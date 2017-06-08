Белый дом: Санкции - лучший инструмент давления на Россию
США сохранят антироссийские санкции до разрешения украинского кризиса и считают их "лучшим инструментом" давления на Москву, сообщила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости
По ее словам, "санкционный режим — лучший инструмент по принуждению России к выполнению своих обязательств".
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине в 2014 году. США и ЕС ввели против России ряд санкций, Москва ответила собственными контрмерами.
На прошлой неделе портал Yahoo News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент США Дональд Трамп в первые недели после вступления в должность поручил Госдепартаменту разработать предложения по ослаблению санкций против России, но натолкнулся на жесткое сопротивление команды своего предшественника Барака Обамы.
Администрация привержена сохранению существующих санкций против России. Мы сохраним их, пока Москва не выполнит полностью свои обязательства по разрешению кризиса на Украине— сказала Сандерс.
По ее словам, "санкционный режим — лучший инструмент по принуждению России к выполнению своих обязательств".
Администрация продолжит работать с конгрессом, чтобы удостовериться, что мы предпринимаем наилучшие действия, соответствующие внешнеполитическим интересам США— отметила представитель Белого дома.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине в 2014 году. США и ЕС ввели против России ряд санкций, Москва ответила собственными контрмерами.
На прошлой неделе портал Yahoo News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент США Дональд Трамп в первые недели после вступления в должность поручил Госдепартаменту разработать предложения по ослаблению санкций против России, но натолкнулся на жесткое сопротивление команды своего предшественника Барака Обамы.
Использованы фотографии: https://newsy-world.ru/
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