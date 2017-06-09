Что успела сделать Россия за 3 месяца Сегодня, 10:08 Обзор главных промышленных новостей России за последние три месяца. 1 Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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