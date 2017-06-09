07:34 09 июня

Спуск на воду ПЛ «Кронштадт» планируется в 2018 году

Согласно информации ТАСС , военное ведомство России сообщило о планах спуска на воду дизель-электрической субмарины "Кронштадт" в 2018 году.

Планируется, что дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" будет спущена на воду в 2018 году.


Ведущуюся постройку неатомных подводных лодок проекта 677 "Лада" "Кронштадт" и "Великие Луки" в рамках визита на "Адмиралтейские верфи" проверил замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.



ПЛ проекта 677 "Лада" "Санкт-Петербург"


Автономность — 45 суток. Гарантированный срок эксплуатации — 25 лет. Гарантированный срок эксплуатации до первого ремонта — 10 лет. Шумность ПЛ — по заявлениям в СМИ шумность пр.677 должна составлять 50% от шумности ПЛ пр.877, что означает в штиль уровень шума около 30 дБ.

Вооружение: 6 х носовых 533-мм торпедных аппаратов с воздушной системой стрельбы и устройством автоматического быстрого бесшумного перезаряжания «Мурена» (2 ТА верхнего яруса приспособлены для стрельбы телеуправляемыми торпедами). Согласно ТТЗ на создание ПЛ предполагалось установить 4 ТА с боезапасом в 12 торпед. Боезапас — мины, 18 торпед (типов САЭТ-60М, УГСТ и УСЭТ-80К), ракеты-торпеды «Шквал» и ПКР «Бирюза» (Club-S), запускаемые из торпедных аппаратов или 22 мины типа ДМ-1.

Полное электродвижение с единым всережимным электродвигателем 2 х дизель-генератора 28ДГ постоянного тока Коломенского завода и АО «Электросила» мощностью по 1000 кВт, в генераторе используется 8-цилиндровый V-образный дизель Д-49 с диаметром поршня 260 мм, ходом поршня 260 мм и частотой вращения до 1000 об/мин. Дизель-генераторы управляются дистанционно из центрального поста с помощью цифровой системой управления.


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Комментарии 5

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  1. RASKAT Сегодня, 06:57
    Отлично, надеюсь с этой лодкой веселей пойдет чем с предыдущей. Ждем ее и третью, а затем новые с ВНУ и вертикальными пусковыми.
    RASKAT
  2. Кот Всапогах Сегодня, 07:01
    больше лодок хороших и разных!!! good
    Кот Всапогах
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:13
    А почему их так мало в серии, не 6 как всегда, или неудачный проект, тогда зачем вообще строить? ??
    Изгоняющий либероидов
    1. Баракуда Сегодня, 07:28
      Думаю для обкатки каких-то технических решений. Что-то новое в умах конструкторов-испытателей присутствует.
      Или просто денег НЕТ . sad
      Баракуда
  4. annodomene Сегодня, 07:32
    Хороший аппарат для своего класса! С шумностью пока непонятно, правда и написано, что это "по заявлению СМИ", но, видимо, хорошо взялись за этот вопрос. Судя по мощности ДГ - мощность ГГЭД слегка избыточна для такого водоизмещения, хотя и скорость в ТТХ тоже не указана. ИМХО, хорошее "железо"!
    annodomene
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