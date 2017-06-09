Израиль предлагает РФ первой перенести посольство в Иерусалим

Я не могу… не предложить вам воспользоваться той полугодовой передышкой, которую взял себе американский президент, и в этом постоянном дружеском противостоянии Соединённых Штатов и России выиграть и стать первой страной, которая перенесёт свое посольство в Иерусалим.

Как сообщает новостное агентство RT , министр по делам Иерусалима и министр экологии Зеэв Элькин предложил России, не дожидаясь решения США, первой перенести посольство из Тель-Авива в текущем году.— заявил З. Элькин на приёме по случаю предстоящего Дня России.До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что на данный момент он не станет переносить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.В 1950 г. Израиль объявил Иерусалим своей столицей. В городе расположены Кнессет (израильский парламент) и все государственные и правительственные учреждения страны. Законом об Иерусалиме от 30 июля 1980 г. Израиль объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей. ООН не признает односторонней аннексии Восточного Иерусалима. После того, как 15 августа 2006 г. правительство Коста-Рики объявило о переводе своего посольства из Иерусалима в Тель-Авив, а 25 августа того же года правительство Сальвадора последовало его примеру, в Иерусалиме не осталось дипломатических миссий иностранных государств. Почти все страны размещают свои посольства в Тель-Авиве, за исключением Боливии и Парагвая, чьи посольства располагаются в пригороде Иерусалима Мевасерет-Цион.