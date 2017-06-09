Кто полезет на Донбасс? Кого призвали, тот и лезет
Итак, на Украине начался очередной призыв. Призывают, как оказалось, не только солдат на срочную службу, но и офицеров из запаса. Да еще и в таких количествах, что это наводит на мысль, что в государстве светлой демократии и всеобщего счастья что-то не так.
Речь (с января этого года) шла о цифре в 4 000 офицеров запаса, которых ждет не дождется ВСУ. Идея офицерского призыва долго не реализовывалась, одно время даже думали, что «проскочим». Ага, на Украине только Янукович толково проскочил пока что.
Фактически мы можем говорить о мобилизации. Но мобилизация без объявления войны или введения режима чрезвычайной ситуации выглядит… Ну, не выглядит она достойно. Нонсенс какой-то.
В 2014-2015 годах офицеров из запаса на Украине уже призывали наряду с рядовыми. Но когда во второй половине 2015 года боевые действия утихли, «мобилизацию» на некоторое время прекратили.
Для того, чтобы обстреливать позиции ВСН и города республик, служивых в ВСУ хватало. В то время на Украине призывали исключительно солдат-срочников, офицеров же соблазняли «в добровольном порядке» сказочно высокими по украинским меркам зарплатами (на старте 9,5-10 тысяч гривен — эквивалент 20 тысяч рублей, что примерно в 2,5 раза больше, чем в среднем по украинской экономике).
Видимо, добровольцы закончились.
А когда добровольцев нет, их что? Правильно, назначают.
И 30 мая украинские СМИ сообщили о том, что призыв офицеров запаса в ряды украинской армии был все-таки объявлен.
Предварительно срок службы составит 18 месяцев. Набирать будут людей в возрасте до 43 лет, причем вне зависимости от пола. Девушек и женщин тоже будут брать. Ну, чем не Израиль или Германия?
Забавен нюанс: упор сделан на тех, кто способен проходить службу на должностях уровня командира взвода или роты. Даже если из планируемого офицерского набора в 4 000 человек на эти должности пойдет половина, это говорит о многом. Если перевести в цифры личного состава, то выходит, что в ВСУ командиров нужно приблизительно на 80-100 тысяч человек.
Однако…
То, что в ВСУ сегодня «некомплект» командиров — это очевидно, но уж явно не для половины списочного состава всех вооруженных сил.
И еще момент, который мы как-то пропустили. В апреле министр обороны Украины Степан Полторак обратился к военным пенсионерам, которым позволяет возраст и здоровье, с просьбой вернуться в ряды ВСУ.
Речь идет о командирах высшего звена, полковниках и генералах, способных командовать батальонно-тактическими группами и бригадами. Должностей такого уровня в ВСУ не так много. И то, что Полторак заговорил о «призыве» в украинскую армию опытных кадров, которым придется платить из пустого украинского бюджета по 20 и более тысяч гривен в месяц, свидетельствует либо о том, что состав ВСУ будет резко расширен, либо о том, что украинское «войско» может скоро понести большие потери. Ну, или и о том, и о другом сразу. Понятно, просто так, чтобы «поиграть в солдатики» нищая страна столько денег на воздух выбрасывать не стала бы.
И вот мы получаем подтверждение. «Процесс пошел». И на границе ДНР, и в ЛНР.
Новое слово на карте — Желобок.
До сих пор самые горячие бои войны в Донбассе шли на участках ответственности подразделений ДНР: на Светлодарской дуге, под Авдеевкой и в районе Мариуполя.
Пришла очередь ЛНР.
Желобок — это небольшой поселок, непосредственно по окраине которого проходит линия противостояния. Населенный пункт очень небольшой — перепись 2001 года обнаружила здесь всего 154 жителя, сейчас их точно гораздо меньше. Поселок входил в один сельский совет вместе с более крупным селом Новотошкинское. Сейчас оно находится под контролем ВСУ. К вечеру 7 июня оттуда, по сообщению главы общей для двух поселков военно-гражданской администрации, началась эвакуация детей.
Естественно, ВСУ и Киев наступление дружно отрицают. Но были сделаны заявления о том, что, начиная с 6.00 утра 7 июня, на участке в районе поселка Фрунзе (это совсем рядом с Желобком) идут обстрелы из тяжелой артиллерии калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм — запрещенных к применению в соответствии с минскими договоренностями.
Кто стрелял, куда стрелял — понятно, что дым-туман. Уже прошли данные о потерях ВСУ, один погибший и семеро ранены. Зная, как обстоит с этим дело у Украинской стороны, данные можно смело увеличивать в пять раз, как обычно, впрочем.
Сначала о броске частей ВСУ на 1,5 км и взятии важных высот вдоль трассы сообщили волонтеры. 2 июня эта информация вдруг появилась на официальной странице в фейсбуке 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Сообщение под заголовком «Шаги победы» рассказывало, что «бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады улучшили свое тактическое положение, продвинувшись на 1,5 км в «серую зону» в районе Бахмутской трассы».
«Взятие господствующих высот позволило лучше контролировать противника и получить выгодные позиции для обороны», — говорилось в сообщении.
Очень быстро информацию о наступлении опроверг спикер министерства обороны Украины Андрей Лысенко, который заявил в тот же день, что ВСУ «не пересекают линию разграничения и не нарушают минские договоренности». А новость о наступлении оперативно исчезла со страницы в фейсбуке 93-й бригады.
Вот только бойцы 93-й бригады вряд ли улетучились.
В итоге Желобок оказался окруженным с трех сторон, трасса под огневым контролем украинцев, а вооруженные группировки республик в Стаханове и Дебальцево под потенциальной угрозой. Позиции народной милиции ЛНР под ближайшим к Желобку поселком Донецкий как раз и являются последним рубежом перед городом Стаханов.
Плюс ВСУ теперь получили возможность поставить под огневой контроль целый участок трассы, включая и сам перекресток с дорогой на Стаханов.
Есть сведения, что командование 2-го (луганского) армейского корпуса ВСН предполагало, что нечто подобное может произойти, когда установится хорошая погода, но считало, что проникновение в буферную зону произойдет на другом участке. И к этому были определенные предпосылки.
Опасным считали участок Новоалександровка — Новозавновка — Троицкое с опорой на Попасную, к западу от мест событий.
Для ВСУ же это восточный фланг так называемой светлодарской дуги и зона ответственности совсем другой бригады — 24-й.
Предполагалось, что силами примерно трех батальонов 24-я бригада двинется на юг и юго-восток от Попасной, стремясь таким образом устранить опасность для всей своей группировки от Светлодарска до собственно Бахмута — крупной транспортно-логистической и снабженческой базы.
И действительно: 24-я бригада в последний месяц активно запасалась боеприпасами на передовой и что-то трудолюбиво копала, то есть, по-научному, «занималась усовершенствованием полевых фортификационных укреплений». Расценить это можно было и как подготовку к обороне.
Вопрос действенной отработки разведки.
Но основной эффект от очередного продвижения ВСУ в буферную зону не военный, а политико-пропагандистский. Киев утверждает, что он «взял свое», и никакой буферной зоны на этом участке фронта не существует. Якобы по минским соглашениям вся бахмутская трасса должна находиться под контролем ВСУ, как и Дебальцево.
В Киеве последовательно оспаривают сложившуюся в результате ликвидации «дебальцевского котла» линию фронта, поскольку считают, что Дебальцево было занято уже после подписания минских соглашений. Таким образом, исходя из украинской логики, продвижение 93-й бригады не нарушает никаких соглашений, а лишь «восстанавливает справедливость».
Однако в заявлениях украинских политиков и СМИ появилась новая тема. Говорят, причем, весьма активно, о готовности ВСУ «ликвидировать ДЛНР в сверхскоростном режиме». Якобы ВСУ, обладая трехкратным перевесом в численности над ВСН, способны в пятидневный срок уничтожить обе народные республики путем нескольких концентрических наступлений.
Однако количество очень редко переходит в качество. На Украине — в особенности. И все эти откровенно популистские рассуждения на фоне начавшегося призыва как срочников, так и офицеров запаса, выглядят не очень убедительно.
Следим за развитием событий.
По материалам:
http://новости-луганска.ru-an.info/новости/в-лнр-нашли-ответ-на-марш-бросок-карательной-украинской-армии
https://vz.ru/world/2017/6/6/873345.html
https://www.gazeta.ru/politics/2017/06/07_a_10712213.shtml
http://www.stoletie.ru/tekuschiiy_moment/kijev_gotovitsa_k_vojne_504.htm
Речь (с января этого года) шла о цифре в 4 000 офицеров запаса, которых ждет не дождется ВСУ. Идея офицерского призыва долго не реализовывалась, одно время даже думали, что «проскочим». Ага, на Украине только Янукович толково проскочил пока что.
Фактически мы можем говорить о мобилизации. Но мобилизация без объявления войны или введения режима чрезвычайной ситуации выглядит… Ну, не выглядит она достойно. Нонсенс какой-то.
В 2014-2015 годах офицеров из запаса на Украине уже призывали наряду с рядовыми. Но когда во второй половине 2015 года боевые действия утихли, «мобилизацию» на некоторое время прекратили.
Для того, чтобы обстреливать позиции ВСН и города республик, служивых в ВСУ хватало. В то время на Украине призывали исключительно солдат-срочников, офицеров же соблазняли «в добровольном порядке» сказочно высокими по украинским меркам зарплатами (на старте 9,5-10 тысяч гривен — эквивалент 20 тысяч рублей, что примерно в 2,5 раза больше, чем в среднем по украинской экономике).
Видимо, добровольцы закончились.
А когда добровольцев нет, их что? Правильно, назначают.
И 30 мая украинские СМИ сообщили о том, что призыв офицеров запаса в ряды украинской армии был все-таки объявлен.
Предварительно срок службы составит 18 месяцев. Набирать будут людей в возрасте до 43 лет, причем вне зависимости от пола. Девушек и женщин тоже будут брать. Ну, чем не Израиль или Германия?
Забавен нюанс: упор сделан на тех, кто способен проходить службу на должностях уровня командира взвода или роты. Даже если из планируемого офицерского набора в 4 000 человек на эти должности пойдет половина, это говорит о многом. Если перевести в цифры личного состава, то выходит, что в ВСУ командиров нужно приблизительно на 80-100 тысяч человек.
Однако…
То, что в ВСУ сегодня «некомплект» командиров — это очевидно, но уж явно не для половины списочного состава всех вооруженных сил.
И еще момент, который мы как-то пропустили. В апреле министр обороны Украины Степан Полторак обратился к военным пенсионерам, которым позволяет возраст и здоровье, с просьбой вернуться в ряды ВСУ.
Речь идет о командирах высшего звена, полковниках и генералах, способных командовать батальонно-тактическими группами и бригадами. Должностей такого уровня в ВСУ не так много. И то, что Полторак заговорил о «призыве» в украинскую армию опытных кадров, которым придется платить из пустого украинского бюджета по 20 и более тысяч гривен в месяц, свидетельствует либо о том, что состав ВСУ будет резко расширен, либо о том, что украинское «войско» может скоро понести большие потери. Ну, или и о том, и о другом сразу. Понятно, просто так, чтобы «поиграть в солдатики» нищая страна столько денег на воздух выбрасывать не стала бы.
И вот мы получаем подтверждение. «Процесс пошел». И на границе ДНР, и в ЛНР.
Новое слово на карте — Желобок.
До сих пор самые горячие бои войны в Донбассе шли на участках ответственности подразделений ДНР: на Светлодарской дуге, под Авдеевкой и в районе Мариуполя.
Пришла очередь ЛНР.
Желобок — это небольшой поселок, непосредственно по окраине которого проходит линия противостояния. Населенный пункт очень небольшой — перепись 2001 года обнаружила здесь всего 154 жителя, сейчас их точно гораздо меньше. Поселок входил в один сельский совет вместе с более крупным селом Новотошкинское. Сейчас оно находится под контролем ВСУ. К вечеру 7 июня оттуда, по сообщению главы общей для двух поселков военно-гражданской администрации, началась эвакуация детей.
Естественно, ВСУ и Киев наступление дружно отрицают. Но были сделаны заявления о том, что, начиная с 6.00 утра 7 июня, на участке в районе поселка Фрунзе (это совсем рядом с Желобком) идут обстрелы из тяжелой артиллерии калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм — запрещенных к применению в соответствии с минскими договоренностями.
Кто стрелял, куда стрелял — понятно, что дым-туман. Уже прошли данные о потерях ВСУ, один погибший и семеро ранены. Зная, как обстоит с этим дело у Украинской стороны, данные можно смело увеличивать в пять раз, как обычно, впрочем.
Сначала о броске частей ВСУ на 1,5 км и взятии важных высот вдоль трассы сообщили волонтеры. 2 июня эта информация вдруг появилась на официальной странице в фейсбуке 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Сообщение под заголовком «Шаги победы» рассказывало, что «бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады улучшили свое тактическое положение, продвинувшись на 1,5 км в «серую зону» в районе Бахмутской трассы».
«Взятие господствующих высот позволило лучше контролировать противника и получить выгодные позиции для обороны», — говорилось в сообщении.
Очень быстро информацию о наступлении опроверг спикер министерства обороны Украины Андрей Лысенко, который заявил в тот же день, что ВСУ «не пересекают линию разграничения и не нарушают минские договоренности». А новость о наступлении оперативно исчезла со страницы в фейсбуке 93-й бригады.
Вот только бойцы 93-й бригады вряд ли улетучились.
В итоге Желобок оказался окруженным с трех сторон, трасса под огневым контролем украинцев, а вооруженные группировки республик в Стаханове и Дебальцево под потенциальной угрозой. Позиции народной милиции ЛНР под ближайшим к Желобку поселком Донецкий как раз и являются последним рубежом перед городом Стаханов.
Плюс ВСУ теперь получили возможность поставить под огневой контроль целый участок трассы, включая и сам перекресток с дорогой на Стаханов.
Есть сведения, что командование 2-го (луганского) армейского корпуса ВСН предполагало, что нечто подобное может произойти, когда установится хорошая погода, но считало, что проникновение в буферную зону произойдет на другом участке. И к этому были определенные предпосылки.
Опасным считали участок Новоалександровка — Новозавновка — Троицкое с опорой на Попасную, к западу от мест событий.
Для ВСУ же это восточный фланг так называемой светлодарской дуги и зона ответственности совсем другой бригады — 24-й.
Предполагалось, что силами примерно трех батальонов 24-я бригада двинется на юг и юго-восток от Попасной, стремясь таким образом устранить опасность для всей своей группировки от Светлодарска до собственно Бахмута — крупной транспортно-логистической и снабженческой базы.
И действительно: 24-я бригада в последний месяц активно запасалась боеприпасами на передовой и что-то трудолюбиво копала, то есть, по-научному, «занималась усовершенствованием полевых фортификационных укреплений». Расценить это можно было и как подготовку к обороне.
Вопрос действенной отработки разведки.
Но основной эффект от очередного продвижения ВСУ в буферную зону не военный, а политико-пропагандистский. Киев утверждает, что он «взял свое», и никакой буферной зоны на этом участке фронта не существует. Якобы по минским соглашениям вся бахмутская трасса должна находиться под контролем ВСУ, как и Дебальцево.
В Киеве последовательно оспаривают сложившуюся в результате ликвидации «дебальцевского котла» линию фронта, поскольку считают, что Дебальцево было занято уже после подписания минских соглашений. Таким образом, исходя из украинской логики, продвижение 93-й бригады не нарушает никаких соглашений, а лишь «восстанавливает справедливость».
Однако в заявлениях украинских политиков и СМИ появилась новая тема. Говорят, причем, весьма активно, о готовности ВСУ «ликвидировать ДЛНР в сверхскоростном режиме». Якобы ВСУ, обладая трехкратным перевесом в численности над ВСН, способны в пятидневный срок уничтожить обе народные республики путем нескольких концентрических наступлений.
Однако количество очень редко переходит в качество. На Украине — в особенности. И все эти откровенно популистские рассуждения на фоне начавшегося призыва как срочников, так и офицеров запаса, выглядят не очень убедительно.
Следим за развитием событий.
По материалам:
http://новости-луганска.ru-an.info/новости/в-лнр-нашли-ответ-на-марш-бросок-карательной-украинской-армии
https://vz.ru/world/2017/6/6/873345.html
https://www.gazeta.ru/politics/2017/06/07_a_10712213.shtml
http://www.stoletie.ru/tekuschiiy_moment/kijev_gotovitsa_k_vojne_504.htm
Автор: Роман Скоморохов
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