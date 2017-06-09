КНДР провела успешные испытания крылатых ракет

Целью этого испытательного запуска является подтверждение тактико-технических данных и технической специфики новой крылатой ракеты класса «земля-море» и проверки эффективности боевого применения в отношении системы оружия, в том числе ракеты и пусковой установки. (...) Ракеты точно поразили цель. Через испытательный запуск новых крылатых ракет класса «земля-море» подтвердилась специфика выхода из пусковой установки, запуска двигателя крылатой ракеты и быстрого перехода на систему бреющего крылатого полёта. Была проверена стабильность дальнего и бреющего крылатого полётов, специфика по разным маршрутам полёта, обнаружение цели и точность наведения боеголовки, специфика распознания цели.

Южнокорейское информационное агентство Рёнхап со ссылкой на свои источники сообщает о том, что КНДР заявляет об испытании новых ракет собственного производства. Речь идёт о противокорабельных крылатых ракетах. На испытаниях этих боеприпасов присутствовал лично глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.Ракеты в ходе испытаний преодолели расстояние около 200 км и упали на сей раз вне экономической морской зоны Японии.Сообщается, что крылатые ракеты в КНДР были разработаны специалистами Академии оборонных наук. Академия и её научные сотрудники ранее были внесены в санкционный список ООН за участие в программа по разработке ядерного оружия.Из сообщения официального СМИ КНДР – Центрального телеграфного агентства