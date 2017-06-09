Президент России "троллит" сенатора Маккейна: "Он мне даже симпатичен"

На самом деле он для меня даже немножко симпатичен, да-да-да, я не шучу сейчас, он симпатичен мне своим патриотизмом и последовательностью при защите интересов своей страны.

Владимир Путин произвёл акт непревзойдённого троллинга в отношении сенатора-русофоба Джона Маккейна. В интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну российский президент рассказал о своей симпатии к Джону Маккейну. Учитывая тот факт, что на Западе любое одобрение со стороны Владимира Путина превращают чуть ли не в доказательство «причастности к российской агентуре», троллинг явно удался...В ходе эпизода интервью с президентом, опубликованного на неделе американским каналом ShowTime , Владимир Путин заявил, что сенатор Маккейн симпатичен ему как настоящий патриот.Президент России:При этом Владимир Путин отметил, что такие люди как сенатор Маккейн всё ещё "живут в старом мире и не хотят заглянуть в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое, которое тащит их назад".Президент России отметил, что США нужно озаботиться действенной борьбой с терроризмом и задуматься о ядерном разоружении.