12:04 09 июня

План Б: китайские танки рванут в Европу через Сибирь

Правда ли, что Россия и Китай готовы подписать большой военный договор? Правда ли, что новейший американский авианосец «Джеральд Форд» в войне с Россией будет практически бесполезен? Правда ли, что наша «Армата» беспомощна перед американским противотанковым комплексом «Джавелин»? Правда ли, что президент Трамп тайно пытается установить личный канал прямой связи с Путиным?




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Комментарии 1

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 10:28
    опять этот чёртов душенов... задолбал уже...танки на биатлоне до конца доехать не могут... и вообще,нафига китаю радиоактивная пустошь,у себя и у нас ?
    андрей юрьевич
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