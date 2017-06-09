СМИ США: Америка должна проявить великодушие и прибыть на «Танковый биатлон»

К сожалению, танкисты из европейских стран и США уклоняются от встреч в спортивном формате. Мы становились лучшими у себя на родине. Мы победили друзей из других стран. Пришло время померяться силами с вами. Давайте не целиться друг в друга, а соревноваться на полигонах. Приезжайте, мы ждём.

Дружеское соревнование между танковыми экипажами стран-соперниц станет хорошим напоминанием, что стоит на кону в случае настоящего конфликта.