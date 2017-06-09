«Муж и жена – одна сатана». Образом Ельцина бьют по России

Бутылка паленого спирта «Рояль», малиновый пиджак «нового русского», обгоревший Дом Советов, мальчишка-беспризорник в подземном переходе – символы не эпохи, а краткого периода, за который, однако, были сломаны миллионы жизней. Эпоха же была оболгана и унижена.Сегодня, когда раны 90-х еще не затянулись (они будут затягиваться еще долго), – делаются все новые и новые попытки обелить тот краткий период, похоронивший труды нескольких поколений.Конечно, нет ничего удивительного в том, что вдова Бориса Ельцина Наина во время презентации своей книги «Личная жизнь» назвала 90-е годы «не лихими, а святыми». Как говорится, «муж и жена – одна сатана». Страшно другое –. Эти попытки назвать криминальное «святым» не случайны.«Ельцин-центр» в Екатеринбурге, презентация книги Наины Иосифовны в рамках фестиваля «Красная площадь», мероприятия в честь ее 85-летия, равно как и отсутствие внятного, однозначного осуждения таких преступлений, как развал Советского Союза и расстрел здания Верховного Совета РФ, -. Все это используется теми силами, которые были бы не прочь реализовать «московский майдан». ИбоПонятно, что Наина Ельцина полностью оправдывает гайдаровские «реформы», проводимые при ее муже и ввергшие в нищету миллионы людей. «», - заявила женщина, которая отнюдь не делила с народом неимоверные сложности, которой не пришлось переквалифицироваться в «челноки» и таскать тяжеленные сумки, которая не думала о том, чем накормить детей. Только вот умолчала она о том, что этот пресловутый «новый уровень» был катастрофически ниже предыдущего. Вместо строительства страна получила упадок и разруху, сравнимые с теми, которые были получены во время войны.Люди, выжившие в 90-е, конечно, не забудут ни бандитских разборок, ни малолетних наркоманов, ни бесконтрольной «прихватизации» предприятий.У этих молодых людей, недовольных нынешним положением в стране, отсутствием социальных лифтов – да мало ли, чем, - нет прививки 90-х годов от либеральной идеологии. Они не знают, что все нынешние недостатки – это отрыжка ельцинского периода. Это для них создается положительный образ человека, который не только сделал все возможное для убийства СССР, но и лично отдал приказ о расстреле сотен людей в центре Москвы.По словам Наины Ельциной, надо «».Звучит, безусловно, красиво. Однако это – не более, чем красивая ложь. Ибо те, кому предлагает поклониться вдова ЕБНа, не «строили новую страну», а разрушали ту, которая была построена несколькими поколениями людей. Людей, которые действительно жили верой в новое.«О, наивная Наина!», - хочется воскликнуть, когда она утверждает: «…».Но она – вовсе не наивна. Назвать укреплением демократии, например, расстрел Дома Советов октябре 1993 года – это, конечно, абсурд. Однако, как известно,– тех, кто «против демократии». Из этой же серии – в частности, оправдание американской агрессии против Югославии, Ирака, Ливии. Следует также напомнить, что действия Ельцина по разгону и последующему расстрелу парламента были полностью оправданы его зарубежными «хозяевами».Тот кровавый расстрел, после которого было введено чрезвычайное положение и запрещены практически все оппозиционные газеты, – это лишь один, хотя и самый яркий эпизод, который может наглядно охарактеризовать «демократию» и «свободу слова» по-ельцински. А как насчет убийств Владислава Листьева, Дмитрия Холодова и других журналистов, попытавшихся воспользоваться этой самой «свободой»?В общем, с какой стороны ни подойди к попытке назвать 90-е годы «святыми» - ничуть не видна святость.. Включая и наше – Советский Союз. И кому не нравится то, что современная Россия, после ельцинских времен, смеет мало-помалу поднимать голову. Образ Ельцина превращается в одно из орудий, которым снова безжалостно бьют по стране за попытку вспомнить, что она - все-таки великая Россия.