«Модернизированные» Т-80БВ ВСУ остались на уровне 1985 года
Как сообщает « Вестник Мордовии », с подачи СМИ переданные ВСУ в рамках небольшой партии старые советские танки Т-80БВ назывались "летающими", "модернизированными". Фактически они прошли только капитальный ремонт и соответствуют уровню 1985 года.
Указывалось, что бронемашины оснащены двигателями мощностью в 1250 л.с. Но это вызывает большие сомнения. На Харьковском танкоремонтном заводе просто отсутствуют данные силовые установки, на нем производился ремонт турбин более раннего варианта, мощностью в 1100 л.с., предназначенного для танков Т-80БВ.
ГТД-1250 монтировалась с 1990 года на новейшие в то время Т-80У, которые за свою уникальную мобильность были названы "летающими". До распада СССР на Украине находилось один или два Т-80У. При этом считается, то они еще были оснащены 1100-сильными моторами.
В 1990-е годы на 115-м харьковском бронетанковом ремонтном заводе на Т-80, находившиеся ранее в составе зарубежных контингентов, предполагалось установить украинский двухтактный дизельный двигатель 6ТД мощностью 1000 л.с. Данная модификация получила обозначение Т-80РВД. Вес танка возрос до 43,5 тонны, максимальная скорость по шоссе составляла 70 км/ч., по грунтовым дорогам - до 40-45 км/ч. Запас хода 550-580 км. СУО и НДЗ "Контакт" первого поколения остались прежними. Новизна заключалась в установке дистанционно управляемой зенитной установки, трубы оборудования для подводного вождения и унифицированной с Т-80УД кормовой части с другой системой выпуска выхлопных газов.
Когда весной 2015 года было заявлено, что в десантные соединения украинской армии должны поступить 50 танков Т-80, ряд экспертов решили, что речь идет о варианте с дизельными двигателями. Но в целях экономии в дело пошел запас еще советских ГТД-1000ТФ.
При этом в РФ Т-80БВ получали газовые турбины мощностью в 1250 л.с. Они визуально отличаются находящимся за башней специальным воздухозаборным устройством, которое не встречается на украинских машинах.
Непонятным моментом является установка на "модернизированных" украинских Т-80БВ (как и на части Т-64БВ) после капитального ремонта антенны наведения радиоуправляемых ракет комплекса "Кобра". Как полагают эксперты, данные ракеты давно уже пришли в негодность, так как истекли все возможные сроки хранения.
"Модернизированный" Т-80БВ ВСУ
"Модернизированный" Т-80БВ ВСУ
Указывалось, что бронемашины оснащены двигателями мощностью в 1250 л.с. Но это вызывает большие сомнения. На Харьковском танкоремонтном заводе просто отсутствуют данные силовые установки, на нем производился ремонт турбин более раннего варианта, мощностью в 1100 л.с., предназначенного для танков Т-80БВ.
ГТД-1250 монтировалась с 1990 года на новейшие в то время Т-80У, которые за свою уникальную мобильность были названы "летающими". До распада СССР на Украине находилось один или два Т-80У. При этом считается, то они еще были оснащены 1100-сильными моторами.
В 1990-е годы на 115-м харьковском бронетанковом ремонтном заводе на Т-80, находившиеся ранее в составе зарубежных контингентов, предполагалось установить украинский двухтактный дизельный двигатель 6ТД мощностью 1000 л.с. Данная модификация получила обозначение Т-80РВД. Вес танка возрос до 43,5 тонны, максимальная скорость по шоссе составляла 70 км/ч., по грунтовым дорогам - до 40-45 км/ч. Запас хода 550-580 км. СУО и НДЗ "Контакт" первого поколения остались прежними. Новизна заключалась в установке дистанционно управляемой зенитной установки, трубы оборудования для подводного вождения и унифицированной с Т-80УД кормовой части с другой системой выпуска выхлопных газов.
Т-80РВД
Т-80РВД
Когда весной 2015 года было заявлено, что в десантные соединения украинской армии должны поступить 50 танков Т-80, ряд экспертов решили, что речь идет о варианте с дизельными двигателями. Но в целях экономии в дело пошел запас еще советских ГТД-1000ТФ.
При этом в РФ Т-80БВ получали газовые турбины мощностью в 1250 л.с. Они визуально отличаются находящимся за башней специальным воздухозаборным устройством, которое не встречается на украинских машинах.
Т-80БВ с ГТД-1250
Т-80БВ с ГТД-1250
Непонятным моментом является установка на "модернизированных" украинских Т-80БВ (как и на части Т-64БВ) после капитального ремонта антенны наведения радиоуправляемых ракет комплекса "Кобра". Как полагают эксперты, данные ракеты давно уже пришли в негодность, так как истекли все возможные сроки хранения.
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