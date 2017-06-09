ВМФ РФ нечем заменять списываемые тральщики

Морской тральщик проекта 266М "Вице-адмирал Жуков" на разборке, март 2017 года

Мне довелось служить в том числе на морском тральщике проекта 254, их построили почти три сотни. Современные базовые тральщики проекта 12700 – возможно, и эффективны, но их планируется построить всего три десятка. Не обеспечить флот тральщиками – преступление. Мы, ветераны, чья служба закончилась еще в прошлом веке, постоянно поднимаем вопрос обеспеченности флота такими кораблями. ВМФ остро нуждается в рейдовых и морских тральщиках, а также современном отечественном оборудовании для них.