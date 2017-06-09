09:58 09 июня

Длинный русский минус в бюджете ПАСЕ: как конторе свести баланс?

Пару недель назад член комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов объяснил, почему Москва продолжит платить взносы в ПАСЕ. Теперь картина изменилась на противоположную: другие люди, а именно спикер Госдумы В. Володин, сообщили, что Россия заблокировала на треть взнос в Совет Европы, предназначенный для текущего финансирования ПАСЕ.

23 мая было заявлено, что Россия продолжит платить взносы в ПАСЕ, хоть и не участвует в работе ассамблеи. Дело в том, что взносы идут в пакете с другими платежами в Совет Европы, и разделить их нельзя, отметил в разговоре с корреспондентом РИА «Новости» Игорь Морозов, член комитета Совета Федерации по международным делам.

«Вся проблема в том, что взнос в Совет Европы Россия вносит пакетно, за работу нашей страны во всех организациях СЕ, и этот взнос нельзя разделить между ЕСПЧ, Советом министров и ПАСЕ», — прокомментировал ситуацию с ПАСЕ господин Морозов.


Морозов полагал, что в случае неуплаты взноса в СЕ встал бы вопрос о выходе России из этой организации, а это не отвечает интересам Москвы: «Выходить из Совета Европы как панъевропейской организации для нас нецелесообразно, мы потеряем слишком многое в политическом плане».

При этом сенатор всё же признал, что та ситуация, при которой делегация из России не участвует в работе ПАСЕ, но платит взносы, является «нелогичной». Особенно смущает сенатора такое положение, когда «на наши же деньги в Россию приезжают мониторинговые группы и критикуют нас».

Вывод, который сделал господин Морозов: «…в случае с СЕ мы находимся в тупиковой регламентной ситуации».

«Проблему» с «пакетным» внесением денег в России разрубили подобно тому, как разрубила Гордиев узел одна известная историческая личность. О том, как Россия вышла из тупика, рассказал В. Володин.

Перечисление очередного взноса было попросту заблокировано.

Россия заблокировала в 2017 году около 11 млн. евро, то есть треть своего взноса в Совет Европы, который предназначался для финансирования Парламентской ассамблеи, сообщил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин.


В. Володин. Фото: government.ru


«Заблокировали перечисление. И Валентина Ивановна [Матвиенко] сказала об этом, и Лавров, и мы об этом говорили — треть заблокировали», — цитирует его ТАСС .

«Финансирование в течение года идёт по этапам, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется, и всё, — это почти 11 млн. евро», — добавил Володин.

Ранее, напоминает агентство, госпожа Матвиенко сообщала, что МИД работает над юридическими вопросами по сокращению взноса России в ПАСЕ.

Россия, напомним, — сегодня один из пяти основных плательщиков Совета Европы. Более точно Россию следовало бы назвать спонсором, а то и меценатом ПАСЕ. Если Франция, Италия, Германия и Великобритания (главные «финансисты» СЕ) в ПАСЕ участвуют полноценно, то Россия никак не участвует, мало того, на уровне ПАСЕ всячески порицается — за свои деньги.

Взнос в СЕ действительно неделим: это общий платёж в ряд организаций: ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). И со всеми этими организациями, исключая ПАСЕ, РФ сейчас сотрудничает. В 2017 году с России «причитается» около сорока миллионов евро на содержание упомянутых контор СЕ. Деньги платятся в три приёма. 11 млн. евро, озвученные В. Володиным, — сумма третьего транша за 2017 год. Его-то и заблокировали.

Однако что на деле означает эта блокировка? Скорее всего, то, что заблокировали, могут и разблокировать.

Когда конструктивное сотрудничество в ПАСЕ возобновится, «мы вернёмся к вопросу о восстановлении цифр нашего взноса до прежней величины», приводит слова главы думского Комитета по международным делам Леонида Слуцкого «Московский комсомолец» .

«Наше отсутствие на площадке ПАСЕ приняло затяжной характер… Всё это побудило нас принять абсолютно оправданное решение о сокращении взноса России в СЕ, что и будет в ближайшее время претворено в жизнь», — отметил депутат.

Очевидно, заметим, что «оправданное решение» в будущем приведёт к восстановлению российских взносов «до прежней величины».

Есть и мнение о вероятном исключении России из СЕ. Впрочем, и в этом есть сомнения.

«Мы просто можем приостановить платежи, выплатив взнос не полностью, и всё, это обычное дело, а если они сочтут данный шаг нарушением финансовых обязательств, взятых Россией при вступлении, пусть исключают из Совета Европы, если хотят. Но, думаю, они на это не пойдут», — сказал в разговоре с «Московским комсомольцем» Михаил Емельянов, ранее входивший в делегацию РФ в ПАСЕ.

Ранее эксперт, директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов высказал агентству «Sputnik» мнение на тему отказа взносов. По его слова, это было бы логичным подходом.

«Это был бы абсолютно логичный подход, логичное решение: почему мы должны платить за то, что над нами издеваются на этой площадке? — сказал политолог в эфире. — Эта площадка предназначена для обмена мнениями, координации позиций по тем или иным актуальным вопросам международной повестки, а Россию уже энное количество времени лишают слова, причём это прямо противоречит целям и задачам этой международной организации. Соответственно, платить за то, что над вами издеваются, выглядит по меньшей мере сомнительно».

Эксперт считает, что отношения европейских стран и Российской Федерации могут развиваться полноценно вне ПАСЕ, а внесение взносов на «бантики» — удовольствие слишком дорогое: «Что касается интеграции в европейское политическое поле, существует система двусторонних межгосударственных отношений между Россией и европейскими государствами, существуют отношения России с Европейским союзом как с межгосударственным объединением, а это всё [ПАСЕ] — такие «бантики», которые слишком дорого обходятся нашему бюджету».

Кроме того, учёный заметил, что отказ России от взносов в ПАСЕ негативно скажется на бюджете ассамблеи, поскольку Москва является одним из самых крупных плательщиков: «Россия — один из самых серьёзных доноров этой международной организации. Стоит отметить, что взносы для всех стран не одинаковы, а пропорциональны экономикам государств. Я подозреваю, что Россию в своё время и втянули в эти международные организации не ради диалога, а ради донорства, чтобы увеличить свой бюджет. На таких основаниях нам там тем более делать нечего».

«Делать нечего», добавим, России в ПАСЕ уже давно, со времён Крымского референдума. «Делание» России в ПАСЕ заключалось лишь в перечислении взносов. Видимо, Россия богата: может позволить себе содержать организацию, которая в неё плюёт.

Напомним, в 2014-2015 гг. в ПАСЕ было принято несколько резолюций, касающихся крымского вопроса. Резолюции лишили делегацию из России права голосования, участия в работе уставных (руководящих) органов и даже участия в мониторинговой деятельности ассамблеи. В 2015 г. ПАСЕ два раза рассматривала проблему восстановления делегации РФ в её правах (не восстановила). Москва отнеслась к сложившейся ситуации противоречиво: как в прошлом, так и в текущем году Российская Федерация решила не отправлять документы, необходимые для аккредитации и работы своей делегации, однако с Советом Европы работу продолжила. Взносы до сих пор исправно платились.

Разумеется, эта «тупиковая регламентная ситуация» (выражение господина Морозова) не могла продолжаться бесконечно. Отсюда и решение по блокировка очередного транша взноса. Запоздало! Но лучше поздно, чем никогда.

И вишенка на торте. Газета «Взгляд» приводит свежее заявление пресс-секретаря генерального секретаря СЕ Дэниела Хольтгена. Он сказал, что Москва официально ещё не уведомила Совет Европы о сокращении взноса.

Странное, заметим, выражение — «сокращение взноса». Если только это не трудности перевода. По-видимому, в СЕ вполне допускают, что Россия не заблокировала платёж, а именно «сократила» свой взнос за год, то есть отменила часть платежа. Если так, то может встать и вопрос об исключении РФ из Совета Европы. Как злостного неплательщика.

Вероятно, в рамках холодной войны такое «исключение» стало бы своего рода «победой» Запада над Россией. С другой стороны, на Западе любят денежки. Сегодня минус одиннадцать миллионов, завтра минус сорок… Так, глядишь, и баланс в конторе не сведут!

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 21

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  1. Злой543 Сегодня, 08:27
    Эх бедняжки, фуршеты и ужины из забегаловок теперь устраивать будут, например в кебабных, и выпивки на халяву не будет good
    Злой543
    1. 210окв Сегодня, 08:35
      Вообще,что мы там забыли в этих организациях?Льют помои на голову и мы терпим?Или чиновникам надо ездить в командировки со всем сопутствующим?Да сдалась нам эта Европа со всем содержимым...Зачем делать умное лицо и говорить что нельзя самоизолироваться?А тратить государственные деньги на явных недругов можно?
      210окв
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:49
        Пару недель назад член комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов объяснил, почему Москва продолжит платить взносы в ПАСЕ. Теперь картина изменилась на противоположную: другие люди, а именно спикер Госдумы В. Володин, сообщили, что Россия заблокировала на треть взнос в Совет Европы, предназначенный для текущего финансирования ПАСЕ.
        вот так и работают...неделю-создают проблемы,вторую-решают... и выдают за подвиг...(оклад...нормальный такой...)
        андрей юрьевич
        1. Диана Ильина Сегодня, 09:05
          В том то и дело, что все эти "европейские площадки по доведению нашего мнения до западного обывателя" не более чем ширма для наших чинуш и возможность съездить в Европу нахаляву, за бюджетные деньги. Что мы там забыли в этих организациях? ЕСПЧ... не смешите, этот суд существует только для того чтобы защищать права либерастов в России, не более того. Про остальные конторы вообще молчу, все это оружие против России оплачиваемое самой же Россией. Для того чтобы доводить наше мнение по тем или иным вопросам есть МИД! И на сколько я могу судить Лавров прекрасно справляется со своей работой. Так зачем нам содержать кучку русофобствующих дармоедов за наш счет? У нас что, все бюджетные проблемы решены, денег куры не клюют?
          Закрыть к чертовой матери эту лавочку, а Морозова, Слуцкого и всех кто входил в состав делегации России в ПАСЕ проверить на предмет чего они там делали в этой самой ПАСЕ... Задолбали уже с этой жевачкой, выйдем-не выйдем, оплатим-не оплатим... Как женщины с низкой социальной ответственностью ей богу...
          Диана Ильина
          1. роман66 Сегодня, 09:39
            пусть Медведев им телеграмму шлет : " денег нет зпт но вы держитесь тчк"
            роман66
    2. Смог Сегодня, 09:06
      Цитата: Злой543
      фуршеты и ужины из забегаловок теперь устраивать будут,

      good С хамона на Ролтон перейдут. Даже и ходить никуда не нужно. Залил кипяточком и кушай........ laughing
      Смог
    3. seti Сегодня, 09:35
      Если пишется такая статья то неплохо бы и пояснить а что именно мы теряем если покинем СЕ навсегда ? И что с этого ПАСЕ имеем..Деньги платим немалые.. В моем понимании если нас откуда то гонят так нужно показать средний палец и уйти. А огрызнутся дать по зубам первому как говорит наш президент.
      seti
  2. Метроном Сегодня, 08:30
    11 миллионов? Это крошки.
    Метроном
    1. Смог Сегодня, 09:23
      Цитата: Метроном
      Это крошки.

      Конечно крошки. Правда РФ является одним из 5 крупных плательщиков в эту богадельню. Годовой взнос 33 ляма евров, Германии-36 лямов. Так что 11 - это конечно крошки. Наверное украина недостающее доплатит. Она же, великая и незалежная, всеми в СЕ , а в ПАСЕ особенно, горячо любимая целых 4,3 ляма ВБУХИВАЕТ. Так что господа европейцы все вопросы к ней. А всего бюджет СЕ-455 лямов.
      Смог
      1. Метроном Сегодня, 09:26
        Ничего. Заплатите ещё, прибежите как уже не раз это было и будете выпрашивать диалога.
        Метроном
        1. Смог Сегодня, 09:32
          Цитата: Метроном
          прибежите как уже не раз это было

          Перетопчетесь!!!!!!!!
          Смог
        2. Диана Ильина Сегодня, 09:33
          Метроном Сегодня, 09:26 ↑ Новый
          Ничего. Заплатите ещё, прибежите как уже не раз это было и будете выпрашивать диалога.
          У кого? У вас что ли? Много чести метать перед вами бисер, обойдетесь и помоями... laughing
          Диана Ильина
    2. Rostislav Сегодня, 09:44
      "Копейка рубль бережет", если Вы еще не забыли родных пословиц и поговорок.
      Rostislav
    3. sabakina Сегодня, 09:44
      Цитата: Метроном
      11 миллионов? Это крошки.

      Для страны с бешеным печатным станком наверно да....
      sabakina
  3. Masya Masya Сегодня, 08:37
    Наше отсутствие на площадке ПАСЕ приняло затяжной характер…

    пусть это "затяжное" перерастет в "вечное", понравилось хаять нас за наши же деньги... как у нас говорят... нет ничего более постоянного, чем временное...
    Masya Masya
  4. ilyaches Сегодня, 08:47
    Вообще не копейки ...
    ilyaches
  5. Monster_Fat Сегодня, 08:50
    Эти "другие" органы и комитеты ПАСЕ с 2014 года не вынесли ни одного вердикта в пользу России, да и раньше их не было. Абсолютно нет необходимости вообще каких-нибудь взносов во все организации ПАСЕ, ....НО-если не будем платить в ПАСЕ, то куда же будут ездить в коммандировки "народные избранники" получая не хилые "коммандировочные"-нет членство в ПАСЕ необходимо, очень необходимо!. wink
    Monster_Fat
    1. Злой543 Сегодня, 08:57
      Предлагаю вместо парковки перед ГД устроить им площадку для дискуссий, там и пару рангов можно поставить на всякий случай feel
      Злой543
  6. Андрей Федоров Сегодня, 09:09
    СТранно, что вообще платили этой конторе. Они на наши деньги нам же и подстраивали всякие гадости, а мы еще и платили за это. Давно пора закрыть кормушку.
    Андрей Федоров
    1. Monster_Fat Сегодня, 09:28
      "Кормушка" эта не только для "западных", но и для российских "animals"....
      Monster_Fat
      1. Смог Сегодня, 09:34
        Цитата: Monster_Fat
        "Кормушка" .............., но и для российских "animals"....

        Что и хреново.
        Смог
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