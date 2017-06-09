07:35 09 июня

КНДР провела успешные испытания крылатых ракет

Южнокорейское информационное агентство Рёнхап со ссылкой на свои источники сообщает о том, что КНДР заявляет об испытании новых ракет собственного производства. Речь идёт о противокорабельных крылатых ракетах. На испытаниях этих боеприпасов присутствовал лично глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.

КНДР провела успешные испытания крылатых ракет


Ракеты в ходе испытаний преодолели расстояние около 200 км и упали на сей раз вне экономической морской зоны Японии.


Сообщается, что крылатые ракеты в КНДР были разработаны специалистами Академии оборонных наук. Академия и её научные сотрудники ранее были внесены в санкционный список ООН за участие в программа по разработке ядерного оружия.

Из сообщения официального СМИ КНДР – Центрального телеграфного агентства :
Целью этого испытательного запуска является подтверждение тактико-технических данных и технической специфики новой крылатой ракеты класса «земля-море» и проверки эффективности боевого применения в отношении системы оружия, в том числе ракеты и пусковой установки. (...) Ракеты точно поразили цель. Через испытательный запуск новых крылатых ракет класса «земля-море» подтвердилась специфика выхода из пусковой установки, запуска двигателя крылатой ракеты и быстрого перехода на систему бреющего крылатого полёта. Была проверена стабильность дальнего и бреющего крылатого полётов, специфика по разным маршрутам полёта, обнаружение цели и точность наведения боеголовки, специфика распознания цели.

Использованы фотографии: http://www.kcna.kp
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Комментарии 16

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  1. oleg-gr Сегодня, 06:36
    Северная Корея упрямо клепает ракетное оружие. Совсем, как Хрущев, в 60-е годы. Безопасность страны превыше всего.
    oleg-gr
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:41
      ПКР ..ну с их флотом,только аналог "бастиона" пытаться создать-что весьма полезно,и никто не скажет об "агрессии".
      андрей юрьевич
      1. рич Сегодня, 06:51
        Так это мы только вчера обсуждали
        https://topwar.ru/amp:117531-kndr-zapustila-proti
        vokorabelnye-rakety.html
        рич
    2. сибиралт Сегодня, 06:52
      Такими темпами Ыну и до гиперзвука недолече. belay
      сибиралт
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:36
    Ну создали и создали, кто не может купить, создает сам. Лишь в нашу сторону не залетели даже случайно.
    Изгоняющий либероидов
  3. Кот Всапогах Сегодня, 06:40
    так вот почему авианосцы ушли laughing
    Кот Всапогах
  4. svp67 Сегодня, 06:41
    Речь идёт о противокорабельных крылатых ракетах.

    Такими темпами КНДР на следующей неделе заявит об испытании гиперзвукового оружия...
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:19
      hi Испытания КНДР противокорабельных крылатых ракет - тонкий намёк США о возможной судьбе их АУГ . Троллит Ын Трампа .
      bouncyhunter
      1. RussKamikadZE Сегодня, 07:31
        Троллит из-под шконки, корейский.
        RussKamikadZE
  5. Александр романов Сегодня, 06:44
    Надо создать петицию о присоединении России к КНДР.
    Александр романов
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:49
      Мы столько не прокормим, сами рядом с ними с голой задницей будем. ...
      Изгоняющий либероидов
      1. Александр романов Сегодня, 06:54
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Мы столько не прокормим

        Они нас будут кормить
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        сами рядом с ними с голой задницей будем. ...

        Ким сразу воплотит мечту многих большевиков,национализирует всё в стране. Заживем ,не просто богато,а очень богато.Пенсии будут по пять тыщ баксов.
        Александр романов
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:20
          Александр hi -вам бы фантастику писать wassat каждая книга была бы бестселлером laughing
          Изгоняющий либероидов
        2. RussKamikadZE Сегодня, 07:33
          И проклятущих западников на место поставим ! Покажем матрасам их место ! wassat good
          RussKamikadZE
  6. FirstNormann Сегодня, 07:19
    главный экспорт кндр в россию это трудолюбивые дисциплинированные рабочие руки_отличная замена мутным джамшутам и равшанам
    FirstNormann
  7. Қарабас Сегодня, 07:35
    Ким Чен Ын очень радостный человек вообще ))
    Қарабас
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