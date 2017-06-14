6-й армейский корпус и Ловичское сражение 1914 года

Лодзинская операция 29. 10. – 06. 12. 1914 г. была одной из самых сложных и тяжелых в ходе мировой войны. Операция проводилась русскими 1-й, 2-й и 5-й армиями и германской 9-й, австрийской 2-й армиями при поддержке Силезского ландверного корпуса. В ходе нее и произошло Ловичское сражение усиленного 6-го армейского корпуса с германскими войсками.В корпус на этот момент входили 4-я и 16-я пехотные дивизии и 16-я артбригада. Позже в его состав включались и другие соединения (с середины ноября – 55-я и 67-я пехотные дивизии).В послужном списке корпуса - злополучный бой у Бишофсбурга 13 августа 1914 г. в ходе Восточно-Прусской операции. В этом бою корпус (входивший во 2-ю армию А. В. Самсонова и располагавшийся на правом фланге боевого построения армии) был сбит с позиций и отошел, что позволило немцам охватить ударную группу 2-й армии с севера. Корпус (в первую очередь его командир А. А. Благовещенский) – в значительной степени виновен в складывании обстановки, приведшей к «самсоновской катастрофе». В этом бою 4-я пехотная дивизия проявила упорство, под мощным артиллерийским огнем всю вторую половину дня сдерживая натиск 3,5 дивизий противника. Дивизия потеряла свыше 5000 человек, 16 орудий, 18 пулеметов. 16-я пехотная дивизия активного участия в этом бою не принимала, лишившись в период Восточно-Прусской операции за 13-18 августа 1914 г. немногим более 500 человек. Именно с 6-м корпусом и приданной ему 4-й кавалерийской дивизией теоретически должен был наладить взаимодействие В. И. Гурко во время рейда на Алленштейн 18-го августа 1914 г.После отрешения неспособного корпусного командира от должности 30 августа командиром корпуса был назначен отличный боевой генерал П. С. Балуев. Но в должность он фактически вступил только 4 октября, так как, активно участвуя в операциях в должности начальника 17-й пехотной дивизии 5-й армии, не смог прибыть ранее в связи с активной боевой обстановкой на Юго-Западном фронте.С 05. 10. 1914 г., входя отряд генерала от кавалерии Н. П. Бобыря, корпус оперировал на Млавском направлении - у крепости Новогеоргиевск. Соединение обороняло участок по реке Висле к югу от Варшавы, усилив в ходе Варшавско-Ивангородской операции 2-ю армию.С 12. 10. 1914 г. 6-й армейский был включен в 1-ю армию, и должен был прикрыть ее правый фланг и тыл, когда она действовала на левобережье р. Висла. 13. 10. – 04. 11. 1914 г. корпус наступал на Серпец, Рационж и Рыпин. Когда 09. 11. 1914 г. П. С. Балуев по болезни оставил командование корпусом, его возглавил В. И. Гурко, став одним из выдающихся командиров в истории соединения.1. В. И. Гурко.Корпус перебрасывался в окрестности городка Лович - для отражения германского наступления.Лович стал ключевым пунктом во время перелома хода Лодзинской операции в пользу русских. О неудачной попытке германского 1-го резервного корпуса взять Лович вспоминал английский военный агент А. Нокс [Нокс А. Второе наступление Гинденбурга в Польше // Военный зарубежник. 1922. № 8-9. С. 425].В. И. Гурко писал, как германцы, двинув в обход фланга корпуса свежие войска, одновременно наносили лобовой удар по железнодорожному узлу Лович. Армейский штаб, учитывая важность станции, выдвинул в данный район несколько дивизий, подчинив их командиру 6-го корпуса. Фронт растянулся до 40 км, и подходящие 55-я и 67-я пехотные дивизии, не имевшие боевого опыта и целиком укомплектованные запасными, еще до соединения с частями 6-го корпуса, были яростно атакованы немцами.Оказавшись впервые в бою, второочередные дивизии не выдержали удара закаленных германских частей, наступавших при поддержке тяжелой артиллерии (которая у русских на этом участке фронта отсутствовала). Но оборону Ловича активный комкор смог организовать должным образом – и приведенные в порядок новоприбывшие дивизии не только выдерживали ураганный огонь германской артиллерии и яростные атаки германской пехоты, но и «побивали противника» своими контратаками. Дошедшие до окраин городка германцы были оттеснены, и железнодорожный узел смог продолжить свою работу [Гурко В. И. Война и революция в России. Мемуары командующего Западным фронтом 1914 – 1917. М., 2007. С. 113].2. Восстановленный русскими саперами железнодорожный мост у Ловича.Три дня, начиная с 13 ноября, немцы отчаянно пытались захватить Лович. Основную тяжесть этих боев вынесла 55-я пехотная дивизия.6-й армейский корпус стал костяком армейской группы, пятью сильно поредевшими дивизиями занимавшей 45-километровый фронт, и подчиненной В. И. Гурко [Там же. С. 114].3. Бои под Ловичем 13-16 ноября 1914 г.Как раз у Ловича и был воссоздан единый фронт армий Северо-Западного фронта и замкнуто кольцо окружения над ударной группой германской 9-й армии под Лодзью.Группа В. И. Гурко не только отстояла ключевой пункт Лодзинской операции – она действовала активно. И 15 ноября 6-й армейский корпус, в свою очередь, начал наступление на местечки Белявы и Собота, потеснив части германской 1-й пехотной дивизии. Корпус перешел р. Мрогу, закрепившись на новых позициях. В Белявах частями 67-й пехотной дивизии были захвачены более 100 пленных, 2 пулемета противника, иное оружие и снаряжение [Сборник документов мировой империалистической войны на Русском фронте (1914—1917 гг.). Лодзинская операция. М., 1936. С. 306].4. Захаров П. М., генерал-майор, командующий 55-й пехотной дивизией.5. Пржилуцкий В. Е., генерал-лейтенант, начальник 67-й пехотной дивизии.Для удержания Ловича В. И. Гурко были также подчинены: 2-я Туркестанская стрелковая бригада, по бригаде 76-й пехотной и 3-й Сибирской стрелковой дивизий, отдельная кавалерийская бригада и 40-й пехотный Колыванский полк [Там же. С. 314].17 ноября части группы действовали успешно: бригада 16-й пехотной дивизии на участке Гавротка-Бочки форсировала реку, а сводная бригада 3-й Сибирской стрелковой дивизии овладела Марьянкой.В дальнейшем отражались яростные контратаки неприятеля.18 ноября 1-я бригада 4-й пехотной дивизии занимала позиции севернее Ловича, туркестанские стрелки – у дер. Шудлов, три полка 55-й пехотной дивизии стояли на шоссе Лович – Белявы (четвертый полк у дер. Гужня), а 67-я пехотная дивизия и 2-я бригада 4-й пехотной дивизии занимали фронт Тромбы - Рулице [Там же. С. 317].Г. К. Корольков отмечал, что командир корпуса разделил его на 2 отряда: 1) Нордгейма (13-й, 14-й, 40-й пехотные полки, 2-я туркестанская стрелковая бригада и 2 батальона 12-го сибирского стрелкового полка) – он должен был оборонять подступы к Ловичу севернее шоссе Лович - Белявы и 2) Рихтера (16-я пехотная дивизия), находящийся южнее этого шоссе. В итоге, против германского 1-го резервного корпуса удалось сосредоточить 36 батальонов с 65 орудиями и с резервом (302-й полк), и вечеру 21-го ноября отряд Рихтера смог удержаться на линии Остров - Мисковице-Хруслин [Корольков Г. К. Лодзинская операция 2 ноября - 19 декабря 1914 г. М., 1934. С. 177].6. Рихтер Г. К., генерал-лейтенант, начальник 16-й пехотной дивизии.22 ноября, пытаясь опрокинуть 6-й армейский корпус, немцы основные усилия сосредоточили против группы командира бригады 4-й пехотной дивизии генерала В.-К. К. Нордгейма, прежде всего у дер. Недзвяды.Сосредоточив на этом участке много пулеметов и выставив батареи на близком расстоянии от русских окопов, немцы вели непрерывный комбинированный артиллерийско-пулеметный огонь - под его прикрытием их пехотные части медленно продвигались вперед. Задерживаемое огнем русских частей, немецкое наступление приостановилось лишь к 18-ти часам, когда стрелковые цепи противника залегли в 800 шагах от русских. Одновременно противник пытался охватить правый фланг группы Нордгейма, но, не доходя до дер. Лагушев, был остановлен огнем частей 4-й пехотной дивизии и 11-го туркестанского стрелкового полка [Сборник документов. Лодзинская операция. С. 349].7. Германская артиллерия ведет огонь.23 ноября немцы повторили удар по позициям частей Нордгейма, и снова были отбиты. В этот раз русская артиллерия осуществляла эффективную контрбатарейную борьбу.8. Нордгейм В.-К. К., генерал-майор, командир бригады 4-й пехотной дивизииВ конце ноября 6-й корпус вел преимущественно огневые бои с противником. Начался обстрел Ловича австрийской тяжелой артиллерией. 28 ноября сильной атаке подверглась 16-я пехотная дивизия, но при поддержке резерва 67-й пехотной дивизии атака была отбита. 30 ноября атаки противника проходили на боевых участках 4-й и 55-й пехотных дивизий.9. Улица Ловича после обстрела германской артиллерией.На 2-м этапе Ловичского сражения (1-8 декабря) соединения 1-й армии перешли в наступление. В. И. Гурко предполагал отрядом Нордгейма перейти в наступление для содействия 1-му Сибирскому армейскому корпусу, но этот корпус опаздывал с развертыванием. Начавшееся наступление шло туго из-за сильного (особенно огневого) сопротивления немцев, часто переходивших в контратаки. Так, документ от 2 декабря свидетельствует, как 4-я пехотная, наступая при поддержке частей 1-го Сибирского армейского корпуса, из-за сильного огня противника продвинуться не смогла и залегла в полукилометре от своих окопов. 2 батальона 67-й дивизии выдвинулись на поддержку частям 55-й пехотной дивизии [Там же. С. 361].Так сложилась общая оперативно-стратегическая обстановка, что Ловичский район был эвакуирован и планомерно оставлен русскими войсками, которые отошли на новые позиции.6-й армейский корпус к середине декабря занял 15-километровую позицию у слияния рек Равка и Бзура.10. На берегу Бзуры.В этот период его части впервые столкнулись с германским химическим оружием. Находившаяся на правом фланге 55-я пехотная дивизия, занимавшая оборону у Боржимовского леса, 15 декабря отбила несколько германских атак. Но во второй половине дня немцы сравнительно легко захватили окопы дивизии, тянувшиеся у леса, а также сам лес. Когда в три часа ночи русская контратака выбила немцев из леса, выяснилось, что окопы и лес буквально завалены трупами германских и русских солдат. Причем атаковавшие германцы понесли в Боржимовском лесу тяжелые потери от своего же химического оружия. Пока еще никто не знал специфику действия нового оружия, а очевидцы лишь фиксировали отчетливый запах формалина. Отравленные траншеи превратили в братские могилы [Гурко В. И. Указ. соч. С. 117-118].В результате тяжелейших боев к 06. 12. 1914 г. численность 6-го армейского корпуса приблизилась к 17000 человек [Корольков Г. К. Указ. соч. С. 198] – т. е. составила лишь 40% от штатной численности и 58% от фактической численности соединения к 1 ноября.Но 6-й армейский корпус удержал Лович – решив первостепенную задачу армейского и фронтового масштаба. Удержанный русскими войсками «шверпункт» Лодзинской операции Лович позволил переломить ход операции, добившись окружения крупной группировки противника и сорвать оперативно-стратегические замыслы последнего. И отряд В. И. Гурко, костяком которого был 6-й корпус, стал ключевым соединением 1-й армии в Ловичском сражении Лодзинской операции 1914 года.