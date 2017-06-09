Вашингтон заявил властям Курдистана о поддержке единства Ирака

США поддерживают единый, федеральный, стабильный и демократический Ирак. Мы понимаем и уважаем законные устремления народа Иракского Курдистана. Однако мы выразили свои опасения властям Иракского Курдистана о том, что проведение референдума, пусть он и не имеет обязательной силы, в данный момент отвлечет внимание от более срочных вопросов, включая уничтожение ИГ,

Референдум о независимости Иракского Курдистана отвлечет от борьбы с группировкой ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США Хизер Науэрт.Ранее курды заявили о намерении провести 25 сентября референдум о независимости.сказала Науэрт.По ее словам, это же касается «борьбы с экономическим кризисом в регионе и решения внутриполитических споров».Дипломат призвала также курдские власти сотрудничать с иракскими властями «по всему спектру важных вопросов, включая будущие отношения между Багдадом и (Курдистаном) на основе иракской конституции».