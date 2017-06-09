Вашингтон заявил властям Курдистана о поддержке единства Ирака
Референдум о независимости Иракского Курдистана отвлечет от борьбы с группировкой ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США Хизер Науэрт.
Ранее курды заявили о намерении провести 25 сентября референдум о независимости.
По ее словам, это же касается «борьбы с экономическим кризисом в регионе и решения внутриполитических споров».
Дипломат призвала также курдские власти сотрудничать с иракскими властями «по всему спектру важных вопросов, включая будущие отношения между Багдадом и (Курдистаном) на основе иракской конституции».
Ранее курды заявили о намерении провести 25 сентября референдум о независимости.
США поддерживают единый, федеральный, стабильный и демократический Ирак. Мы понимаем и уважаем законные устремления народа Иракского Курдистана. Однако мы выразили свои опасения властям Иракского Курдистана о том, что проведение референдума, пусть он и не имеет обязательной силы, в данный момент отвлечет внимание от более срочных вопросов, включая уничтожение ИГ,сказала Науэрт.
По ее словам, это же касается «борьбы с экономическим кризисом в регионе и решения внутриполитических споров».
Дипломат призвала также курдские власти сотрудничать с иракскими властями «по всему спектру важных вопросов, включая будущие отношения между Багдадом и (Курдистаном) на основе иракской конституции».
Использованы фотографии: U.S. State Department
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