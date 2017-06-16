После Ипра - французский ответ тевтонам

Каким было франко-германское химическое противостояние на Французском фронте Первой мировой войны после первого в истории применения германскими войсками химического оружия в районе Ипра?22 апреля 1915 года в 16 часов 45 минут французские войска, находящиеся на позициях между Биксшут и Лангемарк, увидели густое желто-зеленое облако. Оно плыло по ветру и несло с собой тяжкие страдания и невыразимый ужас для защитников окопов. Сзади облака шли цепи германских стрелков, добивавших тех, кто еще сопротивлялся. Результат этой атаки - потеря союзниками территории на 3 километра в глубину и 50-ти орудий. Только энергичное сопротивление отдельных войсковых частей помешало тактическому успеху германцев превратиться в катастрофу для французских войск на данном участке фронта. Тем не менее моральный эффект был значительный.Эта атака была лишь прелюдией газовой войны.Поражения человеческого организма, вызываемые «ядовитыми газами» и обычными боеприпасами, в принципе схожи. При воздействии пули на организм человека смерть наступает сразу от повреждения жизненно важного органа (либо вызванного этим кровотечения) или спустя некоторое время от так называемого вторичного заражения раны. Хотя пуля асептична (т. е. после выхода из винтовки не несет на себе заразы), но она увлекает за собой в рану обрывки одежды, а осколки снаряда - и почвенную грязь.Подобным образом действует и химическое оружие.Сильно ядовитые вещества (например, синильная кислота, окись углерода) вызывают немедленную смерть – как говорили в те годы «от удушения». Другие (хлор, фосген, дифосген) - вызывают различные степени поражения органов дыхания вплоть до отека легких. Ряд других боевых газов выводит бойца из строя на определенный промежуток времени: слезоточивые газы (йодистый и бромистый бензил и ксилил, хлорпикрин, бромбензилцианид и др.), иприт, арсины (раздражающие слизистую оболочку носа).Германцы первыми прибегли новому способу ведения войны, применив химическое оружие. В условиях позиционной войны (когда противники «зарылись» в землю) артиллерия становилась малоэффективной, в то время как газ проникал во все щели и укрытия.Заманчивым представлялось применить новое оружие еще и потому, что Германия до войны лидировала в сфере химической промышленности.Немцы рассчитывали быстро покончить со своим противником - но они крепко ошиблись.Уже на другой день после первой газовой атаки директор парижской химической лаборатории был командирован на фронт - для изучения новых боевых приемов противника.Союзники приняли контрмеры, создав собственное химическое оружие. Постепенно фронт был снабжен противогазами, правда, пока еще примитивными.Первая газовая атака у Ипра 22 апреля 1915 г. была проведена газобаллонным методом – хлор, находящийся в жидком состоянии, выпускался из специальных баллонов - при повороте вентиля он выходил в газообразном состоянии, образуя облако, или так называемую газовую волну, гонимую ветром в сторону противника. Газобаллонный метод требовал трудоемкой установки оборудования (зачастую под огнем противника), а также наличия определенных метеорологических условий: определенного направления и скорости ветра, соответствующей влажности воздуха и температуры почвы. Кроме того, этот способ интересен лишь при позиционной войне.Французы в ходе Первой мировой войны провели до 20-ти газовых атак. Некоторые из них были достаточно масштабными - достигали размаха 8 км по фронту (для сравнения – у Ипра – 6-км фронт) и потребовали около 6 тыс. баллонов с 240 тыс. кг газа. Такая газовая волна поражала участок на 12-15 км глубину. Наиболее подходящим газом для газобаллонной атаки был хлор. Французы применяли так называемое «светлое» облако (состояло только из хлора) или «мутное» облако (из смеси хлора с хлорным оловом в качестве дымообразователя). Германцы для дымообразования поливали негашенную известь раствором серного ангидрида в хлорсульфоновой кислоте - от разогрева и испарения также получалось «мутное» облако. С тактической точки зрения применение светлого облака позволяло достигнуть тактической внезапности, в то время как мутное облако имело моральный эффект и «ослепляло» противника.Для усиления токсичности газового облака к хлору добавили еще и фосген.Для снаряжения химических боеприпасов был применен целый ряд отравляющих веществ. Так, для ручных гранат требовалось вещество сильнодействующее, но летучее и не заражающее на длительное время местность – ведь в ходе скоротечного гранатного боя ее предполагалось занять. Германцы применяли для этой цели бромированные кетоны, а французы - акролеин, стабилизированный по способу профессора Муре. Гранаты делались из тонкой жести со свинцовой обложкой или без таковой. Небольшой запал разрывал гранату и распылял ее содержимое.Артиллерийские боеприпасы можно разделить на две группы: бомбы или мины для траншейных орудий (газометы или химические минометы) и снаряды для полевых пушек и гаубиц. Первые были предназначены для ведения огня на малые расстояния и под большим углом. Из-за тонких стенок данные боеприпасы имели значительную емкость - в них можно было вводить большое количество химического вещества. Британцы объединяли химические минометы в особые группы – взрыв боеприпасов таких минометов происходил одновременно: благодаря комбинированным дистанционным трубкам. Вслед за англичанами такой способ газометания был освоен и германцами. Таким образом создавалась высокая концентрация химических веществ в соответствующей зоне. Наиболее подходящей для этой цели французы считали синильную кислоту.Химические снаряды для полевых пушек и гаубиц имели толстые стенки и сравнительно малую емкость (повышенная прочность требовалась из-за значительной дальности огня). Химическое вещество воздействовало на металл - германцы применяли свинцовую вкладку, а французы - стеклянную. Разрывной заряд был небольшим при применении более летучих веществ или увеличенным - при применении труднолетучих. В последнем случае при разрыве снаряда его начинка разбрызгивалась, окропляя местность.Во французских снарядах для корректирования химической стрельбы служила примесь хлорного олова (как дымообразователя). Германцы для этой цели пользовались или обычными снарядами, или снарядами с дымообразователями.Германские химические снаряды. Виллмот Г. П. Первая мировая война. 2003.Для стабилизации синильной кислоты французы применили смесь этой кислоты с хлороформом, хлористым мышьяком и хлорным оловом, т. н. «винсеннит». Первое применение винсеннита произошло в июле 1916 г.Фосген в смеси с хлорным оловом был применен французами в снарядах впервые в феврале 1916 г. под Верденом. Германцы заимствовали это вещество у французов и увеличили его стойкость при разрыве боеприпаса - посредством начинки снарядов пемзой, пропитанной фосгеном.Из числа химических веществ, примененных германцами, следует отметить хлоромуравьиные эфиры - палит (июнь 1915 г.) и суперпалит или дифосген (июль 1916 г.).Бромацетон и хлорпикрин применяли и французы и германцы.Различный тактический эффект отравляющих веществ зависел от их токсичности и концентрации.Так, винсеннит вызывал немедленную смерть при концентрации 0,55 гр. синильной кислоты на 1 куб. метр - и никаких явлений при более низких концентрациях, в то время как фосген и хлороформинаты вызывали поражения разной степени тяжести - от быстрой смерти до легких отравлений.Когда защитная функция противогазов возросла, германцы прибегли к новому веществу - дихлордиэтилсульфиду, более известному под названием «иприт» - впервые примененном на Ипре 10 июля 1917 г. Иприт, как уже отмечалось, - вещество удушающе-нарывного характера с замедленным действием, поражающее органы дыхания, кожу и слизистые оболочки, вызывая ожоги. Менее чем через год французы также наладили производство этого боевого вещества.Германцы изобрели порошкообразные мышьяковые соединения, вызывающие сильнейший насморк и чихание. Обычно вслед за обстрелом этими веществами, понижающими защитную силу противогазов, следовал обстрел обычными химическими снарядами.О том, какой размах приобрело производство отравляющих веществ французами, свидетельствует тот факт, что еще в 1915 г. во Франции не было ни одного завода, производящего жидкий хлор, а бром до войны поставлялся из Германии. Во время войны французы построили 7 заводов для изготовления хлора (методом электролиза поваренной соли). За годы войны было изготовлено 23900 тонн хлора, 856 тонн брома, 4160 тонн винсеннита, 15800 тонн фосгена, 483 тонн акролеина, 498 тонн хлорпикрина, 4116 тонн хлорного олова и т. д.С 1 июля 1915 г. по 11 ноября 1918 г. французами было изготовлено: 13190000 химических 75-мм снарядов, 3930000 химснарядов большого калибра и бомб, 1400000 химических ручных гранат. Только в период с марта по ноябрь 1918 г. было изготовлено до 2 тысяч тонн иприта - появление этого новейшего боевого газа у противника произвело на германцев крайне удручающее впечатление.Французы полностью догнали своего противника применительно как к типологии химического оружия, так и к его объемам. Таков был их ответ своему оппоненту через 3 года после атаки на Ипре.