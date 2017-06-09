12:11 09 июня

СМИ США: Америка должна проявить великодушие и прибыть на «Танковый биатлон»

Согласно информации новостного портала « ИноСМИ », обозреватель издания The Drive Тайлер Рогоуэй сообщает о вызове, брошенном российской командой в адрес своих американских партнеров, пригласив их померяться силами в «Танковом биатлоне».

Данные соревнования в последние годы проводятся ежегодно в августе. «Так называемый «Танковый биатлон» всегда достаточно интересно смотреть», несмотря на его вульгарный характер.

На них присутствуют лучшие команды «со всей российской сферы влияния в мире», демонстрируя умения в управлении машинами, в точности стрельбы и даже элементы «танкового балета». Но сегодня россияне бросают вызов своим «коллегам из НАТО, с которыми они вполне могли бы столкнуться и в реальном конфликте».


К сожалению, танкисты из европейских стран и США уклоняются от встреч в спортивном формате. Мы становились лучшими у себя на родине. Мы победили друзей из других стран. Пришло время померяться силами с вами. Давайте не целиться друг в друга, а соревноваться на полигонах. Приезжайте, мы ждём.

— заявили российские танкисты.

Как полагает автор, США или кто-либо из их союзников, кроме Турции, навряд ли повезут свои вооружения на территорию «всё более непримиримого врага». Однако он считает, что Кремлю стоило сделать официальное приглашение. Тогда США могли бы привезти в Россию «сильно упрощённую экспортную версию своих M1 Abrams ».



Даже в случае проигрыша команды из США, само её присутствие на «Танковом биатлоне уже можно будет расценить как «жест доброй воли» — как бы Москва ни захотела всё перевернуть.

Конечно, действия РФ на Украине и в Сирии достойны жесткого ответа. Но всё же автор считает, что в сфере танковых соревнований можно было бы занять не столь принципиальную позицию, продемонстрировав всему миру своё великодушие.

Дружеское соревнование между танковыми экипажами стран-соперниц станет хорошим напоминанием, что стоит на кону в случае настоящего конфликта.


Комментарии читателей на сайте The Drive:

Durd: Если кто-то действительно верит, что наша администрация отправит упрощённую версию танков на заведомое поражение, то они не обратили внимания на нарцисса в Белом доме. Соревнования могут состояться, но, спорим, США максимально в них вложатся, если решение будет за Трампом.

Matt: Нет уж, спасибо. В мире и так сейчас много всего, в чём можно участвовать. И пока роль России ясна, она заслуживает от нас лишь холодного душа.

T Fox: «Ты не умеешь водить танк». — «Подержи-ка мою водку». (Заводит танк.)

OG_Loc: Звучит как начало третьесортного фильма. Во время соревнований Россия расстреливает все базы НАТО и США электромагнитным оружием космического базирования. И теперь единственная надежда Америки остановить «красную волну» — маленькая команда танкистов в тылу врага…


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Комментарии 59

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  1. NIKNN Сегодня, 11:03
    Ну.. За великодушие.... smile
    NIKNN
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:08
      Давайте не целиться друг в друга, а соревноваться на полигонах. Приезжайте, мы ждём.

      Так могут только русские заявить! Но увы , эти привыкли играть "краплеными картами" ...Израиль это вас тоже касается, со своими "Меркавами.." ..Слабо?
      ОТДЕЛ
      1. soroKING Сегодня, 11:15
        Израиль не претендует, а их Меркавы для внутреннего употребления, а не для завоевания мира hi
        soroKING
        1. роман66 Сегодня, 11:23
          употребление танков внутри страны??? неладно что-то в израильском государстве...
          роман66
          1. soroKING Сегодня, 11:25
            имелся ввиду регион
            soroKING
            1. роман66 Сегодня, 11:27
              фуу, отпустило... вы уж поаккуратнее laughing
              роман66
              1. андрей юрьевич Сегодня, 11:34
                да ! да! к чёрту Малодушие...давайте... велкам! yes китайцев порадуйте ! вот надерут они вам... laughing
                андрей юрьевич
                1. bulvas Сегодня, 11:45
                  Мне это понравилось:
                  OG_Loc: Звучит как начало третьесортного фильма. Во время соревнований Россия расстреливает все базы НАТО и США электромагнитным оружием космического базирования. И теперь единственная надежда Америки остановить «красную волну» — маленькая команда танкистов в тылу врага…


                  Думал у них адекватных если и есть, то единицы и то в подполье, оказывается, даже выступают
                  bulvas
  2. Teberii Сегодня, 11:04
    Одолжений нам не надо.Соревноваться как на родине олимпийских игр,прежде чем угрожать решим кто сильнее.
    Teberii
    1. himRa Сегодня, 11:14
      Цитата: Teberii
      Одолжений нам не надо.Соревноваться как на родине олимпийских игр,прежде чем угрожать решим кто сильнее.

      Даже в случае проигрыша команды из США,

      Если мы умудряемся побеждать по вашим правилам то по нашим сам бог велел...проиграете даже не сомневацтесь! laughing
      himRa
      1. РАЗВЕДЧИЦА Сегодня, 11:43
        Вот потому и не приезжают. что бояться нашим проиграть.Представляете заголовки газет.Рууские танки победили.Кто же у них потом их танки покупать станет?
        РАЗВЕДЧИЦА
    2. андрей юрьевич Сегодня, 11:37
      Цитата: Teberii
      .Соревноваться как на родине олимпийских игр,

      голыми по кругу бегать...? ну не знаю...наши не захотят. lol
      андрей юрьевич
  3. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:05
    Ну хоть где-то мы могли попытаться навалять американцам, но похоже не судьба.
    DIVAN SOLDIER
    1. DenZ Сегодня, 11:10
      Почитайте как валяли наши асы американцам в корейскую войну.
      http://русские-витязи.рф/a42
      Не пожалеете.
      DenZ
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:14
        То советское время, а современная РФ пока только озабоченностями плюется. В корейскую войну наши летали под видом корейцев, что мешает России делать также в Сирии?
        DIVAN SOLDIER
        1. bulvas Сегодня, 11:47
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          То советское время, а современная РФ пока только озабоченностями плюется. В корейскую войну наши летали под видом корейцев, что мешает России делать также в Сирии?


          На чем?
          Миг 21 с бочками на подвесках?
          bulvas
    2. soroKING Сегодня, 11:22
      чё там пытаться, их поляки сделали на их минибиатлоне... wassat
      soroKING
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:38
        Цитата: soroKING
        чё там пытаться, их поляки сделали на их минибиатлоне... wassat

        и даже каклы...
        андрей юрьевич
  4. barclay Сегодня, 11:08
    Давайте уже, "неуловимые ДЖО"! laughing
    "Русские хакеры" будут Вам в помощь.
    barclay
  5. Irokez Сегодня, 11:10
    Цитата: DIVAN SOLDIER
    маленькая команда танкистов в тылу врага

    Хм. А не плохой сюжет для фильма. Надо развивать тему.
    Irokez
    1. Tusv Сегодня, 11:16
      Цитата: Irokez
      Хм. А не плохой сюжет для фильма. Надо развивать тему.

      Путин вербует маленькую команду и отправляет на родину laughing
      Tusv
      1. Irokez Сегодня, 11:22
        Цитата: Tusv
        Путин вербует маленькую команду и отправляет на родину

        Точно. "Свой среди чужих, чужой среди своих - 2". Шпионскофантастический триллер с участием Сигурни Уивер, Псаки и других.
        Супер фильм. Моя идея. Всё запатентовано (с).
        Irokez
        1. андрей юрьевич Сегодня, 11:42
          [quote=Irokez][quote=Tusv]
          Супер фильм. Моя идея. Всё запатентовано (с).[/quote]
          не-не... а брюс уиллис, том круз и прочие "спасшие мир"?-это моё... так что,бабки-поровну...и вместе пропиваем...! drinks yes laughing
          андрей юрьевич
    2. inkass_98 Сегодня, 11:18
      "На войне как на войне", есть такое кино.
      Еще был рейд Т-28 по захваченному Киеву, пока только документальная реконструкция была.
      А, еще "три поляка, грузин и собака", которые войну выиграли...
      inkass_98
      1. роман66 Сегодня, 11:25
        только по-моему, по Минску
        роман66
        1. inkass_98 Сегодня, 11:46
          Да, пардон, ошибся. По Минску.
          inkass_98
      2. dauria Сегодня, 11:56
        А, еще "три поляка, грузин и собака", которые войну выиграли...


        "Жаворонок" фильм называется. И фильм отличный . Советую.
        dauria
    3. sgazeev Сегодня, 11:26
      Цитата: Irokez
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      маленькая команда танкистов в тылу врага

      Хм. А не плохой сюжет для фильма. Надо развивать тему.

      Ну да,Голливуд может спать спокойно. lol
      sgazeev
  6. Соломон Кейн Сегодня, 11:11
    Комменты на сайте The Drive свидетельствуют о скудоумии и плосколобом юморе "полосатых читателей".
    То ли наши парни на "ВО" зажигают...
    Соломон Кейн
  7. barclay Сегодня, 11:12
    Надо их пригласить, а потом не допустить за допинг. wassat
    barclay
    1. Rostislav Сегодня, 11:23
      Они что, тоже после пузыря 0,5 лучше с техникой управляются? laughing
      Rostislav
      1. Соломон Кейн Сегодня, 11:34
        Для них это смертельная доза.
        Соломон Кейн
        1. андрей юрьевич Сегодня, 11:52
          Цитата: Соломон Кейн
          Для них это смертельная доза.

          а для нас-аперитив... laughing
          андрей юрьевич
  8. Герман 4223 Сегодня, 11:12
    Было бы очень интересно посмотреть, пусть приезжают, я за.
    Герман 4223
  9. Logall Сегодня, 11:15
    Цитата: ОТДЕЛ
    Так могут только русские заявить! Но увы , эти привыкли играть "краплеными картами" ...Израиль это вас тоже касается, со своими "Меркавами.." ..Слабо?

    Если мы их сделаем, а так оно и будет, они удавятся. Престиж уронят: Т-72 круче чем Абрамс.
    Не поедут, очконут!
    Logall
    1. vch Сегодня, 11:22
      Во первых высокомерие не позволит, а во вторых действительно заочкуют. Ну и репутационные риски. Вон не так давно в какой то статейке "крутой аналитик" распинался, что у них подготовка танкистов лучше, чем в России. А если по мардасам отшлепают, а если акажется, что не только наши, но и китайцы, белорусы и казахи?
      vch
  10. Дамир Сегодня, 11:16
    Однако он считает, что Кремлю стоило сделать официальное приглашение. Тогда США могли бы привезти в Россию «сильно упрощённую экспортную версию своих M1 Abrams »

    о как...а уговаривать вас на коленях надо или подача челобитной через ООН тоже принимается????? просто поучаствовать не могём... надобно обязательно обставиться своими условиями от которых потом и отказаться... все так по джентельменстки...
    Дамир
  11. vasilev Сегодня, 11:18
    А вдруг в случае нашей победы будут мельдоний у танкистов или у самого танка искать и пробы волшебным образом окажутся положительными и победа аннулируется wassat .Или спишут всё на "русских хакеров",ломанувших ихний танк. bully
    vasilev
  12. roskot Сегодня, 11:20
    Боятся америкосы проиграть. Это вам не в Голливуде сниматься.
    roskot
  13. sgazeev Сегодня, 11:20
    Может матрасы умерят пыл после биатлона.
    sgazeev
  14. Толстоевский Сегодня, 11:21
    видать мало им соревнований на полях Новороссии
    Толстоевский
  15. lwxx Сегодня, 11:21
    Если и приедут , проиграют. И как обычно скажут - русские на мельдонии. wassat
    lwxx
    1. iouris Сегодня, 11:27
      Кстати, да.
      iouris
    2. Соломон Кейн Сегодня, 11:40
      ...или их танки на водке..
      Соломон Кейн
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:54
        Цитата: Соломон Кейн
        ...или их танки на водке..

        а ...на чем...? what
        андрей юрьевич
        1. Соломон Кейн Сегодня, 12:02
          ...ну у кого как.. wink
          Соломон Кейн
  16. Пивасик Сегодня, 11:24
    Интересно было бы наблюдать за поединком...
    Пивасик
    1. soroKING Сегодня, 11:34
      в ютубе есть видео, как американский танкист смотрит наш биатлон, так только кипятком не писает-"мне бы туда!"
      soroKING
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:55
        Цитата: soroKING
        в ютубе есть видео, как американский танкист смотрит наш биатлон, так только кипятком не писает-"мне бы туда!"

        есть тако дело...
        андрей юрьевич
  17. avg-mgn Сегодня, 11:32
    Идея хороша, хоть и не новая, но НАТОвские скорее всего откажутся. Может лучше парней из ЛДНР и Сирии пригласить? С заменой экипажей на время соревнований .
    avg-mgn
  18. kos2cool4u Сегодня, 11:35
    Зря переживаете, "матрасы" не приедут - все просто, даже упрощенный "Абрамс" не укладывается в формат танков биатлона (как и "Лео", и "Леклерк", и "Меркава") - школы танкостроения разные, модификаций Т-72 у "амеров" нет, опыта вождения тоже request
    kos2cool4u
    1. Shahno Сегодня, 11:39
      У нас опыта нет? А у кого есть?
      Shahno
      1. V.ic Сегодня, 11:46
        Цитата: Shahno
        У нас опыта нет? А у кого есть?

        ...у ваших спонсоров!
        V.ic
    2. Canecat Сегодня, 11:55
      Как раз опыт вождения есть, в противном случае наши танки не светились бы у них на полигонах.
      Canecat
  19. Павловский Сегодня, 11:46

    Их только на биатлон пускать, ага
    Павловский
  20. Altona Сегодня, 11:47
    Вот вы тут стебётесь, а никто ведь о судьбе негра-заряжающего не думает. Одно неловкое движение и парень без клешни, заряжания пушки нет от слова совсем. И чё дальше? Второе, как эта содомитская фигня будет ездить по препятствиям? Там же все усилить надо будет. А водные преграды как на ней? А вообще пусть приезжают. Позырим. laughing
    Altona
  21. Canecat Сегодня, 11:53
    Вопрос знатокам.... Сколько катков потеряет абрамс на гребенке на скорости 40 км/ч? lol
    Canecat
  22. LÄRZ Сегодня, 11:54
    Не приедут. Согласие, может быть, и дадут, а вот экипажи собрать будет проблематично. Кто ж захочет по возвращению с биатлона сразу же попасть в список "агентов Кремля"?
    Америка должна проявить великодушие
    Тю! "Великодушие", "жест доброй воли"... Нужны нам эти объедки с барского стола!
    Вспомнился анекдот:
    Прапорщик спрашивает у женщины:"А для чего у вас разрез на перчатке сделан?" В ответ слышит:"А это что бы мужчины могли мне ручку целовать." Прапорщик, хлопая себя по лбу:"А я то думаю, зачем у меня на шинели разрез сзади!"
    LÄRZ
  23. К-50 Сегодня, 11:59
    «Ты не умеешь водить танк». — «Подержи-ка мою водку»

    Какой только бред не приходит в тупые американские головы!!! belay laughing
    Д.Б.!!! (с) С. Лавров.
    Лечить то их как-то всё равно надо. Стрёмно с такими на одной планете жить.
    К-50
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