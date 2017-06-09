Соседи Катара опубликовали список подозреваемых в терроризме, поддерживаемых Дохой
Сегодня четыре арабских государства опубликовали список лиц и организаций, которых поддерживает нынешние власти Катара, и которые подозреваются в причастности к террористической деятельности или её финансировании. В перечне, подготовленном и озвученном Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном 59 физлиц, большинство из которых – подданные самого Катара и граждане Египта (в общей сложности - 44).
В опубликованном списке можно увидеть, в частности, Абдуллу Юсуфа аль-Кардави – президента Международного союза мусульманских учёных, которого считают неофициальным лидером «Братьев-мусульман». Мало того, в списке «подозреваемых» и бывший эмир Катара Абдулла бен Халифа Аль Тани.
В перечне – 12 компаний, фондов и филиалов. Все эти структуры внесены в так называемый «чёрный список» и не смогут вести бизнес с упомянутыми четырьмя государствами Ближнего Востока.
Обращает на себя внимание тот факт, что в списке и филиал американской компании Apple в столице Катара Дохе. Значит ли это, что саудиты, а также Египет, ОАЭ и Бахрейн решили отнести и Apple к структурам, поддерживающим терроризм, или пытаются сообщить, что катарское представительство американской компании якобы жило своей собственной жизнью?..
Кроме этого, в запрещённый список попали несколько НКО, которые в Катаре работают под вывеской благотворительных фондов.
Как сообщается катарская "Аль-Джазира" , Доха категорически отвергает все эти обвинения.
В опубликованном списке можно увидеть, в частности, Абдуллу Юсуфа аль-Кардави – президента Международного союза мусульманских учёных, которого считают неофициальным лидером «Братьев-мусульман». Мало того, в списке «подозреваемых» и бывший эмир Катара Абдулла бен Халифа Аль Тани.
В перечне – 12 компаний, фондов и филиалов. Все эти структуры внесены в так называемый «чёрный список» и не смогут вести бизнес с упомянутыми четырьмя государствами Ближнего Востока.
Обращает на себя внимание тот факт, что в списке и филиал американской компании Apple в столице Катара Дохе. Значит ли это, что саудиты, а также Египет, ОАЭ и Бахрейн решили отнести и Apple к структурам, поддерживающим терроризм, или пытаются сообщить, что катарское представительство американской компании якобы жило своей собственной жизнью?..
Кроме этого, в запрещённый список попали несколько НКО, которые в Катаре работают под вывеской благотворительных фондов.
Как сообщается катарская "Аль-Джазира" , Доха категорически отвергает все эти обвинения.
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