12:04 09 июня

Что успела сделать Россия за 3 месяца

Обзор главных промышленных новостей России за последние три месяца.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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