Коалиция США нанесла очередной удар по проправительственным силам у Ат-Танфа

Беспилотник сбросил боеприпасы, которые никак не затронули коалицию. У беспилотника были еще боеприпасы, поэтому мы сбили его

Коалиция во главе с США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии, сообщил официальный представитель военных Райан Диллон.По его словам, как и в предыдущих двух случаях удар был нанесен в районе населенного пункта Ат-Танфа, где "силы коалиции и их союзники действуют уже несколько месяцев". Он затруднился сказать, есть ли жертвы в результате последнего удара, отметив, что сейчас военные выясняют это.Он также сообщил, что коалиция сбила беспилотник проправительственных сил после того, как он попытался нанести по ней удар.— сказал Диллон.Это первый известный случай, когда проправительственные силы в Сирии попытались нанести удар по коалиции во главе с США.Диллон затруднился сказать, кому именно принадлежал беспилотник и где был произведен.Кроме того, он рассказал, что по каналам связи, установленным для предотвращения конфликтов, коалиция обращается с требованием, чтобы проправительственные силы покинули район Ат-Танфа.Союзники сообщали, что такие каналы связи у нее действуют только с российскими военными, а с сирийской армией и проправительственными силами их нет.Напомним, второй по счету удар коалиция США нанесла по проправительственным силам в Ат-Танфе на юге Сирии во вторник. Тогда погибли двое военных. До этого удар был нанесен в середине мая. Причиной называлась якобы существующая угроза со стороны проправительственных сирийских сил.При этом оперативный штаб союзников Дамаска, в том числе подразделения ливанской «Хезболлы» и Ирана, объявил о намерении нанести удар по позициям американских военных в Сирии, если появится такая необходимость.