Кого ужалит «Золотая кобра»?

Правительства государств Азиатско-Тихоокеанского региона наперегонки укрепляют вооруженные силы и поддерживающую их промышленность, опасаясь будущих конфликтов. А Бангкок бежит даже впереди Вашингтона и других тридцати пяти столиц стран-участников военных учений «Золотая кобра», ежегодно проходящих в Таиланде.Последние состоялись в феврале, в них приняли участие около 3600 только американских солдат сухопутных войск и военно-морских сил. И вообще, учения «Золотая кобра», стартовавшие в 1982 году для отработки совместных действий армий США и Таиланда в случае угрозы со стороны «одного из региональных противников США» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, давно превратилась в самые крупные военные учения в мире.Итак, чего же боятся Индонезия, Япония, Малайзия, Сингапур, Южная Корея и далее по списку еще 30 государств, ставших участниками «Золотой кобры» сегодня и масштабно закупающих всё – от обычных вооружений до сложнейшей электроники? В минувшую субботу ответ на этот вопрос искали в лондонском Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies – IISS), известном исследовательском центре по вопросам военно-политических конфликтов, основанном еще в 1958 году. И нашли его в последнем докладе американского Национального совета по разведке (U.S. National Intelligence Council). Как следует из этого документа, «в предстоящие пять лет мы увидим рост напряженности как внутри стран, так и между ними… Глобальный рост замедлился из-за надвигающихся глобальных проблем. Постоянно растущее число стран, организаций и представителей власти изменяют геополитику. К добру или к худу, формирующийся глобальный ландшафт продвигается к концу эры американского доминирования времен холодной войны. Так же, возможно, и к концу основанного на правилах международного порядка, сформировавшегося после Второй мировой войны».Прийти к такому трезвому выводу западных политиков подвигает Азия, где изменения наступают значительно быстрее, чем хотелось бы в Вашингтоне и Лондоне. Как пишет Nikkey Asia Review, азиатские государства (по подсчету лондонского IISS) «потратили на оборону в 2016 году 367,7 миллиарда долларов, продолжая ежегодно увеличивать военные расходы на 5 – 6 процентов в последние пять лет, а Китай увеличил их в целом на 40 процентов, далеко оставив позади Индию, Японию, Южную Корею, Австралию и Сингапур».Действительно, в минувшем году средства массовой информации пестрели сообщениями о новых ракетах, подлодках, истребителях пятого поколения, эсминцах, дронах и даже авианосцах, построенных и строящихся (в Китае и Индии) и поступивших на вооружение стран АТР.А декабрьский вояж китайского авианесущего крейсера «Ляонин» в Средиземное море и Атлантику? А спущенный на воду два месяца назад второй китайский авианосец? «Денежный мешок», каким Китай был для западного мира многие годы, быстро приобретает характеристики супердержавы, хотят этого в Вашингтоне или не хотят. Там, конечно, не хотят, и отправляют в Южно-Китайское море сначала свой эскадренный миноносец, потом пару авианосцев «на усмирение Северной Кореи», но, как отмечают аналитики, это уже вдогонку событию – запуску баллистических ракет корейцами или появлению китайских ракет противовоздушной обороны на искусственных островах… Штаты потеряли темп. А это значит, что теперь им по жизни быть догоняющими.«Возводя искусственные острова в Южно-Китайском море и располагая рыбацкую флотилию в водах вокруг островов Сенкаку, Пекин использует разнообразные меры, чтобы подчеркнуть свои территориальные претензии, при этом не переходя к открытой враждебности, – отмечает последнее исследование «Военного баланса» IISS. – Хотя дело не доходит до прямой военной конфронтации, настойчивость Китая часто использует демонстрацию силы, что ставит под вопрос существующие правила и нормы: физический контроль спорных вод и территорий и авторитет (что самое важное. – Е.П.) США по соблюдению безопасности».Причем для США Китай – не единственный, хоть и самый мощный, игрок на политической сцене, подрывающий авторитет Штатов в регионе. Более того, развернувшаяся война в киберпространстве, практически анонимная, но весьма эффективная, вынудила Южную Корею, Японию, Сингапур и даже Австралию нанять целую армию «кибер-бойцов» для собственной защиты и, соответственно, нападения. И этот «фронт» становится все шире. В Освободительной армии Китая даже появилось новое подразделение – Силы стратегической поддержки, которые действуют в космических, электронных и сетевых военных операциях.Экстренно вливаются средства в военную промышленность – особенно в высокие технологии – в Индии, Австралии, Японии.Таиланд заказал Пекину три подводные лодки. Филиппины получили от Поднебесной 500 миллионов долларов кредита на вооружение и согласились с тем, что по Южно-Китайскому морю они легко могут договориться без Штатов, как сообщает Global Research.Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о том, что не будет больше никаких совместных с США военных учений, что он лучше будет их проводить с Китаем и Россией. Как тут не вспомнить бойню, которую устроили исламисты, вскормленные спецслужбами США, на Минданао… «Может быть, это попытка свалить неугодного Штатам президента?» – спрашивает Global Research. А я так и не сомневаюсь…И вообще – чтобы ответить на вопрос, что вынесен в заголовок, достаточно только посмотреть, какие из государств Азиатско-Тихоокеанского региона «подрывают авторитет США». Ведь «Золотая кобра» сама себя не ужалит…