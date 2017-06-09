План Б: китайские танки рванут в Европу через Сибирь

Правда ли, что Россия и Китай готовы подписать большой военный договор? Правда ли, что новейший американский авианосец «Джеральд Форд» в войне с Россией будет практически бесполезен? Правда ли, что наша «Армата» беспомощна перед американским противотанковым комплексом «Джавелин»? Правда ли, что президент Трамп тайно пытается установить личный канал прямой связи с Путиным?