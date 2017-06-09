07:33 09 июня

Президент России "троллит" сенатора Маккейна: "Он мне даже симпатичен"

Владимир Путин произвёл акт непревзойдённого троллинга в отношении сенатора-русофоба Джона Маккейна. В интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну российский президент рассказал о своей симпатии к Джону Маккейну. Учитывая тот факт, что на Западе любое одобрение со стороны Владимира Путина превращают чуть ли не в доказательство «причастности к российской агентуре», троллинг явно удался...

В ходе эпизода интервью с президентом, опубликованного на неделе американским каналом ShowTime , Владимир Путин заявил, что сенатор Маккейн симпатичен ему как настоящий патриот.

Президент России:
На самом деле он для меня даже немножко симпатичен, да-да-да, я не шучу сейчас, он симпатичен мне своим патриотизмом и последовательностью при защите интересов своей страны.



Президент России "троллит" сенатора Маккейна: "Он мне даже симпатичен"


При этом Владимир Путин отметил, что такие люди как сенатор Маккейн всё ещё "живут в старом мире и не хотят заглянуть в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое, которое тащит их назад".

Президент России отметил, что США нужно озаботиться действенной борьбой с терроризмом и задуматься о ядерном разоружении.


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Комментарии 23

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  1. oleg-gr Сегодня, 05:52
    Маккейн симпатичен ВВП. Интересное признание и да здравствует новый агент Кремля!
    Эту новость пора обсуждать в наглоСМИ.
    oleg-gr
    1. Ольгович Сегодня, 05:55
      Цитата: oleg-gr
      Маккейн симпатичен ВВП.

      Да, забавная обезьянка.... yes
      Ольгович
    2. BecmepH Сегодня, 05:56
      Цитата: oleg-gr
      Маккейн симпатичен ВВП. Интересное признание и да здравствует новый агент Кремля!

      Боюсь, что здесь всё сложнее... Теперь Путина могут обвинить в нетрадиционной ориентации)))
      На самом деле он для меня даже немножко симпатичен, да-да-да, я не шучу сейчас,
      BecmepH
    3. Маз Сегодня, 06:00
      Пусть маккейн с послом нашим встретится в США,
      Маз
    4. рич Сегодня, 06:00
      К сожалению в политике симпатии так же быстро уходят, как и приходят. Тем более эта фраза Путина выглядит скорее откровенно ернической, чем снисходительно сентиментальной hi
      рич
    5. сибиралт Сегодня, 06:04
      Осталось Маккейну подбросить в рабочий стол капитанские погоны ФСБ, да шепнуть куда надо и песенка его спета. laughing А еще лучше, достать протоколы его допроса во вьетнамском плену и выложить в интернет. laughing
      сибиралт
    6. Зяблицев Сегодня, 06:18
      Маккейн до сих пор живет в выгребной яме под Сайгоном и на мир взирает оттуда... laughing
      Зяблицев
    7. svp67 Сегодня, 06:39
      Цитата: oleg-gr
      Маккейн симпатичен ВВП

      Ай как же НЕ АККУРАТНО. ТАКОГО АГЕНТА СПАЛИТЬ...
      svp67
  2. Тралл Сегодня, 05:52
    Маккейн - любимый сбитый лётчик Путина smile
    А вообще в США пора принять закон, кого похвалил Путин - на электрический стул того.
    Тралл
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:56
      Президент России "троллит" сенатора Маккейна: "Он мне даже симпатичен"
      ну,не знаю...лизун ... мне не нравится...но на вкус......
      андрей юрьевич
    2. Logall Сегодня, 06:00
      Тогда Путин станет рукоплескать всем напропалую.
      Цитата: Тралл
      А вообще в США пора принять закон, кого похвалил Путин - на электрический стул того
      Logall
  3. romandostalo Сегодня, 05:56
    А надо по быстренькому выразить им всем симпатии. Во грызня начнётся!
    romandostalo
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 05:59
    Так на Руси испокон веков жалели сирых да убогих lol так что нечему и удевлятся laughing
    Изгоняющий либероидов
  5. mamont5 Сегодня, 06:00
    Ну так, как читал в одной книге: "Старый враг - это уже почти как друг". winked
    mamont5
  6. лысова Сегодня, 06:06
    ААА ! Старый не держатель газов "69" - попался! Придётся ответить - не оправдывайся - в глаза смотреть!
    лысова
  7. ded100 Сегодня, 06:27
    Наградить Маккейна путевкой в санаторий в Крым Пусть здоровье поправит!! wassat
    ded100
    1. sgazeev Сегодня, 06:41
      Цитата: ded100
      Наградить Маккейна путевкой в санаторий в Крым Пусть здоровье поправит!! wassat

      Ну уж нет,зачем портить настроение крымчанам.
      sgazeev
  8. duche Сегодня, 06:27
    Жаль, что Владимир Владимирович не упомянул как тот в зиндане сидел и как его инструктировали. winked
    duche
  9. sgazeev Сегодня, 06:37
    При этом Владимир Путин отметил, что такие люди как сенатор Маккейн всё ещё "живут в старом мире и не хотят заглянуть в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое, которое тащит их назад".
    =================================================
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    Брегет деда тянет назад,постоянное тиканье не даёт забыть прошлое в лице Ли Си Цына. laughing
    sgazeev
  10. нивасандер Сегодня, 06:40
    щас маккейн на коленках ползет в ФБР
    нивасандер
  11. FirstNormann Сегодня, 07:09
    мой фантом набирает высоту_палач а не пилот_это маккейна вьетнамский пилот ли си цын сбил
    FirstNormann
  12. analgin Сегодня, 07:13
    Президент России "троллит" сенатора Маккейна


    По "троллению", "осаживанию", "жёсткому ответу"... Россия в абсолютных лидерах.
    P.S.: Толку от этого правда, никакого, но слушателям приятно. wink
    analgin
  13. Victor_B Сегодня, 07:25
    Дедушка старый - ему всё равно.
    Victor_B
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