22:51 08 июня

Белый дом: Санкции - лучший инструмент давления на Россию

США сохранят антироссийские санкции до разрешения украинского кризиса и считают их "лучшим инструментом" давления на Москву, сообщила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости

Администрация привержена сохранению существующих санкций против России. Мы сохраним их, пока Москва не выполнит полностью свои обязательства по разрешению кризиса на Украине
— сказала Сандерс.

Белый дом: Санкции - лучший инструмент давления на Россию



По ее словам, "санкционный режим — лучший инструмент по принуждению России к выполнению своих обязательств".

Администрация продолжит работать с конгрессом, чтобы удостовериться, что мы предпринимаем наилучшие действия, соответствующие внешнеполитическим интересам США
— отметила представитель Белого дома.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине в 2014 году. США и ЕС ввели против России ряд санкций, Москва ответила собственными контрмерами.

На прошлой неделе портал Yahoo News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент США Дональд Трамп в первые недели после вступления в должность поручил Госдепартаменту разработать предложения по ослаблению санкций против России, но натолкнулся на жесткое сопротивление команды своего предшественника Барака Обамы.

Использованы фотографии: https://newsy-world.ru/
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Комментарии 41

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  1. Общество Память Сегодня, 21:11
    что делать?) как жить-то дальше?)) ахах)
    Общество Память
    1. vorobey Сегодня, 21:16
      Цитата: Общество Память
      что делать?) как жить-то дальше?)) ахах)


      ты не понял? у меня прирост домашних ежей за последний год больше чем кроликов у фермера со стажем..

      ..... , только не отменяйте.. умоляю.. а тоже ведь самки собаки наглоамериканские сначала обнадежат как весь мир а потом выясняется кинули..
      vorobey
      1. pjastolov Сегодня, 21:19
        ну давайте выполним - возьмем Киев и наведем порядок, но деньги в перед laughing
        pjastolov
        1. vorobey Сегодня, 21:28
          Цитата: pjastolov
          ну давайте выполним - возьмем Киев и наведем порядок, но деньги в перед laughing


          повторюсь... нет.. дождемся пока сами киевляне нападут на наши танки в Ростовской области и на руках отнесут их в Киев... время тикает... laughing
          vorobey
          1. pjastolov Сегодня, 22:13
            ну они же так просят
            pjastolov
          2. ЛукичЪ Сегодня, 22:16
            Цитата: vorobey
            дождемся пока сами киевляне нападут на наши танки в Ростовской области

            а лучше тогда уж на бурятию
            ЛукичЪ
            1. vorobey Сегодня, 22:34
              Цитата: ЛукичЪ
              а лучше тогда уж на бурятию


              на Бурятию через Кубань дорога... а мы их тут заждались уже... думаю не многие дойдут..
              vorobey
        2. Zoldat_A Сегодня, 22:11
          Цитата: pjastolov
          ну давайте выполним - возьмем Киев и наведем порядок, но деньги в перед

          Администрация привержена сохранению существующих санкций против России. Мы сохраним их, пока Москва не выполнит полностью свои обязательства по разрешению кризиса на Украине
          — сказала Сандерс.
          А какие, пардонемуа (извините мой французский lol ) у нас усть ОБЯЗАТЕЛЬСТВА перед Украиной? Она хоть бы для чисто спортивного интересу почитала Минские соглашения и поняла бы, может, своими куриными мозгами, кто и кому чего там должен. А то, что мы гарантом выступили - так не мы одни в эту вонючую субстанцию впёрлись и Петрушке поверили, что с ним можно разговаривать как с нормальным человеком. Где санкции против Германии и Франции????.
          И ышшо... Что они там в Вашигтоне моду взяли как в американском же фильме "Тупой, ещё тупее" - что ни говорящая голова - то всё меньше и меньше адеквата? Хотя Псаку, конечно никто не переплюнет.... Тоскую - смеха в мире без неё явно убавилось...
          Zoldat_A
          1. bouncyhunter Сегодня, 22:40
            Алексей , приветствую категорически ! hi drinks Прочитал заголовок и чуть под стол не свалился со смеху . А про Женечку Псаки я тебе так скажу - женщины делятся на две категории :
            1. Ужас , какая д.у.р.а .
            2. Прелесть , какая глупенькая .
            Нужное подчеркнуть . wink
            bouncyhunter
      2. Logall Сегодня, 21:23
        Есть за что санкции вводить. Мы же не шестерим. А предлогом может послужить что угодно...
        Logall
        1. pjastolov Сегодня, 21:34
          по МН-17 лучшие доказательства

          вот так этот рейс летит сейчас, русские виноваты laughing
          pjastolov
          1. Zoldat_A Сегодня, 22:18
            Цитата: pjastolov
            вот так этот рейс летит сейчас, русские виноваты

            Если бы действительно кто-то из серьёзных людей нас считал бы виноватыми - то его могли бы или отменить совсем, или летать, например, через Турцию... Над Афганом, блин, летать не боятся. А Юкрейн вот такой вот авторитет себе завоевал.
            А наши в Совбезе ООН почему этот вопрос не поднимут - считаете нас виноватыми - так летайте В ОБХОД России, НО НАД Украиной.....
            Zoldat_A
            1. pjastolov Сегодня, 22:20
              а таки страшно, а ежели опять? feel
              pjastolov
              1. Zoldat_A Сегодня, 22:39
                Цитата: pjastolov
                а таки страшно, а ежели опять? feel

                Дык, по их логике, страшно летать над страшной Россией, а не над доброй и умной Цеевропой... Ну и летели бы сизыми голубями в обход России, но над Цеевропой. Глядишь, скаклатские ПВО ещё один "Боинг" приняли бы за "Ил" Президента РФ.... fool
                Zoldat_A
      3. 210окв Сегодня, 22:01
        И всё же фермер с западенщины Вас переплюнул..См.А.Мединский в блоге о ежиках...
        Цитата: vorobey
        Цитата: Общество Память
        что делать?) как жить-то дальше?)) ахах)

        ты не понял? у меня прирост домашних ежей за последний год больше чем кроликов у фермера со стажем..
        ..... , только не отменяйте.. умоляю.. а тоже ведь самки собаки наглоамериканские сначала обнадежат как весь мир а потом выясняется кинули..
        210окв
      4. Злой543 Сегодня, 22:22
        Интересно когда наступит тот час когда полосатые окажутся в глубокой...опе, доживу ли?
        Злой543
    2. Tusv Сегодня, 21:32
      Цитата: Общество Память
      что делать?) как жить-то дальше?)) ахах)

      Ну пока cанкции предоплата не внесена, нужно подумать, на что её потратить.
      Tusv
    3. vovanpain Сегодня, 21:42
      Белый дом: Санкции - лучший инструмент давления на Россию

      Ну да,ну да fool
      vovanpain
      1. 210окв Сегодня, 22:06
        Пока стабилизационный фонд и денежки олигархата находятся на расстоянии досягаемости господ из Вашингтона-санкции подействуют..Мы можем сколько угодно хихикать над этим,но политические решения(или наоборот "нерешения")говорит об обратном-руководство наше они держат за фаберже..
        Цитата: vovanpain
        Белый дом: Санкции - лучший инструмент давления на Россию

        Ну да,ну да fool
        210окв
  2. vladimirvn Сегодня, 21:12
    Будущее кажется лучше настоящего, но оказывается хуже прошлого.
    vladimirvn
    1. vorobey Сегодня, 21:19
      Цитата: vladimirvn
      Будущее кажется лучше настоящего, но оказывается хуже прошлого.


      глядя на весь ближний восток и на африку как их в одночасье вогнали в 19 век... лучше я буду грезить будущим
      vorobey
    2. Владимир 38 Сегодня, 21:25
      Цитата: vladimirvn
      Будущее кажется лучше настоящего, но оказывается хуже прошлого.

      Это точно) Но будущее России и моих близких меня беспокоит, что в настоящим, что в будущем. Вот при СССР даже мыслей таких не было)
      Владимир 38
      1. vorobey Сегодня, 21:34
        Цитата: Владимир 38
        Вот при СССР даже мыслей таких не было)


        в 80 согласен... время типа застоя и стабильности... а вы про какой период говорите?

        Владимир без стеба чтобы окончательно внести ясность.. мне коммунистов ругать не за что.. я при них получил высшее образование бесплатно . правда на словах пришлось от папы откреститься.. хотя за его могилой ухаживаю и внуки чтят.. это отдельная тема старожилы знают рассказывал как то.. при социализме я вырос.. но классовое деление было и тогда, стыд и унижение со стороны высших слоев было и тогда.. лицемерие ханжество подлость было и тогда.. так что лучше.. или социальные лифты работали?
        vorobey
        1. Владимир 38 Сегодня, 22:15
          Тогда справедливости было больше, уверенности в завтрашнем дне, люди были добрее.
          Цитата: vorobey
          но классовое деление было и тогда, стыд и унижение со стороны высших слоев было и тогда..

          Классовое деление, да было. Но не в такой форме было выражено, как сейчас. И социальные лифты работали гораздо лучше чем сейчас - это факт 100%.

          Но все же, считаю основным - это уверенность в завтрашнем дне, отношение людей друг к другу и к стране.
          Цитата: vorobey
          в 80 согласен

          Да я про этот период как раз)
          Я не утверждаю, что тогда было все идеально, нет конечно. Как уже не раз говорил, не хватало частной собственности и возможности развивать свой бизнес.
          Я считаю, что при социализме было много недостатков, но их нужно было исправлять, вносить своевременно изменения, а не так, как всегда у нас происходит "все каленым железом". Если рассмотреть все популярные теории устройства государства, то идея социализма мне безусловно ближе. Попытаюсь объяснить почему.
          Демократия (американская, та которую копируем мы) - в чистом виде ее нет ни где и не будет, так же, как и коммунизма.У демократии есть слабая сторона, к власти приходят люди всегда состоятельные, которые всеми силами стремятся это состояние преумножить и собственно на этом демократия и заканчивается. Образуется элита, которая только тем и занимается, что богатеет, как правило за счет собственных граждан. При этом образуется все больший разрыв между богатыми и бедными, что в свою очередь ведет к массовым протестам и катаклизмам. Сейчас, мы видим, как развиваются технологии и каждого человека можно контролировать. И это очень опасно, потому, что есть риск, что общество отбросит опять в феодализм. Когда человек по сути был бесправен. И к этому, к сожалению,на мой взгляд, движется человечество.Так как, элита, будет всегда стремиться контролировать народ и чем больше будет над народом контроля,тем более безнаказанно элита будет себя чувствовать. Что опять отбросит человечество в глубину веков. Вот если кратко картина, которую вижу я в России, да и в США то же самое.
          Если говорить о теории Маркса, то в целом все замечательно, но на мой взгляд он не учел базовый принцип психологии человека, а именно, стремление человека к собственности.
          Монархизм - плюсов не вижу, знаю, что вам близка эта форма гос.правления. Было бы интересно узнать почему.
          Владимир 38
          1. vorobey Сегодня, 22:32
            Цитата: Владимир 38
            Монархизм - плюсов не вижу, знаю, что вам близка эта форма гос.правления. Было бы интересно узнать почему.


            Назовите хоть одного монарха (нашего ) кто умер в своей постели от старости.. laughing

            Единолично правил единолично и спрашивали... а у нас все взятки гладки.. неприкосновенность президента музей ЕБН, фонды Гайдара и этого..Анатолия Питерского и тд . и т .п. спросить не с кого .. даже горбатый неприкосновенен.. crying Ленина и того похоронить не хотят по людски.. фараоном сделали..
            vorobey
            1. Владимир 38 Сегодня, 22:42
              Цитата: vorobey
              Назовите хоть одного монарха (нашего ) кто умер в своей постели от старости..

              И по этому для вас привлекательна монархия?
              Цитата: vorobey
              Единолично правил единолично и спрашивали..

              В том и дело, что не спрашивали. Да были индивиды, которые двигали Россию вперед, но было много и "никаких правителей". И спросить с них только дворяне могли, эта та же элита, что сейчас, только гораздо образованнее. А ее,(элиту)все устраивало. Свои крепостные, жалование и.тд. Всю жизнь в праздности проводили, ну конечно за исключением некоторых известных деятелей.Социальных лифтов вообще не было, все кровь определяла. В общем даже не могу найти ни каких положительных моментов при монархии. Все плюсы были в том, что существовала прослойка общества с высокими нравственными принципами, но это уже не к форме гос.управления, а больше к идеологии относится.
              Владимир 38
          2. vorobey Сегодня, 22:38
            Цитата: Владимир 38
            Если говорить о теории Маркса, то в целом все замечательно, но на мой взгляд он не учел базовый принцип психологии человека, а именно, стремление человека к собственности.


            прочтите капитал Маркса... сейчас воруют не сырье и материалы как при социализме.. сейчас воруют изящнее.. сейчас воруют работу.. нагружают больше платят меньше laughing

            и кстати маркс учитывал стремление человека к собственности но в отдельных случаях laughing перечитайте слова Даннинга «При ста процентах прибыли, капитал попирает все существующие законы, а при трехстах нет такого преступления, на которое он бы не решился, хотя бы под страхом виселицы»

            “Обеспечте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотябы под страхом виселицы”
            Карл Маркс

            а теперь вместо слова капитал подставьте человек... или что как индивидумы мы чище и честнее капитала ? помните момент из сериала боец? 30 тысяч баксов каждому... каждому.. каждому.. иди немой.. правильно. человек это такая .. lol
            vorobey
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 21:24
    Тут сразу почему то вспомнился Киселев - "кольцо сжимается"... Я по своим "жировым запасам" прикинул - если в таком темпе продолжать, то меня еще где ни будь на год хватит. Потом нужно будет что то менять... crying
    Вождь краснокожих
    1. pjastolov Сегодня, 22:17
      строить новый погреб - для запасов (старый будет маленьким)? laughing
      pjastolov
  4. Соломон Кейн Сегодня, 21:25
    Привет от дяди Вовы!
    Соломон Кейн
  5. razved Сегодня, 21:29
    От смены хозяев БД (белого дома) сущность их политики в отношении России не менялась, не меняется и меняться не будет. Мне вот интересно, наши вожди это понимают?
    razved
    1. kefan Сегодня, 21:39
      Может и понимают, но в глубине души надеются на перемены к лучшему, где-то очень глубоко. А зря. А вот у нас фактически зависит только от одного человека, то бишь президента.
      kefan
    2. Tusv Сегодня, 21:41
      Мне вот интересно, наши вожди это понимают?

      Конечно. Все американские презики авно, вот мы и выбрали маленькую кучку
      Tusv
      1. vorobey Сегодня, 21:54
        Цитата: Tusv
        Мне вот интересно, наши вожди это понимают?

        Конечно. Все американские презики авно, вот мы и выбрали маленькую кучку


        мне нравится ваше утверждение... вот как есть без кавычек исправлений и прочего... и Вы сами прекрасно это понимаете..

        как говорил великий диктатор дедушка Ленин - "в политике нет морали"

        но наша кучка. тем не менее .. она наша.. и мы червяки в ней кормимся.. laughing так что пусть наша как вы говорите кучка диктует свои права.. чем чужме червяки нам.. lol
        vorobey
  6. Алена767 Сегодня, 21:40
    Мда жалко, ну и ладно
    Алена767
  7. samarin1969 Сегодня, 21:42
    Китай, Иран десятилетиями живут под санкциями. Пора вообще перестать обращать внимание, что там вещает Сара из Белого Дома.
    п.с. и какие такие "обязательства" России перед США по Украине?
    samarin1969
  8. TOPchymBA Сегодня, 21:55
    Цитата: vorobey
    Цитата: Владимир 38
    Вот при СССР даже мыслей таких не было)

    в 80 согласен... время типа застоя и стабильности... а вы про какой период говорите?
    Владимир без стеба чтобы окончательно внести ясность.. мне коммунистов ругать не за что.. я при них получил высшее образование бесплатно . правда на словах пришлось от папы откреститься.. хотя за его могилой ухаживаю и внуки чтят.. это отдельная тема старожилы знают рассказывал как то.. при социализме я вырос.. но классовое деление было и тогда, стыд и унижение со стороны высших слоев было и тогда.. лицемерие ханжество подлость было и тогда.. так что лучше.. или социальные лифты работали?

    Посмотрите профессора Савельева, он очень доступно объясняет почему была искажена и опошлена идея коммунизма.
    TOPchymBA
    1. vorobey Сегодня, 22:16
      Цитата: TOPchymBA
      Посмотрите профессора Савельева, он очень доступно объясняет почему была искажена и опошлена идея коммунизма.


      просто в двух словах объясните.. или при коммунизме нет правящего класса? fА кто рулит то и распределяет?
      vorobey
  9. chief.matros Сегодня, 22:09
    а не пора ли и нам над ними поглумиться, чуток? Если Россия выкинет на рынок акций (пока они хотя бы какую-то цену имеют) облигации долговых обязательств США (не слишком крупными партиями, чтобы сразу не поняли в чем суть дела), сумеет спекулятивно заработать на этом, и при этом пошатнуть финансовый рынок (не только США), я думаю крупные компании плюнут на все санкции и рванут в Россию деньги зарабатывать, наплевав на все остальное.
    chief.matros
    1. vorobey Сегодня, 22:20
      Цитата: chief.matros
      я думаю крупные компании плюнут на все санкции и рванут в Россию деньги зарабатывать, наплевав на все остальное.


      нет необходимости.. тех же американских инвесторов за последний год стало больше чнм европейских .. laughing а долговые бумажки это лишь способ быстро обернуть их в наличку для выплат по валютным кредитам гскомпаний.. так что они были есть и будут.. как страховка... кстаи количество снизили.. за три года с 7 на 13 место переместились по количеству деривативов США.
      vorobey
  10. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 22:47
    нет худа без добра.может так расшевелят наше правительство. пусть развивают и нефтегазовый сектор экономики , и гражданского профиля заводы и фабрики. а не только ВПК,..
    alibabaewitch.vasilij2018
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