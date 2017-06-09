05:03 09 июня

Израиль предлагает РФ первой перенести посольство в Иерусалим

Как сообщает новостное агентство RT , министр по делам Иерусалима и министр экологии Зеэв Элькин предложил России, не дожидаясь решения США, первой перенести посольство из Тель-Авива в текущем году.

Я не могу… не предложить вам воспользоваться той полугодовой передышкой, которую взял себе американский президент, и в этом постоянном дружеском противостоянии Соединённых Штатов и России выиграть и стать первой страной, которая перенесёт свое посольство в Иерусалим.

— заявил З. Элькин на приёме по случаю предстоящего Дня России.




До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что на данный момент он не станет переносить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

В 1950 г. Израиль объявил Иерусалим своей столицей. В городе расположены Кнессет (израильский парламент) и все государственные и правительственные учреждения страны. Законом об Иерусалиме от 30 июля 1980 г. Израиль объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей. ООН не признает односторонней аннексии Восточного Иерусалима. После того, как 15 августа 2006 г. правительство Коста-Рики объявило о переводе своего посольства из Иерусалима в Тель-Авив, а 25 августа того же года правительство Сальвадора последовало его примеру, в Иерусалиме не осталось дипломатических миссий иностранных государств. Почти все страны размещают свои посольства в Тель-Авиве, за исключением Боливии и Парагвая, чьи посольства располагаются в пригороде Иерусалима Мевасерет-Цион.


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Комментарии 5

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 04:48
    Отдел, ты где????Ципа, ципа, ципа lol Разберись, почему без твоего ведома что-то куда-то переносят lol !И,разве не Вашингтон истинная столица Израиля??? recourse
    Изгоняющий либероидов
    1. oleg-gr Сегодня, 04:51
      Провокация, да и только.
      oleg-gr
  2. Котище Сегодня, 04:52
    Опа...на финт ушами!
    Восток дело тонкое, но на что нас толкают "коллеги"?
    С одной стороны Иерусалим был и мы в нем были (точнее наши представительства, миссии и др.) еще до появления на карте мира Израиля.
    Со второй если поддадимся на соблазн, что нам это будет стоить!
    Котище
    1. Александр романов Сегодня, 05:01
      Цитата: Котище
      , что нам это будет стоить!

      Ничего вообще!
      Александр романов
  3. Чадан Хемчикский Сегодня, 05:01
    Котище!! Не поддавайтесь.
    Гешефт то не в вашу пользу.
    Они уже сребренники
    подсчитывают.
    Чадан Хемчикский
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