07:38 09 июня

Соседи Катара опубликовали список подозреваемых в терроризме, поддерживаемых Дохой

Сегодня четыре арабских государства опубликовали список лиц и организаций, которых поддерживает нынешние власти Катара, и которые подозреваются в причастности к террористической деятельности или её финансировании. В перечне, подготовленном и озвученном Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном 59 физлиц, большинство из которых – подданные самого Катара и граждане Египта (в общей сложности - 44).

В опубликованном списке можно увидеть, в частности, Абдуллу Юсуфа аль-Кардави – президента Международного союза мусульманских учёных, которого считают неофициальным лидером «Братьев-мусульман». Мало того, в списке «подозреваемых» и бывший эмир Катара Абдулла бен Халифа Аль Тани.

В перечне – 12 компаний, фондов и филиалов. Все эти структуры внесены в так называемый «чёрный список» и не смогут вести бизнес с упомянутыми четырьмя государствами Ближнего Востока.


Соседи Катара опубликовали список подозреваемых в терроризме, поддерживаемых Дохой


Обращает на себя внимание тот факт, что в списке и филиал американской компании Apple в столице Катара Дохе. Значит ли это, что саудиты, а также Египет, ОАЭ и Бахрейн решили отнести и Apple к структурам, поддерживающим терроризм, или пытаются сообщить, что катарское представительство американской компании якобы жило своей собственной жизнью?..

Кроме этого, в запрещённый список попали несколько НКО, которые в Катаре работают под вывеской благотворительных фондов.

Как сообщается катарская "Аль-Джазира" , Доха категорически отвергает все эти обвинения.


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Комментарии 12

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  1. oleg-gr Сегодня, 06:08
    Межарабские разборки продолжаются. Если ставки высокие, тогда под раздачу еще много кто попадет.
    oleg-gr
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:12
      Сегодня четыре арабских государства опубликовали список лиц и организаций, которых поддерживает нынешние власти Катара, и которые подозреваются в причастности к террористической деятельности или её финансировании
      . я так думаю,что все вокруг замешаны в этой шняге... просто каждый пытается выскользнуть оттуда,максималтно "чистым".ибо запахло "жареным".
      андрей юрьевич
      1. Злодей Сегодня, 06:20
        Цитата: андрей юрьевич
        просто каждый пытается выскользнуть оттуда,максималтно "чистым".ибо запахло "жареным".

        ИМХО, никто не сохранит там свой бурнус девственно белоснежным, всех демократией заляпает wassat
        Злодей
    2. Злодей Сегодня, 06:17
      Цитата: oleg-gr
      Если ставки высокие, тогда под раздачу еще много кто попадет.

      Может, как по Владимиру Высоцкому получится: " Билась нечисть груди в груди и друг друга извела"?
      Злодей
    3. Зяблицев Сегодня, 06:21
      Да нет! Ребятки не простили Катару сделку с "Роснефтью"...Надо сказать, хорошую паузу выдержали, что я уже и отчаялся ждать, что же Катару за эту выходку будет со стороны местных американских вассалов! А оно вон, как выходит...
      Зяблицев
    4. сибиралт Сегодня, 06:23
      Бизнесу глубоко начхать кому и что втюхивать. Но, похоже, слив конкретных пассажиров начинается. Пусть грызутся, была нам польза.
      сибиралт
    5. Logall Сегодня, 06:35
      "Министр ОАЭ прокомментировала мнение, что на разрыв отношений с Катаром могли повлиять США
      9 июня 2017, 03:18
      Государственный министр по делам Национального союзного совета ОАЭ Нур Аль-Кааби прокомментировала RT мнение, что объявившие о разрыве отношений с Катаром страны могли сделать это после одобрения администрации президента США Дональда Трампа, который в конце мая участвовал в саммитах в регионе

      «После саммита в Эр-Рияде мы были шокированы некоторыми заявлениями. Как они утверждают, эти заявления сфабрикованы или произошел взлом сайта. Они утверждают, что идет расследование этого взлома. Мы уже прошли этап сфабрикованной информации. Или, можно сказать, этой сфабрикованной информации. Мы прошли этап взлома сайта. Мы прошли этап возврата к серой политике. Главная причина разрыва отношений "
      Это конечно всё понятно, но я нихрена не понял.Что произошло?
      Logall
    6. рич Сегодня, 06:44
      Интересно смотреть как эти горячие арабские скакуны обвиняют друг друга. Интересно, а они не боятся гнева Аллаха за лжесвидетельствование? Ведь по любому кто-то из них лжет
      Что наши форумчане - мусульмане думают на этот счет?
      рич
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:13
    Пошли топить Катар?Скоро там вовсю начнут искать "демократию , или насождать при помощи бомб и ракет.
    Изгоняющий либероидов
    1. Злодей Сегодня, 06:31
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Пошли топить Катар

      По ходу пришла пора схарчить очередную жертву, но за Асада заступились, Кимушка Ын послал на... все 4 стороны, а кушать охота. Катар тут подходит идеально: армии нет, газа и бабла немеряно, и база амерская "полстраны занимает" ляпота, бери - не хочу. Весело будет, если и тут у п-сов не выгорит "из за кибератаки Русских хакеров" hi
      Злодей
  3. Vita VKO Сегодня, 06:32
    Одни террористы "вдруг" стали обвинять других террористов. И все это происходит в период подготовки слушаний в Сенате о 500 млд.контракте на поставку оружия в регион. Но самое интересное, что пострадавшие от рук террористов 11 сентября дружно забывают об иске к Саудовской Аравии, которая по мнению Конгресса спонсировала Аль-Каиду. Теперь понятно сколько стоит "американская дермократия".
    Vita VKO
  4. 72jora72 Сегодня, 07:15
    Цитата: Злодей
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Пошли топить Катар

    По ходу пришла пора схарчить очередную жертву, но за Асада заступились, Кимушка Ын послал на... все 4 стороны, а кушать охота. Катар тут подходит идеально: армии нет, газа и бабла немеряно, и база амерская "полстраны занимает" ляпота, бери - не хочу. Весело будет, если и тут у п-сов не выгорит "из за кибератаки Русских хакеров" hi

    За Катар уже "впряглись" Турция и Пакистан.
    72jora72
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