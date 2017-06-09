10:00 09 июня

«Модернизированные» Т-80БВ ВСУ остались на уровне 1985 года

Как сообщает « Вестник Мордовии », с подачи СМИ переданные ВСУ в рамках небольшой партии старые советские танки Т-80БВ назывались "летающими", "модернизированными". Фактически они прошли только капитальный ремонт и соответствуют уровню 1985 года.

«Модернизированные» Т-80БВ ВСУ остались на уровне 1985 года

"Модернизированный" Т-80БВ ВСУ




"Модернизированный" Т-80БВ ВСУ


Указывалось, что бронемашины оснащены двигателями мощностью в 1250 л.с. Но это вызывает большие сомнения. На Харьковском танкоремонтном заводе просто отсутствуют данные силовые установки, на нем производился ремонт турбин более раннего варианта, мощностью в 1100 л.с., предназначенного для танков Т-80БВ.

ГТД-1250 монтировалась с 1990 года на новейшие в то время Т-80У, которые за свою уникальную мобильность были названы "летающими". До распада СССР на Украине находилось один или два Т-80У. При этом считается, то они еще были оснащены 1100-сильными моторами.

В 1990-е годы на 115-м харьковском бронетанковом ремонтном заводе на Т-80, находившиеся ранее в составе зарубежных контингентов, предполагалось установить украинский двухтактный дизельный двигатель 6ТД мощностью 1000 л.с. Данная модификация получила обозначение Т-80РВД. Вес танка возрос до 43,5 тонны, максимальная скорость по шоссе составляла 70 км/ч., по грунтовым дорогам - до 40-45 км/ч. Запас хода 550-580 км. СУО и НДЗ "Контакт" первого поколения остались прежними. Новизна заключалась в установке дистанционно управляемой зенитной установки, трубы оборудования для подводного вождения и унифицированной с Т-80УД кормовой части с другой системой выпуска выхлопных газов.


Т-80РВД



Т-80РВД


Когда весной 2015 года было заявлено, что в десантные соединения украинской армии должны поступить 50 танков Т-80, ряд экспертов решили, что речь идет о варианте с дизельными двигателями. Но в целях экономии в дело пошел запас еще советских ГТД-1000ТФ.

При этом в РФ Т-80БВ получали газовые турбины мощностью в 1250 л.с. Они визуально отличаются находящимся за башней специальным воздухозаборным устройством, которое не встречается на украинских машинах.


Т-80БВ с ГТД-1250



Т-80БВ с ГТД-1250


Непонятным моментом является установка на "модернизированных" украинских Т-80БВ (как и на части Т-64БВ) после капитального ремонта антенны наведения радиоуправляемых ракет комплекса "Кобра". Как полагают эксперты, данные ракеты давно уже пришли в негодность, так как истекли все возможные сроки хранения.


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Комментарии 16

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  1. bouncyhunter Сегодня, 07:55
    От же журналюги скаженны ! Такую "перемогу" в "зраду" превратили . crying
    bouncyhunter
    1. 210окв Сегодня, 08:17
      Интересно,что это за круглый коробок на башне?.То,что относится к той самой "Кобре"?
      210окв
    2. maxim947 Сегодня, 08:17
      Пожелаем им такого же качества капитального ремонта как на сагайдачном..,
      maxim947
    3. НасРать Сегодня, 08:35
      Цитата: bouncyhunter
      От же журналюги скаженны ! Такую "перемогу" в "зраду" превратили . crying


      не разбираюсь я в их зыке, но Т-80 хороший танк и он поступил в вермахт... а значит он будет стрелять - вот об этом молчит "Вестник Мордовии" и где здесь перемога, а где зрада - ещё вопрос! Но чепчики уже полетели "в гору"...
      НасРать
      1. Злой543 Сегодня, 08:44
        Не скажу за танки, но на 2фото кто дал товарищу пбс? Класная у них засада получается, за ревущим танком или у них ночное наступление такое. Непобедимые laughing
        Злой543
  2. Горный стрелок Сегодня, 07:57
    Как обычно, зраду выдали за перемогу, и все "жёвто-блакытныи" - аплодируют.
    Одна у них радость осталась в жизни - новости о перемогазрадах, даже придуманных!
    Горный стрелок
  3. Logall Сегодня, 08:09
    Им необходимо о победах тирадить:
    "Вот мы пришли и все стало огого! А при комуняках было плохо. Теперь заживём. Теперь мы в Европе"

    А не то "хана"!
    Logall
  4. John_f Сегодня, 08:15
    пытаются слепить что то новое, ураинское, а получается тот же танк 80хх годов... видать где то не там свернули...
    John_f
  5. sgr291158 Сегодня, 08:21
    Из овна конфетку лепят.
    sgr291158
    1. НасРать Сегодня, 08:30
      Цитата: sgr291158
      Из овна конфетку лепят.

      Т-80 не овно..
      НасРать
      1. 210окв Сегодня, 08:39
        И из Т-64,и их Т72,Т-80 можно замечательную конфетку сделать Лишь бы голова была и руки..
        210окв
        1. venik Сегодня, 09:10
          Цитата: 210окв
          И из Т-64,и их Т72,Т-80 можно замечательную конфетку сделать Лишь бы голова была и руки..

          ========
          А если их нету??? Ну в смысле "ни ТОГО, ни ДРУГОГО"???
          venik
      2. venik Сегодня, 09:14
        Цитата: НасРать
        Т-80 не овно..

        ======
        Нет конечно! Просто машинка малость "подустарела" (все-таки почти "полтинник" стукнуло!) и без СЕРЬЕЗНОЙ модернизации, как выразился один танковый эксперт: "...становится похожа Тайсона - еще дерется, но некоторые уже бьют!..."
        venik
        1. jonhr Сегодня, 09:38
          а разве им нужно больше?
          всё равно как вы говорите у ополченцев танки отжаты у ВСУ, а этот по всем показателям покруче будет чем отжатые
          jonhr
  6. avdkrd Сегодня, 08:34
    Есть сомнения по поводу отсутствия у 404 Т-80У. Служил в Германии, наш танковый полк расформировывали и именно танки мы отправляли на Украину,что на тот момент уже вызывало вопросы. У нас на вооружении стояли как раз Т-80У.
    avdkrd
    1. venik Сегодня, 09:20
      Цитата: avdkrd
      Есть сомнения по поводу отсутствия у 404 Т-80У. Служил в Германии, наш танковый полк расформировывали и именно танки мы отправляли на Украину,что на тот момент уже вызывало вопросы. У нас на вооружении стояли как раз Т-80У.

      =======
      Все очень просто - при развале Союза - не все вооружения, которые находились на территории Украины, там и остались - много чего вывезли в Россию. Среди них, возможно были т Т-80У. Надо понимать, "свидомые патриоты" сильно не возражали - на складах более, чем хватало Т-72, Т-64 и Т-80УД (дизельные). При этом, производство двух последних в значительной мере было локализовано в Украине. А что, до Т-80У, то их вроде как действительно почти и не было......
      venik
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