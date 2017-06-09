Экспорт российских вооружений. Май 2017 года
Основные новости, касающиеся экспорта российских вооружений в мае 2017 года, были о поставках авиационной техники. В частности, появились подробности относительно экспортных поставок вертолетов Ка-52 Египту, информация о создании совместного российско-индийского предприятия по выпуску вертолетов Ка-226Т и новости о возможном контракте с Бангладеш на поставку первой партии многоцелевых истребителей Су-30.
Россия и Индия создали совместное предприятие по выпуску вертолетов Ка-226Т
По информации посольства Индии в Российской Федерации, 2 мая 2017 года министерством по корпоративным вопросам правительства Индии было учреждено индийско-российское акционерное общество India-Russia Helicopters Limited Company, основной деятельностью данного общества будет производство вертолетов. Это событие ознаменовало собой формальное создание совместного предприятия двух стран с участием индийского государственного объединения Hindustan Aeronautic Limited (HAL) и российского АО «Вертолеты России», а также АО «Рособоронэкспорт». По информации индийской стороны, данное событие стало ключевой вехой организации совместного производства в Индии вертолетов Ка-226Т при участии России. Межправительственное соглашение по созданию этого совместного предприятия было подписано в российской столице еще 24 декабря 2015 года в рамках 16-го ежегодного индийско-российского саммита на высшем уровне.
Специализированный блог bmpd отмечает, что сборку вертолетов Камова Ка-226Т в Индии в рамках созданного совместного предприятия планируется развернуть на новой производственной площадки компании HAL, расположенной в Тумакуру (находится в 74 километрах на север от Бангалора). Стоимость сооружаемых здесь производственных линий оценивается в 50 миллиардов рупий (порядка 670 миллионов долларов США), а число занятых на производстве вертолетов рабочих составит порядка 4 тысяч человек. Предполагается, что сборка Ка-226Т в Тумакуру может начаться уже в 2018 году.
Ка-226Т — это военный вариант легкого многоцелевого вертолета, который предназначен для выполнения различных работ в труднодоступных условиях высокогорья, жарком климате, а также над морскими акваториями, транспортировки грузов (до 1500 кг), перевозки 7 десантников или служебного персонала, ведения разведки, целеуказания и мониторинга обстановки.
Ка-226Т это версия вертолета с двигателями Arrius 2G1 компании Turbomeca и новым редуктором. Уже в 2010 году опытный вертолет данной версии участвовал в конкурсе ВС Индии. Вертолет унаследовал от своего предшественника Ка-226 все самое лучшее — модульность конструкции, надежность, низкий уровень вибрации, простую технику пилотирования, безопасность полетов, а также неприхотливость в эксплуатации.
Бангладеш заказал 8 истребителей Су-30СМЭ
По информации интернет-ресурса BDMilitary.com , ВВС Бангладеш заключили с АО «Рособоронэкспорт» контракт на поставку 8 многоцелевых истребителей Су-30СМЭ с опционом на приобретение еще 4 самолетов в будущем в рамках этого же контракта. В новости говорится о том, что заключение контракта подтверждено неназванным представителем госкорпорации «Ростех». Договор предусматривает также поставки соответствующих вооружений и подготовку летчиков, инженеров и техников в интересах ВВС Бангладеш. Стоит отметить, что Су-30СМЭ является продвигаемым в настоящее время на экспорт вариантом российского истребителя Су-30СМ (серийный, модернизированный), который в свою очередь стал адаптацией Су-30МКИ для ВВС России.
Двухместный высокоманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен двигателями с управляемым вектором тяги (АЛ-31ФП), радиолокатором с фазированной антенной решеткой (ФАР), а также передним горизонтальным оперением. Данный истребитель в состоянии применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Истребитель может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.
Самолет создан усилиями «ОКБ Сухого» и производится на Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Корпорация «Иркут». Стоит отметить, что, начиная с 2016 года, на самолетах Су-30СМ совершает свои полеты авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Русские витязи».
Новые подробности о поставках вертолетов Ка-52 в Египет
В 2015 году Египет приобрел у России 46 ударных вертолетов Ка-52, став первым иностранным заказчиком этих боевых машины. По словам гендиректора холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» Андрея Богинского, Россия выполнит первый экспортный контракт на поставку ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» до 2020 года. Первые вертолеты египетские военные получат уже летом 2017 года. В настоящее время проводятся летные испытания первых боевых вертолетов Ка-52 в экспортном исполнении, изготовленных Арсеньевской авиационной компанией «Прогресс» специально для Египта. Вторым иностранным заказчиком данных боевых вертолетов может стать Алжир, который традиционно входит в перечень крупнейших покупателей оружия российского производства.
Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» предназначен для поражения танков, а также бронированной и небронированной техники противника, его живой силы, вертолетов и иных летательных аппаратов на переднем крае, а также в тактической глубине его обороны в любое время суток и в любых климатических условиях. Вертолет получил мощное вооружение и самую современную авионику. Вооружение вертолета может изменяться под разные боевые задачи, а соосная схема несущих винтов, являющаяся визитной карточкой вертолетов Камова, позволяет машине эффективно маневрировать и выполнять сложные фигуры пилотажа. Помимо всего прочего Ка-52 получил систему радиоэлектронной защиты и устройства снижения заметности, а также средства активного противодействия. Сегодня данные вертолеты состоят на вооружении ВКС России, принимают участие в боевой операции на территории Сирии. Корабельная модификация вертолета входила в состав авиакрыла российского авианосца «Адмирал Кузнецов» во время его недавнего похода к берегам САР.
Как сообщает официальный сайт госкорпорации «Ростех». В течение месяца станут известны результаты тендера ВМС Египта, по результатам которого в России могут быть заказаны разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 в корабельной модификации Ка-52К. Андрей Богинский считает, что у боевых вертолетов российского производства достаточно высокие шансы на победу, так как по своим характеристикам они превосходят вертолеты конкурентов.
Стоит отметить, что вертолеты Ка-52К уже прошли первый этап морских испытаний, который проходил с конца 2016 по начало 2017 года. В испытаниях принимали участие два вертолета Ка-52К. По результатам выполнения поставленных командованием задач испытания данных боевых машины были признаны успешными. Вертолеты уже поступили в распоряжение инженеров АО «Камов» для выполнения дополнительных исследовательских работ вертолета, а также его отдельных узлов и агрегатов, внесения изменений с учетом возможных требований со стороны военных.
Боевой вертолет Ка-52К является продолжением продуктовой линейки «морских» вертолетов, созданных инженерами АО «Камов» и принятых на вооружение ВМФ Российской Федерации. В данную линейку входят такие известные вертолеты, как Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31. Новый боевой вертолет Ка-52К предназначен для патрулирования и огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, а также решения задач противодесантной обороны на переднем крае и в тактической глубине обороны противника. Наличие на борту вертолета современного оборудования обеспечивает боевой машине навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.
От базовой модели ударного вертолета версия Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было специально доработано под установку тяжелого вооружения, а также механизма складывания лопастей, что позволяет вертолету компактно располагаться в трюме боевых кораблей. Уменьшенные габариты вертолетов корабельного базирования позволяют разместить на боевом корабле больше таких машин. Наличие бронированной кабины и катапультной системы позволяют летчикам безопасно покинуть вертолет в экстренной ситуации. Помимо этого на вертолете Ка-52К был предусмотрен комплект спасательного устройства (КСУ), который позволяет спасать людей, терпящих бедствие на море.
Также немаловажной особенностью данной версии боевого вертолета стало использование в его конструкции коррозионностойких материалов, что обусловлено необходимостью службы вертолета в условиях морского климата (агрессивной среды). Вертолет Ка-52 корабельного базирования получил модернизированную систему кондиционирования воздуха, которая позволяет обеспечить вентиляцию морских спасательных костюмов членов экипажа. Помимо всего прочего, на Ка-52К дополнительно была установлена радиотехническая система ближней навигации, которая не применялась на базовой модели вертолета.
Армения могла стать первым иностранным покупателем ПЗРК «Верба»
Согласно информации, которая был опубликована на армянском интернет-ресурсе PanARMENIAN.Ne , вскоре после завершения так называемой «Четырехдневной войны» с Азербайджаном в апреле 2016 года, Армения купила у России новые переносные зенитно-ракетные комплексы 9К333 «Верба». Публикуя данную информацию, издание ссылается на газету министерства обороны Армении «Hay Zinvor».
По словам Артура Погосяна полковника вооруженных сил Армении, после конфликта в апреле 2016 года в стране были сделаны соответствующие выводы, в частности армянские военные предприняли меры по срочному усилению компоненты войсковой ПВО и ее перевооружению на современные комплексы. По словам Погосяна, тогда же была приобретена партия ПЗРК «Верба» и «Игла-С». При этом новости о покупке ПЗРК «Игла-С» появились еще в феврале 2016 года, а вот информация о приобретении «ПЗРК» «Верба» была озвучена впервые.
По информации из открытых источников, ПЗРК «Верба» позволяет поражать воздушные цели в диапазоне высот от 10 до 4500 метров и на удалении в 500-6000 метров. Максимальная скорость поражаемых целей на встречных курсах может достигать 400 м/с. Сообщается, что ракета 9М336 данного комплекса оснащена инфракрасной трехдиапазонной головкой самонаведения. Если опубликованная армянским интернет-издание информация является правдой, то Армения станет первым известным иностранным покупателем современного российского переносного зенитно-ракетного комплекса «Верба».
Россия и Индия создали совместное предприятие по выпуску вертолетов Ка-226Т
По информации посольства Индии в Российской Федерации, 2 мая 2017 года министерством по корпоративным вопросам правительства Индии было учреждено индийско-российское акционерное общество India-Russia Helicopters Limited Company, основной деятельностью данного общества будет производство вертолетов. Это событие ознаменовало собой формальное создание совместного предприятия двух стран с участием индийского государственного объединения Hindustan Aeronautic Limited (HAL) и российского АО «Вертолеты России», а также АО «Рособоронэкспорт». По информации индийской стороны, данное событие стало ключевой вехой организации совместного производства в Индии вертолетов Ка-226Т при участии России. Межправительственное соглашение по созданию этого совместного предприятия было подписано в российской столице еще 24 декабря 2015 года в рамках 16-го ежегодного индийско-российского саммита на высшем уровне.
Специализированный блог bmpd отмечает, что сборку вертолетов Камова Ка-226Т в Индии в рамках созданного совместного предприятия планируется развернуть на новой производственной площадки компании HAL, расположенной в Тумакуру (находится в 74 километрах на север от Бангалора). Стоимость сооружаемых здесь производственных линий оценивается в 50 миллиардов рупий (порядка 670 миллионов долларов США), а число занятых на производстве вертолетов рабочих составит порядка 4 тысяч человек. Предполагается, что сборка Ка-226Т в Тумакуру может начаться уже в 2018 году.
Фото: russianhelicopters.aero/ru
Ка-226Т — это военный вариант легкого многоцелевого вертолета, который предназначен для выполнения различных работ в труднодоступных условиях высокогорья, жарком климате, а также над морскими акваториями, транспортировки грузов (до 1500 кг), перевозки 7 десантников или служебного персонала, ведения разведки, целеуказания и мониторинга обстановки.
Ка-226Т это версия вертолета с двигателями Arrius 2G1 компании Turbomeca и новым редуктором. Уже в 2010 году опытный вертолет данной версии участвовал в конкурсе ВС Индии. Вертолет унаследовал от своего предшественника Ка-226 все самое лучшее — модульность конструкции, надежность, низкий уровень вибрации, простую технику пилотирования, безопасность полетов, а также неприхотливость в эксплуатации.
Бангладеш заказал 8 истребителей Су-30СМЭ
По информации интернет-ресурса BDMilitary.com , ВВС Бангладеш заключили с АО «Рособоронэкспорт» контракт на поставку 8 многоцелевых истребителей Су-30СМЭ с опционом на приобретение еще 4 самолетов в будущем в рамках этого же контракта. В новости говорится о том, что заключение контракта подтверждено неназванным представителем госкорпорации «Ростех». Договор предусматривает также поставки соответствующих вооружений и подготовку летчиков, инженеров и техников в интересах ВВС Бангладеш. Стоит отметить, что Су-30СМЭ является продвигаемым в настоящее время на экспорт вариантом российского истребителя Су-30СМ (серийный, модернизированный), который в свою очередь стал адаптацией Су-30МКИ для ВВС России.
фото: uacrussia.ru
Двухместный высокоманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен двигателями с управляемым вектором тяги (АЛ-31ФП), радиолокатором с фазированной антенной решеткой (ФАР), а также передним горизонтальным оперением. Данный истребитель в состоянии применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Истребитель может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.
Самолет создан усилиями «ОКБ Сухого» и производится на Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Корпорация «Иркут». Стоит отметить, что, начиная с 2016 года, на самолетах Су-30СМ совершает свои полеты авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Русские витязи».
Новые подробности о поставках вертолетов Ка-52 в Египет
В 2015 году Египет приобрел у России 46 ударных вертолетов Ка-52, став первым иностранным заказчиком этих боевых машины. По словам гендиректора холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» Андрея Богинского, Россия выполнит первый экспортный контракт на поставку ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» до 2020 года. Первые вертолеты египетские военные получат уже летом 2017 года. В настоящее время проводятся летные испытания первых боевых вертолетов Ка-52 в экспортном исполнении, изготовленных Арсеньевской авиационной компанией «Прогресс» специально для Египта. Вторым иностранным заказчиком данных боевых вертолетов может стать Алжир, который традиционно входит в перечень крупнейших покупателей оружия российского производства.
Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» предназначен для поражения танков, а также бронированной и небронированной техники противника, его живой силы, вертолетов и иных летательных аппаратов на переднем крае, а также в тактической глубине его обороны в любое время суток и в любых климатических условиях. Вертолет получил мощное вооружение и самую современную авионику. Вооружение вертолета может изменяться под разные боевые задачи, а соосная схема несущих винтов, являющаяся визитной карточкой вертолетов Камова, позволяет машине эффективно маневрировать и выполнять сложные фигуры пилотажа. Помимо всего прочего Ка-52 получил систему радиоэлектронной защиты и устройства снижения заметности, а также средства активного противодействия. Сегодня данные вертолеты состоят на вооружении ВКС России, принимают участие в боевой операции на территории Сирии. Корабельная модификация вертолета входила в состав авиакрыла российского авианосца «Адмирал Кузнецов» во время его недавнего похода к берегам САР.
фото: rostec.ru
Как сообщает официальный сайт госкорпорации «Ростех». В течение месяца станут известны результаты тендера ВМС Египта, по результатам которого в России могут быть заказаны разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 в корабельной модификации Ка-52К. Андрей Богинский считает, что у боевых вертолетов российского производства достаточно высокие шансы на победу, так как по своим характеристикам они превосходят вертолеты конкурентов.
Стоит отметить, что вертолеты Ка-52К уже прошли первый этап морских испытаний, который проходил с конца 2016 по начало 2017 года. В испытаниях принимали участие два вертолета Ка-52К. По результатам выполнения поставленных командованием задач испытания данных боевых машины были признаны успешными. Вертолеты уже поступили в распоряжение инженеров АО «Камов» для выполнения дополнительных исследовательских работ вертолета, а также его отдельных узлов и агрегатов, внесения изменений с учетом возможных требований со стороны военных.
Боевой вертолет Ка-52К является продолжением продуктовой линейки «морских» вертолетов, созданных инженерами АО «Камов» и принятых на вооружение ВМФ Российской Федерации. В данную линейку входят такие известные вертолеты, как Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31. Новый боевой вертолет Ка-52К предназначен для патрулирования и огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, а также решения задач противодесантной обороны на переднем крае и в тактической глубине обороны противника. Наличие на борту вертолета современного оборудования обеспечивает боевой машине навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.
фото: rostec.ru
От базовой модели ударного вертолета версия Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было специально доработано под установку тяжелого вооружения, а также механизма складывания лопастей, что позволяет вертолету компактно располагаться в трюме боевых кораблей. Уменьшенные габариты вертолетов корабельного базирования позволяют разместить на боевом корабле больше таких машин. Наличие бронированной кабины и катапультной системы позволяют летчикам безопасно покинуть вертолет в экстренной ситуации. Помимо этого на вертолете Ка-52К был предусмотрен комплект спасательного устройства (КСУ), который позволяет спасать людей, терпящих бедствие на море.
Также немаловажной особенностью данной версии боевого вертолета стало использование в его конструкции коррозионностойких материалов, что обусловлено необходимостью службы вертолета в условиях морского климата (агрессивной среды). Вертолет Ка-52 корабельного базирования получил модернизированную систему кондиционирования воздуха, которая позволяет обеспечить вентиляцию морских спасательных костюмов членов экипажа. Помимо всего прочего, на Ка-52К дополнительно была установлена радиотехническая система ближней навигации, которая не применялась на базовой модели вертолета.
Армения могла стать первым иностранным покупателем ПЗРК «Верба»
Согласно информации, которая был опубликована на армянском интернет-ресурсе PanARMENIAN.Ne , вскоре после завершения так называемой «Четырехдневной войны» с Азербайджаном в апреле 2016 года, Армения купила у России новые переносные зенитно-ракетные комплексы 9К333 «Верба». Публикуя данную информацию, издание ссылается на газету министерства обороны Армении «Hay Zinvor».
По словам Артура Погосяна полковника вооруженных сил Армении, после конфликта в апреле 2016 года в стране были сделаны соответствующие выводы, в частности армянские военные предприняли меры по срочному усилению компоненты войсковой ПВО и ее перевооружению на современные комплексы. По словам Погосяна, тогда же была приобретена партия ПЗРК «Верба» и «Игла-С». При этом новости о покупке ПЗРК «Игла-С» появились еще в феврале 2016 года, а вот информация о приобретении «ПЗРК» «Верба» была озвучена впервые.
Фото: vitalykuzmin.net
По информации из открытых источников, ПЗРК «Верба» позволяет поражать воздушные цели в диапазоне высот от 10 до 4500 метров и на удалении в 500-6000 метров. Максимальная скорость поражаемых целей на встречных курсах может достигать 400 м/с. Сообщается, что ракета 9М336 данного комплекса оснащена инфракрасной трехдиапазонной головкой самонаведения. Если опубликованная армянским интернет-издание информация является правдой, то Армения станет первым известным иностранным покупателем современного российского переносного зенитно-ракетного комплекса «Верба».
Автор: Юферев Сергей
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