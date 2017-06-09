12:07 09 июня

В госдепе назвали пропагандой слова Пескова о хакерских атаках с территории США

Госдеп не удивлен обвинениями со стороны Москвы в хакерских атаках с территории США, все подобные заявления являются пропагандой, сказала представитель ведомства Хизер Науэрт. Ее цитирует РИА Новости .



Это меня не удивляет. Думаю, это пропаганда. Больше сказать нечего,
сказала Науэрт в четверг на пресс-конференции.


Ранее в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в России ежедневно фиксируют хакерские атаки с территории США, в том числе и на президентский сайт. Однако Кремль не считает, что за этими кибератаками стоит официальный Вашингтон.

Напомним, западные политики регулярно делают бездоказательные заявления о всемогущих «русских хакерах», вмешивающихся во внутренние дела других стран. Например, вчера в сенате США слушали дело о «вмешательстве русских в выборы США». Один из докладчиков, бывший глава ФБР Джеймс Коми, вновь заявил о «масштабных кибератаках» со стороны России, а также о «российской угрозе».

Использованы фотографии: http://vnews.agency
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Комментарии 11

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  1. Грэг Миллер Сегодня, 10:59
    Деградация Госдепа с каждым приходом новой администрации усиливается...
    Грэг Миллер
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:12
      Цитата: Грэг Миллер
      Деградация Госдепа с каждым приходом новой администрации усиливается...

      Чем ближе конец, тем сильнее истерика..!
      ОТДЕЛ
      1. антивирус Сегодня, 11:52
        каждый гнет свою линию: надо продолжать
        Ведь это наши горы и болота, и степи -они помогут нам.
        А не тем, забугорникам
        антивирус
    2. Александр романов Сегодня, 11:43
      Цитата: Грэг Миллер
      Деградация Госдепа с каждым приходом

      С каждым новым приходом,наркоману приходиться увеличивать дозу.
      Александр романов
  2. Teberii Сегодня, 11:00
    "Что пенять на зеркало,коль рожа крива. "
    Teberii
  3. Комментарий был удален.
  4. NIKNN Сегодня, 11:02
    Я чего то не пойму...им, что больше не чем занятся? Кроме русских хакеров? Чего бы не обсудить проблемы влияния россии на терроризм не в пользу Сша...
    NIKNN
  5. Machete Сегодня, 11:05
    Ахаха!!!
    Какие хакеры в Омерике?! Вы о чём? У нас даже компьютеров нет и интернета!
    А АНБ вообще не существует, это пропаганда Кремля.
    Machete
  6. 3vs Сегодня, 11:19
    Пескову в таком случае надо было сайтец какой-то обозначить, где в реальном времени транслируются
    атаки на сайты российских органов власти с указанием географической информации атакующих.
    Вот это будет сильный ход!
    3vs
    1. Тень тьмы Сегодня, 11:49
      Это будет очередной "кремлёвской пропагандой" не более того. Американцы тоже могут создать такой сайт где будут в случайном порядке появлятся китайские, северокорейские и российские айпишники, возможно и наш с вами. bully
      Тень тьмы
  7. tolmachiev51 Сегодня, 11:33
    Когда уже наши товарищи во всех сплетнях научаться идти хотя-бы на шаг впереди. Постоянные " озабочивания" и бездаказельность-очень похожи на оправдания, а если оправдываешься значит виноват.
    tolmachiev51
  8. afrikanez Сегодня, 12:05
    Интересно, тогда их обвинения в наш адрес как можно расценивать, как "правда" что ли???? Наслушались мы америкосовской "правды" уже выше крыши! negative
    afrikanez
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