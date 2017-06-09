Прожекторный танк «E» / T52 (США)



Опытный танк "E" на площадке хранения Абердинского полигона. Башня оригинальной конструкции развернута назад. Фото сделано после Второй мировой



Схема башни с пушечно-пулеметным вооружением и прожектором

По материалам:

http://aviarmor.net/

http://network54.com/

https://panzerserra.blogspot.fr/

Hunnicutt R.T. Sherman. A History of the American Medium Tank, Navato, CA. Presidio Press, 1971

С конца тридцатых годов британская военная промышленность занималась созданием т.н. прожекторных танков. В 1942 году работы в этом направлении начали Соединенные Штаты. С определенного времени американские инженеры занялись разработкой специальной техники на базе серийного среднего танка M4 Sherman. Первая подобная попытка дала неплохие результаты, но не привела к началу перевооружения армии. Развитие оригинальных идей было продолжено. Этот проект прожекторного танка получил названия «E» и, значительно позже, T52.Первый американский проект прожекторного танка T10 Shop Tractor основывался на британских идеях, ранее реализованных в машинах серии Canal Defence Light. В качестве основы для этой машины был взят средний танк M3 Lee. С него предлагалось снимать штатную башню, на место которой следовало монтировать новый броневой агрегат с прожекторной установкой. Такая бронетехника могла решать поставленные задачи с приемлемой эффективностью, однако не была лишена недостатков. В первую очередь, возникла проблема с перспективами техники. Танк «Ли» устаревал и не в полной мере устраивал военных даже в качестве базы для специальных бронемашин.В первой половине 1944 года американские военные и инженеры разработали проект прожекторного танка, получившего условное обозначение «E» (также известны названия M4 Leaflet и T10E1). Основой этого образца стал средний танк M4 «Шерман». Вместо родной башни на нем планировалось устанавливать новый броневой колпак с усовершенствованным внутренним оснащением. В имеющемся объеме удалось поместить рабочее место оператора, пулеметную установку и два прожектора большой мощности. В остальном прожекторная машина соответствовала конструкции базового образца.В мае и июне 1944 года опытный образец M4 Leaflet / «E» вышел на испытания. На полигоне было установлено, что новая бронемашина с двумя прожекторами имеет заметные преимущества перед существующими танками T10. Новое шасси показывало более высокие характеристики подвижности, а имеющийся корпус лучше защищал экипаж. Кроме того, определенные преимущества давало наличие сразу двух прожекторов, имевших возможность одновременной работы.Тем не менее, такой танк не был рекомендован к принятию на вооружение. Танк «E» был вооружен только двумя пулеметами винтовочного калибра, тогда как предыдущий T10 помимо пулеметов сохранял 75-мм пушку в спонсоне корпуса. Принятие на вооружение такой бронемашины посчитали нецелесообразным. Армия была заинтересована в получении прожекторного танка на шасси «Шермана», но при этом не желала принимать на вооружение машину с недостаточно мощным вооружением.Уже в мае 1944 года, одновременно с началом испытаний первого M4 Leaflet, стартовала разработка второй версии прожекторного танка на основе «Шермана». К этому времени уже стали понятны возможные претензии заказчика к существующему проекту, из-за чего основной задачей новых работ стало создание танка, оснащенного и прожектором, и орудием достаточной мощности. Разработка башни и боевого отделения с требуемыми возможностями должна была отличаться высокой сложностью, но успешное решение поставленных задач давало танку необходимые боевые возможности, а также открывало ему путь в войска.Как следует из имеющихся данных, новый проект рассматривался в качестве прямого развития предыдущего, пусть даже и предполагавшего кардинальное изменение основных устройств и целевого оборудования. Как следствие, разработка сохранила существующее название – «E».Вновь прожекторный танк следовало разрабатывать путем незначительной переделки существующей машины, тем не менее, подразумевающей удаление одних агрегатов с установкой других. Основой перспективной бронемашины должно было стать шасси серийного танка M4 Sherman той или иной модификации. При этом следовало учитывать, что разные версии такого танка имели определенные отличия, способные привести к необходимости доработок и изменения отдельных элементов перспективного проекта. С корпуса среднего танка следовало удалить штатную башню, вместо которой нужно было установить новый агрегат схожего назначения, имеющий как вооружение, так и световое оборудование.При строительстве нового опытного образца по проекту «E» использовался серийный танк модели M4A1. Такая машина имела литой броневой корпус с лобовой частью толщиной 51 мм и традиционной для американских танков компоновкой. В передней части корпуса, позади крупной литой крышки узнаваемой формы, находилась трансмиссия, рядом с которой расположили двухместное отделение управления. Центральный отсек корпуса отдавался под боевое отделение, а корма вмещала двигатель.Танки M4A1 комплектовались радиальным бензиновым двигателем Continental R975 C1 мощностью 350 л.с. Через карданный вал, проходящий вдоль корпуса, двигатель соединялся с механической трансмиссией переднего расположения. В основе ходовой части имелось по шесть опорных катков на каждом борту. Катки попарно устанавливались на тележках с пружинной амортизацией. Следует учесть, что подобная конструкция машины, силовой установки и ходовой части была характерна только для конкретной модификации. При использовании шасси «Шермана» других версий облик прожекторного танка «E» мог быть иным.Предыдущие проекты предлагали удаление родной башни с пушечно-пулеметным вооружением и демонтаж различного оснащения боевого отделения, в первую очередь, укладок боекомплекта орудия. Новый вариант проекта «E» не позволил отказаться от стеллажей, однако их размещение и объемы были заметным образом изменены. За счет этого удалось высвободить пространство для установки электрогенератора, необходимого для работы прожектора. Через отдельные элементы трансмиссии генератор сопрягался с основным двигателем.Специфические требования к машине не позволили использовать башни существующих типов. Имеющаяся башня танка M4 не имела свободных объемов для размещения прожектора, а в объемы башни M4 Leaflet никак нельзя было вписать пушку. Как следствие, понадобилась разработка полностью нового боевого отделения. Все требуемые системы должны были располагаться внутри совершенно новой башни требуемой формы.В рамках проекта «E» создали специальную башню, изготавливать ее предлагалось методом литья. В основе башни лежала невысокая круглая опора, помещавшаяся на погоне корпуса и плавно переходившая в прочие элементы. Башня оснащалась незначительно наклоненными внутрь лбом и бортами. На лобовой ее части предусматривался монтаж креплений для орудийной установки, заметно вынесенных вперед. Орудие и его крепления дополнительно прикрывались прямоугольной броневой маской с выступающим центральным элементом. Для правильного использования внутренних объемов орудийная установка была сдвинута от центра к левому борту. Справа от маски находился прямоугольный выступ, в передней стенке которого имелось щелевое окно-амбразура прожектора. Предлагалось использование сравнительно крупной кормовой ниши, заметно выступающей за пределы проекции погона.Внутренний объем новой башни при помощи вертикальной перегородки разделялся на отсеки разного размера. Более крупный левый отсек выполнял функции боевого отделения и был связан с внутренними объемами корпуса. Изолированный правый отсек башни отличался меньшими размерами и вмещал прожекторную установку. В связи с сокращенными размерами боевого отделения удалось обойтись только одним люком в крыше. Он располагался у левого борта башни, на командирской башенке с набором смотровых приборов.Наличие прожекторного отсека привело к сокращению доступных объемов, а кроме того, накладывало определенные ограничения весового характера. По результатам анализа имеющихся возможностей было решено использовать облегченное нарезное танковое орудие M6 калибра 75 мм. Эта пушка отличалась от аналогичных систем уменьшенной до 39 калибров длиной ствола и сокращенной толщиной его стенок, что привело к некоторому снижению массы. Основным носителем пушки M6 являлся легкий танк M24 Chaffee.Для более рационального использования внутренних объемов башни имеющееся облегченное орудие оснастили противооткатными устройствами концентрической конструкции. Тормоза отката и накатник располагались вокруг ствола в непосредственной близости от него. Качающаяся артиллерийская часть имела механические и ручные приводы вертикального наведения. Кроме того, она оснащалась стабилизатором. Последний также был связан с качающимся прожектором. Несмотря на использование части внутренних объемов танка для размещения новых устройств, в боевом отделении удалось разместить 83 унитарных снаряда для пушки.Имеющиеся ограничения не позволили оснастить прожекторный танк «E» спаренным пулеметом. Тем не менее, корпус сохранял лобовую шаровую установку с одним пулеметом M1919 винтовочного калибра. Амбразуры для стрельбы из личного оружия не использовались.В правом отсеке башни, отделенном при помощи перегородок, помещалась угольная дуговая лампа с системой зеркал. Как и в предыдущих проектах, световой поток должен был поступать на переднее вогнутое зеркало, отражаться на кормовое прямоугольное и после этого выводиться через лобовую амбразуру башни. Вновь предлагалось использовать подвижные шторки и светофильтры, призванные мешать противнику вести наблюдение. Прожекторная установка могла качаться в вертикальной плоскости.Любопытной особенностью обновленного проекта прожекторного танка «E» стало сохранение экипажа, характерного для «Шерманов» в базовой конфигурации. Машиной должен был управлять экипаж из пяти человек. Водитель и стрелок находились в передней части корпуса, слева и справа соответственно. Над их местами находились люки, лобовой лист корпуса имел проемы для смотровых приборов. Трое других танкистов располагались в боевом отделении. Наводчика поместили в передней части башни у левого борта. Сразу за ним находился командир, над местом которого располагалась башенка с единственным люком. Появление прожекторного отсека привело к переносу места заряжающего. Теперь он находился непосредственно за казенником пушки.С точки зрения габаритов, массы и подвижности новый образец бронетехники, в целом, соответствовал танкам базовой модели. В то же время, должны были присутствовать некоторые отличия того или иного рода. Кроме того, характерным отличием была возможность подсветки противника. Благодаря прожектору новый танк «E» мог самостоятельно действовать в темное время суток либо обеспечивать работу другой бронетехники.В последних месяцах 1944 года стартовало строительство первого опытного «E» новой модели. На переделку отправился серийный средний танк модификации M4A1, оснащавшийся 76-мм нарезной пушкой. В ходе перестройки по новому проекту танк лишился башни и части внутренних агрегатов, после чего в корпусе установили генератор и другие системы. Со штатной башни срезали крупные участки лба и кормы, вместо которых наварили новые литые агрегаты требуемых форм и размеров. Также внутри купола появились необходимые перегородки и т.п. устройства.Перестройка серийного танка в опытный образец завершилась в самом начале 1945 года, и вскоре машину «E» вывели на испытания. Проверки осуществлялись на базе Форт-Нокс. В течение нескольких следующих месяцев специалисты организаций, участвовавших в разработке, и представители армии тщательно изучали полученную машину в разных условиях в рамках решения разнообразных задач. На полную проверку опытного прожекторного танка ушло несколько месяцев. Окончательный отчет о проведении испытаний был выпущен только в июне того же года.Испытатели отмечали, что обновленный вариант бронемашины «E», оснащенный прожекторной установкой и 75-мм орудием, имеет значительные преимущества перед всеми ранее созданными образцами семейства CDL американской и британской разработки. Современное шасси среднего танка M4 Sherman давало более высокую подвижность, усиленная броня защищала от многих угроз, а максимальная унификация облегчала эксплуатацию. При этом танк мог подсветить цель мощным прожектором и, при необходимости, самостоятельно уничтожить ее выстрелом из орудия M6. По совокупности технических, эксплуатационных и боевых характеристик танк «E» признавался лучшей машиной своего класса.После успешного прохождения испытаний перспективный прожекторный танк мог быть принят на вооружение и поступить в серийное производство. Тем не менее, проверки завершились только в самом начале лета 1945 года. Боевые действия в Европе к этому времени завершились, а война на Тихом океане уже подходила к концу. В связи с этим командование начало сокращать расходы на создание новых образцов оружия и техники, вследствие чего ряд проектов был закрыт, а некоторые уже одобренные программы отменены.Вместе с другими проектами под сокращение попал и прожекторный танк нового типа. Запуск серийного производства такой техники посчитали нецелесообразным. Единственный построенный прототип отправили на Абердинский полигон для долговременного хранения. Опытная машина должна была несколько лет простоять на хранении, после чего ее отправили бы на утилизацию ввиду отсутствия реальных перспектив. Вероятно, принимая решение об отправке танка на хранение, военные не думали, что к интересному проекту придется возвращаться в будущем.Серийное производство танков «E» не было начато. Кроме того, американская армия не имела опыта использования прожекторных машин в реальных конфликтах. Эти факторы могли быть причиной того, что в течение нескольких следующих лет работы по теме специализированных прожекторных танков не велись. Ситуация изменилась только после начала нового вооруженного конфликта.В 1950 году американское военное ведомство вновь заинтересовалось тематикой танков с собственными прожекторными установками. Исходя из желания получить преимущество перед противником, армия проявляла интерес к различным образцам оружия и техники. Среди прочего, военные вспомнили о закрытом ранее проекте «E». Имевшие место успехи этого проекта привели к его возобновлению.В том же году стартовали работы по проекту с условным обозначением T52. Его целью было создание обновленной версии ранее разработанного прожекторного танка «E». Обновлять машину планировалось, в первую очередь, при помощи более нового шасси. Новый вариант танка должен был основываться на шасси «Шерман» модели M4A3.От первого прототипа, строившегося на базе танка M1A1, новый T52 должен был отличаться использованием сварного корпуса со схожими параметрами защиты, 500-сильным бензиновым двигателем Ford GAA, ходовой частью с применением горизонтально расположенных пружин и т.д. Также могли быть обновлены некоторые элементы боевого отделения. В частности, электрические системы можно было переработать с использованием современных изделий.По некоторым данным, проект прожекторного танка T52 прошел стадию разработки и дошел до строительства опытного образца. При сборке нового прототипа могла использоваться готовая башня, изготовленная в середине сороковых годов и предназначавшаяся для опытного «E». Можно предполагать, что получившийся опытный танк сохранил все положительные особенности предыдущей машины с аналогичным боевым отделением и осветительным оборудованием. Как следствие, он имел определенные шансы поступить на вооружение.Однако и в этот раз прожекторный танк не смог дойти до серийного производства. При всех своих преимуществах, новая машина T52 имела определенные недостатки экономического характера. Специфической чертой предлагаемого танка было наличие одного мощного прожектора, размещенного под защитой брони. Башня с пушкой и прожектором отличалась высокой стоимостью, беспокоившей потенциального заказчика. В качестве альтернативы светотехническому оборудованию в специальной башне мог рассматриваться 18-дюймовый (457 мм) прожектор, открыто устанавливаемый на серийных башнях танков M4. Подобная аппаратура уже производилась промышленностью и осваивалась войсками, заметно повышая их потенциал в сложных условиях.Как показали несложные подсчеты, стоимость одного танка T52 равнялась цене закупки и установки 18-дюймовых прожекторов на все боевые машины четырех танковых батальонов. Более дешевая навесная аппаратура проигрывала башенной установке в мощности и дальности подсветки, а также не имела никакой защиты и, как следствие, не отличалась высокой живучестью. Тем не менее, даже при таких недостатках дополнительный внешний прожектор выглядел куда интереснее и выгоднее специальной башни с внутренней прожекторной установкой.По результатам такого сравнения американское военное ведомство решило обходиться без новых специализированных боевых машин. Оснащение существующей и новой техники собственными внешними прожекторами выглядело более выгодным с точки зрения экономии. Отдельный прожекторный танк T52, в свою очередь, посчитали чрезмерно сложным, неоправданно дорогим и поэтому ненужным. После успешных испытаний, открывавших ему большое будущее, интереснейший проект был закрыт.Работы по проекту T52 были прекращены уже в 1950 году. Вместе с закрытием проекта было принято принципиальное решение, касавшееся дальнейшего развития боевых бронированных машин. Для обеспечения возможности боевой работы в темное время суток все танки и прочие бронемашины должны были оснащаться собственными прожекторами. Кроме того, к этому времени удалось получить определенные результаты в области приборов ночного видения. Такое оснащение тоже должно было использоваться при создании новой техники. Необходимость в разработке специальных прожекторных танков отпала. T52 стал последним представителем своего класса, созданным в США.