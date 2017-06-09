Каддафи. «Золотой век» Ливии и её кровавое настоящее

7 июня исполнилось бы 75 лет Муаммару Каддафи — лидеру Ливийской революции, одному из самых неординарных и интересных политиков арабского мира и Африканского континента. О роли Каддафи в истории Ливии, арабского Востока, Африки и мира в целом до сих пор спорят многочисленные исследователи. Оценки его политической деятельности колеблются от абсолютного неприятия и обвинений во всех смертных грехах до полного восторга. Кто он, Каддафи? Террорист или поборник мира и стабильности? Человек, превративший Ливию в одно из самых развитых и богатых государств Востока, или жадный коррупционер? Сторонник самой радикальной версии народной демократии — джамахирии, почти анархист, или жестокий единоличный диктатор?Муаммар Каддафи до своего зверского убийства был одним из политических долгожителей мира. Он возглавил Ливию 1 сентября 1969 года, в результате военного переворота, названного Ливийской революцией. Организовавшие переворот молодые офицеры придерживались националистических и социалистических убеждений, восхищались соседним Египтом, в котором уже давно находился у власти Гамаль Абдель Насер. В те годы было сложно удивить мир новостью об очередном военном перевороте в очередной африканской стране. Но пришедшие к власти в Ливии военные смогли по-настоящему изменить страну. Впервые одно из прежде самых отсталых государств Африки стало играть самостоятельную роль в мировой политике. Ливия до Каддафи и во время Каддафи отличалась примерно также, как Китай до и во время правления коммунистов. Даже еще сильнее.К 1969 году Ливия представляла собой конституционную монархию. Молодое государство официально провозгласило независимость в 1951 году. Королевский трон занял эмир Киренаики и Триполитании Идрис, точнее — Мухаммад Идрис ас-Сануси (1890-1983). Внук основателя мусульманского ордена сенусситов Мухаммада ибн-Али ас-Сануси, Идрис стал эмиром Киренаики в 1916 году, а в 1921 году был провозглашен эмиром всей Ливии.Он долгое время возглавлял сопротивление итальянским колонизаторам и с 1923 года проживал в Египте. Когда Италия потерпела поражение во Второй мировой войне, Ливия была отдана под управление Англии и Франции. В 1947 году в страну вернулся Идрис, которого провозгласили эмиром всей Ливии, а в 1950 году — королем. К этому времени Идрис уже имел прочные связи с Великобританией, с которой сотрудничал еще в 1930-е — 1940-е годы, во время борьбы против итальянцев. Хотя в 1951 году была провозглашена независимость Королевства Ливия, в действительности это бедное пустынное государство оставалось полуколонией западных держав. Так, Великобритания, согласно договору от 20 июля 1953 года, получала право неограниченного использования в военных целях всех портов и аэродромов королевства. Соединенные Штаты Америки сохранили за собой самую большую и мощную военную авиационную базу Уилус-Филд в окрестностях Триполи, которой американские ВВС завладели еще в 1945 году. Король Идрис в обмен на денежные выплаты согласился с присутствием американской авиации в своем «суверенном» королевстве. Франция тоже сохраняла свои войска и военные базы на территории Южной Ливии — исторической провинции Феццан.Одновременно с использованием ливийской территории в военных целях, Соединенные Штаты Америки обратили внимание и на главное богатство страны — нефть. Американские компании занялись разработкой нефтяных месторождений. Средства от добычи нефти утекали в США, меньшая часть доставалась королю Идрису. Естественно, рядовые ливийцы от добычи нефти не имели никакой выгоды. Страна продолжала жить в нищете, с нижайшим уровнем развития социальной инфраструктуры. Вместе с тем, Идрис не стремился развивать и вооруженные силы — он очень боялся военного переворота. Ведь перед глазами был наглядный пример — свержение монархии в соседнем Египте.Время показало — Идрис был прав. Ливийскую монархию уничтожили именно военные, молодые офицеры в званиях от лейтенанта до майора, и вдохновлял их именно египетский опыт. Возглавил военный переворот харизматичный бедуин Муаммар аль-Каддафи, выходец из берберского по происхождению, но давно принявшего арабский язык кочевого племени аль-каддафа. В 1969 году ему было всего 27 лет. Молодой офицер служил в звании капитана в инженерных войсках Ливийского королевства. Дата переворота была выбрана очень удачно. Король Идрис в это время находился на лечении в Турции и не мог воспрепятствовать действиям военных. Подъезды к американским военным базам были заблокированы, чтобы американские военнослужащие не смогли оперативно помешать действиям революционеров.В своем обращении к народу организаторы переворота подчеркивали, что свергли «реакционный и коррумпированный» режим короля Идриса ради духовного возрождения, арабизма и ислама. С помощью религиозных лозунгов офицеры стремились консолидировать широкие народные массы, малообразованные, но глубоко верующие. Власть в стране перешла к Совету революционного командования. 8 сентября 1969 года 27-летнему капитану Муаммару Каддафи было присвоено звание полковника и он был назначен верховным главнокомандующим вооруженными силами страны. Кстати, до 1979 года Каддафи оставался единственным полковником в ливийской армии.За 42 года нахождения у власти Каддафи прошел большой путь и идеологической, и политической эволюции. Из молодого пламенного революционера, идеалиста, находившегося в постоянном поиске лучшего пути развития для ливийского народа Каддафи превратился в матерого «лиса» африканской политики. Он умело лавировал между социалистическим и капиталистическим лагерем, умудрялся поддерживать революционные движения по всему миру — от Латинской Америки до Океании. На несколько десятилетий Каддафи превратился в одного из ключевых спонсоров леворадикальных и национально-освободительных движений мира — его помощью пользовались ирландские и баскские националисты, филиппинские сепаратисты мусульманской народности моро, целый ряд национальных движений в Тропической Африке. Каддафи удалось расширить политическое влияние на многие африканские страны и превратить Ливию в региональную державу, активно участвовавшую в африканской политике. При поддержке Каддафи свергались и воцарялись главы государств в Западной, Центральной и Восточной Африке. Он поддерживал удивительного революционного лидера Буркина-Фасо Томаса Санкару и «железного Джерри» Роллингса в Гане.Нефтяные доходы, в отличие от королевского режима, в годы правления Муаммара Каддафи были направлены, в первую очередь, на развитие страны — всех направлений ее жизнедеятельности, от вооруженных сил и спецслужб до социальной инфраструктуры. Конечно, Муаммар Каддафи не был аскетом, особенно во второй половине своей жизни. Он много оставлял себе, не бедствовали и его дети, родственники, представители племени аль-каддафа. Но при этом, в отличие от периода монархии, при Каддафи Ливия добилась колоссальных успехов именно в социально-экономической и социокультурной сферах жизнедеятельности общества. В Ливийской Джамахирии отсутствовала квартирная плата, цены на бензин оставались минимальными, гражданам страны предоставлялись беспроцентные кредиты на покупку квартир и автомобилей, единовременные субсидии молодоженам. Многодетные семьи получали право отовариваться в специальных магазинах с очень дешевыми ценами на продукты питания. Образование и здравоохранение в Ливии также были бесплатными, а перспективным студентам оплачивалось обучение за рубежом.Со временем Ливия превратилась в африканский аналог государств Персидского залива, только с совершенно иной идеологией. В Ливию стекались гастарбайтеры со всего Африканского континента, прежде всего — из нищих стран Сахеля — Нигера, Мали, Чада, Буркина-Фасо. Каддафи удалось «приручить» свободолюбивых воинов пустыни — туарегов, которые служили в ливийских вооруженных силах. Уже потом, когда Джамахирия пала, многие туареги из ливийской армии вернулись на родину — в Мали, где подняли вооруженную борьбу за освобождение Азавада — «страны туарегов». В свое время Каддафи не раз говорил европейским политикам, что Ливия выполняет роль сдерживателя миграции из Африки в Европу. Он оказался прав. После уничтожения Джамахирии и гибели Каддафи Европа стала захлебываться от потока африканских мигрантов, тысячи которых ежедневно преодолевают Средиземное море, отправляясь с ливийского побережья. Среди них — выходцы из стран Сахеля, а также сами ливийцы, которые прежде никогда не уезжали в Европу в качестве гастарбайтеров — заработать можно было и на родине.После распада Советского Союза Соединенные Штаты Америки взялись за постепенную ликвидацию светских националистических режимов на Арабском Востоке. Старт был дан знаменитой операцией «Буря в пустыне», после которой иракский президент Саддам Хусейн на долгие годы занял место одной из главных «страшилок» американской пропаганды. В конце концов, США и союзники предприняли вооруженную агрессию против Ирака в 2003 году. Режим Саддама Хусейна был свергнут, а сам некогда могущественный иракский руководитель пойман, судим и демонстративно казнен через повешение. Казнь Саддама и уничтожение Ирака как стабильного и сильного государства стали тревожным звонком для других арабских лидеров.Каддафи прекрасно понял намек и попытался нормализовать отношения с Западом. Он пустил в страну иностранных экспертов, даже согласился выплачивать компенсации жертвам террористических актов, организованных с подачи ливийских спецслужб. Постепенно Каддафи все чаще наведывался в Европу, встречался с английскими, французскими, итальянскими лидерами. Но «лис пустыни» просчитался — он никогда не смог бы стать «своим» и даже желанным младшим партнером для США и Евросоюза. Не помогла и лесть в адрес Барака Обамы — «сына Африки». В сентябре 2009 года Каддафи выступил с двухчасовой речью на Генеральной Ассамблее ООН, в которой подчеркивал, что хотел бы видеть Барака Обаму президентом США «навсегда», и говорил, что Обама — совсем не такой, как предыдущие американские президенты. Спустя всего лишь два года «совсем не такой, как предыдущие» американский президент Барак Обама приветствовал зверское убийство Муаммара Каддафи.Утром 20 октября 2011 года, при попытке вырваться из осажденного повстанцами и НАТОвскими спецподразделениями Сирта, Муаммар Каддафи был взят в плен. Его окружила толпа озверевших повстанцев. О последних минутах жизни ливийского лидера хорошо известно, нет смысла возвращаться к детальному описанию этого жуткого убийства. Вместе с Каддафи были убиты его сын 36-летний Мутаззим-Билла Каддафи (1974-2011), занимавший должность советника по безопасности при лидере Ливийской революции, и министр обороны и главнокомандующий вооружёнными силами бригадный генерал Абу Бакр Юнис Джабер (1940-2011) — ближайший соратник Каддафи еще по военному перевороту 1969 года, до конца остававшийся с полковником.Что представляет сегодня Ливия? Поле «войны всех против всех», где друг другу противостоят многочисленные вооруженные группировки политического, религиозного и просто криминального толка. Официальные власти Ливии не контролируют ситуацию на большей части территории страны. Например, достаточно обширные районы остаются под контролем боевиков ИГ (запрещено в России). Периодически вспыхивают вооружённые конфликты между племенами и кланами, а формальный повод для начала стрельбы находится всегда. Так, в ноябре 2016 г. в Сабхе произошло столкновение двух племенных групп из-за обезьянки. Обезьянка, принадлежавшая торговцу из племени гаддадфа, сорвала головной платок со школьницы из племени авлад сулейман. В ответ родственники девочки убили обезьянку и трех членов племени гаддадфа. Началось кровопролитное столкновение с применением огнестрельного оружия, позже в дело пошли минометы и даже бронемашины. Погибли 16 человек, еще 50 человек получили ранения. Конечно, несчастная обезьянка стала лишь поводом для начала очередной фазы «разборок» между двумя крупнейшими кланами Сабхи, но сама по себе история очень показательна для понимания того, что стало с ливийским государством после убийства Муаммара Каддафи.Со времени смерти Каддафи прошло шесть лет, но мир так и не пришел на ливийскую землю. «Стабильность и демократия», которую на словах хотели утвердить в Ливии американские и европейские «благожелатели», в действительности обернулась кровопролитной гражданской войной, конец которой не предвидится. Некогда процветавшая страна превратилась в «Афганистан» Северной Африки, и теперь уже не в Ливию едут гастарбайтеры со всего континента, а из Ливии сотни тысяч людей бегут в Европу, спасаясь от ужасов войны. Единственное, кого притягивает эта разоренная страна — наемников и террористов всех мастей, для которых война — основной заработок. И кто скажет, что авторитарный стиль правления и даже коррупция — более страшное зло, чем то, что происходит сегодня на ливийской земле?Свержение Каддафи и дестабилизация обстановки в Ливии стали лишь одним из звеньев общей стратегии хаоса, насаждаемого США и их сателлитами на Ближнем и Среднем Востоке, на Африканском континенте. Знаменитая Арабская весна 2011 года свергла большую часть светских националистических режимов — ливийский, тунисский, египетский, йеменский. Была развязана кровопролитная гражданская война в Сирии, а сирийский президент Башар Асад после смерти Муаммара Каддафи стал следующим «сакральным врагом» США и союзников на Ближнем Востоке.