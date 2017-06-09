10:03 09 июня

ВМФ РФ нечем заменять списываемые тральщики

Как сообщает интернет-портал flot.com , списывающиеся тральщики остаются без замены ввиду отсутствия пополнения флота судами данного типа.

В конце 2016 года из состава флота исключили два морских тральщика III ранга проекта 266М "Вице-адмирал Жуков" (ЧФ) и "Комендор" (СФ). При этом единственное предприятие, ведущее в настоящее время постройку судов указанного типа – Средне-Невский судостроительный завод, не получало новых заказов на морские или рейдовые тральщики для ВМФ страны.
Морской тральщик "Комендор" построили на Средне-Невском судостроительном заводе в 1974 году. Он входил в состав 144-й тактической группы тральщиков гвардейской 7-ой бригады кораблей охраны водного района Краснознаменной Кольской флотилии. В 2009 году корабль проходил ремонт на СРЗ "Нерпа".

ВМФ РФ нечем заменять списываемые тральщики


Морской тральщик проекта 266М "Вице-адмирал Жуков" на разборке, март 2017 года


Аналогичный "Комендору" "Вице-адмирал Жуков" построен также на СНСЗ в 1978 году. Он входил в состав 150-й тактической группы тральщиков Краснознаменной 68-й бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы. В марте 2017 года исключенный из состава ВМФ корабль находился на разборке у причала 91-го СРЗ.

Мне довелось служить в том числе на морском тральщике проекта 254, их построили почти три сотни. Современные базовые тральщики проекта 12700 – возможно, и эффективны, но их планируется построить всего три десятка. Не обеспечить флот тральщиками – преступление. Мы, ветераны, чья служба закончилась еще в прошлом веке, постоянно поднимаем вопрос обеспеченности флота такими кораблями. ВМФ остро нуждается в рейдовых и морских тральщиках, а также современном отечественном оборудовании для них.

– пояснил глава ветеранской организации соединений траления ВМФ капитан II ранга в отставке Николай Иванов.

Средне-Невский судостроительный завод построил последний морской тральщик для ВМФ "Вице-адмирал Захарьин" в 2008 году, переданный в начале 2009 в состав Черноморского флота. Единственный корабль проекта 02668, шифр "Агат", заложили еще в 1990 году. Кроме того, предприятие построило 9 рейдовых тральщиков проекта 10750, в том числе РТ "Алатау" для Казахстана. На текущий момент для отечественного ВМФ России такие корабли не строят.

В период с 2001 по 2014 годы только на Балтийском флоте списали минимум 7 тральщиков. При этом относительно новые корабли проекта 12592, построенные в 1990 году, вывели в 2014 году из состава флота и распродали по частям.

Как сегодня уже сообщало ВО , заместитель главкома ВМФ по вооружениям Виктор Бурсук сообщил о планах развернуть постройку кораблей противоминной обороны нового поколения для ВМФ России на Дальнем Востоке, не ограничиваясь верфями Санкт-Петербурга.


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Комментарии 11

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  1. Zibelew Сегодня, 09:24
    На держаться. Недавно корпус тральщика "Георгий Курбатов" сожгли, но вроде матрица не пострадала, дело налаживается. В 2017 заложили третий тральщик.
    Zibelew
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:24
    Ну уж тральщики мы можем построить..Что за паника?
    ОТДЕЛ
    1. Alexey RA Сегодня, 09:47
      Цитата: ОТДЕЛ
      Ну уж тральщики мы можем построить..Что за паника?

      Корпус - да. А вот с начинкой уже проблемы.
      Увы, но наш флот со времён СССР отстаёт в области оснащения тральщиков.
      Alexey RA
    2. Burbon Сегодня, 09:50
      Цитата: ОТДЕЛ
      Что за паника?

      ну как же без твоего поста михан?....паника у тебя в голове....а на флоте все ок! -нет ни чего!!
      Burbon
      1. Метроном Сегодня, 09:58
        - С флотом всё ок. Его нет. laughing

        Скоро к штучному мануфактурному производству перейдёте, а навигацию по звёздам будете осуществлять.
        Метроном
  3. андрей юрьевич Сегодня, 09:25
    а как же ввод в строй новых тральщиков?
    головной корабль противоминной обороны "Александр Обухов" передали ВМФ России 9 декабря 2016 года. В настоящее время на заводе ведется строительство корабля "Георгий Курбатов" (первый серийный корабль проекта 12700
    ).https://topwar.ru/107893-novyy-tralschik-vmf-rf
    .html
    Сегодня, 05:24
    Согласно информации ТАСС , заместитель главкома ВМФ по вооружениям Виктор Бурсук сообщил о планах развернуть постройку кораблей противоминной обороны нового поколения для ВМФ России на Дальнем Востоке, не ограничиваясь верфями Санкт-Петербурга.
    Всего, с его слов, предполагается передача флоту 40 тральщиков проекта 12700 .
    ВМФ рассчитывает, что с 2018 года Средне-Невским судостроительным заводом будет строиться как минимум по два корабля проекта 12700 в год. Наряду с этим планируется развернуть строительство кораблей противоминной обороны проекта 12700 на предприятиях Дальнего Востока.
    андрей юрьевич
    1. Zibelew Сегодня, 09:42
      Андрей Юрьевич hi По проекту 12700 сдан лишь тральщик Обухов, Курбатова сожгли в 2016 году, 2 тральщика заложены в 2017 году.
      Zibelew
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:57
        Цитата: Zibelew
        Андрей Юрьевич hi По проекту 12700 сдан лишь тральщик Обухов, Курбатова сожгли в 2016 году, 2 тральщика заложены в 2017 году.

        да в курсе...но трагедию чего разыгрывать? вот по эсминцам бы печаль такая...
        андрей юрьевич
  4. Machete Сегодня, 09:29
    Пытаемся модернизировать всё, что можем, а до тральщиков ещё не дошли.
    Косяки 90-х продолжают вскрываться.
    Machete
  5. AKsvlad047 Сегодня, 09:50
    А что от капиталистов наших можно ожидать???? Поломали все, продали, уничтожили и будут и далее себя так вести! Зато построить ни чего не могут, а если и строят то мелочь и в мизерных количествах, но а пиар на всю страну, как будто авианосцы сдают ежемесячно!!! Одним словом КАПИТАЛИСТЫ!!!! Назовите хоть одно предприятие по выпуску высокотехнологичной продукции построенное ими?!?! Ни цех в ранее существующем заводе, ни модернизацию производства, а действительно мощное современное предприятие по выпуску корабль ей????
    AKsvlad047
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 09:57
      На вскидку: модернизация на Северной верфи , СНСЗ , Большой Камень , керченский Залив
      Юджин-Евгений
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