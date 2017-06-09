07:39 09 июня

Климкин о введении визового режима с РФ: "Однозначно да! Но..."

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что он поддерживает введение визового режима с Российской Федерацией. В интервью телеканалу «112 Украина» Климкин заявил, что введение виз в отношении россиян, прибывающий на Украину, могло бы стать действенной мерой, но при этом добавил: «Нужно подумать о защите украинских граждан, находящихся в РФ».



Напомним, что несколько дней назад главное внешнеполитическое ведомство РФ сообщило о том, что готово к симметричному ответу в отношении Украины и украинских граждан, если Киев введёт визовый режим в отношении РФ. При этом отмечено, визы не будут вводиться в отношении тех граждан, которые обладают паспортами ЛНР и ДНР. Это своеобразный стимул для тех на Украине, кто так обрадовался введению «биометрического безвиза» со странами Европейского союза...


Климкин в эфире ТВ:
Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из Российской Федерации, мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом, ещё и контроль тех, кто приезжает. Это означает - анонсирование поездок, и это все можно сделать достаточно эффективно в Интернете. Но давайте чётко понимать, что у нас есть. На самом деле, мы прекрасно понимаем - у нас война, у нас есть распад империи, но при том, почти три миллиона украинцев находятся на территории Российской Федерации, около 7 или 8 процентов. И одновременно, должны понять, а что с нашими гражданами, которые находятся на территории временного оккупированного Крыма? Что Россия сделает в том смысле, чтобы ограничить эти контакты. Поэтому, мой ответ - однозначно да, но это вопрос, который нужно решать и во времени, и с точки зрения этих процедур на основе чёткого подхода, и понимания, каким образом Россия будет пытаться перебить.


Как видно из этого заявления украинского министра, он попытался угодить и радикалам, и так называемым заробитчанам. На самом деле Климкин прекрасно понимает, к чему может привести введение визового режима с РФ и ответные меры со стороны России, а потому его заявление выглядит как сотрясание воздуха с целью повысить политические рейтинги в определённых кругах.




Использованы фотографии: Павел Климкин / REUTERS
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 29

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:22
    Климкин о введении визового режима с РФ: "Однозначно да!
    ну... вполне... а чо?
    андрей юрьевич
    1. oleg-gr Сегодня, 06:24
      Визовый режим введем и граждан защитим. И рыбку съесть, и еще кое что... Словоблуд и фантазер. Шел бы уже в писатели.
      oleg-gr
      1. Владимир16 Сегодня, 06:28
        Климкин, блин, смени фамилию. И отца и деда и всех своих предков ты предал. Променял на сало и гривны.
        Климко или климчук или, блин, чук-и-гек. Нерусь херова.
        Владимир16
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:35
          Цитата: Владимир16
          Климко или климчук или

          клим чугункин...
          андрей юрьевич
        2. Ю-81 Сегодня, 07:04
          Цитата: Владимир16
          Климкин, блин, смени фамилию. И отца и деда и всех своих предков ты предал. Променял на сало и гривны.
          Климко или климчук или, блин, чук-и-гек. Нерусь херова.

          Из ваших слов следует что все фамилии оканчивающиеся на О по сути есть фамилии нерусей, предателей и т.д.
          Прежде чем писать такое головой думайте для начала.
          Ю-81
      2. рич Сегодня, 06:36
        oleg-gr : Климкин - словоблуд и фантазер. Шел бы уж лучше в писатели.

        Или в кутюрье. Стиль его эксклюзивных нарядов - особая тема)))
        рич
    2. сибиралт Сегодня, 06:29
      ЛДНР и так сидят в блокаде, хоть с визой, хоть без. Сделать им визы - реально признать республики. Голову мутит этот Чугункин своим грамодянам.
      сибиралт
    3. Зяблицев Сегодня, 06:32
      Вчера, от нехрен делать, нарисовал, желто-голубую кляксу на клочке засаленной газеты....,а затем сжег в пепельнице! Испытал чувство глубокого удовлетворения... laughing Допускаю, что, как все время пишет на ВО Banshee, что простые украинцы ни в чем не виноваты, но здесь придерживаюсь другого постулата:"Наказания без вины не бывает!". Вот и введение визового режима станет очередным наказанием для простых украинцев радовавшихся или безучастно взирающих на госпереворот в Киеве три года назад!
      Зяблицев
    4. vovanpain Сегодня, 06:34
      у нас война, у нас есть распад империи,

      Чугункин когда это вы империей стать успели. laughing Жди Климка,очень жди. bully
      vovanpain
      1. Егоза Сегодня, 06:46
        Цитата: vovanpain
        Чугункин когда это вы империей стать успели.

        Так он это про Россию! laughing Ну, прям РФ распадается и распадается! fool интересно, он тоже справкой от психиатра запасся?
        Егоза
        1. vovanpain Сегодня, 06:56
          Цитата: Егоза
          Так он это про Россию!

          Приветствую Елена! love Боюсь справок у психиатра не хватит no Некоторые ждут когда Украина распадется,другие когда Россия.Мечтать не вредно однако. yes С уважением Елена! love
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 07:27
            Привет , братка ! hi drinks drinks drinks
            Цитата: vovanpain
            Боюсь справок у психиатра не хватит

            Без слов :
            bouncyhunter
  2. Кот Всапогах Сегодня, 06:23
    да не будет визового режима , ибо ссыкотно им будет , ведь Россия без ответного В.Р. не оставит это дело hi
    Кот Всапогах
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:31
      Будет -ибо так им велит госдеп, нужно же укроинцам мазохизма побольше ,побольше ....
      Изгоняющий либероидов
    2. сибиралт Сегодня, 06:32
      Решение о визах, как раз в компетенции МИД Украины. А Чугункин - хлопец редкой упертости даже среди украинцев.
      сибиралт
      1. Кот Всапогах Сегодня, 06:39
        ну тады надо визу подороже продавать laughing
        Кот Всапогах
  3. Банный Сегодня, 06:27
    Климкин Гройсман Палкин Малкин и Залкинд странные какие то эти исконные украинские фамилие)))
    Банный
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:30
      Банный hi -это не фамилии, а клички и их образ жизни lol
      Изгоняющий либероидов
  4. Logall Сегодня, 06:27
    "На самом деле, мы прекрасно понимаем - у нас война, у нас есть распад империи, "
    Какой распад империи? А война с кем. Просто терроризируют жителей Донбасса.
    Хотя утверждают, что Россия нападает.
    Logall
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:29
    Вводите, в 24 часа выпрем ваших гастеров -посмотрем как взвоете! fool
    Изгоняющий либероидов
  6. inkass_98 Сегодня, 06:33
    Я удивляюсь, как еще Пафнутий семиметровых инопланетян не видит, высадившихся без разрешения правительства Руины на просторы Полтавщины. По всем признакам уже должен бы увидеть.
    inkass_98
  7. samarin1969 Сегодня, 06:36
    Если введут обоюдные визы, то ситуация может развернуться. Из России вернуться миллионы обозлённых "заробитчан". ...Из западной Украины уедет несколько миллионов "туристов" в Европу. ...Даже Климкин понимает, что могут произойти большие изменения в "политических предпочтениях" (более заметных, чем в Латвии) .
    samarin1969
  8. Masya Masya Сегодня, 06:36
    у нас война, у нас есть распад империи,

    ух ты! ИМПЕРИЯ оказывается! а мы все, недострана, недострана... а вон оно как... wink
    Masya Masya
  9. СКАД Сегодня, 06:41
    Ни ума,ни сообразительности.
    А значица вместо страны очное болото.
    СКАД
  10. svp67 Сегодня, 06:45
    Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что он поддерживает введение визового режима с Российской Федерацией.
    Интересно у Павло еще осталась родня в Курской области?
    svp67
    1. samoletil18 Сегодня, 07:07
      Есть, наверное. Видимо, родня его прокляла. Вот, и злится на Россию.
      samoletil18
  11. 72jora72 Сегодня, 07:02
    Цитата: Банный
    Климкин Гройсман Палкин Малкин и Залкинд странные какие то эти исконные украинские фамилие)))

    Вообще то Чугункин родился в Курске(курский соловей так сказать),потом жил в Москве и учился в Физ-техе Московском....... а украинцем он стал только в 1991 году)).
    р.с. Кстати мову он так нормально и не выучил......
    72jora72
  12. Fei_Wong Сегодня, 07:33
    у нас война, у нас есть распад империи

    Это Украишка-то ужо Ымперия? Ну-ну.
    Fei_Wong
  13. Лесник Сегодня, 07:36
    Меня другое интересует! А как он защищать то будет? what
    Лесник
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