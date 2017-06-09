Западная коалиция нанесла очередной удар по мирным жителям в Ракке
Не менее 14 мирных жителей погибли и еще несколько человек получили ранения в результате очередного авиаудара ведомой США коалиции по одному из кварталов сирийского города Ракка, передает РИА Новости сообщение агентства САНА.
По данным агентства, целью самолетов американской коалиции стало жилое здание в городском районе Мафрак аль-Джазра. В доме находились гражданские люди, не имеющие никакого отношения к боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ).
Напомним, ранее, 3 июня, самолеты коалиции также атаковали здание в Ракке, в котором прятались от войны мирные жители. Тогда насчитали более 47 погибших, большую часть которых составляли женщины и дети.
Позднее возглавляемая США коалиции обстреляла сирийские правительственные войска. Американцы сослались на то, что к их военной базе подлетел беспилотник, который начал обстрел территории части. Беспилотник был сбит, а затем последовал обстрел позиций сирийской армии.
По данным агентства, целью самолетов американской коалиции стало жилое здание в городском районе Мафрак аль-Джазра. В доме находились гражданские люди, не имеющие никакого отношения к боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ).
Напомним, ранее, 3 июня, самолеты коалиции также атаковали здание в Ракке, в котором прятались от войны мирные жители. Тогда насчитали более 47 погибших, большую часть которых составляли женщины и дети.
Позднее возглавляемая США коалиции обстреляла сирийские правительственные войска. Американцы сослались на то, что к их военной базе подлетел беспилотник, который начал обстрел территории части. Беспилотник был сбит, а затем последовал обстрел позиций сирийской армии.
Использованы фотографии: REUTERS / Rodi Said
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