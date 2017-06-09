12:04 09 июня

Вашингтон заявил властям Курдистана о поддержке единства Ирака

Референдум о независимости Иракского Курдистана отвлечет от борьбы с группировкой ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США Хизер Науэрт.



Ранее курды заявили о намерении провести 25 сентября референдум о независимости.


США поддерживают единый, федеральный, стабильный и демократический Ирак. Мы понимаем и уважаем законные устремления народа Иракского Курдистана. Однако мы выразили свои опасения властям Иракского Курдистана о том, что проведение референдума, пусть он и не имеет обязательной силы, в данный момент отвлечет внимание от более срочных вопросов, включая уничтожение ИГ,
сказала Науэрт.

По ее словам, это же касается «борьбы с экономическим кризисом в регионе и решения внутриполитических споров».

Дипломат призвала также курдские власти сотрудничать с иракскими властями «по всему спектру важных вопросов, включая будущие отношения между Багдадом и (Курдистаном) на основе иракской конституции».

Использованы фотографии: U.S. State Department
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Комментарии 8

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  1. vch Сегодня, 10:37
    Вот еще один очаг напряженности. Сколько же их на Ближнем Востоке!!
    vch
    1. himRa Сегодня, 10:44
      Цитата: vch
      Вот еще один очаг напряженности. Сколько же их на Ближнем Востоке!!

      Теория управляемого хаоса это не наша идея и воплощение
      Референдум о независимости Иракского Курдистана отвлечет от борьбы с группировкой ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США Хизер Науэрт.

      Глупость....на которую могут клюнуть наивные люди,дескадь вы нам помогите одолеть врага а насчет плюшек будем решать потом...
      himRa
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:54
        Вот так курды вам по носу очередной раз! И поделом вам...
        ОТДЕЛ
  2. Mavrikiy Сегодня, 10:46
    Да, да, поддерживают Ирак. А сами клепают Гранкурдистан. Перерезать Шелковый путь на Турцию больше никак нельзя.
    Mavrikiy
  3. DMoroz Сегодня, 10:54
    Госдеп в своем репертуаре - утром деньги, вечером стулья. Морковку перед носом повесили о независимом Курдистане, а курды повелись, хотя не понимают, что их уже развели и кинули (вернее "умыли руки")...
    DMoroz
  4. roskot Сегодня, 10:58
    В самый критический момент бросят они курдов. Не один раз доказывали. Менять турок на курдов как то не с руки.
    roskot
    1. vch Сегодня, 11:14
      Да американцы в любой критический момент бросят кого угодно, если это будет отвечать их интересам!!
      vch
  5. APASUS Сегодня, 11:14
    США поддерживают единый, федеральный, стабильный и демократический Ирак.

    Похоже только под руководством США ? Что то быстро они забыли как раздолбали государство под вымышленным предлогом.
    APASUS
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