали, я так и писал, что теперь Асаду тяжело будет. И с каждым безнаказанным актом агрессии, полосатые будут больше наглеть. Они очень предсказуемые.
          Владимир 38
          1. pjastolov Сегодня, 20:23
            да, как то стыдно, или ответка должна быть, или брысь под лавку. сейчас на меня накинутся - диванный комдив, но ведь ни в приложение фаберже не ставят, а мы тут пыжимся, доказываем какие мы крутые, если пять минут поварился - крутым не станеш, это надо доказывать, а не можем, так нечего и щеки надувать am
            pjastolov
            1. wazza Сегодня, 20:46
              Сообщить по каналам связи чтобы сирийская территория в районе Ат-Танфа была покинута всеми силами кроме правитедьственных или проправительственных и потом нанести туда удар калибрами или скадами, точками. По одному за каждый месяц незаконного нахождения там.
              wazza
              1. Rabioso Сегодня, 22:03
                Ты что курил? Бамбук что ли? Ваш Путин конечно диктатор но не же. На кой ему война со штатами если он и так свой кусок территории получит? И Сирия давно не суверенная. Там не Асад у власти а Иран с Россией.
                Rabioso
          2. Злой543 Сегодня, 21:15
            Теперь ВСУ пойдёт в наступление на Донбассе, с оглядкой на США. А наш МИД озаботится.
            Злой543
      2. Злой543 Сегодня, 20:18
        Цитата: Владимир 38
        Вот почувствали безнаказанность теперь хреначить Асада будут

        Просто ему объявили войну и теперь работают в открытую
        Злой543
        1. Татьяна Сегодня, 20:48
          Злой543
          Просто ему (Асаду) объявили войну

          Да не Асаду, как таковому, США объявили войну, а всему СВЕТСКОМУ (не религиозному)режиму на БВ, который сейчас единственно и представлен в Сирии (САР) режимом Асада.
          Татьяна
        2. wazza Сегодня, 20:48
          Без объявления. Они уже давно заявили что не признают сирийское правительство. еще чуть и наверно сирийского представителя выведут из ООН или даже посадят куда-нибудь... Такие происки лечатся только подобным.
          wazza
          1. vorobey Сегодня, 22:27
            Цитата: wazza
            Без объявления. Они уже давно заявили что не признают сирийское правительство. еще чуть и наверно сирийского представителя выведут из ООН или даже посадят куда-нибудь... Такие происки лечатся только подобным.


            ну.. это сложно будет..
            vorobey
    3. Комментарий был удален.
      1. donavi49 Сегодня, 20:10
        По факту американская - так как они там передовую базу SOF уже собрали и своих ручных бабахов вперед поставили.

        И судя по решимости, трассу Багдад-Дамаск отдавать они не будут не при каких обстоятельствах.
        donavi49
        1. megajob Сегодня, 20:15
          Таки надо Шойгу позвонить им в полдень по Москве (кто не понял - в матрасии будет полночь) и сообщить что через час мы уничтожаем террористов на месте вашей базы, кто за час не свалили, тот сам !! tongue soldier И запустить с десяток калибров!! Матрасы беззаконно нам находятся и они это знают! Так что убивать их на территории Сирии - это есть Законное уничтожение агрессора! good
          megajob
          1. Logall Сегодня, 20:23
            Прочитал новость и офигел, что творится? Где наши действия?Просирийские где?
            И я, как назло, в метро еду ничего сделать не могу!
            Logall
    4. сибиралт Сегодня, 20:20
      Сбили неопознанный беспилотник. Подождем дополнительной инфы.
      сибиралт
  2. skylare Сегодня, 19:45
    Что же это за "проправительственные силы" такие, что их даже и назвать не могут? Странно как-то.
    skylare
    1. Васян1971 Сегодня, 19:48
      Цитата: skylare
      Что же это за "проправительственные силы" такие, что их даже и назвать не могут? Странно как-то.

      Ну да. Много они наших хакеров поимённо назвали!
      Васян1971
    2. avt Сегодня, 19:54
      Цитата: skylare
      Что же это за "проправительственные силы" такие, что их даже и назвать не могут? Странно как-то.

      Может Хэзболла , может иранцы . а может и набранные со всего света шииты.
      Цитата: Titsen
      Где ответные действия?
      Только болтовня!

      Кого , кем и как ? Снять комплекся ПВО с Хмеймим и Тартуса и кинуть их пустыню ??Там со стороны Иордании группировка уже стоит отмобилизованная и ждёт команду от USов -Фас.
      Цитата: Васян1971
      А мы утираемся и улыбаемся...

      А вы не обгаживайтесь и утираться не придётся . Ведь реально нихрена не знаете за расклад в Сурии, но умом от одной строчки в интернете вскипаете . Нашим что ? И за иранские интересы впрягаться ? Восток дело тонкое . Суетиться там себе дороже , а делать надо всё вовремя , или своевременно и уж тем более чужую работу в виде субботника за дядю.
      avt
      1. KGB WATCH YOU Сегодня, 20:00
        Кого , кем и как ? Снять комплекся ПВО с Хмеймим и Тартуса и кинуть их пустыню ??Там со стороны Иордании группировка уже стоит отмобилизованная и ждёт команду от USов -Фас.

        Зачем? Если я не ошибаюсь, в прошлом году ВКС на юге Сирии "ошибочно" и конечно же "случайно" расхреначили немало зеленых одним ударом. Так вот это уже 3-й удар США по Сирийской армии в течении месяца. Где ответочка?
        KGB WATCH YOU
        1. avt Сегодня, 20:04
          Цитата: KGB WATCH YOU
          Если я не ошибаюсь, в прошлом году ВКС на юге Сирии "ошибочно" и конечно же "случайно" расхреначили немало зеленых одним ударом.

          Цитата: KGB WATCH YOU
          Где ответочка?

          Ну так и тем более чего мамкину норку смешить ,торопиться . Оглядеться , выбрать объект повесомей и въе-е-ехать так , чтобы через самый гнилой ливер до мозга дошло - убирайте своих за ленточку.
          avt
          1. тол100в Сегодня, 21:53
            Цитата: avt
            Оглядеться , выбрать объект повесомей и въе-е-ехать так

            Взвешенное и дельное предложение!
            тол100в
      2. АЛДЖЕБРАИЛ Сегодня, 21:09
        А зачем снимать комплексы с Хмеймим и Тартуса,если они надёжно прикрывают практически всю Сирию??? Вроде как во всеуслышание заявлялось,что Сирийские ПВО будут модернизированы и оснащены более современными комплексами с помощью России или уже не заявлялось???
        АЛДЖЕБРАИЛ
        1. Rabioso Сегодня, 22:08
          Не поможет модернизация. Мы например уже лекарство нашли и против С 300 и против С400.
          Rabioso
          1. Starik72 Сегодня, 22:35
            Вы против своего словопоноса лекарства найдите,а потом здесь комментируйте.
            Starik72
    3. donavi49 Сегодня, 19:56
      Пехота Лива аль-Бакир (шииты) и армейцы САА.

      donavi49
  3. Васян1971 Сегодня, 19:46
    Пошла рубаха рваться! Ответку не словили, а "озабоченности" наши не парят. А мы утираемся и улыбаемся...
    Васян1971
    1. donavi49 Сегодня, 20:01
      Прорыв сухопутного коридора в Ирак - для американцев неприемлем. Просто потому, как через него пропихнут скучающих шиитов из Ирака с танками и регулярным снабжением. А это моментально перевернет расклад сил и даст САА и Ирану возможность задавить бабахов как на юге, так и в Идлибщине.

      Сейчас с Ирана и Ирака перебрасывают исключительно самолетами. То есть легкую пехоту и максимум джипы. При этом, основное снабжение добровольцев - ложится на САА. Как следствие - такие подразделения не могут оказать существенного влияния на войну.
      donavi49
      1. avt Сегодня, 20:17
        Цитата: donavi49
        Прорыв сухопутного коридора в Ирак - для американцев неприемлем. Просто потому, как через него пропихнут скучающих шиитов из Ирака с танками и регулярным снабжением. А это моментально перевернет расклад сил и даст САА и Ирану возможность задавить бабахов как на юге, так и в Идлибщине.

        Ну как то -да , но не только ! Это уже реальный ночной кошмар для Израиля о котором только недавно стали озвучивать - По факту вполне себе конкретные проиранские шииты получают коридор снабжения и встают на границе с Израилем .То есть по факту окончательно формируется шиитская дуга под протекторатом Ирана. Ну а теперь вопрос - А оно нам ТОЖЕ надо ?Нет, конечно союзники по борьбе ...но вопрос -За интересы Ирана тоже ?Так что такой коридор со вполне себе сухопутным материально-техническим обеспечением в ползу Ирана реально баланс в Сурии меняет в строну непонятных перспектив . Так что - торопиться не надо . Сорвав зелёный плод, можно отравиться. Пусть дозреет .
        avt
        1. pjastolov Сегодня, 21:42
          если ждать - то долго
          pjastolov
      2. igor.borov775 Сегодня, 21:14
        Цитата: donavi49
        donavi49

        Цитата: donavi49
        Прорыв сухопутного коридора в Ирак - для американцев неприемлем. Просто потому, как через него пропихнут скучающих шиитов из Ирака с танками и регулярным снабжением. А это моментально перевернет расклад сил и даст САА и Ирану возможность задавить бабахов как на юге, так и в Идлибщине.
        Сейчас с Ирана и Ирака перебрасывают исключительно самолетами. То есть легкую пехоту и максимум джипы. При этом, основное снабжение добровольцев - ложится на САА. Как следствие - такие подразделения не могут оказать существенного влияния на войну.

        Уважаемый Это территория государства Сирии.Оно государство было там всегда.И никому не позволено отнимать чужое.И перестаньте нести здесь бред.
        igor.borov775
        1. donavi49 Сегодня, 21:46
          Ну - американцы там поставили передовую базу. И не скрывают этого. Более того указали, что уничтожат любую технику - которая по их мнению будет угрожать. И регулярно подтверждают это на практике (вчера Гвоздики пожгли в 60км), а не только на словах.

          Судя по тому, что ООН так и не собрали, то даже до серьезной озабоченности дело не доходит.

          По факту - весомые силы, которые были брошены на стратегическую задачу (открытие прямого сообщения с Ираком и получение шиитских подкреплений), сейчас скованы. Наступление встало.
          donavi49
        2. Rabioso Сегодня, 22:10
          Уважаемый ещё 100 лет назад такого госва не было. Так что не употреблять термин "всегда"
          Rabioso
          1. Rabioso Сегодня, 22:11
            Впрочем и Иордании и госва Израиль тоже не было. А была турецкая империя
            Rabioso
  4. Рабинович_007 Сегодня, 19:48
    Бомбёжка террористов это уже не новости, а рутина.
    Рабинович_007
    1. Оператор Сегодня, 20:03
      Цитата: Рабинович_007
      Бомбёжка террористов это уже не новости, а рутина

      Сохранил для ближайшего будушего.
      Оператор
      1. Рабинович_007 Сегодня, 20:05
        Для какого?
        Вы что Нострадамос laughing
        Рабинович_007
        1. Оператор Сегодня, 20:09
          Для будущих бомбежек Израиля.
          Оператор
          1. Биндюжник Сегодня, 20:17
            Цитата: Оператор
            Для будущих бомбежек Израиля.

            Смешно сказал ! laughing
            Биндюжник
            1. Оператор Сегодня, 20:34
              Цитата: Биндюжник
              Смешно сказал ! laughing

              Тоже сохранил для истории.
              Оператор
              1. Биндюжник Сегодня, 20:40
                Цитата: Оператор
                Тоже сохранил для истории.

                Польщен ... wink
                Биндюжник
          2. Рабинович_007 Сегодня, 20:18
            Нас уже бомбили арабские террористы, вы проспали. Они проиграли.

            Так вы за них? Тогда не кричите потом вот так -
            Рабинович_007
            1. Оператор Сегодня, 20:36
              Судя по всему, это будут в первую очередь иранские "террористы".
              Так как они, по вашему, будут кричать?
              Оператор
            2. Genry Сегодня, 21:14
              Это что, по мирным домам? Ваши сволочи?
              Genry
              1. Рабинович_007 Сегодня, 22:02
                Нет, не по мирным.
                Рабинович_007
            3. Cветлейший Сегодня, 21:17
              Арабские партизаны, террористы там только вы.
              Cветлейший
    2. pjastolov Сегодня, 20:28
      Бомбёжка террористов это уже не новости, а рутина.
      я был о Вас лучшего мнения, Вы же земляк, а правительственные войска Сирии - это не террористы, если подходить с Вашей точки зрения - ЦХАЛ тоже террористы hi
      pjastolov
      1. Рабинович_007 Сегодня, 21:03
        Я живу никого не трогаю, Израиль ни на кого не нападает. Не я послал Хизбалу на Израиль, не я спонсирую Хамас.
        Рабинович_007
    3. zivXP Сегодня, 20:44
      Рабинович_007, Вы таки правильный флаг себе приобрели? winked
      zivXP
      1. pjastolov Сегодня, 21:05
        ну таки я здесь родился, если интересно - БАРАНОВИЧИ, служил в советской армии, и живу здесь дальше hi
        pjastolov
        1. Рабинович_007 Сегодня, 21:22
          А я возле Бобруйска родился fellow
          Рабинович_007
          1. pjastolov Сегодня, 21:45
            нет - роддом БАРАНОВИЧИ, ул. Гагарина, номер бирки сказать? hi
            pjastolov
          2. pjastolov Сегодня, 21:46
            да, кстати, забыл спросить - Минск это тот, что под Бобгруйском? laughing
            pjastolov
            1. Комментарий был удален.
            2. Рабинович_007 Сегодня, 21:59
              Бобруйск в Могилевской области который.
              Рабинович_007
              1. pjastolov Сегодня, 22:11
                это шутка, старый еврейский анекдот, мне когда один еврей сказал, что самые большие диаспоры были Бобруйск и Гомель, и этот анекдот рассказал laughing
                pjastolov
                1. Рабинович_007 Сегодня, 22:22
                  Возможно. Про Гомель не знаю совсем, и не был там. Только проездом.
                  В Бобруйске может когда-то было много евреев. Сейчас не уверен.
                  Был недавно там раза 4. За покупками ездил в ЦУМ , и так прогуливался. Симпатичный городок, приятный.
                  Рабинович_007
                  1. pjastolov Сегодня, 22:28
                    я был проездом и Бобруйске и в Гомеле, командировка, из Гомеля много уехало сразу после Чернобыля hi
                    pjastolov
                    1. Рабинович_007 Сегодня, 22:34
                      Я даже там ходил в кинотеатр на 3д на фильм "Чудо женщина" smile

                      Где играет израильская актриса в главной роли.
                      Рабинович_007
                      1. pjastolov Сегодня, 22:49
                        ну я там был еще до 3Д, а кинотеатры не ходил, другие занятия были request
                        pjastolov
  5. KGB WATCH YOU Сегодня, 19:53
    Щас как выразим озабоченность и совет безопасности соберем, и янки пожалеют о том что сделали (на самом деле нет).

    Ладно первая атака США, еще можно было не обратить внимания, но это уже 3-я. Можно сбивать как бы, нет?
    KGB WATCH YOU
    1. Метроном Сегодня, 19:59
      Конечно нельзя. Сумасшедших нет.
      Метроном
      1. KGB WATCH YOU Сегодня, 20:03
        В чем заключается сумасшествие? В том что самолет ВВС США находится в воздушном пространстве чужой страны или в том, что бомбит Сирийские вооруженные силы? Хуситам пофиг кого сбивать, Турция спокойно сбила самолет ВКС РФ. Или ВВС США "исключительные", как и американская нация?

        P.S Только что хуситы уронили литак коколиции в Йемене.
        KGB WATCH YOU
        1. Метроном Сегодня, 20:08
          Что поделать. Равных в этом мире нет. Всегда есть тот, кто диктует свою волю, а сильный пожирает слабого. Таково человеческое естество.
          Метроном
          1. KGB WATCH YOU Сегодня, 20:12
            Копротивление США и коколиции военных недогосударств в Сирии и Ираке - это и есть диктат воли? Смешно. От этих ударов никакого военного результата, только пиар. 2 Гвоздики и Шилка, ну да, равных в этом мире нет конечно же (БДК из России за 1 рейс в 20 раз больше привезет).

            Тут в другом дело. Где ответные удары по зеленым на юге, как в прошлом году? После которых они заткнулись на год и не подавали ни звука.
            KGB WATCH YOU
            1. Метроном Сегодня, 20:14
              Конечно, влияние США распространяется на весь мир, а развивающиеся страны штаты вообще кормят с рук и дают им технологии и товары 21 века, которые позволяют последним не скатиться в каменный век, в обмен на сырьё. Никто не будет кусать руку кормящего, не красиво это.
              Метроном
              1. Cветлейший Сегодня, 20:28
                Цитата: Метроном
                Конечно, влияние США распространяется на весь мир,

                конечно нет... Это только в восполненной фантазии больного человека могут родиться такие утверждения.
                Cветлейший
              2. avt Сегодня, 20:28
                Цитата: Метроном
                вообще кормят с рук и дают им технологии и товары 21 века, которые позволяют последним не скатиться в каменный век,

                Ну положим товары китайского производства .а
                Цитата: Метроном
                , в обмен на сырьё

                USы уже даже бус не производят - только бумагу разрисовывают изображением мёртвых американских президентов. Так что
                Цитата: Метроном
                Никто не будет кусать руку кормящего, не красиво это.

                Попробуйте у себя недельку такой разрисованной бумагой покормиться.А сейчас Трампа импичментируете и вовсе работать перестанете , только спекуляции ,,высокими технологиями " фредимеить на НАСДАК будите.
                avt
                1. Метроном Сегодня, 20:38
                  Китайцы в доле. Они тоже задействованы в этой производственной цепочке и рады своей участи. Нет ничего зазорного в том, чтоб быть большой фабрикой, если от этого выигрывают всё, да, пусть США выигрывает больше, но альтернативы всё-равно никакой нет. Если бы не технологии и заводы США то неизвестно каким бы сейчас был Китай и чем бы торговал, возможно, сырьём, как некоторые, и сидел бы в драных лаптях. А США производит всё, просто переносит сборку в более бедные страны, где рабсила дешевле. И кстати, за доллар я могу купить всё, а за рубль ничего, так как импортируется всё за эту самую резаную бумагу, ага. И обеспечена эта бумага мощью экономики США.
                  Метроном
          2. udincev Сегодня, 22:34
            Цитата: Метроном
            Таково человеческое естество.

            Вообще то - звериное, ну и некоторых "исключительных", типа гитлероподобных.
            udincev
      2. Cветлейший Сегодня, 20:24
        Цитата: Метроном
        Конечно нельзя.

        конечно льзя, а-то как бы уже перебор требовать от правительственных сил покинуть территорию потому что её оккупировали пин-дос-ятина... Только за это уже по роже-лица бить надо, а они ещё и правительственные силы бомбить взялись.
        Cветлейший
        1. Метроном Сегодня, 20:28
          Что поделать. У каждого свои этические нормы. Для того, чтоб с тобой считались, надо быть сильным и самому представлять из себя хоть что-то. И доказывать это делами, а не словами. Ежеминутно, ежечасно и ежедневно. Меня очень удивило, что даже после того, что сделали турки ответа никакого не последовало. А это всего-лишь Турция. Что уж говорить об ответе США. Тот, кто проглатывает такие оскорбления сам по своей воле обрекает себя на роль жертвы своим виктимным поведением, что порождает ещё большее насилие. Вон Израиль не прощал никому и с Израилем считаются. Уверен, что они за свои интересы в крови утопят кого угодно и это правильно. И моральные терзания тут не уместны.
          Метроном
          1. Cветлейший Сегодня, 20:32
            Цитата: Метроном
            У каждого свои этические нормы.

            У кого-то их вообще нету... И что бы у вас не было простора для фантази - это США.
            И вот увидите, вас там ещё пятую точку надерут, Вьетнам померкнет))
            Cветлейший
            1. Метроном Сегодня, 20:34
              Я даже рад. В межгосударственных вопросах на первом месте должны стоять свои интересы. А маленькая война лишь придаст ускорение росту экономики. Да и с кем США воевать? И за что? Не могу себе представить зачем США уничтожать свои же сырьевые и производственные колонии.
              Метроном
              1. Cветлейший Сегодня, 20:59
                Цитата: Метроном
                маленькая война

                Ирак, Ливия, Афганистан... а экономике всё плёхо)
                Да и с кем США воевать?

                Ну так и пошли вон с суверенной территории независимого государства.
                Цитата: Метроном
                Не могу себе представить

                оно и не удивительно...
                Ибо он
                рад
                что его пин дос сия бомбит очередную страну. Жизни его драгоценных рядовых райнов... пфф главное экономика)))))) Этические нормы - ноль
                Cветлейший
                1. Метроном Сегодня, 21:03
                  В смысле всё плохо в экономике? Зайдите в любой магазин мира, даже не буду говорить о США, и посмотрите, что там на витрине американского из брендов и кто собственник и конечный бенефициар. Я даже ещё больше упрощу задачу. Потом зайдите в любой магазин в РФ и посмотрите, что там есть российского. Даже безотносительно высоких технологий. Пойти вон? А зачем? Или что? Весь мир ест, пьет, курит и дышит Америкой, пишет в американский твиттер или фейсбук с американского телефона или компьютера, в американском интернете, программирует на языках, которыми владеют американские компании, и пользуется тем, что миру дала Америка. И это всё добровольно. Вам это может нравиться или не нравиться, но есть вещи на которые повлиять можно, а есть на которые нельзя. Создайте что-то своё, конкурентное на рынке, тогда и поговорим.
                  Метроном
                  1. Алена767 Сегодня, 21:49
                    Я не вижу никаких оснований для заявлений о том, что экономическая ситуация в Америке нормальна. До наступления прошлой рецессии количество американцев, получающих продуктовые талоны, исчислялось 26 млн. человек, теперь таких людей оказалось 44 миллиона. Мы находимся в процессе установления исторического рекорда по количеству закрытий магазинов за один год, а количество бездомных людей в округе Лос-Анджелеса выросло на невероятные 23% за последние 12 месяцев.
                    Алена767
                  2. Алена767 Сегодня, 21:49
                    каким-то непонятным образом “уровень безработицы” в мае снизился с апрельских “4,4%” до “4,3%.”

                    Как же они смогли прийти к такому?

                    Что ж, годами правительство использует схему, согласно которой оно берет людей из одной корзины, известной как “официально безработные,” и кладет их в другую корзину, именующуюся “вне состава рабочей силы.” Поскольку те, кто не состоит в “рабочей силе,” не принимают участие в расчете уровня безработицы, то статистики могут приукрашивать ситуацию, произвольно переводя людей в другую категорию.

                    В мае правительство добавило невероятные 608 000 американцев в категорию “вне состава рабочей силы.” И теперь количество американцев трудоспособного возраста “вне состава рабочей силы” достигло 94,98 миллионов человек. Если вы прибавите к этой цифре количество американцев, которые официально являются “безработными,” вы получите итог в 101,84 миллиона человек.

                    Другими словами, когда вы округлите эту цифру, вы получите 102 миллиона американцев, у которых в настоящее время нет работы.

                    При этом в январе 2009 года количество американцев, входящих в категорию “вне состава рабочей силы,” составляло 81,02 миллиона человек. В тот же момент количество “официально безработных” граждан страны равнялось 11,61 миллионов человек. А значит, согласно статистике федерального правительства, по состоянию на январь 2009 года общее количество американцев в трудоспособном возрасте, у которых не было работы, составляло 92,63 миллиона человек.
                    Алена767
                    1. Комментарий был удален.
                  3. Алена767 Сегодня, 21:57
                    Только что из магазина, НИЧЕГО амерского там не нашла, НИЧЕМ амерским не пользовалась и не собираюсь, твитер, фейсбук и т.п. не пользуюсь!, авто, техника не амерские, и т.д. и т.п., только инет не будем считать или? как хохлотроли любят
                    Алена767
                    1. Метроном Сегодня, 22:03
                      И компьютером не пользуетесь, и интернетом, охотно верю. И даже Лада собирается на российских станках и АвтоВАЗ принадлежит не Рено груп на пару с ниссаном, а дороги, по которым ездят российский ВАЗы проложены российской техникой. И хлеб ваш пекли на российских печах, а зерно собирали российскими комбайнами. И пакеты в ближайшем супермаркете заказывают не в Китае. В это я тоже верю. Вернее, верую.
                      Метроном
                      1. Алена767 Сегодня, 22:05
                        Про инет написала Выше(козырь хохлотролей), хуавей телефон амерский?
                        Ниссан амерский? Самсунг амерский? Вырезка из шейки свинины сейчас делаю шашлык, надеюсь не амерский?
                        Ну и хорошо, веруй дальше блаженный
                        Алена767
      3. zivXP Сегодня, 20:48
        Цитата: Метроном
        Конечно нельзя. Сумасшедших нет.

        Посмотрим кто дурнее, типа цыплят по осени считают. Только придется ведь вашим собратьям утираться и убираться.
        zivXP
        1. Метроном Сегодня, 20:49
          Точные сроки прочувствовать можете? А то что ни день, так новые угрозы. Вы год то уточняйте, в котором наступит та самая судьбоносная весна. Или осень. Или зима. Или лето.
          Метроном
          1. Dym71 Сегодня, 21:28
            Цитата: Метроном
            Точные сроки прочувствовать можете?

            А зачем точные сроки? Это должен быть сюрприз - нежданчик. wink
            После Вьетнама вы давно в морду просите, а мы не гордые, подождём. hi
            Dym71
            1. Метроном Сегодня, 21:34
              Ну а что остаётся делать при безальтернативности выбора. И не забывайте одним глазом глядеть на запад, а вторым на восток. А то там новая азиатская сверхдержава вылупилась.
              Метроном
              1. Dym71 Сегодня, 22:17
                Цитата: Метроном
                Ну а что остаётся делать при безальтернативности выбора.

                Грамотно использовать вашу самонадеянность.
                Настоящий охотник должен уметь ждать.
                Цитата: Метроном
                И не забывайте одним глазом глядеть на запад, а вторым на восток.

                Любите учить всех жизни, прям хлебом не корми.... bully
                Блуднице шейх сказал: «Ты, что ни день, пьяна,
                И что ни час, то в сеть другим завлечена!»
                Ему на то: «Ты прав; но ты-то сам таков ли,
                Каким всем кажешься?» — ответила она.
                Dym71
    2. Караул73 Сегодня, 22:33
      Памперсы Шойгу еще не подвезли. Сил и смелости хватает только бармалеев по пескам гонять и по телику рапортовать о бешенно удачных вылетах с авианосца. А американцы спокойно шаг за шагом увеличивают контролируемую их силами территорию.
      Караул73
  6. bk316 Сегодня, 19:53
    Я думаю будет как сегодня Сатановкий сказал. Ну не подпускаете Вы войска САР к своей базе, где непонятно кто обитает, ну и не надо прилетит парочка калибров сами расскажите кто там был.
    bk316
    1. Владимир 38 Сегодня, 20:03
      Цитата: bk316
      Я думаю будет как сегодня Сатановкий сказал. Ну не подпускаете Вы войска САР к своей базе, где непонятно кто обитает, ну и не надо прилетит парочка калибров сами расскажите кто там был.

      Сатановский очень часто правильные вещи говорит, да не слушает его ни кто.
      Владимир 38
      1. Биндюжник Сегодня, 20:27
        Цитата: Владимир 38
        Сатановский очень часто правильные вещи говорит, да не слушает его ни кто.

        Сатановскому говорить проще простого - он не государственный человек , ответственности никакой . И потому-то к его словам отношение соответствующее . tongue
        Биндюжник
  7. Горный стрелок Сегодня, 20:00
    Это либо "Хезболла", либо шиитское ополчение. Мутная какая то тема. Потому то и Россия "не вписывается". Да и коалиция сообщает о связи с российскими силами, с предупреждением. Мы мало понимаем, что и как РЕАЛЬНО там происходит. Ясно одно, что наши ВКС и ССО выступили в Сирии "на бис", а политические результаты - будут не скоро.
    Горный стрелок
    1. donavi49 Сегодня, 20:03
      Вчера пожгли армейскую группу одной из танковых дивизий - Шилку и 2 дефицитные Гвоздики. Пехота там Лива аль-Бакир в основном + разные ополчения из Хомса (провинции).
      donavi49
  8. anjey Сегодня, 20:05
    становится жарковато и тесно в сирийской пустыне
    anjey
  9. Приговор Сегодня, 20:08
    Безнаказанность рождает вседозволенность. Это отрыжка налётов Израиля и томагавков Трампа.
    Приговор
  10. dojjdik Сегодня, 20:08
    безнаказанность пораждает хамство и откуда у евреев "факты" что Хизбаллу кто то контролирует; то она Ливанская то Иранская а че ж мы не называем игил израильским или американским; положим у Сирийцев нет нормального ПВО но краска то есть; а вообще Хизбале уж пора начинать "контакт" с израильской армией
    dojjdik
    1. Биндюжник Сегодня, 20:21
      Цитата: dojjdik
      а вообще Хизбале уж пора начинать "контакт" с израильской армией

      У хезбаллонов еще с прошлой войны анус болит - за 11 лет так и не зажил ... lol
      Биндюжник
      1. Cветлейший Сегодня, 20:37
        По моему это у вас ещё
        Цитата: Биндюжник
        анус болит
        Зашли с пейсами, вышли побритыми и без штанов lol
        Cветлейший
        1. Биндюжник Сегодня, 20:45
          Цитата: Cветлейший
          Зашли с пейсами, вышли побритыми и без штанов

          Хезбаллоны с пейсами ? А-р-р-игинально !!!
          Биндюжник
          1. Cветлейший Сегодня, 21:40
            Цитата: Биндюжник
            Хезбаллоны с пейсами ?

            Да нет, сонисто-фашисты и уже таки без.
            Cветлейший
      2. Taran 75 Сегодня, 20:38
        да ладно request это у израйленов обе щеки еще от натертостей побаливают laughing
        Taran 75
        1. Биндюжник Сегодня, 21:19
          Цитата: Taran 75
          это у израйленов обе щеки еще от натертостей побаливают

          Вы свои болячки нам приписываете . yes
          Биндюжник
          1. Taran 75 Сегодня, 22:07
            у тебя на лбу написано , кто ты и что ты ....
            Taran 75
      3. dojjdik Сегодня, 20:42
        че еврейчик боишся -да ты не боись Иранцы вас медленно давить будут
        dojjdik
        1. Биндюжник Сегодня, 21:22
          Не , русачок , не боюсь - это тебе бояться следует , вас муслимы медленно давят . wassat
          Биндюжник
          1. Taran 75 Сегодня, 22:08
            поменяй свой ник на терпила laughing самое то таким как ты
            Taran 75
            1. Taran 75 Сегодня, 22:09
              на бендюжника не как не тянешь
              Taran 75
              1. Биндюжник Сегодня, 22:41
                Зато ты орел ! Главное дело - кукарекаешь звонко , натуральный орел . good Тебе б еще чутка букварь почитать , вообще цены бы не было . wassat
                Биндюжник
  11. Deadушка Сегодня, 20:23
    Подбили две "телеги" (транспортные средства) с которых возможно и производился контроль БПЛА , а шуму то.
    Что ж вы так всегда кричать-то начинаете по поводу и без?!
    И главное категорично так щаз прям как всех треснем тапком по голове!
    "Ширше нужно на вещи смотреть и глыбже"
    А то все полемики напоминают:
    Deadушка
    1. donavi49 Сегодня, 20:31
      Вчера подбили 2 Гвоздики и Шилку.

      Тут сам факт в том, что стратегическое наступление (соединение с Ираком - открытие наземного сообщения, для пропихивания шиитов с техникой и снабжением) встало перед тем - что США заявили, что будут разносить в пыль всех, кто будет подходить к ключевому н.п. И заявления подкрепляют делом.

      Итог - продвижение по магистрали встало. Большие силы на этой кишке - встали мертвым грузом (а не бьют кишку на ДеЗ например - марши туда-сюда в 200-300 км для армии в текущем состоянии тоже не сахар). Все наступление застопорилось - без разрешения ситуации на высшем уровне.
      donavi49
    2. Татьяна Сегодня, 21:01
      Dеалушка
      ............................

      Мне так Ваше кино понравилось! good
      А говорят, что животные неразумные. Да они разумнее многих некоторых из нас - людей! yes
      Я просто в восторге! Какой шикарный пример для психологов!
      Татьяна
  12. kefan Сегодня, 20:32
    Пока матрасники будут чувствовать свою безнаказанность, они и будет делать то, чего хотят, а наглости у них нет предела.
    kefan
  13. фа2998 Сегодня, 20:34
    Цитата: Злой543
    Цитата: Владимир 38
    Вот почувствали безнаказанность теперь хреначить Асада будут

    Просто ему объявили войну и теперь работают в открытую

    Мы воюем за Асада, против него воюет коалиция.Тогда война между кем? request hi
    фа2998
  14. kefan Сегодня, 20:46
    Вот, как то так...
    kefan
    1. Жека Жека_2 Сегодня, 21:23
      часами на это могу смотреть ))))
      Жека Жека_2
  15. vezunchik Сегодня, 20:51
    сша на грубость нарывается...
    vezunchik
  16. Анд123 Сегодня, 21:07
    Уважаемые, необходимо осознавать тот факт что войны никогда не закончиться. Поскольку они выгодны всесильным кланам Баруха и т.п. К сожалению, конечно
    Анд123
  17. Жека Жека_2 Сегодня, 21:22
    Ну есть необходимость!!! Где удар по позициям американских военных? Вот так и живём.... Основное оружие озабоченности и обеспокоенности. Без них никуда ))))
    Жека Жека_2
  18. Alex Xorkam Сегодня, 21:23
    Если "коалиция обращается с требованием", то коалиция подлежит уничтожению. На суверенной территории государства, можно согласовывать, можно просить, а требовать категорически нельзя. Войска, нарушающие суверенитет уничтожаются. Непонятны выходки России, почему в Совбезе ООН не поднят вопрос признания США агрессором .
    Alex Xorkam
  19. gladcu2 Сегодня, 21:24
    Почему статья не подписана? Автор кто?

    Почему именно США обвиняют?

    Есть войска НАТО, которые формально подчинены США, а по факту президент США ими не управляет. Командующий НАТО, принимает участие в бильдербергском клубе.
    А это говорит об отсутствии единоначалия, что по для армии преступление.
    gladcu2
    1. donavi49 Сегодня, 22:16
      Заявил официальный представитель США.

      https://twitter.com/OIRSpox
      OIR Spokesman‏
      Today was the third set of kinetic strikes the U.S. conducted in response to threats posed to #Coalition forces operating out of At Tanf.
      OIR Spokesman‏
      U.S. conducted strikes against two technical vehicles that we were assessed to be posing a threat to #Coalition forces at At-Tanf garrison.
      OIR Spokesman‏
      The #Coalition does not seek to fight Syrian regime or pro-regime forces. However, we remain ready to defend ourselves against any threat.
      donavi49
  20. peter mechkaev Сегодня, 21:25
    Что то чувство в душе подленькое и гадостное...от всего этого...
    peter mechkaev
  21. Прутков Сегодня, 21:26
    Цитата: Logall
    Прочитал новость и офигел, что творится? Где наши действия?Просирийские где?
    И я, как назло, в метро еду ничего сделать не могу!

    Россия должна остаться над схваткой. Если американцы хотят себе второй Вьетнам, пусть получают.
    Прутков
    1. Dym71 Сегодня, 21:34
      Цитата: Прутков
      Если американцы хотят себе второй Вьетнам, пусть получают.

      Второго Вьетнама из Сирии не получится, нет там вьетнамцев! yes
      Dym71
      1. zivXP Сегодня, 22:30
        Да, вьетнамцев в пример можно ставить.
        zivXP
  22. Прутков Сегодня, 21:32
    Цитата: Метроном
    Что поделать. Равных в этом мире нет. Всегда есть тот, кто диктует свою волю, а сильный пожирает слабого. Таково человеческое естество.

    закон джунглей
    Прутков
  23. Штурман Басов Сегодня, 21:33
    До чего же выглядит абсурдно ситуация: военная антитеррористическая коалиция, пришла на территорию независимого государства всячески поддерживать террористов, диктует поведение местной армии, при ее приближении встает в позу и отбивается, мол, куда вы претесь, мы тут террористов защищаем. ООН, ОБСЕ и все-все-все дружно кивают: так и должно быть. Когда уже Корея объединится.
    Штурман Басов
  24. Прутков Сегодня, 21:37
    Цитата: Метроном
    Я даже рад. В межгосударственных вопросах на первом месте должны стоять свои интересы. А маленькая война лишь придаст ускорение росту экономики. Да и с кем США воевать? И за что? Не могу себе представить зачем США уничтожать свои же сырьевые и производственные колонии.

    Чтобы самим стать "большой мировой бензоколонкой" и продавать сланцевые нефть и газ за баксы. Битву за возврат производства из Азии на свою территорию США проиграли. Поэтому остался вариант с бензоколонкой.
    Прутков
    1. Метроном Сегодня, 21:42
      Только вот у США доля экспорта нефти и газа порядка 5%, а у не буду называть кого почти - 70%. Я думаю, вы немного преждевременно сделали выводы. Да и торговать нефтью и газом не плохо. Плохо, когда больше торговать нечем, а население почему-то хочет есть и нормально жить.
      Метроном
  25. Прутков Сегодня, 21:48
    Цитата: Метроном
    Только вот у США доля экспорта нефти и газа порядка 5%, а у не буду называть кого почти - 70%. Я думаю, вы немного преждевременно сделали выводы. Да и торговать нефтью и газом не плохо. Плохо, когда больше торговать нечем, а население почему-то хочет есть и нормально жить.

    Именно поэтому США увеличить свою долю в мировом нефтебизнесе. Для этого и организовали майдан на Украине, чтобы отрезать Европу от российских трубопроводов, и санкции против энергетических компаний ввели. Ничего личного, только бизнес.
    Прутков
    1. Метроном Сегодня, 21:52
      Что-то майдан организовали, а отрезать от трубопроводов забыли.
      Метроном
  26. PowerStep Step Сегодня, 21:52
    Коалицию в Сирию никто не приглашал!!!
    Это явный акт агрессии против суверенного госкдарства - Сирии и она в праве настаивать на созыве экстренного совещания в Совбезе ООН.
    PowerStep Step
  27. Мастер Сегодня, 21:54
    Как только сша вышлаина арену росссия испарилась..
    Мастер
  28. Макаров Сегодня, 22:11
    Это как говорят сами америкосы линии на песке..дальше они пройти никому не дадут...
    Макаров
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