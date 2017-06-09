12:06 09 июня

Западная коалиция нанесла очередной удар по мирным жителям в Ракке

Не менее 14 мирных жителей погибли и еще несколько человек получили ранения в результате очередного авиаудара ведомой США коалиции по одному из кварталов сирийского города Ракка, передает РИА Новости сообщение агентства САНА.



По данным агентства, целью самолетов американской коалиции стало жилое здание в городском районе Мафрак аль-Джазра. В доме находились гражданские люди, не имеющие никакого отношения к боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ).


Напомним, ранее, 3 июня, самолеты коалиции также атаковали здание в Ракке, в котором прятались от войны мирные жители. Тогда насчитали более 47 погибших, большую часть которых составляли женщины и дети.

Позднее возглавляемая США коалиции обстреляла сирийские правительственные войска. Американцы сослались на то, что к их военной базе подлетел беспилотник, который начал обстрел территории части. Беспилотник был сбит, а затем последовал обстрел позиций сирийской армии.

Использованы фотографии: REUTERS / Rodi Said
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Комментарии 13

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  1. Метроном Сегодня, 10:02
    Ждём симметричного ответа.
    Метроном
    1. Александр романов Сегодня, 10:04
      Цитата: Метроном
      Ждём симметричного ответа.

      Мы не собираемся бомбить мирных жителеи в Мосуле. Так что успокоися
      Александр романов
      1. himRa Сегодня, 10:14
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Метроном
        Ждём симметричного ответа.

        Мы не собираемся бомбить мирных жителеи в Мосуле. Так что успокоися

        Мы уже знаем что это за "товарищ" под флагом северо-американских соедененных штатов....но ....терпим hi
        Жди ответа как соловей лета ! lol
        himRa
      2. роман66 Сегодня, 10:24
        симметричный ответ - это еще колонну боевиков расхреначить, чтоб их хозяева загрустили
        роман66
        1. Метроном Сегодня, 10:33
          Именно. Всё ж лучше, чем ничего.
          Метроном
    2. сибиралт Сегодня, 10:09
      Они надеются, что бабаи сдернут из города от страха стройными рядами в направлении Пальмиры. Но те уже ученые. Путь к отступлению перекрыт сирийской авиацией и ВКС. Коалиция даже Мосул взять не может, где осталось всего несколько сотен боевиков. Разбомбить не получается, а пешком страшно.
      сибиралт
  2. Logall Сегодня, 10:16
    Цитата: Метроном
    Ждём симметричного ответа.

    Да что-то нету ответа. Почему то не шевелятся! А США беспределит.
    Надо небо закрывать. Есть и поводы. Они угрожают нашим союзникам. У США прокатывает, а мы что хуже?
    Logall
    1. yuriy55 Сегодня, 10:25
      Цитата: Logall
      Они угрожают нашим союзникам. У США прокатывает, а мы что хуже?

      Тут надо разобраться, кто нам бо'льшие союзники... what В Ракке США угрожают мирным жителям, а в США - размещённым в их банках деньгам... belay
      Вести душещипательные беседы можно, вечером на диване. А, если взялись воевать, то поступать надо по законам военного времени... am
      yuriy55
  3. роман66 Сегодня, 10:23
    беспилотник? обстрелял? у сирийцев ударные беспилотники?
    роман66
  4. Александр С. Сегодня, 10:29
    Не удивляюсь тому, откуда берутся террористы и смертники.
    Александр С.
  5. dojjdik Сегодня, 10:39
    "симетричный" ответ по израилю "калибрами" с "извиненьями" и "оповещеньями"
    dojjdik
    1. Метроном Сегодня, 11:03
      А где ваши больные дети, чиновники и звёзды эстрады будут лечиться? В районной поликлинике? winked
      Метроном
  6. NUR Сегодня, 11:02
    Американская помощь, таких друзей и врагов не надо.
    NUR
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