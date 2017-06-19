Незвиска. Атака русской конницы

Карпаты, февраль 1915 г…. Могла ли русская конница проводить эффективные атаки в особых условиях? О двух таких атаках – на конницу и пехоту противника – эта статья.Австрийские армии на карпатском фронте напрягали последние силы, стремясь деблокировать осажденную русскими войсками крепость Перемышль, и почти на всем протяжении Галицийского фронта перешли в наступление. Переживая патронный и снарядный «голод» русские армии, тем не менее, перешли в контрнаступление. Особого напряжения бои достигли на южном фланге – фронте русской 9-й армии. На левом фланге этого оперативного объединения было сосредоточено три кавалерийских дивизии (Кавказская Туземная конная, Терская казачья и 12-я кавалерийская) – конная группа должна была обойти правый фланг противника в районе Нижниюв - Тлумач - Тысменица и, действуя на коммуникациях, содействовать его поражению. Но эти соединения в районе г. Тлумача были остановлены австрийской пехотой, с которой и завязали упорные бои. Обход был сорван. Тогда командование 9-й армии перебросило в Нижниюв еще одну кавалерийскую дивизию – 1-ю Донскую казачью, которая получила директиву найти внешний фланг неприятельского фронта в районе м. Обертын, обойти его, и действиями на тылы неприятеля содействовать успеху армейского сражения.К 24. 02. 1915 года 1-я Донская казачья дивизия сосредоточилась в с. Олеша, выдвинув 13-й Донской казачий полк в с. Живачов. У последнего произошла стычка казачьих разъездов с неприятельскими, которые отошли на Обертын. Пленных захватить не удалось, и обстановка осталась невыясненной.Дивизия получила приказ перейти в г. Городенка, так как считалось, что Обертын занят противником – было решено искать пути во вражеский тыл в районе г. Коломыя. В авангарде должен был следовать 10-й Донской казачий полк, а занимавший с. Живачов 13-й Донской казачий полк должен был оставаться на месте до подхода главных сил к с. Незвиска, являясь боковым авангардом и прикрывая колонну со стороны с. Обертын.В 10 часов 15 минут 10-й Донской казачий полк, только что втянувшийся в с. Незвиска, неожиданно наткнулся на авангард двигавшейся навстречу по улице села колонны германской кавалерии. До этого момента части 1-й Донской казачьей дивизии не сталкивались с германскими войсками - но и командный состав дивизии и казаки не раз выражали желание встретиться именно с германцами. И теперь, неожиданно столкнувшись с германской конницей, головная сотня полка во главе с командиром, не думая о силе противника, мгновенно бросилась в атаку.Авангардный эскадрон противника не выдержал удара и повернул назад. Пулеметная команда германского полка под командованием ротмистра Зеештрассе быстро заняла позицию на небольшом пустыре селения и открыла огонь по следовавшей по сельской улице русской сотне. Но хорунжий Лазарев по собственной инициативе во главе нескольких казаков отделился от строя сотни и бросился в атаку на вражеские пулеметы. Пулеметные расчеты были переколоты и перерублены, а ротмистр Зеештрассе, пригнув голову к боку лошади (стараясь таким способом защитить голову от удара шашкой хорунжего Лазарева), бросился назад, но был настигнут и зарублен инициативным хорунжим.Четыре сотни 10-го Донского казачьего полка, следовавшие за авангардом и еще не втянувшиеся на сельскую улицу, на полевом намете свернули влево, обходя селение и врываясь через дворы и боковые улицы на главную улицу села, и бросались в пики и в шашки на толпившиеся на этой улице германские эскадроны. За 15 минут под ударами пик и шашек казаков 10-го Донского казачьего полка полегла значительная часть двух германских кавалерийских полков – 1-го лейб-кирасирского и 8-го драгунского - бригада 5-й кавалерийской дивизии. Командир этой бригады спасся на автомобиле, а части германской дивизии, еще не втянувшиеся в селение, не принимая боя повернули назад - на Обертын.Казаки преследовали противника до Обертын.Были захвачены 2 пулемета и денежный ящик противника, пленены 10 офицеров и 31 солдат из состава 1-го лейб-кирасирского и 8-го драгунского полков (почти все были ранены холодным оружием) и 13 лошадей. Но годными оказалось не более 5 лошадей – спины остальных представляли собой сплошные гнойные раны, скрытые под тяжелыми седлами, и травмированные лошади были розданы местному населению.Документ зафиксировал, что хорунжий Лазарев, вахмистр Богучарсков, приказный Краснов и казак Куркин захватили один действующий германский пулемет, в то время как второй пулемет был захвачен казаками 3-й и 6-й сотен. Отмечено, что было уничтожено 3 эскадрона двух германских кавалерийских полков.За захват 24 февраля 1915 г. действующего германского пулемета Лазарев Роман Григорьевич был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Исправный пулемет был лично доставлен офицером к штабу дивизии.В полевой сумке убитого ротмистра Зеештрассе, кавалера Прусского железного креста, было найдено адресованное, но не отправленное его жене, письмо-дневник, в котором было отмечено: «… из перехваченной неприятельской радиограммы мы узнали о движении неприятельской конницы в наш тыл». Отсюда стало ясно, что неприятелю был известен русский радиотелеграфный ключ, и штаб 1-й Донской казачьей дивизии немедленно сообщил об этом в штаб 9-й армии - ключ был заменен новым.Но выйти в тыл правому флангу армии противника соединению не удалось, так как через два часа по окончании этого боя 1-й Донской казачьей дивизии пришлось вступить в ожесточенный 3-дневный бой с наступавшими от с. Обертын австрийскими 65-м и 66-м пехотными полками. Дивизии удалось удержать с. Живачов и половину с. Незвиска, которое три раза переходило из рук в руки. Эти неприятельские части преградили дивизии путь на г. Городенку, и элемент тактической внезапности был утрачен.В ходе этих боев 26-го февраля у сел. Незвиска произошла конная атака, в которой одной из казачьих сотен удалось добиться фантастических результатов.Утром этого дня началась сильная пурга - причем ветер дул в лицо австрийцам. На закате, когда метель утихла, из Незвиски показались густые цепи противника – но метким огнем 7-я Донская казачья батарея остановила наступление австрийцев.Вечером, после 6 часов, метель вновь задула с прежней силой - люди проваливались в снег по колено и по пояс, окопы заносились снегом.В такой ситуации австрийская пехота вновь двинулась в наступление и, не ожидая серьезного отпора, подошла к позициям русских. И в этот момент 5-я сотня 10-го Донского казачьего полка, рассыпавшись в лаву, атаковала врага.Глубокий снег не позволял коннице быстро двигаться, лошади постоянно проваливались в сугробы, но одно только зрелище кавалерии, атакующей в подобных условиях, поколебало вражескую пехоту. Атаку казаков поддержали бойцы 5-го стрелкового полка.В результате 80 казаков и 126 русских стрелков за 5 минут ликвидировали австрийскую атаку. Более 200 венгерских пехотинцев погибли, и еще до 200 попало в плен. Очевидец вспоминал об ужасном виде этих пленных – полузамерших и ослепших от снежной метели, с обмороженными руками. Винтовки, засыпанные снегом, отказывались стрелять, и венгры, плача от холода, проклинали свое командование, которое отправило их навстречу пурге и русским казакам.Документы зафиксировали: «25-го оборона Незвиски. Обстрел двумя батареями: германской и австрийской. 26-го наступление на деревню 6 рот австрийцев. В результате контратаки 5-й сотни взято в плен 176 человек при 2-х офицерах 65-го венгерского пехотного полка и 29-го особого батальона».«В бою 26 февраля у селения Незвиска, ночью при сильном буране и снеге доходившем по грудь лошади Войсковой Старшина Тюрморезов повернул отступавшую под напором шести рот противника нашу роту на врага и атаковал вместе с нею в шашки, пики и штыки врага, причем уничтожил 210, взяв в плен 176 человек при двух офицерах 65-го венгерского пехотного полка и 29-го особого батальона. За описанное дело Войсковой Старшина Тюрморезов награжден Георгиевским оружием».Таким образом казаки 10-го Донского казачьего полка доказали что могут действовать в самых разнообразных условиях – проведя уникальную конную атаку в условиях населенного пункта (причем имевшую характер встречного боя с германской конницей), так и атаковав наступающую пехоту противника в условиях тяжелой заснеженной местности.