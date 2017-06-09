До конца года планируется передача ВМФ РФ ледокола "Илья Муромец"
Согласно информации ТАСС , военное ведомство России сообщило о планах передачи ВМФ РФ ледокола "Илья Муромец" до конца 2017 года.
На текущий момент судно заканчивает швартовные испытания у причала завода. Осуществляется наладка бортового оборудования и завершается обшивка внутренних помещений.
Корабль, предназначенный для Северного флота, был заложен 23 апреля 2015 года. Последний ледокол, возведенный исключительно для нужд военных моряков, строился 45 лет назад.
Со слов главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, всего для Арктики может быть построена серия ледоколов данного типа в рамках программы обновления вспомогательного флота. Соответствующее решение будет принято по итогам эксплуатации головного судна.
Корабль проекта 21180 предназначен, в числе прочего, для базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, а также буксировки боевых кораблей. Водоизмещение "Муромца" составит 6000 тонн, в нем заложены новые принципы электродвижения и современная энергетическая установка. Предполагается, что экипаж будет состоять из 32 человек, при этом автономность судна достигнет 60 суток, а дальность хода – 12 тыс. миль. Ледокол будет способен преодолевать ледовое поле толщиной до 80 см.
Планируется, что ледокол "Илья Муромец" выйдет на заводские ходовые испытания в середине июля текущего года. В состав ВМФ ледокол войдет до конца 2017 года после всех этапов испытаний.
На текущий момент судно заканчивает швартовные испытания у причала завода. Осуществляется наладка бортового оборудования и завершается обшивка внутренних помещений.
Корабль, предназначенный для Северного флота, был заложен 23 апреля 2015 года. Последний ледокол, возведенный исключительно для нужд военных моряков, строился 45 лет назад.
Со слов главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, всего для Арктики может быть построена серия ледоколов данного типа в рамках программы обновления вспомогательного флота. Соответствующее решение будет принято по итогам эксплуатации головного судна.
Корабль проекта 21180 предназначен, в числе прочего, для базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, а также буксировки боевых кораблей. Водоизмещение "Муромца" составит 6000 тонн, в нем заложены новые принципы электродвижения и современная энергетическая установка. Предполагается, что экипаж будет состоять из 32 человек, при этом автономность судна достигнет 60 суток, а дальность хода – 12 тыс. миль. Ледокол будет способен преодолевать ледовое поле толщиной до 80 см.
Эскиз проекта 21180
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