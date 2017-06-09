Климкин о введении визового режима с РФ: "Однозначно да! Но..."

Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из Российской Федерации, мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом, ещё и контроль тех, кто приезжает. Это означает - анонсирование поездок, и это все можно сделать достаточно эффективно в Интернете. Но давайте чётко понимать, что у нас есть. На самом деле, мы прекрасно понимаем - у нас война, у нас есть распад империи, но при том, почти три миллиона украинцев находятся на территории Российской Федерации, около 7 или 8 процентов. И одновременно, должны понять, а что с нашими гражданами, которые находятся на территории временного оккупированного Крыма? Что Россия сделает в том смысле, чтобы ограничить эти контакты. Поэтому, мой ответ - однозначно да, но это вопрос, который нужно решать и во времени, и с точки зрения этих процедур на основе чёткого подхода, и понимания, каким образом Россия будет пытаться перебить.

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что он поддерживает введение визового режима с Российской Федерацией. В интервью телеканалу «112 Украина» Климкин заявил, что введение виз в отношении россиян, прибывающий на Украину, могло бы стать действенной мерой, но при этом добавил: «Нужно подумать о защите украинских граждан, находящихся в РФ».Напомним, что несколько дней назад главное внешнеполитическое ведомство РФ сообщило о том, что готово к симметричному ответу в отношении Украины и украинских граждан, если Киев введёт визовый режим в отношении РФ. При этом отмечено, визы не будут вводиться в отношении тех граждан, которые обладают паспортами ЛНР и ДНР. Это своеобразный стимул для тех на Украине, кто так обрадовался введению «биометрического безвиза» со странами Европейского союза...Климкин в эфире ТВ:Как видно из этого заявления украинского министра, он попытался угодить и радикалам, и так называемым заробитчанам. На самом деле Климкин прекрасно понимает, к чему может привести введение визового режима с РФ и ответные меры со стороны России, а потому его заявление выглядит как сотрясание воздуха с целью повысить политические рейтинги в определённых кругах.