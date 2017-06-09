«Муж и жена – одна сатана». Образом Ельцина бьют по России
Бутылка паленого спирта «Рояль», малиновый пиджак «нового русского», обгоревший Дом Советов, мальчишка-беспризорник в подземном переходе – символы не эпохи, а краткого периода, за который, однако, были сломаны миллионы жизней. Эпоха же была оболгана и унижена.
Сегодня, когда раны 90-х еще не затянулись (они будут затягиваться еще долго), – делаются все новые и новые попытки обелить тот краткий период, похоронивший труды нескольких поколений.
Конечно, нет ничего удивительного в том, что вдова Бориса Ельцина Наина во время презентации своей книги «Личная жизнь» назвала 90-е годы «не лихими, а святыми». Как говорится, «муж и жена – одна сатана». Страшно другое – намечается определенная тенденция обеления ельцинского периода. Эти попытки назвать криминальное «святым» не случайны.
«Ельцин-центр» в Екатеринбурге, презентация книги Наины Иосифовны в рамках фестиваля «Красная площадь», мероприятия в честь ее 85-летия, равно как и отсутствие внятного, однозначного осуждения таких преступлений, как развал Советского Союза и расстрел здания Верховного Совета РФ, - все это закладывает мину под нынешнюю Россию. Все это используется теми силами, которые были бы не прочь реализовать «московский майдан». Ибо недостаткам сегодняшней поры пытаются противопоставить «время больших возможностей», которое якобы было при Ельцине.
Понятно, что Наина Ельцина полностью оправдывает гайдаровские «реформы», проводимые при ее муже и ввергшие в нищету миллионы людей. «Да, Гайдар пошел на шоковую терапию, но, как и у хирургов с тяжелым больным, а развалившаяся страна именно такой была, шоковая терапия была необходима для того, чтобы резко перейти на новый уровень», - заявила женщина, которая отнюдь не делила с народом неимоверные сложности, которой не пришлось переквалифицироваться в «челноки» и таскать тяжеленные сумки, которая не думала о том, чем накормить детей. Только вот умолчала она о том, что этот пресловутый «новый уровень» был катастрофически ниже предыдущего. Вместо строительства страна получила упадок и разруху, сравнимые с теми, которые были получены во время войны.
Люди, выжившие в 90-е, конечно, не забудут ни бандитских разборок, ни малолетних наркоманов, ни бесконтрольной «прихватизации» предприятий. Попытка создать образ 90-х годов как «святых» рассчитана на тех, кто не помнит того страшного периода. На тех, кто был тогда маленькими детьми или кого не было и в помине. На тех, кого сегодня можно увидеть на митингах Навального.
У этих молодых людей, недовольных нынешним положением в стране, отсутствием социальных лифтов – да мало ли, чем, - нет прививки 90-х годов от либеральной идеологии. Они не знают, что все нынешние недостатки – это отрыжка ельцинского периода. Это для них создается положительный образ человека, который не только сделал все возможное для убийства СССР, но и лично отдал приказ о расстреле сотен людей в центре Москвы.
По словам Наины Ельциной, надо «поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру».
Звучит, безусловно, красиво. Однако это – не более, чем красивая ложь. Ибо те, кому предлагает поклониться вдова ЕБНа, не «строили новую страну», а разрушали ту, которая была построена несколькими поколениями людей. Людей, которые действительно жили верой в новое.
«О, наивная Наина!», - хочется воскликнуть, когда она утверждает: «…Все-таки пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова. И это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны».
Но она – вовсе не наивна. Назвать укреплением демократии, например, расстрел Дома Советов октябре 1993 года – это, конечно, абсурд. Однако, как известно, современный либерализм готов оправдать любое убийство, любое варварство, любую жестокость в отношении «неправильно» мыслящих – тех, кто «против демократии». Из этой же серии – в частности, оправдание американской агрессии против Югославии, Ирака, Ливии. Следует также напомнить, что действия Ельцина по разгону и последующему расстрелу парламента были полностью оправданы его зарубежными «хозяевами».
Тот кровавый расстрел, после которого было введено чрезвычайное положение и запрещены практически все оппозиционные газеты, – это лишь один, хотя и самый яркий эпизод, который может наглядно охарактеризовать «демократию» и «свободу слова» по-ельцински. А как насчет убийств Владислава Листьева, Дмитрия Холодова и других журналистов, попытавшихся воспользоваться этой самой «свободой»?
В общем, с какой стороны ни подойди к попытке назвать 90-е годы «святыми» - ничуть не видна святость. Видны лишь длинные уши тех, кто развалил уже не одно государство. Включая и наше – Советский Союз. И кому не нравится то, что современная Россия, после ельцинских времен, смеет мало-помалу поднимать голову. Образ Ельцина превращается в одно из орудий, которым снова безжалостно бьют по стране за попытку вспомнить, что она - все-таки великая Россия.
Автор: Елена Громова
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