Южный прицел: как служат в легендарной артиллерийской бригаде в Адыгее

22-летняя Марина Мкртчян всего за полгода службы научилась ориентировать по солнцу артиллерийское подразделение и может найти ошибку на открытии огня даже у опытного артиллериста. Свой послужной норматив она перекрывает в два раза, а по итогам прошедших недавно полевых учений наряду с другими бойцами бригады получила медаль. О всем этом не без гордости рассказывает командир части, полковник Александр Бараник. Среди его подчиненных женщин немного — всего 3,5%. Они служат здесь по контракту.На Марину в части поначалу смотрели на нее кто с недоверием, кто снисходительно, кто с усмешкой, не воспринимая всерьез. Внешне, может быть, комична женская фигура в бронежилете и полевом обмундировании весом 10 килограммов, признается она. Большинство сослуживцев были убеждены, что служба по контракту не женское дело: да какой из этой хрупкой девушки воин, что за игрушки она себе нашла?Марина рассказывает, что лишь спустя время (особенно после первого полевого выхода) сослуживцы изменили свое отношение. Они убедились, что девушка не хуже их переносит все сложности службы и умеет выполнять поставленные задачи.Военные — воплощение силы, уверенности в себе, это те люди, на которых всегда можно положиться, считает она. Пример — посвятившие свою жизнь службе в армии ее дедушка и дядя. В бригаду Марина с дипломом юриста пришла с гражданки. Переехала в Адыгею из другого региона, оторвавшись от родных."Каждое утро открываю глаза с мыслями о предстоящем радостном дне и засыпаю с мыслями о завтрашнем, который обязательно принесет мне новые знания и новый опыт. Кто-то покрутит пальцем у виска, но я на самом деле очень счастлива", — улыбается девушка.227-ю Таллинскую краснознаменную, ордена Суворова артиллерийскую бригаду воссоздали полгода назад. Еще ее не без повода называют легендарной.Эта воинская часть прославилась в годы Великой Отечественной войны и в двух чеченских кампаниях. В 2009 году она была расформирована и на ее основе была создана база хранения и ремонта техники. Сейчас это, по мнению военных экспертов, одно из самых мощных подразделений российской армии, дислоцированных на юге страны.История части берет начало от сформированной в январе 1943 года 81-й пушечной артиллерийской бригады, которая прошла почти всю Великую Отечественную в составе Ленинградского фронта, завершив его на 2-м Белорусском. За боевые заслуги часть награждена орденами Суворова и Красного Знамени, а за освобождение Таллина получила почетное наименование "Таллинская". После окончания войны бригаду передислоцировали в Ленинакан, где переформировали в пушечный полк.В 1992 году перевели в Урюпинск и вновь развернули в 81-ю артбригаду. Она вошла в состав 8-го гвардейского армейского корпуса, которым впоследствии командовал Лев Рохлин. За проявленные мужество и героизм в горячих точках 143 офицера и прапорщика были награждены орденами и медалями.В 2009 году тогдашний министр обороны РФ Анатолий Сердюков объявил о реформе и приказал расформировать легендарную артбригаду, создав на ее основе базу для хранения и ремонта вооружения и военной техники. И можно было бы вписать воинский путь бригады в историю, но решением Верховного главнокомандующего ВС РФ 1 декабря 2016 года вновь возрожденную военную часть развернули в Южном военном округе. Была поставлена задача сделать 227-ю артиллерийскую бригаду в Адыгее одной из самых мощных в Вооруженных силах страны.Помимо дальнобойных гаубиц "Мста", реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и противотанковых комплексов, артбригада оснащена разведывательными и автоматизированными системами управления. По данным газеты "Известия", в дальнейшем она должна получить новейшие самоходные гаубицы "Коалиция" и модернизированные РСЗО "Ураган-М".Личный состав бригады — мощная команда, здесь служит очень много военных, прошедших горячие точки и имеющих опыт ведения боевых действий. Их здесь 90%. Исключение составляют призывники срочной службы. В основном часть комплектуют новобранцами из регионов юга России, но есть и уроженцы Сибири и Подмосковья. В ракетные войска и артиллерию призывников отбирают по определенным критериям, включая базовый уровень знаний и полученное в семье воспитание. С таким вооружением важно быть ответственным человеком, помимо общего кругозора, дружить с математикой, геометрией и физикой. Уже через полгода солдаты обязаны выполнять боевые задачи.Территория части отлично обустроена для быта. Общежитие казарменного типа — аккуратная многоэтажка, где в кубриках на шесть человек живут призывники. Здесь есть все — от медчасти до симпатичных беседок для отдыха.Психолог бригады Зарема Сташ отмечает, что в начале службы у призывников возникают проблемы с адаптацией: привыкнуть к новым условиям жизни, изменившейся обстановке сложно, при этом происходит налаживание новых социальных связей в отрыве от дома. Именно поэтому она работает с новобранцами индивидуально и в группах.Каждый призыв проходит обследование в части в три этапа, а затем — по мере необходимости. Например, когда солдаты получают допуск к несению службы с оружием. На этом этапе проверяется все — психологическое состояние, личностные качества бойца и среда, из которой он пришел в армию. В соответствии с результатами психолог дает рекомендации по распределению солдат в разные подразделения, учитывая их способности и особенности, профессиональные навыки.По результатам тестирования проводится индивидуальная либо групповая коррекция, психологические, релаксационные тренинги. Сегодня в подразделении артбригады, как и во всей российской армии, психологи со всех сторон изучают взаимоотношения военнослужащих в коллективе, выявляя индекс групповой сплоченности, формальных и неформальных лидеров. Психолог работает и с семьями новобранцев, родители которых подчас не меньше призывников нуждаются в психологической поддержке, рассказывает Сташ. Она также отмечает, что с переходом российской армии на годичный срок службы по призыву неуставные отношения изжили себя.Территории части кажется пустынной — все на занятиях. Плац тоже пуст, торжественный марш под оркестр проходит ранним утром.Умению строевой маршировки здесь учат, как везде, но для этого есть отведенные часы. Пока здесь тишина — до солдатского обеда.Над входом в столовую — электронное меню, на котором все, что предлагается бойцам на завтрак, обед и ужин. Список разнообразный: два первых и три мясных блюда, гарниры, овощные салаты, компоты и соки. К ужину повара готовят два вида рыбы, два гарнира и салаты. В целом сбалансированное питание, которое дома, на гражданке, молодое поколение не стремится соблюдать.Каждое утро начинается под звуки Петровского марша Лейб-гвардии Преображенского полка, того самого, который олицетворяет многовековую историю побед русской армии. Марш задает артиллеристам настрой на весь день, признаются военные. Распорядок дня, согласно воинскому уставу, такой же, как и везде. Например, обучение по программе боевой подготовки дважды в день.Порядок для всех прост: построение, спортивная зарядка, завтрак, занятия, обед, снова занятия, ужин, после которого есть пара часов свободного времени. Вечерние часы отдыха каждый солдат планирует сам. Для кого-то приоритетом является наращивание физической силы и спортивная подготовка, кто-то предпочитает совершенствоваться интеллектуально и отдает предпочтение шахматам или книгам, смотрит телевизионные новостные каналы, а иногда и просто кино. Времени не так много — до вечернего построения, за которым — отбой.Даже за год службы многие проходят эту школу успешно. Неслучайно более половины призывников, по опросам психолога, принимают решение служить по контракту или поступать в военные вузы. Еще совсем недавно такой факт для демобилизовавшихся на гражданку парней в России был редкостью.