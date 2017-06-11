Итоги недели. «Кажется, дождь собирается…»

Газ и боевая килька

Запад теперь будет выкручиваться как бы "лицо" не потерять. А Газпрому пора сказать: "Денег нет - платите натурой. (Юлю не предлагать)".

Вы Юлю не троньте, еще немного и она сможет сказать про себя:

"Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!"

если посадят - это будет анекдот всех времен и народов

-за что сидела?

-за контракт.

-за что выпустили?

-за контракт.

-за что посадили?

-за контракт

-за что выпустили?

-за контракт

и так до бесконечности...



З.Ы. вот есть ощущение - что она переживет их ВСЕХ...

Да, приуныли совсем свидомиты, Горько рыдают они у корыта, Тычутся рылом, кляня белый свет - Пусто корыто, печенек там нет. Кончился бал и погашены свечи, Яростно прыгали на вече! Кружево стрингов натёрло промежность - Вот она слава и их незалежность!!!

А как же Переяславские соглашения?

вспомнила бабка, як дивкой была)))

так они уже у монголов требовали денег за сожжёный Киев и за моральный ущерб.

Ответ был гениальный: монголы не отказались платить, но попросили список жертв и их паспортные данные.

А если молчать о Крыме, то и забудут все,что он когда-то был в составе Украины.

Стратегия Путина

А что Путин ждал честной игры? Он верит в принципы демократии? Надо уже заключать контракты с громадными штрафными санкциями за подобные обрезания. Но мы верим они же цивилизованные.

Понятно, что просто обязаны были "отредактировать", и ВВП был к этому готов. Вспомните случай с немецким изданием, когда случилось то же самое. Правда тогда ВВП высказал свое отношение к этому, и этот журналюга больше ни ногой во властные кабинеты. Наверное, и для "Мэгин Келли - чёрный верх, белый низ" это была первая и последняя встреча. А нашим СМИ даже очень стоило повозмущаться "свободой слова" в США. Ведь это тоже элемент информационной войны.

Маккейн симпатичен ВВП. Интересное признание и да здравствует новый агент Кремля!

Эту новость пора обсуждать в наглоСМИ.

Снова жабьи прыжки

Вот оно выполнение Минска-2. Порошенко чётко выполняет установку: воевать до последнего солдата и уменьшать численность населения.

И опять поползновения ВСУ совпадают со сбором по жеванию соплей в Минске. Задрали уже!!!

Идет процесс восстановления утраченной боеготовности ВСУ путем массового призыва - а это и процесс обучения личного состава и восстановление мобилизационного ресурса...,но, вполне возможно, что готовятся к летней компании! Правда желторотых офицеров из запаса в бой посылать рискованно, толку не много, но это вначале, а кто обтереться, то уже в вояку превратится...У нас в первую Чеченскую процентов 60% первичных должностей было укомплектовано пиджаками, а пройдя через горнило уличных боев Грозного, из тех, кто выжил, получались уже командиры... Надеюсь, что укровермахт мыслит не так, как я! Не хотелось бы обострения в этом противостоянии. Ведь так-то обыкновенные ребятишки простых работяг, да крестьян, а не "элитарии" и никакие нацики, тех не жалко, массово погибнут, что с одной, что с другой стороны...

У ВСУ нет НИКАКИХ шансов. Ни скрытно подготовить МАСШТАБНОЕ наступление, ни провести его. Нужно подвести и складировать боеприпасы, сконцентрировать и скрытно расквартировать войска второго эшелона и резервы, причём на местности с ВРАЖДЕБНЫМ населением и РАБОТАЮЩЕЙ! сотовой связью. Сотни глаз и ушей... И с боеприпасами очевидный напряг - после "несчастья" на складах под Харьковом. А расход боеприпасов в наступлении - это не два десятка мин на 400 км фронта...

Всё плохо, плохо всё...

Армия отлично делает свою работу, что и доказывает визги разных либероупырей и их западных хозяев. А насчет применения оружия и стоимости, еще А.В.Суворов говорил: "Врагов не считают, их бьют всеми средствами".

Знаете все эти "укусы" наших и западных либералов можно смело отметать, просто попросив их сравнить такие наши удары с ОДНИМ американским ударом КР по сирийскому аэродрому.

Я вообще не понимаю людей, которые вопят о том, что вот столько денег на ветер выпустили. Это люди, далекие от армии, и если бы они знали о количестве боеприпасов, снарядов, ракет и бомб, которые ежедневно расходуются на полигонах и учениях по мишеням, то их бы вообще инфаркт хватил. Там по цене на сотни «Калибров» потянет. А тут выпустили 4 ракеты по реальным целям, потренировали экипажи, протестировали системы, показали миру и стране, что можем не только пехотой на земле воевать. Я - за подобные пуски, и уверен, что они будут регулярными, пока все экипажи не получат боевой опыт реального применения этого оружия.

Нам – санкции, мы - космос

Не всё плохо. Плохо, это когда некомпетентные, но "эффективные", командуют. Ещё есть шанс спасти Российский космос.

Грустно говорить, но хорошо, что до этого позора не дожили ни Королев, ни Гагарин.

Сегодня прочитал прекрасное выражение: "Засохшая рука рыночной экономики". Получил колоссальное удовольствие. Причём это про протекционизм в развитых капиталистических государствах)))

Техника для «братушек»

Странно!! Данные об эффективности ДЗ "Нож" очень сильно различаются... Украинские официальные источники указывают на её "суперэффективность", по другим данным - она крайне ненадежна (часто не срабатывает, а когда срабатывает - может собственную машину повредить).... Трудно понять, кому же верить??



Что касается танков "Оплот" (глубокая модернизация Т-80УД), то их в ВСУ аж 10 (десять!!!) штук, причем 2 из них используются для войсковой "обкатки", т.е. их гоняют в "хвост и гриву"... Так что "на ходу" ли они сейчас - непонятно...

Вся эта рота "супертанков" базируется где-то в центре (то ли в Киевской, то ли в Черкасской областях) и ни разу в боях не участвовала..... Так что их реальные возможности оценить трудно.

- погон башни так и остался не прикрытым

- ДЗ установлена с большими прорехами

- танк по прежнему слепой, так как не имеет панорамы

- пулеметная установка не имеет ДУ

Нормально там всё с бортовой защитой, от простых нетандемных боеприпасов спасет , а БОПС держать и не должен.

О Волгоградском тракторном

Волгоградский тракторный завод становится основным производителем техники для ВДВ. Его, по сути, к ним прикрепили. Линейка техники для ВДВ еще формируется , но совершенно точно , что она будет в себя включать много чего, кроме БМД-4м и Ракушек. Так что рост производства завода вполне ожидаем. Связь простая. Есть заказы - есть производство. Нет заказов - нет производства. Сейчас заказы для ВДВ есть и в ближайшее время их меньше не будет.

Это чтобы враги новые технологии не спёрли ,новейшие оборудование под старое замаскировали ............)))

Это видео я видел уже пару лет назад. Если бы дрон пустили в другую сторону, то насколько я знаю, как раз бы и засняли вполне себе рабочие модернизированные цеха, где и производится продукция. А эти развалины уже давно не эксплуатируются. Почему их не сносят и не застраивают – вопрос. Скорее всего, инвестора пока не нашли.

Современному производству эти огромные площади не нужны. Современные технологии также резко сокращают потребность в низкоквалифицированной рабочей силе и потребной территории. Тч такие картины выглядят страшно только для обывателя. Постапокалипсис и все такое. Для американского "ржавого пояса "такие картины не редкость.

Пример - АвтоВАЗ. Численность рабочих, насколько я помню, - в районе 40 тыс . человек. Причем половина производству не нужна. Собственники очень хотят уволить хотя бы четверть , чтобы сделать продукцию более окупаемой и начать получать прибыль . Но представители гос-ва не дают этого сделать, т.к. уволенных рабочих будет просто некуда деть. Тч владельцы пытаются потихоньку избавляться от обузы в виде избыточного числа рабочих, но так , чтобы с гос-вом не конфликтовать.

А в целом конечно построить современную фабрику или завод с нуля вполне можно за 2-3 года. И это гораздо выгоднее для собственников, чем держать на плаву бывший завод-гигант с огромным числом ненужного персонала. Поэтому гос-ву приходится постоянно давить на собственников , чтобы избежать серьезных скачков безработицы.

Попытка ответа на удар Пентагона

Что-то давненько не было на территории США диверсий от бородатых мальчиков. Обнаглели от безнаказанности. Чего там у них с вулканами и со складами химического оружия? Или им можно убивать людей в других странам, а если в ответ то же самое на их территории, то это страшное преступление против человечества?

От такой «войны» у сирийских военных руки опускаются… Как воевать, если в любой момент можешь получить удар в спину? С этим надо что-то делать, причём уже давно.

Лишнее подтверждение, что США курируют ИГИЛ.

Двойной теракт в Иране: кому выгодно?

Саудовская Аравия перестала быть послушной марионеткой Матрасии? Вау! И при этом покупает совершенно не нужное ей оружие на дикие миллиарды (типа взятка, а?) Вангую, все останутся при своих, но цена на нефть — напряглась!

Этот клоун впервые узнал, что не все продаются за бабло?

Американцы обостряют ситуацию, не удивлюсь, что два авианосца, ушедшие от берегов Кореи, появятся возле Персидского залива.

Катар объявлен рассадником терроризма

Надо же. Пчёлы против мёда, Саудовская Аравия и США против терроризма. Дурных нимае этому верить.

Ищем там, где деньги.

США намеревается выйти на рынок со своим СПГ. Гигант этого рынка Катар не так давно договорился о совместных действиях с Россией (ведущей строительство, чтобы с 4% на мировом рынке СПГ свою долю увеличить до 20%) и уже вложил в нефтегаз России немало миллиардов $ (www.angi.ru/news/2846756: Катар вложил до $242 млрд. в проекты НОВАТЭКа).

Какой Америке это понравится? Торгующие бандиты не тягаются с конкурентами экономическими методами, они конкурентов убивают. Россию пока не могут, а Катар вполне. Вот недавно заказчик к наёмным киллерам приезжал, договаривался о параметрах оплаты. Красивые цифры звучали. Это только папуасам на майдане достаточно печенек, зеркал и бус. А тут взрослые дяди серьёзным бизнесом занимаются.

Таки не зря же Эр-Рияд закупает у США невообразимое количество оружия.

Там у каждого свои интересы.

1. У саудитов, с их финансово-экономическими проблемами (падение цены на нефть и вымывание валютно-финансовых ресурсов), военно-политическими проблемами (неудачная война в Йемене, разгром клиентов в Сирии, усиление Ирана и шиитов на всех границах, разброд в союзниках — государствах Залива), а также с династическими распрями внутри дома Саудов — желание запустить свои лапы в супербогатый Катар, поставить там у власти своих шестерок — какую-нибудь побочную ветвь дома Аль-Тани (правильнее Ат-Тани), плюс приструнить эмиров и президентов в соседних арабских странах и поставить их в свой строй.

2. У США — продолжать и продолжать бучу в арабском мире, не давая ему успокоиться, договориться, заняться экономическим созиданием после скорого военного (но не политического и не идейного) разгрома ИГ. Плюс спровоцировать Иран на военно-политические шаги (а вдруг влезет еще и в кризис в Заливе, попытается использовать ситуацию вокруг Катара?) и обвинить в агрессивной политике. А также заставить Иран распылять силы и ресурсы (а то уж слишком успешно он действует в Сирии и Ираке и даже в Йемене). Еще американцы не прочь подтянуть к конфликту Израиль (чтобы более резко действовал против Асада и его союзников, особенно Ирана).

3. У Турции (оттертой курдами и сирийцами от основной территории, на которую можно "якобы законно", под предлогом борьбы с ИГ, распространить свое влияние) это возможность сыграть роль посредника в конфликте или же усилить свое влияние и присутствие в Заливе (кстати, также бывшей части Османской империи). У них уже есть неплохие отношения с Катаром и даже договор о создании там турецкой военной базы, т.е. можно нарастить прямое военное присутствие. Словом, для турок это возможность вновь заявить о себе, как важном региональном геополитическом игроке.

4. У шиитских Ирана и Ирака, а также Сирии (при всем естественном совпадении, а также и специфике их интересов) — отвлечь внимание от себя и своих союзников на территории борьбы с ИГ и распылить силы суннитских-салафитских стран-конкурентов с учетом последующего раздела сфер влияния.

5. А Кремль? Довольно потирает руки...

Опять же, показали силу Путина и его «хакеров» (шутка, но в пропагандистском плане неплохо: пусть боятся). Плюс чем больше перегрызутся враги и конкуренты (военно-политические и экономические), тем нам меньше забот.

Товарищ Ким присутствовал лично

Так вот почему авианосцы ушли.

Такими темпами КНДР на следующей неделе заявит об испытании гиперзвукового оружия…

Молодец младшой, скоро все аналоги китайского и российского оружия наделает. Пусть и с весьма обрезанными характеристиками, но научный потенциал у страны есть.

Путин верхом на медведе пугает их больше

Сочувствую и соболезную жертвам и их родным… и всему народу Великобритании в связи с произошедшим. Остальные эмоции не в этой ветке, а когда будет анализ… Народ здесь в любом случае — жертва чьего то безумия…

Мы скорбим, и это правда! Страдает простой народ от недальновидности своих недалеких политиков…

Лондон — прибежище для международных террористов всех мастей. Сколько убл-ков, бежавших из России, получили надёжное убежище в Англии? Сколько чеченских террористов осело там, и открыли в Лондоне представительства своих террористических организаций? А сегодняшние свеженькие террористы из числа "умеренных сирийских оппозиционеров" были завезены в Лондон русскими, что ли?

Всем англичанам (да и прочим представителям Запада, включая Израиль), скорбящим по невинным жертвам терактов и не желающим становиться жертвами следующих терактов, следует не клеймить позором русских на русских форумах, а идти к своим собственным властям и говорить им "Прекратите заниматься террором! Хватит поддерживать террористов!"

С вас 72 миллиарда в твёрдой валюте

Но что такое 72 миллиарда? Всего лишь полтора олигарха. Я читал, что состояние богатейшего человека на планете оценивается в 60 миллиардов. Ещё 12 — это примерно как у Усманова или Алекперова, в общем, такими суммами серьёзных капиталистов не удивить. Что же насчёт оккупации и возмещения ущерба, то, похоже, я нашёл логическую цепочку литовских политиков. Подумайте: СССР не присоединил Прибалтику к Союзу. В ходе войны немцы её оккупируют. Во время похода на Германию советские войска освобождают Прибалтику попутно и в финале выходят на Эльбу. На Постдамской конференции, чтобы не раскалывать Европу (а на деле — чтобы не тащить на себе захребетников), СССР добровольно отказывается от восточноевропейских доминионов, однако отстаивает неделимость Берлина, он весь в советской зоне оккупации. Слив свои зоны, США, Великобритания и Франция провозглашают ФРГ, СССР в ответ советскую зону оккупации объявляет Германской Советской Социалистической Республикой в составе СССР. Начинается план Маршалла, США заваливают деньгами послевоенную Европу. И Прибалтика становится самой важной витриной капитализма — потому что на границе непосредственно России, сердца Союза… Так вот, прибалты сравнивают свой реальный уровень жизни с тем, что мог быть при таком развитии, и понимают, что единственное, что помешало такому раскладу, — это присоединение Прибалтики к СССР. То есть СССР не дал Прибалтике стать витриной капитализма, чего и хотели прибалты. Налицо искусственное сдерживание уровня жизни — отсюда и до лозунгов об оккупации недалеко.

Нам многие задолжали…

Действительно, надо обратиться с исков в международный суд о компенсации всех расходов, которые были потрачены на Прибалтику во время её нахождения в составе СССР, да им вовек не расплатиться перед нами…

«Витязь» против «Барака»

«…конкурентный потенциал экспортной версии российского зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь» одерживает безоговорочную победу на израильским «Бараком-8» на мировом рынке вооружений…»

Когда ЗУР средней дальности сравнивают с ЗУР большой дальности, то второй всегда выиграет, конечно. Сравним «Барак» с «Иглой» и скажем: «Барак» одерживает безоговорочную победу…»

Экспортная версия российского зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь», безусловно, замечательная. Она однозначно одерживает безоговорочную победу на израильским «Бараком-8» на мировом рынке вооружений, но лишь при одном условии: продемонстрировав свои возможности по факту, а не на бумаге.

Скверные и медленные "Бараки" уже 30 лет без малого служат, кроме Израиля, в разных странах: Индии, Чили, Азербайджане, Венесуэле.

Индия ранее поставила на 14 своих кораблей (авианосец, фрегаты, эскадренные миноносцы) эти установки, а месяц назад заказала дополнительные 100 штук ракет к ним.

Секрет тут прост. Для того, чтобы получить многомиллионный заказ, израильтяне не пожмотились потратить полдюжины "Бараков", чтобы провести показательные стрельбы в акватории Индийского океана по различным мишеням предоставленным потенциальным заказчиком. Судя по всему, индусские военные остались довольны результатами испытаний.

По версии автора, в сфере экспорта победит дружба: российские ракеты + израильская электроника.

Необходимо признать архаикой все зенитные ракеты без двигателей поперечного управления (ДПУ), не обеспечивающих перегрузку 60 g при перехвате маневрирующих боеголовок баллистических ракет с перегрузкой 30 g. То же самое относится к РЛС дециметрового диапазона и РГСН сантиметрового диапазоне, не обеспечивающим обнаружение и захват малоразмерных целей с ЭПР до 0,01 кв. м.

С другой стороны, можно признать ни рыбой ни мясом таких монстров среди ЗРК ПВО, как С-400, которые вооружены громадными дальнобойными ракетами, но имеют РЛС с мизерным радиусом обнаружения, ограниченным радиогоризонтом. С принятием на вооружение С-350 его старшие коллеги С-400 вымрут как мамонты, уступив свое место ЗРК ПРО С-500 — при условии разработки БПЛА ДРЛО.

Ракета 9М100 малой дальности не дотягивает до функционала комплекса активной защиты РЛС, командного пункта и пусковых установок ЗРК из-за своих завышенных габаритов и массы — американская МНТК рулит.

Генерал поставил точку

Покажите мне хоть одного генерала, который скажет: "Мы полностью готовы к войне, денег нам можно давать меньше..."

Был такой один... Даже целый военный министр Российской империи)) генерал Сухомлинов)) "Мы к войне готовы!!"))

Вы, наверное, имеете в виду статью "Россия готова" в мартовском выпуске в "Биржевых ведомостях" 1914 г.?

Насколько мне известно, эту статью В. А. Сухомлинов написал по личному распоряжению и под личной цензурой императора. Как сказал император, надо неофициально и без задора ответить на нападки на российскую армию в иностранной прессе. Подчеркиваю: НЕОФИЦИАЛЬНО.

То есть это был не официальный доклад министра о достаточности бюджета. Эта статья была одновременно и для тех радикалов, утверждающих, что европейскую армию одними шапками закидаем, и для тех, кто утверждал, что надо срочно всю экономику переводить на военные рельсы.

Таких генералов, что ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЮДЖЕТА утверждают, что денег им достаточно и улучшать больше нечего, действительно не бывает. Вот перед прессой сказать, что "мы готовы", — это каждый первый. Если не дурак.

Нам бы в холодной войне победить. Чтоб 1:1 было. Чтоб США распалась на отдельные штаты, и каждый из которых стал уж очень суверенным и отдельным государством, и чтоб вражда была между ними и споры за границы, войны.

А генерал прав. Только в одном. Проиграют США. Но наша планета будет уничтожена. Останутся малые анклавы. Которые будут воевать друг с другом за сопредельные территории. Война — это такая штука, которая вбита в наши мозги со времён появления человечества. У нас одна задача — уничтожить самих себя. Чёрт. Как же это ненормально!

Деньги, деньги, дайте больше денег… Перевод любых выступлений генералов или экспертов из США всегда можно перевести на человеческий одинаково. Интонации только разные: одни пишут, что мы сильнее, но нас догоняют, или мы слабы, и можем проиграть…

*«Кажется, дождь собирается…» – фраза из мультфильма «Винни-Пух и все-все-все»