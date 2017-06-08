Белый дом: Санкции - лучший инструмент давления на Россию

Администрация привержена сохранению существующих санкций против России. Мы сохраним их, пока Москва не выполнит полностью свои обязательства по разрешению кризиса на Украине

Администрация продолжит работать с конгрессом, чтобы удостовериться, что мы предпринимаем наилучшие действия, соответствующие внешнеполитическим интересам США