Спуск на воду ПЛ «Кронштадт» планируется в 2018 году
Согласно информации ТАСС , военное ведомство России сообщило о планах спуска на воду дизель-электрической субмарины "Кронштадт" в 2018 году.
Ведущуюся постройку неатомных подводных лодок проекта 677 "Лада" "Кронштадт" и "Великие Луки" в рамках визита на "Адмиралтейские верфи" проверил замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
Автономность — 45 суток. Гарантированный срок эксплуатации — 25 лет. Гарантированный срок эксплуатации до первого ремонта — 10 лет. Шумность ПЛ — по заявлениям в СМИ шумность пр.677 должна составлять 50% от шумности ПЛ пр.877, что означает в штиль уровень шума около 30 дБ.
Вооружение: 6 х носовых 533-мм торпедных аппаратов с воздушной системой стрельбы и устройством автоматического быстрого бесшумного перезаряжания «Мурена» (2 ТА верхнего яруса приспособлены для стрельбы телеуправляемыми торпедами). Согласно ТТЗ на создание ПЛ предполагалось установить 4 ТА с боезапасом в 12 торпед. Боезапас — мины, 18 торпед (типов САЭТ-60М, УГСТ и УСЭТ-80К), ракеты-торпеды «Шквал» и ПКР «Бирюза» (Club-S), запускаемые из торпедных аппаратов или 22 мины типа ДМ-1.
Полное электродвижение с единым всережимным электродвигателем 2 х дизель-генератора 28ДГ постоянного тока Коломенского завода и АО «Электросила» мощностью по 1000 кВт, в генераторе используется 8-цилиндровый V-образный дизель Д-49 с диаметром поршня 260 мм, ходом поршня 260 мм и частотой вращения до 1000 об/мин. Дизель-генераторы управляются дистанционно из центрального поста с помощью цифровой системой управления.
Планируется, что дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" будет спущена на воду в 2018 году.
Ведущуюся постройку неатомных подводных лодок проекта 677 "Лада" "Кронштадт" и "Великие Луки" в рамках визита на "Адмиралтейские верфи" проверил замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
ПЛ проекта 677 "Лада" "Санкт-Петербург"
Автономность — 45 суток. Гарантированный срок эксплуатации — 25 лет. Гарантированный срок эксплуатации до первого ремонта — 10 лет. Шумность ПЛ — по заявлениям в СМИ шумность пр.677 должна составлять 50% от шумности ПЛ пр.877, что означает в штиль уровень шума около 30 дБ.
Вооружение: 6 х носовых 533-мм торпедных аппаратов с воздушной системой стрельбы и устройством автоматического быстрого бесшумного перезаряжания «Мурена» (2 ТА верхнего яруса приспособлены для стрельбы телеуправляемыми торпедами). Согласно ТТЗ на создание ПЛ предполагалось установить 4 ТА с боезапасом в 12 торпед. Боезапас — мины, 18 торпед (типов САЭТ-60М, УГСТ и УСЭТ-80К), ракеты-торпеды «Шквал» и ПКР «Бирюза» (Club-S), запускаемые из торпедных аппаратов или 22 мины типа ДМ-1.
Полное электродвижение с единым всережимным электродвигателем 2 х дизель-генератора 28ДГ постоянного тока Коломенского завода и АО «Электросила» мощностью по 1000 кВт, в генераторе используется 8-цилиндровый V-образный дизель Д-49 с диаметром поршня 260 мм, ходом поршня 260 мм и частотой вращения до 1000 об/мин. Дизель-генераторы управляются дистанционно из центрального поста с помощью цифровой системой управления.
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