ВМФ РФ нечем заменять списываемые тральщики
Как сообщает интернет-портал flot.com , списывающиеся тральщики остаются без замены ввиду отсутствия пополнения флота судами данного типа.
В конце 2016 года из состава флота исключили два морских тральщика III ранга проекта 266М "Вице-адмирал Жуков" (ЧФ) и "Комендор" (СФ). При этом единственное предприятие, ведущее в настоящее время постройку судов указанного типа – Средне-Невский судостроительный завод, не получало новых заказов на морские или рейдовые тральщики для ВМФ страны.
Морской тральщик "Комендор" построили на Средне-Невском судостроительном заводе в 1974 году. Он входил в состав 144-й тактической группы тральщиков гвардейской 7-ой бригады кораблей охраны водного района Краснознаменной Кольской флотилии. В 2009 году корабль проходил ремонт на СРЗ "Нерпа".
Аналогичный "Комендору" "Вице-адмирал Жуков" построен также на СНСЗ в 1978 году. Он входил в состав 150-й тактической группы тральщиков Краснознаменной 68-й бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы. В марте 2017 года исключенный из состава ВМФ корабль находился на разборке у причала 91-го СРЗ.
– пояснил глава ветеранской организации соединений траления ВМФ капитан II ранга в отставке Николай Иванов.
Средне-Невский судостроительный завод построил последний морской тральщик для ВМФ "Вице-адмирал Захарьин" в 2008 году, переданный в начале 2009 в состав Черноморского флота. Единственный корабль проекта 02668, шифр "Агат", заложили еще в 1990 году. Кроме того, предприятие построило 9 рейдовых тральщиков проекта 10750, в том числе РТ "Алатау" для Казахстана. На текущий момент для отечественного ВМФ России такие корабли не строят.
В период с 2001 по 2014 годы только на Балтийском флоте списали минимум 7 тральщиков. При этом относительно новые корабли проекта 12592, построенные в 1990 году, вывели в 2014 году из состава флота и распродали по частям.
Как сегодня уже сообщало ВО , заместитель главкома ВМФ по вооружениям Виктор Бурсук сообщил о планах развернуть постройку кораблей противоминной обороны нового поколения для ВМФ России на Дальнем Востоке, не ограничиваясь верфями Санкт-Петербурга.
В конце 2016 года из состава флота исключили два морских тральщика III ранга проекта 266М "Вице-адмирал Жуков" (ЧФ) и "Комендор" (СФ). При этом единственное предприятие, ведущее в настоящее время постройку судов указанного типа – Средне-Невский судостроительный завод, не получало новых заказов на морские или рейдовые тральщики для ВМФ страны.
Морской тральщик "Комендор" построили на Средне-Невском судостроительном заводе в 1974 году. Он входил в состав 144-й тактической группы тральщиков гвардейской 7-ой бригады кораблей охраны водного района Краснознаменной Кольской флотилии. В 2009 году корабль проходил ремонт на СРЗ "Нерпа".
Морской тральщик проекта 266М "Вице-адмирал Жуков" на разборке, март 2017 года
Аналогичный "Комендору" "Вице-адмирал Жуков" построен также на СНСЗ в 1978 году. Он входил в состав 150-й тактической группы тральщиков Краснознаменной 68-й бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы. В марте 2017 года исключенный из состава ВМФ корабль находился на разборке у причала 91-го СРЗ.
Мне довелось служить в том числе на морском тральщике проекта 254, их построили почти три сотни. Современные базовые тральщики проекта 12700 – возможно, и эффективны, но их планируется построить всего три десятка. Не обеспечить флот тральщиками – преступление. Мы, ветераны, чья служба закончилась еще в прошлом веке, постоянно поднимаем вопрос обеспеченности флота такими кораблями. ВМФ остро нуждается в рейдовых и морских тральщиках, а также современном отечественном оборудовании для них.
– пояснил глава ветеранской организации соединений траления ВМФ капитан II ранга в отставке Николай Иванов.
Средне-Невский судостроительный завод построил последний морской тральщик для ВМФ "Вице-адмирал Захарьин" в 2008 году, переданный в начале 2009 в состав Черноморского флота. Единственный корабль проекта 02668, шифр "Агат", заложили еще в 1990 году. Кроме того, предприятие построило 9 рейдовых тральщиков проекта 10750, в том числе РТ "Алатау" для Казахстана. На текущий момент для отечественного ВМФ России такие корабли не строят.
В период с 2001 по 2014 годы только на Балтийском флоте списали минимум 7 тральщиков. При этом относительно новые корабли проекта 12592, построенные в 1990 году, вывели в 2014 году из состава флота и распродали по частям.
Как сегодня уже сообщало ВО , заместитель главкома ВМФ по вооружениям Виктор Бурсук сообщил о планах развернуть постройку кораблей противоминной обороны нового поколения для ВМФ России на Дальнем Востоке, не ограничиваясь верфями Санкт-Петербурга.
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