В госдепе назвали пропагандой слова Пескова о хакерских атаках с территории США

Это меня не удивляет. Думаю, это пропаганда. Больше сказать нечего,

Госдеп не удивлен обвинениями со стороны Москвы в хакерских атаках с территории США, все подобные заявления являются пропагандой, сказала представитель ведомства Хизер Науэрт. Ее цитирует РИА Новости сказала Науэрт в четверг на пресс-конференции.Ранее в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в России ежедневно фиксируют хакерские атаки с территории США, в том числе и на президентский сайт. Однако Кремль не считает, что за этими кибератаками стоит официальный Вашингтон.Напомним, западные политики регулярно делают бездоказательные заявления о всемогущих «русских хакерах», вмешивающихся во внутренние дела других стран. Например, вчера в сенате США слушали дело о «вмешательстве русских в выборы США». Один из докладчиков, бывший глава ФБР Джеймс Коми, вновь заявил о «масштабных кибератаках» со стороны России, а также о «российской угрозе».