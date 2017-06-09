Длинный русский минус в бюджете ПАСЕ: как конторе свести баланс?
Пару недель назад член комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов объяснил, почему Москва продолжит платить взносы в ПАСЕ. Теперь картина изменилась на противоположную: другие люди, а именно спикер Госдумы В. Володин, сообщили, что Россия заблокировала на треть взнос в Совет Европы, предназначенный для текущего финансирования ПАСЕ.
23 мая было заявлено, что Россия продолжит платить взносы в ПАСЕ, хоть и не участвует в работе ассамблеи. Дело в том, что взносы идут в пакете с другими платежами в Совет Европы, и разделить их нельзя, отметил в разговоре с корреспондентом РИА «Новости» Игорь Морозов, член комитета Совета Федерации по международным делам.
«Вся проблема в том, что взнос в Совет Европы Россия вносит пакетно, за работу нашей страны во всех организациях СЕ, и этот взнос нельзя разделить между ЕСПЧ, Советом министров и ПАСЕ», — прокомментировал ситуацию с ПАСЕ господин Морозов.
Морозов полагал, что в случае неуплаты взноса в СЕ встал бы вопрос о выходе России из этой организации, а это не отвечает интересам Москвы: «Выходить из Совета Европы как панъевропейской организации для нас нецелесообразно, мы потеряем слишком многое в политическом плане».
При этом сенатор всё же признал, что та ситуация, при которой делегация из России не участвует в работе ПАСЕ, но платит взносы, является «нелогичной». Особенно смущает сенатора такое положение, когда «на наши же деньги в Россию приезжают мониторинговые группы и критикуют нас».
Вывод, который сделал господин Морозов: «…в случае с СЕ мы находимся в тупиковой регламентной ситуации».
«Проблему» с «пакетным» внесением денег в России разрубили подобно тому, как разрубила Гордиев узел одна известная историческая личность. О том, как Россия вышла из тупика, рассказал В. Володин.
Перечисление очередного взноса было попросту заблокировано.
Россия заблокировала в 2017 году около 11 млн. евро, то есть треть своего взноса в Совет Европы, который предназначался для финансирования Парламентской ассамблеи, сообщил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Заблокировали перечисление. И Валентина Ивановна [Матвиенко] сказала об этом, и Лавров, и мы об этом говорили — треть заблокировали», — цитирует его ТАСС .
«Финансирование в течение года идёт по этапам, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется, и всё, — это почти 11 млн. евро», — добавил Володин.
Ранее, напоминает агентство, госпожа Матвиенко сообщала, что МИД работает над юридическими вопросами по сокращению взноса России в ПАСЕ.
Россия, напомним, — сегодня один из пяти основных плательщиков Совета Европы. Более точно Россию следовало бы назвать спонсором, а то и меценатом ПАСЕ. Если Франция, Италия, Германия и Великобритания (главные «финансисты» СЕ) в ПАСЕ участвуют полноценно, то Россия никак не участвует, мало того, на уровне ПАСЕ всячески порицается — за свои деньги.
Взнос в СЕ действительно неделим: это общий платёж в ряд организаций: ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). И со всеми этими организациями, исключая ПАСЕ, РФ сейчас сотрудничает. В 2017 году с России «причитается» около сорока миллионов евро на содержание упомянутых контор СЕ. Деньги платятся в три приёма. 11 млн. евро, озвученные В. Володиным, — сумма третьего транша за 2017 год. Его-то и заблокировали.
Однако что на деле означает эта блокировка? Скорее всего, то, что заблокировали, могут и разблокировать.
Когда конструктивное сотрудничество в ПАСЕ возобновится, «мы вернёмся к вопросу о восстановлении цифр нашего взноса до прежней величины», приводит слова главы думского Комитета по международным делам Леонида Слуцкого «Московский комсомолец» .
«Наше отсутствие на площадке ПАСЕ приняло затяжной характер… Всё это побудило нас принять абсолютно оправданное решение о сокращении взноса России в СЕ, что и будет в ближайшее время претворено в жизнь», — отметил депутат.
Очевидно, заметим, что «оправданное решение» в будущем приведёт к восстановлению российских взносов «до прежней величины».
Есть и мнение о вероятном исключении России из СЕ. Впрочем, и в этом есть сомнения.
«Мы просто можем приостановить платежи, выплатив взнос не полностью, и всё, это обычное дело, а если они сочтут данный шаг нарушением финансовых обязательств, взятых Россией при вступлении, пусть исключают из Совета Европы, если хотят. Но, думаю, они на это не пойдут», — сказал в разговоре с «Московским комсомольцем» Михаил Емельянов, ранее входивший в делегацию РФ в ПАСЕ.
Ранее эксперт, директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов высказал агентству «Sputnik» мнение на тему отказа взносов. По его слова, это было бы логичным подходом.
«Это был бы абсолютно логичный подход, логичное решение: почему мы должны платить за то, что над нами издеваются на этой площадке? — сказал политолог в эфире. — Эта площадка предназначена для обмена мнениями, координации позиций по тем или иным актуальным вопросам международной повестки, а Россию уже энное количество времени лишают слова, причём это прямо противоречит целям и задачам этой международной организации. Соответственно, платить за то, что над вами издеваются, выглядит по меньшей мере сомнительно».
Эксперт считает, что отношения европейских стран и Российской Федерации могут развиваться полноценно вне ПАСЕ, а внесение взносов на «бантики» — удовольствие слишком дорогое: «Что касается интеграции в европейское политическое поле, существует система двусторонних межгосударственных отношений между Россией и европейскими государствами, существуют отношения России с Европейским союзом как с межгосударственным объединением, а это всё [ПАСЕ] — такие «бантики», которые слишком дорого обходятся нашему бюджету».
Кроме того, учёный заметил, что отказ России от взносов в ПАСЕ негативно скажется на бюджете ассамблеи, поскольку Москва является одним из самых крупных плательщиков: «Россия — один из самых серьёзных доноров этой международной организации. Стоит отметить, что взносы для всех стран не одинаковы, а пропорциональны экономикам государств. Я подозреваю, что Россию в своё время и втянули в эти международные организации не ради диалога, а ради донорства, чтобы увеличить свой бюджет. На таких основаниях нам там тем более делать нечего».
«Делать нечего», добавим, России в ПАСЕ уже давно, со времён Крымского референдума. «Делание» России в ПАСЕ заключалось лишь в перечислении взносов. Видимо, Россия богата: может позволить себе содержать организацию, которая в неё плюёт.
Напомним, в 2014-2015 гг. в ПАСЕ было принято несколько резолюций, касающихся крымского вопроса. Резолюции лишили делегацию из России права голосования, участия в работе уставных (руководящих) органов и даже участия в мониторинговой деятельности ассамблеи. В 2015 г. ПАСЕ два раза рассматривала проблему восстановления делегации РФ в её правах (не восстановила). Москва отнеслась к сложившейся ситуации противоречиво: как в прошлом, так и в текущем году Российская Федерация решила не отправлять документы, необходимые для аккредитации и работы своей делегации, однако с Советом Европы работу продолжила. Взносы до сих пор исправно платились.
Разумеется, эта «тупиковая регламентная ситуация» (выражение господина Морозова) не могла продолжаться бесконечно. Отсюда и решение по блокировка очередного транша взноса. Запоздало! Но лучше поздно, чем никогда.
И вишенка на торте. Газета «Взгляд» приводит свежее заявление пресс-секретаря генерального секретаря СЕ Дэниела Хольтгена. Он сказал, что Москва официально ещё не уведомила Совет Европы о сокращении взноса.
Странное, заметим, выражение — «сокращение взноса». Если только это не трудности перевода. По-видимому, в СЕ вполне допускают, что Россия не заблокировала платёж, а именно «сократила» свой взнос за год, то есть отменила часть платежа. Если так, то может встать и вопрос об исключении РФ из Совета Европы. Как злостного неплательщика.
Вероятно, в рамках холодной войны такое «исключение» стало бы своего рода «победой» Запада над Россией. С другой стороны, на Западе любят денежки. Сегодня минус одиннадцать миллионов, завтра минус сорок… Так, глядишь, и баланс в конторе не сведут!
23 мая было заявлено, что Россия продолжит платить взносы в ПАСЕ, хоть и не участвует в работе ассамблеи. Дело в том, что взносы идут в пакете с другими платежами в Совет Европы, и разделить их нельзя, отметил в разговоре с корреспондентом РИА «Новости» Игорь Морозов, член комитета Совета Федерации по международным делам.
«Вся проблема в том, что взнос в Совет Европы Россия вносит пакетно, за работу нашей страны во всех организациях СЕ, и этот взнос нельзя разделить между ЕСПЧ, Советом министров и ПАСЕ», — прокомментировал ситуацию с ПАСЕ господин Морозов.
Морозов полагал, что в случае неуплаты взноса в СЕ встал бы вопрос о выходе России из этой организации, а это не отвечает интересам Москвы: «Выходить из Совета Европы как панъевропейской организации для нас нецелесообразно, мы потеряем слишком многое в политическом плане».
При этом сенатор всё же признал, что та ситуация, при которой делегация из России не участвует в работе ПАСЕ, но платит взносы, является «нелогичной». Особенно смущает сенатора такое положение, когда «на наши же деньги в Россию приезжают мониторинговые группы и критикуют нас».
Вывод, который сделал господин Морозов: «…в случае с СЕ мы находимся в тупиковой регламентной ситуации».
«Проблему» с «пакетным» внесением денег в России разрубили подобно тому, как разрубила Гордиев узел одна известная историческая личность. О том, как Россия вышла из тупика, рассказал В. Володин.
Перечисление очередного взноса было попросту заблокировано.
Россия заблокировала в 2017 году около 11 млн. евро, то есть треть своего взноса в Совет Европы, который предназначался для финансирования Парламентской ассамблеи, сообщил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В. Володин. Фото: government.ru
«Заблокировали перечисление. И Валентина Ивановна [Матвиенко] сказала об этом, и Лавров, и мы об этом говорили — треть заблокировали», — цитирует его ТАСС .
«Финансирование в течение года идёт по этапам, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется, и всё, — это почти 11 млн. евро», — добавил Володин.
Ранее, напоминает агентство, госпожа Матвиенко сообщала, что МИД работает над юридическими вопросами по сокращению взноса России в ПАСЕ.
Россия, напомним, — сегодня один из пяти основных плательщиков Совета Европы. Более точно Россию следовало бы назвать спонсором, а то и меценатом ПАСЕ. Если Франция, Италия, Германия и Великобритания (главные «финансисты» СЕ) в ПАСЕ участвуют полноценно, то Россия никак не участвует, мало того, на уровне ПАСЕ всячески порицается — за свои деньги.
Взнос в СЕ действительно неделим: это общий платёж в ряд организаций: ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). И со всеми этими организациями, исключая ПАСЕ, РФ сейчас сотрудничает. В 2017 году с России «причитается» около сорока миллионов евро на содержание упомянутых контор СЕ. Деньги платятся в три приёма. 11 млн. евро, озвученные В. Володиным, — сумма третьего транша за 2017 год. Его-то и заблокировали.
Однако что на деле означает эта блокировка? Скорее всего, то, что заблокировали, могут и разблокировать.
Когда конструктивное сотрудничество в ПАСЕ возобновится, «мы вернёмся к вопросу о восстановлении цифр нашего взноса до прежней величины», приводит слова главы думского Комитета по международным делам Леонида Слуцкого «Московский комсомолец» .
«Наше отсутствие на площадке ПАСЕ приняло затяжной характер… Всё это побудило нас принять абсолютно оправданное решение о сокращении взноса России в СЕ, что и будет в ближайшее время претворено в жизнь», — отметил депутат.
Очевидно, заметим, что «оправданное решение» в будущем приведёт к восстановлению российских взносов «до прежней величины».
Есть и мнение о вероятном исключении России из СЕ. Впрочем, и в этом есть сомнения.
«Мы просто можем приостановить платежи, выплатив взнос не полностью, и всё, это обычное дело, а если они сочтут данный шаг нарушением финансовых обязательств, взятых Россией при вступлении, пусть исключают из Совета Европы, если хотят. Но, думаю, они на это не пойдут», — сказал в разговоре с «Московским комсомольцем» Михаил Емельянов, ранее входивший в делегацию РФ в ПАСЕ.
Ранее эксперт, директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов высказал агентству «Sputnik» мнение на тему отказа взносов. По его слова, это было бы логичным подходом.
«Это был бы абсолютно логичный подход, логичное решение: почему мы должны платить за то, что над нами издеваются на этой площадке? — сказал политолог в эфире. — Эта площадка предназначена для обмена мнениями, координации позиций по тем или иным актуальным вопросам международной повестки, а Россию уже энное количество времени лишают слова, причём это прямо противоречит целям и задачам этой международной организации. Соответственно, платить за то, что над вами издеваются, выглядит по меньшей мере сомнительно».
Эксперт считает, что отношения европейских стран и Российской Федерации могут развиваться полноценно вне ПАСЕ, а внесение взносов на «бантики» — удовольствие слишком дорогое: «Что касается интеграции в европейское политическое поле, существует система двусторонних межгосударственных отношений между Россией и европейскими государствами, существуют отношения России с Европейским союзом как с межгосударственным объединением, а это всё [ПАСЕ] — такие «бантики», которые слишком дорого обходятся нашему бюджету».
Кроме того, учёный заметил, что отказ России от взносов в ПАСЕ негативно скажется на бюджете ассамблеи, поскольку Москва является одним из самых крупных плательщиков: «Россия — один из самых серьёзных доноров этой международной организации. Стоит отметить, что взносы для всех стран не одинаковы, а пропорциональны экономикам государств. Я подозреваю, что Россию в своё время и втянули в эти международные организации не ради диалога, а ради донорства, чтобы увеличить свой бюджет. На таких основаниях нам там тем более делать нечего».
«Делать нечего», добавим, России в ПАСЕ уже давно, со времён Крымского референдума. «Делание» России в ПАСЕ заключалось лишь в перечислении взносов. Видимо, Россия богата: может позволить себе содержать организацию, которая в неё плюёт.
Напомним, в 2014-2015 гг. в ПАСЕ было принято несколько резолюций, касающихся крымского вопроса. Резолюции лишили делегацию из России права голосования, участия в работе уставных (руководящих) органов и даже участия в мониторинговой деятельности ассамблеи. В 2015 г. ПАСЕ два раза рассматривала проблему восстановления делегации РФ в её правах (не восстановила). Москва отнеслась к сложившейся ситуации противоречиво: как в прошлом, так и в текущем году Российская Федерация решила не отправлять документы, необходимые для аккредитации и работы своей делегации, однако с Советом Европы работу продолжила. Взносы до сих пор исправно платились.
Разумеется, эта «тупиковая регламентная ситуация» (выражение господина Морозова) не могла продолжаться бесконечно. Отсюда и решение по блокировка очередного транша взноса. Запоздало! Но лучше поздно, чем никогда.
И вишенка на торте. Газета «Взгляд» приводит свежее заявление пресс-секретаря генерального секретаря СЕ Дэниела Хольтгена. Он сказал, что Москва официально ещё не уведомила Совет Европы о сокращении взноса.
Странное, заметим, выражение — «сокращение взноса». Если только это не трудности перевода. По-видимому, в СЕ вполне допускают, что Россия не заблокировала платёж, а именно «сократила» свой взнос за год, то есть отменила часть платежа. Если так, то может встать и вопрос об исключении РФ из Совета Европы. Как злостного неплательщика.
Вероятно, в рамках холодной войны такое «исключение» стало бы своего рода «победой» Запада над Россией. С другой стороны, на Западе любят денежки. Сегодня минус одиннадцать миллионов, завтра минус сорок… Так, глядишь, и баланс в конторе не сведут!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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