Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!
Итоги недели. «Кажется, дождь собирается…»
Газ и боевая килька
Схлынули бурные эмоции по поводу решения Стокгольмского арбитража о газовом споре между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом». Эмоции были настолько бурными, что «Нафтогаз», что характерно для современной Украины, не вдаваясь в букву представленных арбитражем документов, и прочитав текст по диагонали, ударяя себя пяткой в грудь, раструбил о невероятном успехе предпринятой кампании против российского газового гиганта.
«Газпром» повержен... Украинские газеты выходят с заголовками о полной перемоге, обнаруживая, что ни украинские «журналисты», ни юристы «Нафтогаза» более чем 700-страничный документ и не подумали прочесть хотя бы до половины. И действительно – зачем читать такие объёмные документы, когда на Украине даже куда менее объёмную собственную конституцию не могут дочитать до конца...
Что по газу? А по газу – приезжала в Харьков Грибаускайте и, передав Порошенко оптические прицелы в виде подарков от литовского народа, заявила, что поможет Украине блокировать строительство «Северного потока-2». Неужели уже начата подготовка боевой литовской кильки в кооперации с черноморским украинским бычком для осуществления диверсий?..
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Егоза
свой1970
ROD com
А как же Переяславские соглашения?
Поступают известия о том, что с подачи нардепа ВРУ Олега Ляшко Киев собирается разорвать соглашение с РФ по Черноморскому флоту. Эта новость говорит о том, что соглашение Украины и России по Черноморскому флоту до сих пор на Украине действовало, хотя Крымский полуостров уже три года как в составе Российской Федерации, а потому любое соглашение с Киевом по ЧФ потеряло всякий практический смысл.
В этой ситуации удивляет только одно: как «верховнорадовцы» до сих пор не додумались аннулировать не только Харьковские, но и Переяславские соглашения от 1654 года? Неужели у того же Ляшко не хватает на это полномочий? Да такого просто не может быть, ибо современная ВРУ – мощнейшая законодательная организация, которой подвластно даже исток Днепра перенести на Украину, чтобы отказаться от «водной агрессии супостата».
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Кот Всапогах
ЛукичЪ
Вячеслав Кононов
Стратегия Путина
Внимание! Внимание! Смотреть всем! Целый час эфира на NBCNews! Интервью с президентом России Владимиром Путиным! Только в прайм-тайм! Мэгин Келли - чёрный верх, белый низ - и «диктатор» Путин в телеящике!
Вырисовывается стратегия, которая позволяет российскому президенту «устранять» не только западных фейк-журналистов, но и отдельных политиков, гнущих русофобскую линию. Дал интервью Мэгин Келли – теперь Мэгин Келли даже после попыток урезать и поменять слова Путина в интервью – стала для США «агентом Кремля». Сказал, что сенатор Маккейн ему симпатичен – в США уже косо стали поглядывать на старину Джо. А что – а вдруг?..
Кто будет следующим?..
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Alex66
rotmistr60
oleg-gr
Снова жабьи прыжки
Глава пресс-службы Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщает о том, что бойцам НМ удалось предотвратить проникновение на территорию республики украинской диверсионной группы.
А ведь свои жабьи прыжки, несмотря на заявления пресс-службы НМ ЛНР об отбитых атаках, ВСУ продолжают. Пока ОБСЕ, наблюдая,
продолжает ничего не видеть, украинские силовики в так называемой «серой зоне» взяли высоту, обосновались в районе Бахмутки, простреливают дорогу, подтягивают технику ещё ближе к границам народных республик. В сети даже появились карты того, как будет разворачиваться наступление ВСУ в дальнейшем. Фейк, не фейк – не столь важно. Важно то, что можно долго размышлять по поводу того, как армия той же ЛНР наваляет ВСУ и как погонит её до Львова, но факт остаётся фактом – украинские войска продвигаются на восток метр за метром.
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oleg-gr
bouncyhunter
Зяблицев
Горный стрелок
Всё плохо, плохо всё...
С одной стороны, огромное министерство, с огромным количеством людей, с огромными деньгами, с огромными задачами... А с другой стороны... Шойгу. Вроде не богатырь. Даже злости в лице не замечено. Но вот слушаются его. И не просто слушаются, а выполняют поставленные им задачи. И грязь к нему почему-то не прилипает.
Есть такая категория людей внутри страны, для которых плохо буквально всё. Ударили «Калибрами» по террористам – плохо – лучше бы дороги отремонтировали. Не ударили бы по террористам – плохо – государство не защищает народ от террористической угрозы.
Отремонтировали в городе дороги – плохо – это же специально перед выборами. Не отремонтировали дороги – плохо – хапуги, взяточники, казнокрады – все деньги разворовали. Взяли казнокрада с поличным и осудили на реальный срок – плохо – человека могли и оклеветать, а другие, что, взяток не берут?
Так и живут... В общем, как в известном выражении о том, что видят мухи и пчёлы. Ну, пора ж уже рассматривать мир не только в радужных тонах и не в цветах фекалий, а хотя бы стремиться к золотой середине. Ибо и цветов, и дерьма всегда хватает...
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Vovanpain
svp67
Xscorpion
Нам – санкции, мы - космос
Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. Макарова» заключило с компанией S7 Sea Launch Limited контракт на производство и поставку ракет-носителей серии «Зенит». Украинское предприятие выразило большую благодарность многим иностранным компаниям, но не стало скрывать факт, что контрагентом являются россияне. Понятно, что в связи с этим бурлят социальные сети, а украинские националисты грозят заблокировать поставки ракет.
Между тем, российская ракета-носитель «Протон-М» удачно стартовала с космодрома Байконур» и вывела на орбиту американский спутник связи Echostar-21. А вот тут же уже вопросы, вопросы... То, что стартовала и вывела после годичного перерыва, – замечательно. А вот то, что выводим американские спутники-шпионы при учёте американских ограничительных мер, обвинений в том, что Россия – угроза номер один для США и прочего мракобесия партнёров – ну, как-то нелогично. По меньшей мере, не логично.
Или мы опять решили выступить исключительно «добренькими» - недвижимость дипломатическую отбирают – мы не отвечаем, дипломатов из США высылают – мы не отвечаем, на голову, извините, гадят – мы молчим. Если это и есть наше понимание партнёрских отношений? Хотя у нас в случае возникновения любой нелогичной ситуации всегда есть объяснение: ХПП... Так, судя по всему, должно стать легче и радостнее на душе...
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Orionvit
ochakow703
ИмПерц
Техника для «братушек»
Тревожные звоночки продолжают приходить из стран бывшего Варшавского договора. Как известно, после распада Советского Союза просто громадная номенклатура уникальнейшего вооружения попала в руки вооружённых сил государств, которые в течение следующих двух десятилетий стали для современной Российской Федерации не просто нейтральными державами, а натуральными вражескими плацдармами, «пустившими корни» в оперативно-стратегическую структуру мощнейшего геополитического противника — Североатлантического альянса.
В истории с нашими бывшими социалистическими друзьями не может не настораживать то, какое количество военной техники было фактически подарено «братушкам» - от Болгарии до Польши и ГДР. И несмотря на постоянные выпады в сторону «тяжёлого наследия СССР», «братушки» такой техникой продолжают пользоваться и норовят даже модернизировать.
К чему мы это?.. А к тому, что есть существенная вероятность того, что и современные российские вооружения могут снова без оплаты и гарантий уплыть «демократизаторам» - на примере бурлящей Венесуэлы, которая и по кредитам не расплачивается, и сама стоит у порога возможной победы очередной цветной революции со всеми вытекающими последствиями и для военно-технического парка тоже.
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venik
shtraib
Großer Feldherr
О Волгоградском тракторном
Согласно информации блога bmpd , исполнительный директор ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ» (бывший Волгоградский тракторный завод) Физули Сейфедов рассказал о состоянии предприятия.
А ведь, по сути, приходится фактически с нуля выстраивать не только систему производства, но и логистику и на бывшем Волгоградском тракторном, и на других «оптимизированных» оборонных (и не только оборонных предприятиях) страны. Дело в том, что вдруг в нашей стране кому-то показалось, что лучше в цехах того или иного завода разместить музей современного искусства со стилизованными фаллическими «скульптурами», нежели продолжать реализацию производственных задач. Такие, кому продолжает «казаться», есть и сегодня. И хорошо, если находятся люди, которые могут доступным языком послать всех этих «маэстро-конверсионистов» по тому самому адресу, который их фаллические скульптуры, так сказать, и олицетворяют...
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g1v2
Верба
g1v2
Попытка ответа на удар Пентагона
Коалиция под руководством США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. Целью нападения стали проправительственные войска Сирийской Арабской Республики. Как заявляется, объектом нападения стали 60 военных, артиллерия, средства ПВО.
Позднее коалиция во главе с США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии, о чём проинформировал официальный представитель военных Райан Диллон. По его словам, как и в предыдущих двух случаях, удар был нанесён в районе населённого пункта Ат-Танфа, где «силы коалиции и их союзники действуют уже несколько месяцев». Он затруднился сказать, есть ли жертвы в результате последнего удара, отметив, что сейчас военные выясняют это.
Он также сообщил, что коалиция сбила беспилотник проправительственных сил после того, как он попытался нанести по ней удар. Это первый известный случай, когда проправительственные силы в Сирии попытались ответить коалиции во главе с США.
В это же время иранское информационное агентство FARS News сообщило о «странных» действиях американской коалиции в районе сирийской Ракки: американский вертолёт взял на свой борт несколько боевиков, которые действовали в отрядах «ИГ» (террористическая организация, запрещённая в РФ) на севере Ракки.
Наверное, это были хорошие террористы. В США разницу знают и просят не путать хороших бандитов с плохими.
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Офицер запаса
maxim947
Spartanez300
Двойной теракт в Иране: кому выгодно?
В среду на текущей неделе боевики-исламисты устроили в Иране двойной теракт. Атакам смертников подверглись парламент и мавзолей аятоллы Хомейни. Ответственность за нападения взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Эксперты допускают, что теракты в Иране могут иметь связь с обострением отношений Саудовской Аравии с Катаром.
В «Корпусе стражей исламской революции» (КСИР) объявили о причастности Эр-Рияда к двойной атаке в Тегеране, жертвами которой стали двенадцать человек. «Террористическая атака произошла всего лишь спустя неделю после встречи президента США и лидеров стран, которые поддерживают террористов», — приводит «РБК» со ссылкой на «Рейтер» выдержку из сообщения КСИР.
«То, что «Исламское государство» взяло ответственность, доказывает, что они [саудовцы] вовлечены в атаку», — заявили в КСИР.
Тем временем саудовский принц ибн Салман вернулся из Москвы разочарованным, считают аналитики с Востока. Ссылаясь на «утечку» из Кремля, некоторые издания указывают, что господин ибн Салман сумел провалить все переговоры. Об этом рассказал Али Башара в иракском издании «Sky Press».
Ссылаясь на «слухи», журналист рассказывает о попытке отмены принцем крупной сделки, которую Эр-Рияд ранее провёл с Анкарой. Речь идёт о сделке по покупке «военных кораблей». Одним из условий сделки для Турции была поддержка последних действий Саудовской Аравии в регионе.
Результат, которого добился принц: Саудовская Аравия потеряла союзника в лице Эрдогана. Далее, согласно «утечке» из Кресля, провалились все переговоры саудовского принца с русскими. Русский президент, видите ли, «поставил невыполнимые условия, которые принц оказался не в состоянии выполнить». После объявления Саудовской Аравией об отмене сделки с Турцией президент Путин потребовал сохранить положение Асада в Сирии. И это ибн Салман счёл препятствием для собственных амбиций, связанных с ограничением регионального влияния Ирана.
Можно считать, добавим, что Дональд Трамп весьма прозорливо дал понять саудовским принцам, что международная политика — дело куда более тонкое, чем даже Восток. Когда кто-то пытается ставить другим условия и манипулировать сделками, отталкиваясь от пустых амбиций, другие показывают этому кому-то его настоящее место.
Кроме того, принц дал понять всему миру, что Саудовская Аравия — весьма ненадёжный коммерческий партнёр. Впрочем, не впервые.
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Горный стрелок
kos2910
Владыка Ситх
Катар объявлен рассадником терроризма
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. К ним присоединился и Йемен. Эти государства обвинили Катар в поддержке нескольких террористических группировок: «Аль-Каиды», «ИГ» и «Братьев-мусульман» (все организации запрещены в РФ). Коалиция сил, возглавляемая Саудовской Аравией, приостановила участие Катара в йеменской операции. Морское и воздушное сообщение с Катаром прекращается.
Кризисы такого рода на Ближнем Востоке случались и прежде, хотя до такого накала страстей дело не доходило. Трудно предположить, что о щедротах Катара в адрес террористов всех мастей и оттенков не знали или мало что знали в Саудовской Аравии. Более трёх лет тому назад, весной 2014 года, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ тоже совместно отзывали из Дохи своих послов. Причиной кризиса было скандальное заявление Катара о поддержке Мохаммеда Мурси (египетского президента, выборного кандидата от «Братьев-мусульман»). Правда, скандал быстро замяли, дипломаты приехали обратно в Катар. Авиа- и морское сообщение соседи не блокировали.
Едва ли упоминание о террористах стало основной причиной решения четвёрки, ополчившейся на Катар. Другое дело — сближение Иран и вообще весьма гибкая региональная политика Катара.
В связи с коллективным обвинением Катара в поддержке целых террористических сетей, следует, пожалуй, ожидать от Саудовской Аравии и её ближайших соседей и союзников активной борьбы с «ИГ», «Аль-Каидой» и прочими группировками, пригретыми в Дохе. А заодно и борьбы с самой Дохой.
Уж не связано ли столь рьяное противостояние саудитов терроризму с недавним визитом в регион мистера Трампа? Ведь мистер Трамп тоже очень не любит Иран. И даже считает его террористическим государством.
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Николай С.
сибиралт
Aleks713
Товарищ Ким присутствовал лично
Южнокорейское информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на свои источники сообщает о том, что КНДР заявляет об испытании новых ракет собственного производства. Речь идёт о противокорабельных крылатых ракетах. На испытаниях этих боеприпасов присутствовал лично глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.
Ракеты в ходе испытаний преодолели расстояние около 200 км и упали вне экономической морской зоны Японии. Также сообщается, что крылатые ракеты разработали специалисты Академии оборонных наук КНДР.
Товарищ Ким успел и ещё кое-что: он лично провёл смотр боевых полётов, целью которых была отработка ударов по американским авианосцам. По словам командующего северокорейскими ВВС Ким Гван Хёка, мероприятие стало «значимым испытанием по уничтожению одним ударом любых целей, в том числе вражеских авианосцев при получении соответствующего приказа». Учения призваны «ещё более воодушевить всю армию на завершение борьбы за воссоединение родины». Дату грядущего воссоединения военачальник не озвучил.
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Кот Всапогах
svp67
Altona
Путин верхом на медведе пугает их больше
4 июня белый микроавтобус совершил наезд на скопление людей из 20 человек, собравшихся на Лондонском мосту. Продолжив после этого движение, автомобиль проехал мост и вскоре остановился. Из машины выскочили три человека, со слов очевидцев, «южной внешности», вооружённые ножами. Они напали на прохожих. Инцидент произошёл и в районе Боро Маркет: неизвестный с ножом напал на посетителей ресторана. Ещё одна атака произошла в Воксхолле, в 3 км к юго-западу от Лондонского моста — между прочим, вблизи штаб-квартиры MI6.
Трагедия европейцев в том, что терроризм, который терзает нынче Лондон, а до того терзал Берлин и Париж, они сами (европейцы) и породили. Кто призывал к войне с Ливией, а затем к атакам на «режим Асада» в Сирии? Кто, воспевая толерантность, изъявлял потом желание принимать мигрантов сотнями тысяч и миллионами? Европейские политики. Эти политики и сейчас не готовы признать угрозу импортированного радикализма первейшей и страшнейшей. Нет-нет, русская армия и Путин верхом на медведе куда страшнее!
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NIKNN
ser-pov
Николай Фёдоров
С вас 72 миллиарда в твёрдой валюте
Посол России в Литве обвинил литовские власти в том, что те сознательно загоняют литовско-российские отношения в тупик. Александр Удальцов отметил, что строительство Вильнюсом забора на границе с Россией показывает враждебный по отношении к РФ и россиянами курс литовских элит. Об этом посол России заявил в интервью изданию «Литовский курьер» .
У российского дипломата поинтересовались, что он думает по поводу литовских претензий на «необходимость выплат со стороны РФ за советскую оккупацию». Александр Удальцов сказал, что не Литве нужно требовать деньги от России, а наоборот: «Скорее наоборот, Россия как наиболее крупная республика в рамках бывшего Союза, вносившая основной вклад в общий бюджет, вправе поставить Литовской Республике встречный вопрос о компенсации нам средств, собранных, кстати, и за счёт других союзных республик и перераспределённых в пользу Литвы, а также за счёт поставок из России энергоресурсов, минерального сырья по ценам значительно ниже мировых, на сумму более 72 млрд. долларов США».
Впрочем, едва ли Удальцов сумел убедить руководство Литвы в необходимости правильно ставить вопросы и искать ответы. От представителей политических элит Литвы, как и других прибалтийских республик, постоянно доносятся крики о том, что Россия «должна» миллиарды долларов за «советскую оккупацию». Мало того, президент Литвы Даля Грибаускайте назвала само существование России (а заодно и Белоруссии) угрозой для безопасности Литвы.
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Басарев
shans2
kefan
«Витязь» против «Барака»
Двумя наиболее яркими представителями зенитно-ракетных комплексов, использующих активное радиолокационное наведение, являются российский ЗРК 50Р6А «Витязь» (С-350) и израильский комплекс «Barak-8ER». Первые эскизные наработки по проекту ЗРК 50Р6А датируются примерно 1992—1994-м годами, напоминает обозреватель Евгений Даманцев. Новое детище АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» изначально должно было стать достойной заменой всего семейства ЗРК С-300ПС/ПМ1, и на сегодняшний день 25-летняя программа его разработки полностью себя оправдывает. Да, это долго! Но и экономическое состояние РФ в середине 90-х — начале 2000-х гг. было, к сожалению, на соответствующем уровне. Если в 1999-м году на широкое обозрение публики были впервые представлены макеты будущих самоходных пусковых установок 50П6А и МРЛС 50Н6Е, то уже к декабрю 2017-го года должны быть завершены государственные испытания комплекса С-350, проводящиеся в настоящее время. При этом базовый элемент «Витязя», сверхманевренные ЗУР 9М96Е2 (также должны состоять на вооружении С-400 и «Редута»), уже успели пройти несколько этапов полигонных натурных испытаний. Следовательно, принятие на вооружение войск ВКО России намечается примерно к 2019 году.
По мнению Е. Даманцева, «Barak-8ER» не сможет превзойти С-350 «Витязь» в борьбе с высокоскоростными баллистическими целями, совершающими манёвры с перегрузками более 20 ед. на стратосферном участке траектории, чему помешает низкая скорость ЗУР в 680—720 м/с, а также газоструйная система управления вектором тяги, не позволяющая мгновенно изменять местоположение ЗУР в пространстве в момент рассчитанного БЦВМ промаха (ДПУ российской противоракеты 9М96Е/Е2 способны «перебросить» её на новую траекторию мгновенно). Кроме того, семейство комплексов «Барак-8», включая дальнобойный вариант «ER», ввиду низкой скорости ЗУР не имеет возможности эффективного поражения удаляющихся со скоростью более 1300 км/ч целей. Наконец, «Barak-8ER» не приспособлен для работы по целям, практический потолок которых превышает 20—22 км.
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voyaka uh
А. Привалов
Оператор
Генерал поставил точку
Если две-три недели назад в американских СМИ аналитики и эксперты писали о поражении России в предполагаемой войне с США, то теперь пластинка сменилась. К микрофону вышел американский генерал и дал понять: в этой войне проиграют США.
Пресса публикует заявление командующего Транспортным командованием США (TRANSCOM) генерала Даррена Мак-Дью. Выступая перед сенаторами, высокопоставленный военный чиновник сообщил, что в его распоряжении не имеется достаточного количества транспортных самолётов, воздушных заправщиков и кораблей для переброски в случае войны большого количества техники и живой силы к театру военных действий. Генерал дал понять, что Соединённые Штаты — вовсе не сильная в военном отношении страна, а относительно слабое государство, которому войны не выдержать.
Американские эксперты, таким образом, приходят к диаметрально противоположным выводам. Одна часть считает, что военная машина США на планете лидирует, несмотря на то, что русские с китайцами наступают ей на пятки. Другие же специалисты убеждены, что Россия представляет из себя опасного и агрессивного врага, мощь которого «впечатляет». Иные генералы даже уверяют сенаторов, что для войны с русскими у США не хватит ни кораблей, ни транспортных самолётов, ни воздушных заправщиков. С кибербезопасностью дела обстоят совсем ахово. А все решения, которые предлагаются для устранения слабых мест в оборонной доктрине, натыкаются либо на новые проблемы, либо на противодействие всё предусмотревших русских.
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тасха
Torkvat Torkvat
Shurik70
24rus
ВЕРЕСК
Горный стрелок
*«Кажется, дождь собирается…» – фраза из мультфильма «Винни-Пух и все-все-все»
Схлынули бурные эмоции по поводу решения Стокгольмского арбитража о газовом споре между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом». Эмоции были настолько бурными, что «Нафтогаз», что характерно для современной Украины, не вдаваясь в букву представленных арбитражем документов, и прочитав текст по диагонали, ударяя себя пяткой в грудь, раструбил о невероятном успехе предпринятой кампании против российского газового гиганта.
Так кто в пролёте у Стокгольмского арбитража - "Газпром" или "Нафтогаз" ?
"Газпром" расторгает соглашение с украинским "Газтранзитом"
"Газпром" расторгает соглашение с украинским "Газтранзитом"
«Газпром» повержен... Украинские газеты выходят с заголовками о полной перемоге, обнаруживая, что ни украинские «журналисты», ни юристы «Нафтогаза» более чем 700-страничный документ и не подумали прочесть хотя бы до половины. И действительно – зачем читать такие объёмные документы, когда на Украине даже куда менее объёмную собственную конституцию не могут дочитать до конца...
Что по газу? А по газу – приезжала в Харьков Грибаускайте и, передав Порошенко оптические прицелы в виде подарков от литовского народа, заявила, что поможет Украине блокировать строительство «Северного потока-2». Неужели уже начата подготовка боевой литовской кильки в кооперации с черноморским украинским бычком для осуществления диверсий?..
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Егоза
Запад теперь будет выкручиваться как бы "лицо" не потерять. А Газпрому пора сказать: "Денег нет - платите натурой. (Юлю не предлагать)".
свой1970
Вы Юлю не троньте, еще немного и она сможет сказать про себя:
"Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!"
если посадят - это будет анекдот всех времен и народов
-за что сидела?
-за контракт.
-за что выпустили?
-за контракт.
-за что посадили?
-за контракт
-за что выпустили?
-за контракт
и так до бесконечности...
З.Ы. вот есть ощущение - что она переживет их ВСЕХ...
"Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!"
если посадят - это будет анекдот всех времен и народов
-за что сидела?
-за контракт.
-за что выпустили?
-за контракт.
-за что посадили?
-за контракт
-за что выпустили?
-за контракт
и так до бесконечности...
З.Ы. вот есть ощущение - что она переживет их ВСЕХ...
ROD com
Да, приуныли совсем свидомиты, Горько рыдают они у корыта, Тычутся рылом, кляня белый свет - Пусто корыто, печенек там нет. Кончился бал и погашены свечи, Яростно прыгали на вече! Кружево стрингов натёрло промежность - Вот она слава и их незалежность!!!
А как же Переяславские соглашения?
Поступают известия о том, что с подачи нардепа ВРУ Олега Ляшко Киев собирается разорвать соглашение с РФ по Черноморскому флоту. Эта новость говорит о том, что соглашение Украины и России по Черноморскому флоту до сих пор на Украине действовало, хотя Крымский полуостров уже три года как в составе Российской Федерации, а потому любое соглашение с Киевом по ЧФ потеряло всякий практический смысл.
В этой ситуации удивляет только одно: как «верховнорадовцы» до сих пор не додумались аннулировать не только Харьковские, но и Переяславские соглашения от 1654 года? Неужели у того же Ляшко не хватает на это полномочий? Да такого просто не может быть, ибо современная ВРУ – мощнейшая законодательная организация, которой подвластно даже исток Днепра перенести на Украину, чтобы отказаться от «водной агрессии супостата».
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Кот Всапогах
вспомнила бабка, як дивкой была)))
ЛукичЪ
так они уже у монголов требовали денег за сожжёный Киев и за моральный ущерб.
Ответ был гениальный: монголы не отказались платить, но попросили список жертв и их паспортные данные.
Ответ был гениальный: монголы не отказались платить, но попросили список жертв и их паспортные данные.
Вячеслав Кононов
А если молчать о Крыме, то и забудут все,что он когда-то был в составе Украины.
Стратегия Путина
Внимание! Внимание! Смотреть всем! Целый час эфира на NBCNews! Интервью с президентом России Владимиром Путиным! Только в прайм-тайм! Мэгин Келли - чёрный верх, белый низ - и «диктатор» Путин в телеящике!
Чёрный верх, белый низ. Как американская цензура устроила обрезание интервью с президентом России
Блондинка за углом. Продолжение темы "Владимир Путин - Мэгин Келли"
Президент России "троллит" сенатора Маккейна: "Он мне даже симпатичен"
Блондинка за углом. Продолжение темы "Владимир Путин - Мэгин Келли"
Президент России "троллит" сенатора Маккейна: "Он мне даже симпатичен"
Вырисовывается стратегия, которая позволяет российскому президенту «устранять» не только западных фейк-журналистов, но и отдельных политиков, гнущих русофобскую линию. Дал интервью Мэгин Келли – теперь Мэгин Келли даже после попыток урезать и поменять слова Путина в интервью – стала для США «агентом Кремля». Сказал, что сенатор Маккейн ему симпатичен – в США уже косо стали поглядывать на старину Джо. А что – а вдруг?..
Кто будет следующим?..
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Alex66
А что Путин ждал честной игры? Он верит в принципы демократии? Надо уже заключать контракты с громадными штрафными санкциями за подобные обрезания. Но мы верим они же цивилизованные.
rotmistr60
Понятно, что просто обязаны были "отредактировать", и ВВП был к этому готов. Вспомните случай с немецким изданием, когда случилось то же самое. Правда тогда ВВП высказал свое отношение к этому, и этот журналюга больше ни ногой во властные кабинеты. Наверное, и для "Мэгин Келли - чёрный верх, белый низ" это была первая и последняя встреча. А нашим СМИ даже очень стоило повозмущаться "свободой слова" в США. Ведь это тоже элемент информационной войны.
oleg-gr
Маккейн симпатичен ВВП. Интересное признание и да здравствует новый агент Кремля!
Эту новость пора обсуждать в наглоСМИ.
Эту новость пора обсуждать в наглоСМИ.
Снова жабьи прыжки
Глава пресс-службы Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщает о том, что бойцам НМ удалось предотвратить проникновение на территорию республики украинской диверсионной группы.
Как захлебнулось наступление ВСУ под Желобком. Подробности событий
Народная милиция ЛНР: Киев начал наступление
"Горячий" приём. В ЛНР ликвидирована группа украинских диверсантов
Кто полезет на Донбасс? Кого призвали, тот и лезет
Киев готов к наступлению: план «Блiцкрих» 20!7
Народная милиция ЛНР: Киев начал наступление
"Горячий" приём. В ЛНР ликвидирована группа украинских диверсантов
Кто полезет на Донбасс? Кого призвали, тот и лезет
Киев готов к наступлению: план «Блiцкрих» 20!7
А ведь свои жабьи прыжки, несмотря на заявления пресс-службы НМ ЛНР об отбитых атаках, ВСУ продолжают. Пока ОБСЕ, наблюдая,
продолжает ничего не видеть, украинские силовики в так называемой «серой зоне» взяли высоту, обосновались в районе Бахмутки, простреливают дорогу, подтягивают технику ещё ближе к границам народных республик. В сети даже появились карты того, как будет разворачиваться наступление ВСУ в дальнейшем. Фейк, не фейк – не столь важно. Важно то, что можно долго размышлять по поводу того, как армия той же ЛНР наваляет ВСУ и как погонит её до Львова, но факт остаётся фактом – украинские войска продвигаются на восток метр за метром.
Комментарии наших читателей:
oleg-gr
Вот оно выполнение Минска-2. Порошенко чётко выполняет установку: воевать до последнего солдата и уменьшать численность населения.
bouncyhunter
И опять поползновения ВСУ совпадают со сбором по жеванию соплей в Минске. Задрали уже!!!
Зяблицев
Идет процесс восстановления утраченной боеготовности ВСУ путем массового призыва - а это и процесс обучения личного состава и восстановление мобилизационного ресурса...,но, вполне возможно, что готовятся к летней компании! Правда желторотых офицеров из запаса в бой посылать рискованно, толку не много, но это вначале, а кто обтереться, то уже в вояку превратится...У нас в первую Чеченскую процентов 60% первичных должностей было укомплектовано пиджаками, а пройдя через горнило уличных боев Грозного, из тех, кто выжил, получались уже командиры... Надеюсь, что укровермахт мыслит не так, как я! Не хотелось бы обострения в этом противостоянии. Ведь так-то обыкновенные ребятишки простых работяг, да крестьян, а не "элитарии" и никакие нацики, тех не жалко, массово погибнут, что с одной, что с другой стороны...
Горный стрелок
У ВСУ нет НИКАКИХ шансов. Ни скрытно подготовить МАСШТАБНОЕ наступление, ни провести его. Нужно подвести и складировать боеприпасы, сконцентрировать и скрытно расквартировать войска второго эшелона и резервы, причём на местности с ВРАЖДЕБНЫМ населением и РАБОТАЮЩЕЙ! сотовой связью. Сотни глаз и ушей... И с боеприпасами очевидный напряг - после "несчастья" на складах под Харьковом. А расход боеприпасов в наступлении - это не два десятка мин на 400 км фронта...
Всё плохо, плохо всё...
С одной стороны, огромное министерство, с огромным количеством людей, с огромными деньгами, с огромными задачами... А с другой стороны... Шойгу. Вроде не богатырь. Даже злости в лице не замечено. Но вот слушаются его. И не просто слушаются, а выполняют поставленные им задачи. И грязь к нему почему-то не прилипает.
Есть такая категория людей внутри страны, для которых плохо буквально всё. Ударили «Калибрами» по террористам – плохо – лучше бы дороги отремонтировали. Не ударили бы по террористам – плохо – государство не защищает народ от террористической угрозы.
Отремонтировали в городе дороги – плохо – это же специально перед выборами. Не отремонтировали дороги – плохо – хапуги, взяточники, казнокрады – все деньги разворовали. Взяли казнокрада с поличным и осудили на реальный срок – плохо – человека могли и оклеветать, а другие, что, взяток не берут?
Так и живут... В общем, как в известном выражении о том, что видят мухи и пчёлы. Ну, пора ж уже рассматривать мир не только в радужных тонах и не в цветах фекалий, а хотя бы стремиться к золотой середине. Ибо и цветов, и дерьма всегда хватает...
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Vovanpain
Армия отлично делает свою работу, что и доказывает визги разных либероупырей и их западных хозяев. А насчет применения оружия и стоимости, еще А.В.Суворов говорил: "Врагов не считают, их бьют всеми средствами".
svp67
Знаете все эти "укусы" наших и западных либералов можно смело отметать, просто попросив их сравнить такие наши удары с ОДНИМ американским ударом КР по сирийскому аэродрому.
Xscorpion
Я вообще не понимаю людей, которые вопят о том, что вот столько денег на ветер выпустили. Это люди, далекие от армии, и если бы они знали о количестве боеприпасов, снарядов, ракет и бомб, которые ежедневно расходуются на полигонах и учениях по мишеням, то их бы вообще инфаркт хватил. Там по цене на сотни «Калибров» потянет. А тут выпустили 4 ракеты по реальным целям, потренировали экипажи, протестировали системы, показали миру и стране, что можем не только пехотой на земле воевать. Я - за подобные пуски, и уверен, что они будут регулярными, пока все экипажи не получат боевой опыт реального применения этого оружия.
Нам – санкции, мы - космос
Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. Макарова» заключило с компанией S7 Sea Launch Limited контракт на производство и поставку ракет-носителей серии «Зенит». Украинское предприятие выразило большую благодарность многим иностранным компаниям, но не стало скрывать факт, что контрагентом являются россияне. Понятно, что в связи с этим бурлят социальные сети, а украинские националисты грозят заблокировать поставки ракет.
Между тем, российская ракета-носитель «Протон-М» удачно стартовала с космодрома Байконур» и вывела на орбиту американский спутник связи Echostar-21. А вот тут же уже вопросы, вопросы... То, что стартовала и вывела после годичного перерыва, – замечательно. А вот то, что выводим американские спутники-шпионы при учёте американских ограничительных мер, обвинений в том, что Россия – угроза номер один для США и прочего мракобесия партнёров – ну, как-то нелогично. По меньшей мере, не логично.
Или мы опять решили выступить исключительно «добренькими» - недвижимость дипломатическую отбирают – мы не отвечаем, дипломатов из США высылают – мы не отвечаем, на голову, извините, гадят – мы молчим. Если это и есть наше понимание партнёрских отношений? Хотя у нас в случае возникновения любой нелогичной ситуации всегда есть объяснение: ХПП... Так, судя по всему, должно стать легче и радостнее на душе...
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Orionvit
Не всё плохо. Плохо, это когда некомпетентные, но "эффективные", командуют. Ещё есть шанс спасти Российский космос.
ochakow703
Грустно говорить, но хорошо, что до этого позора не дожили ни Королев, ни Гагарин.
ИмПерц
Сегодня прочитал прекрасное выражение: "Засохшая рука рыночной экономики". Получил колоссальное удовольствие. Причём это про протекционизм в развитых капиталистических государствах)))
Техника для «братушек»
Тревожные звоночки продолжают приходить из стран бывшего Варшавского договора. Как известно, после распада Советского Союза просто громадная номенклатура уникальнейшего вооружения попала в руки вооружённых сил государств, которые в течение следующих двух десятилетий стали для современной Российской Федерации не просто нейтральными державами, а натуральными вражескими плацдармами, «пустившими корни» в оперативно-стратегическую структуру мощнейшего геополитического противника — Североатлантического альянса.
В истории с нашими бывшими социалистическими друзьями не может не настораживать то, какое количество военной техники было фактически подарено «братушкам» - от Болгарии до Польши и ГДР. И несмотря на постоянные выпады в сторону «тяжёлого наследия СССР», «братушки» такой техникой продолжают пользоваться и норовят даже модернизировать.
К чему мы это?.. А к тому, что есть существенная вероятность того, что и современные российские вооружения могут снова без оплаты и гарантий уплыть «демократизаторам» - на примере бурлящей Венесуэлы, которая и по кредитам не расплачивается, и сама стоит у порога возможной победы очередной цветной революции со всеми вытекающими последствиями и для военно-технического парка тоже.
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venik
Странно!! Данные об эффективности ДЗ "Нож" очень сильно различаются... Украинские официальные источники указывают на её "суперэффективность", по другим данным - она крайне ненадежна (часто не срабатывает, а когда срабатывает - может собственную машину повредить).... Трудно понять, кому же верить??
Что касается танков "Оплот" (глубокая модернизация Т-80УД), то их в ВСУ аж 10 (десять!!!) штук, причем 2 из них используются для войсковой "обкатки", т.е. их гоняют в "хвост и гриву"... Так что "на ходу" ли они сейчас - непонятно...
Вся эта рота "супертанков" базируется где-то в центре (то ли в Киевской, то ли в Черкасской областях) и ни разу в боях не участвовала..... Так что их реальные возможности оценить трудно.
Что касается танков "Оплот" (глубокая модернизация Т-80УД), то их в ВСУ аж 10 (десять!!!) штук, причем 2 из них используются для войсковой "обкатки", т.е. их гоняют в "хвост и гриву"... Так что "на ходу" ли они сейчас - непонятно...
Вся эта рота "супертанков" базируется где-то в центре (то ли в Киевской, то ли в Черкасской областях) и ни разу в боях не участвовала..... Так что их реальные возможности оценить трудно.
shtraib
- погон башни так и остался не прикрытым
- ДЗ установлена с большими прорехами
- танк по прежнему слепой, так как не имеет панорамы
- пулеметная установка не имеет ДУ
- ДЗ установлена с большими прорехами
- танк по прежнему слепой, так как не имеет панорамы
- пулеметная установка не имеет ДУ
Großer Feldherr
Нормально там всё с бортовой защитой, от простых нетандемных боеприпасов спасет , а БОПС держать и не должен.
О Волгоградском тракторном
Согласно информации блога bmpd , исполнительный директор ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ» (бывший Волгоградский тракторный завод) Физули Сейфедов рассказал о состоянии предприятия.
А ведь, по сути, приходится фактически с нуля выстраивать не только систему производства, но и логистику и на бывшем Волгоградском тракторном, и на других «оптимизированных» оборонных (и не только оборонных предприятиях) страны. Дело в том, что вдруг в нашей стране кому-то показалось, что лучше в цехах того или иного завода разместить музей современного искусства со стилизованными фаллическими «скульптурами», нежели продолжать реализацию производственных задач. Такие, кому продолжает «казаться», есть и сегодня. И хорошо, если находятся люди, которые могут доступным языком послать всех этих «маэстро-конверсионистов» по тому самому адресу, который их фаллические скульптуры, так сказать, и олицетворяют...
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g1v2
Волгоградский тракторный завод становится основным производителем техники для ВДВ. Его, по сути, к ним прикрепили. Линейка техники для ВДВ еще формируется , но совершенно точно , что она будет в себя включать много чего, кроме БМД-4м и Ракушек. Так что рост производства завода вполне ожидаем. Связь простая. Есть заказы - есть производство. Нет заказов - нет производства. Сейчас заказы для ВДВ есть и в ближайшее время их меньше не будет.
Верба
Это чтобы враги новые технологии не спёрли ,новейшие оборудование под старое замаскировали ............)))
g1v2
Это видео я видел уже пару лет назад. Если бы дрон пустили в другую сторону, то насколько я знаю, как раз бы и засняли вполне себе рабочие модернизированные цеха, где и производится продукция. А эти развалины уже давно не эксплуатируются. Почему их не сносят и не застраивают – вопрос. Скорее всего, инвестора пока не нашли.
Современному производству эти огромные площади не нужны. Современные технологии также резко сокращают потребность в низкоквалифицированной рабочей силе и потребной территории. Тч такие картины выглядят страшно только для обывателя. Постапокалипсис и все такое. Для американского "ржавого пояса "такие картины не редкость.
Пример - АвтоВАЗ. Численность рабочих, насколько я помню, - в районе 40 тыс . человек. Причем половина производству не нужна. Собственники очень хотят уволить хотя бы четверть , чтобы сделать продукцию более окупаемой и начать получать прибыль . Но представители гос-ва не дают этого сделать, т.к. уволенных рабочих будет просто некуда деть. Тч владельцы пытаются потихоньку избавляться от обузы в виде избыточного числа рабочих, но так , чтобы с гос-вом не конфликтовать.
А в целом конечно построить современную фабрику или завод с нуля вполне можно за 2-3 года. И это гораздо выгоднее для собственников, чем держать на плаву бывший завод-гигант с огромным числом ненужного персонала. Поэтому гос-ву приходится постоянно давить на собственников , чтобы избежать серьезных скачков безработицы.
Современному производству эти огромные площади не нужны. Современные технологии также резко сокращают потребность в низкоквалифицированной рабочей силе и потребной территории. Тч такие картины выглядят страшно только для обывателя. Постапокалипсис и все такое. Для американского "ржавого пояса "такие картины не редкость.
Пример - АвтоВАЗ. Численность рабочих, насколько я помню, - в районе 40 тыс . человек. Причем половина производству не нужна. Собственники очень хотят уволить хотя бы четверть , чтобы сделать продукцию более окупаемой и начать получать прибыль . Но представители гос-ва не дают этого сделать, т.к. уволенных рабочих будет просто некуда деть. Тч владельцы пытаются потихоньку избавляться от обузы в виде избыточного числа рабочих, но так , чтобы с гос-вом не конфликтовать.
А в целом конечно построить современную фабрику или завод с нуля вполне можно за 2-3 года. И это гораздо выгоднее для собственников, чем держать на плаву бывший завод-гигант с огромным числом ненужного персонала. Поэтому гос-ву приходится постоянно давить на собственников , чтобы избежать серьезных скачков безработицы.
Попытка ответа на удар Пентагона
Коалиция под руководством США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. Целью нападения стали проправительственные войска Сирийской Арабской Республики. Как заявляется, объектом нападения стали 60 военных, артиллерия, средства ПВО.
Позднее коалиция во главе с США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии, о чём проинформировал официальный представитель военных Райан Диллон. По его словам, как и в предыдущих двух случаях, удар был нанесён в районе населённого пункта Ат-Танфа, где «силы коалиции и их союзники действуют уже несколько месяцев». Он затруднился сказать, есть ли жертвы в результате последнего удара, отметив, что сейчас военные выясняют это.
Он также сообщил, что коалиция сбила беспилотник проправительственных сил после того, как он попытался нанести по ней удар. Это первый известный случай, когда проправительственные силы в Сирии попытались ответить коалиции во главе с США.
США нанесли новый удар по Сирии
Союзники Асада пригрозили США ответным ударом
Коалиция США нанесла очередной удар по проправительственным силам у Ат-Танфа
СМИ Ирана: Авиация США вывозит игиловских инструкторов из Ракки
Союзники Асада пригрозили США ответным ударом
Коалиция США нанесла очередной удар по проправительственным силам у Ат-Танфа
СМИ Ирана: Авиация США вывозит игиловских инструкторов из Ракки
В это же время иранское информационное агентство FARS News сообщило о «странных» действиях американской коалиции в районе сирийской Ракки: американский вертолёт взял на свой борт несколько боевиков, которые действовали в отрядах «ИГ» (террористическая организация, запрещённая в РФ) на севере Ракки.
Наверное, это были хорошие террористы. В США разницу знают и просят не путать хороших бандитов с плохими.
Комментарии наших читателей:
Офицер запаса
Что-то давненько не было на территории США диверсий от бородатых мальчиков. Обнаглели от безнаказанности. Чего там у них с вулканами и со складами химического оружия? Или им можно убивать людей в других странам, а если в ответ то же самое на их территории, то это страшное преступление против человечества?
maxim947
От такой «войны» у сирийских военных руки опускаются… Как воевать, если в любой момент можешь получить удар в спину? С этим надо что-то делать, причём уже давно.
Spartanez300
Лишнее подтверждение, что США курируют ИГИЛ.
Двойной теракт в Иране: кому выгодно?
В среду на текущей неделе боевики-исламисты устроили в Иране двойной теракт. Атакам смертников подверглись парламент и мавзолей аятоллы Хомейни. Ответственность за нападения взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Эксперты допускают, что теракты в Иране могут иметь связь с обострением отношений Саудовской Аравии с Катаром.
В «Корпусе стражей исламской революции» (КСИР) объявили о причастности Эр-Рияда к двойной атаке в Тегеране, жертвами которой стали двенадцать человек. «Террористическая атака произошла всего лишь спустя неделю после встречи президента США и лидеров стран, которые поддерживают террористов», — приводит «РБК» со ссылкой на «Рейтер» выдержку из сообщения КСИР.
«То, что «Исламское государство» взяло ответственность, доказывает, что они [саудовцы] вовлечены в атаку», — заявили в КСИР.
По заказу из Саудовской Аравии ?
Перестрелка в парламенте Ирана
Принц разочаровал сам себя: Мухаммад ибн Салман не смог выполнить невыполнимую задачу
Перестрелка в парламенте Ирана
Принц разочаровал сам себя: Мухаммад ибн Салман не смог выполнить невыполнимую задачу
Тем временем саудовский принц ибн Салман вернулся из Москвы разочарованным, считают аналитики с Востока. Ссылаясь на «утечку» из Кремля, некоторые издания указывают, что господин ибн Салман сумел провалить все переговоры. Об этом рассказал Али Башара в иракском издании «Sky Press».
Ссылаясь на «слухи», журналист рассказывает о попытке отмены принцем крупной сделки, которую Эр-Рияд ранее провёл с Анкарой. Речь идёт о сделке по покупке «военных кораблей». Одним из условий сделки для Турции была поддержка последних действий Саудовской Аравии в регионе.
Результат, которого добился принц: Саудовская Аравия потеряла союзника в лице Эрдогана. Далее, согласно «утечке» из Кресля, провалились все переговоры саудовского принца с русскими. Русский президент, видите ли, «поставил невыполнимые условия, которые принц оказался не в состоянии выполнить». После объявления Саудовской Аравией об отмене сделки с Турцией президент Путин потребовал сохранить положение Асада в Сирии. И это ибн Салман счёл препятствием для собственных амбиций, связанных с ограничением регионального влияния Ирана.
Можно считать, добавим, что Дональд Трамп весьма прозорливо дал понять саудовским принцам, что международная политика — дело куда более тонкое, чем даже Восток. Когда кто-то пытается ставить другим условия и манипулировать сделками, отталкиваясь от пустых амбиций, другие показывают этому кому-то его настоящее место.
Кроме того, принц дал понять всему миру, что Саудовская Аравия — весьма ненадёжный коммерческий партнёр. Впрочем, не впервые.
Комментарии наших читателей:
Горный стрелок
Саудовская Аравия перестала быть послушной марионеткой Матрасии? Вау! И при этом покупает совершенно не нужное ей оружие на дикие миллиарды (типа взятка, а?) Вангую, все останутся при своих, но цена на нефть — напряглась!
kos2910
Этот клоун впервые узнал, что не все продаются за бабло?
Владыка Ситх
Американцы обостряют ситуацию, не удивлюсь, что два авианосца, ушедшие от берегов Кореи, появятся возле Персидского залива.
Катар объявлен рассадником терроризма
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. К ним присоединился и Йемен. Эти государства обвинили Катар в поддержке нескольких террористических группировок: «Аль-Каиды», «ИГ» и «Братьев-мусульман» (все организации запрещены в РФ). Коалиция сил, возглавляемая Саудовской Аравией, приостановила участие Катара в йеменской операции. Морское и воздушное сообщение с Катаром прекращается.
Обвиняется Катар. Террористов поддерживаете?!
Сатановский дал оценку ситуации вокруг Катара
Контрудар Катара: ОАЭ контактируют с Израилем и причастны к попытке переворота в Турции
Сатановский дал оценку ситуации вокруг Катара
Контрудар Катара: ОАЭ контактируют с Израилем и причастны к попытке переворота в Турции
Кризисы такого рода на Ближнем Востоке случались и прежде, хотя до такого накала страстей дело не доходило. Трудно предположить, что о щедротах Катара в адрес террористов всех мастей и оттенков не знали или мало что знали в Саудовской Аравии. Более трёх лет тому назад, весной 2014 года, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ тоже совместно отзывали из Дохи своих послов. Причиной кризиса было скандальное заявление Катара о поддержке Мохаммеда Мурси (египетского президента, выборного кандидата от «Братьев-мусульман»). Правда, скандал быстро замяли, дипломаты приехали обратно в Катар. Авиа- и морское сообщение соседи не блокировали.
Едва ли упоминание о террористах стало основной причиной решения четвёрки, ополчившейся на Катар. Другое дело — сближение Иран и вообще весьма гибкая региональная политика Катара.
В связи с коллективным обвинением Катара в поддержке целых террористических сетей, следует, пожалуй, ожидать от Саудовской Аравии и её ближайших соседей и союзников активной борьбы с «ИГ», «Аль-Каидой» и прочими группировками, пригретыми в Дохе. А заодно и борьбы с самой Дохой.
Уж не связано ли столь рьяное противостояние саудитов терроризму с недавним визитом в регион мистера Трампа? Ведь мистер Трамп тоже очень не любит Иран. И даже считает его террористическим государством.
Комментарии наших читателей:
Николай С.
Надо же. Пчёлы против мёда, Саудовская Аравия и США против терроризма. Дурных нимае этому верить.
Ищем там, где деньги.
США намеревается выйти на рынок со своим СПГ. Гигант этого рынка Катар не так давно договорился о совместных действиях с Россией (ведущей строительство, чтобы с 4% на мировом рынке СПГ свою долю увеличить до 20%) и уже вложил в нефтегаз России немало миллиардов $ (www.angi.ru/news/2846756: Катар вложил до $242 млрд. в проекты НОВАТЭКа).
Какой Америке это понравится? Торгующие бандиты не тягаются с конкурентами экономическими методами, они конкурентов убивают. Россию пока не могут, а Катар вполне. Вот недавно заказчик к наёмным киллерам приезжал, договаривался о параметрах оплаты. Красивые цифры звучали. Это только папуасам на майдане достаточно печенек, зеркал и бус. А тут взрослые дяди серьёзным бизнесом занимаются.
Ищем там, где деньги.
США намеревается выйти на рынок со своим СПГ. Гигант этого рынка Катар не так давно договорился о совместных действиях с Россией (ведущей строительство, чтобы с 4% на мировом рынке СПГ свою долю увеличить до 20%) и уже вложил в нефтегаз России немало миллиардов $ (www.angi.ru/news/2846756: Катар вложил до $242 млрд. в проекты НОВАТЭКа).
Какой Америке это понравится? Торгующие бандиты не тягаются с конкурентами экономическими методами, они конкурентов убивают. Россию пока не могут, а Катар вполне. Вот недавно заказчик к наёмным киллерам приезжал, договаривался о параметрах оплаты. Красивые цифры звучали. Это только папуасам на майдане достаточно печенек, зеркал и бус. А тут взрослые дяди серьёзным бизнесом занимаются.
сибиралт
Таки не зря же Эр-Рияд закупает у США невообразимое количество оружия.
Aleks713
Там у каждого свои интересы.
1. У саудитов, с их финансово-экономическими проблемами (падение цены на нефть и вымывание валютно-финансовых ресурсов), военно-политическими проблемами (неудачная война в Йемене, разгром клиентов в Сирии, усиление Ирана и шиитов на всех границах, разброд в союзниках — государствах Залива), а также с династическими распрями внутри дома Саудов — желание запустить свои лапы в супербогатый Катар, поставить там у власти своих шестерок — какую-нибудь побочную ветвь дома Аль-Тани (правильнее Ат-Тани), плюс приструнить эмиров и президентов в соседних арабских странах и поставить их в свой строй.
2. У США — продолжать и продолжать бучу в арабском мире, не давая ему успокоиться, договориться, заняться экономическим созиданием после скорого военного (но не политического и не идейного) разгрома ИГ. Плюс спровоцировать Иран на военно-политические шаги (а вдруг влезет еще и в кризис в Заливе, попытается использовать ситуацию вокруг Катара?) и обвинить в агрессивной политике. А также заставить Иран распылять силы и ресурсы (а то уж слишком успешно он действует в Сирии и Ираке и даже в Йемене). Еще американцы не прочь подтянуть к конфликту Израиль (чтобы более резко действовал против Асада и его союзников, особенно Ирана).
3. У Турции (оттертой курдами и сирийцами от основной территории, на которую можно "якобы законно", под предлогом борьбы с ИГ, распространить свое влияние) это возможность сыграть роль посредника в конфликте или же усилить свое влияние и присутствие в Заливе (кстати, также бывшей части Османской империи). У них уже есть неплохие отношения с Катаром и даже договор о создании там турецкой военной базы, т.е. можно нарастить прямое военное присутствие. Словом, для турок это возможность вновь заявить о себе, как важном региональном геополитическом игроке.
4. У шиитских Ирана и Ирака, а также Сирии (при всем естественном совпадении, а также и специфике их интересов) — отвлечь внимание от себя и своих союзников на территории борьбы с ИГ и распылить силы суннитских-салафитских стран-конкурентов с учетом последующего раздела сфер влияния.
5. А Кремль? Довольно потирает руки...
Опять же, показали силу Путина и его «хакеров» (шутка, но в пропагандистском плане неплохо: пусть боятся). Плюс чем больше перегрызутся враги и конкуренты (военно-политические и экономические), тем нам меньше забот.
1. У саудитов, с их финансово-экономическими проблемами (падение цены на нефть и вымывание валютно-финансовых ресурсов), военно-политическими проблемами (неудачная война в Йемене, разгром клиентов в Сирии, усиление Ирана и шиитов на всех границах, разброд в союзниках — государствах Залива), а также с династическими распрями внутри дома Саудов — желание запустить свои лапы в супербогатый Катар, поставить там у власти своих шестерок — какую-нибудь побочную ветвь дома Аль-Тани (правильнее Ат-Тани), плюс приструнить эмиров и президентов в соседних арабских странах и поставить их в свой строй.
2. У США — продолжать и продолжать бучу в арабском мире, не давая ему успокоиться, договориться, заняться экономическим созиданием после скорого военного (но не политического и не идейного) разгрома ИГ. Плюс спровоцировать Иран на военно-политические шаги (а вдруг влезет еще и в кризис в Заливе, попытается использовать ситуацию вокруг Катара?) и обвинить в агрессивной политике. А также заставить Иран распылять силы и ресурсы (а то уж слишком успешно он действует в Сирии и Ираке и даже в Йемене). Еще американцы не прочь подтянуть к конфликту Израиль (чтобы более резко действовал против Асада и его союзников, особенно Ирана).
3. У Турции (оттертой курдами и сирийцами от основной территории, на которую можно "якобы законно", под предлогом борьбы с ИГ, распространить свое влияние) это возможность сыграть роль посредника в конфликте или же усилить свое влияние и присутствие в Заливе (кстати, также бывшей части Османской империи). У них уже есть неплохие отношения с Катаром и даже договор о создании там турецкой военной базы, т.е. можно нарастить прямое военное присутствие. Словом, для турок это возможность вновь заявить о себе, как важном региональном геополитическом игроке.
4. У шиитских Ирана и Ирака, а также Сирии (при всем естественном совпадении, а также и специфике их интересов) — отвлечь внимание от себя и своих союзников на территории борьбы с ИГ и распылить силы суннитских-салафитских стран-конкурентов с учетом последующего раздела сфер влияния.
5. А Кремль? Довольно потирает руки...
Опять же, показали силу Путина и его «хакеров» (шутка, но в пропагандистском плане неплохо: пусть боятся). Плюс чем больше перегрызутся враги и конкуренты (военно-политические и экономические), тем нам меньше забот.
Товарищ Ким присутствовал лично
Южнокорейское информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на свои источники сообщает о том, что КНДР заявляет об испытании новых ракет собственного производства. Речь идёт о противокорабельных крылатых ракетах. На испытаниях этих боеприпасов присутствовал лично глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.
Ракеты в ходе испытаний преодолели расстояние около 200 км и упали вне экономической морской зоны Японии. Также сообщается, что крылатые ракеты разработали специалисты Академии оборонных наук КНДР.
КНДР провела успешные испытания крылатых ракет
Северокорейские летчики отработали удары по авианосцам ВМС США
Северокорейские летчики отработали удары по авианосцам ВМС США
Товарищ Ким успел и ещё кое-что: он лично провёл смотр боевых полётов, целью которых была отработка ударов по американским авианосцам. По словам командующего северокорейскими ВВС Ким Гван Хёка, мероприятие стало «значимым испытанием по уничтожению одним ударом любых целей, в том числе вражеских авианосцев при получении соответствующего приказа». Учения призваны «ещё более воодушевить всю армию на завершение борьбы за воссоединение родины». Дату грядущего воссоединения военачальник не озвучил.
Комментарии наших читателей:
Кот Всапогах
Так вот почему авианосцы ушли.
svp67
Такими темпами КНДР на следующей неделе заявит об испытании гиперзвукового оружия…
Altona
Молодец младшой, скоро все аналоги китайского и российского оружия наделает. Пусть и с весьма обрезанными характеристиками, но научный потенциал у страны есть.
Путин верхом на медведе пугает их больше
4 июня белый микроавтобус совершил наезд на скопление людей из 20 человек, собравшихся на Лондонском мосту. Продолжив после этого движение, автомобиль проехал мост и вскоре остановился. Из машины выскочили три человека, со слов очевидцев, «южной внешности», вооружённые ножами. Они напали на прохожих. Инцидент произошёл и в районе Боро Маркет: неизвестный с ножом напал на посетителей ресторана. Ещё одна атака произошла в Воксхолле, в 3 км к юго-западу от Лондонского моста — между прочим, вблизи штаб-квартиры MI6.
Трагедия европейцев в том, что терроризм, который терзает нынче Лондон, а до того терзал Берлин и Париж, они сами (европейцы) и породили. Кто призывал к войне с Ливией, а затем к атакам на «режим Асада» в Сирии? Кто, воспевая толерантность, изъявлял потом желание принимать мигрантов сотнями тысяч и миллионами? Европейские политики. Эти политики и сейчас не готовы признать угрозу импортированного радикализма первейшей и страшнейшей. Нет-нет, русская армия и Путин верхом на медведе куда страшнее!
Комментарии наших читателей:
NIKNN
Сочувствую и соболезную жертвам и их родным… и всему народу Великобритании в связи с произошедшим. Остальные эмоции не в этой ветке, а когда будет анализ… Народ здесь в любом случае — жертва чьего то безумия…
ser-pov
Мы скорбим, и это правда! Страдает простой народ от недальновидности своих недалеких политиков…
Николай Фёдоров
Лондон — прибежище для международных террористов всех мастей. Сколько убл-ков, бежавших из России, получили надёжное убежище в Англии? Сколько чеченских террористов осело там, и открыли в Лондоне представительства своих террористических организаций? А сегодняшние свеженькие террористы из числа "умеренных сирийских оппозиционеров" были завезены в Лондон русскими, что ли?
Всем англичанам (да и прочим представителям Запада, включая Израиль), скорбящим по невинным жертвам терактов и не желающим становиться жертвами следующих терактов, следует не клеймить позором русских на русских форумах, а идти к своим собственным властям и говорить им "Прекратите заниматься террором! Хватит поддерживать террористов!"
Всем англичанам (да и прочим представителям Запада, включая Израиль), скорбящим по невинным жертвам терактов и не желающим становиться жертвами следующих терактов, следует не клеймить позором русских на русских форумах, а идти к своим собственным властям и говорить им "Прекратите заниматься террором! Хватит поддерживать террористов!"
С вас 72 миллиарда в твёрдой валюте
Посол России в Литве обвинил литовские власти в том, что те сознательно загоняют литовско-российские отношения в тупик. Александр Удальцов отметил, что строительство Вильнюсом забора на границе с Россией показывает враждебный по отношении к РФ и россиянами курс литовских элит. Об этом посол России заявил в интервью изданию «Литовский курьер» .
У российского дипломата поинтересовались, что он думает по поводу литовских претензий на «необходимость выплат со стороны РФ за советскую оккупацию». Александр Удальцов сказал, что не Литве нужно требовать деньги от России, а наоборот: «Скорее наоборот, Россия как наиболее крупная республика в рамках бывшего Союза, вносившая основной вклад в общий бюджет, вправе поставить Литовской Республике встречный вопрос о компенсации нам средств, собранных, кстати, и за счёт других союзных республик и перераспределённых в пользу Литвы, а также за счёт поставок из России энергоресурсов, минерального сырья по ценам значительно ниже мировых, на сумму более 72 млрд. долларов США».
Посол РФ: "Это не Россия должна Литве, а Литва - России, 72 млрд долларов"
Новый российский посол в Латвии: "Когда я сюда приехал, подумал, что попал в СССР"
Новый российский посол в Латвии: "Когда я сюда приехал, подумал, что попал в СССР"
Впрочем, едва ли Удальцов сумел убедить руководство Литвы в необходимости правильно ставить вопросы и искать ответы. От представителей политических элит Литвы, как и других прибалтийских республик, постоянно доносятся крики о том, что Россия «должна» миллиарды долларов за «советскую оккупацию». Мало того, президент Литвы Даля Грибаускайте назвала само существование России (а заодно и Белоруссии) угрозой для безопасности Литвы.
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Басарев
Но что такое 72 миллиарда? Всего лишь полтора олигарха. Я читал, что состояние богатейшего человека на планете оценивается в 60 миллиардов. Ещё 12 — это примерно как у Усманова или Алекперова, в общем, такими суммами серьёзных капиталистов не удивить. Что же насчёт оккупации и возмещения ущерба, то, похоже, я нашёл логическую цепочку литовских политиков. Подумайте: СССР не присоединил Прибалтику к Союзу. В ходе войны немцы её оккупируют. Во время похода на Германию советские войска освобождают Прибалтику попутно и в финале выходят на Эльбу. На Постдамской конференции, чтобы не раскалывать Европу (а на деле — чтобы не тащить на себе захребетников), СССР добровольно отказывается от восточноевропейских доминионов, однако отстаивает неделимость Берлина, он весь в советской зоне оккупации. Слив свои зоны, США, Великобритания и Франция провозглашают ФРГ, СССР в ответ советскую зону оккупации объявляет Германской Советской Социалистической Республикой в составе СССР. Начинается план Маршалла, США заваливают деньгами послевоенную Европу. И Прибалтика становится самой важной витриной капитализма — потому что на границе непосредственно России, сердца Союза… Так вот, прибалты сравнивают свой реальный уровень жизни с тем, что мог быть при таком развитии, и понимают, что единственное, что помешало такому раскладу, — это присоединение Прибалтики к СССР. То есть СССР не дал Прибалтике стать витриной капитализма, чего и хотели прибалты. Налицо искусственное сдерживание уровня жизни — отсюда и до лозунгов об оккупации недалеко.
shans2
Нам многие задолжали…
kefan
Действительно, надо обратиться с исков в международный суд о компенсации всех расходов, которые были потрачены на Прибалтику во время её нахождения в составе СССР, да им вовек не расплатиться перед нами…
«Витязь» против «Барака»
Двумя наиболее яркими представителями зенитно-ракетных комплексов, использующих активное радиолокационное наведение, являются российский ЗРК 50Р6А «Витязь» (С-350) и израильский комплекс «Barak-8ER». Первые эскизные наработки по проекту ЗРК 50Р6А датируются примерно 1992—1994-м годами, напоминает обозреватель Евгений Даманцев. Новое детище АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» изначально должно было стать достойной заменой всего семейства ЗРК С-300ПС/ПМ1, и на сегодняшний день 25-летняя программа его разработки полностью себя оправдывает. Да, это долго! Но и экономическое состояние РФ в середине 90-х — начале 2000-х гг. было, к сожалению, на соответствующем уровне. Если в 1999-м году на широкое обозрение публики были впервые представлены макеты будущих самоходных пусковых установок 50П6А и МРЛС 50Н6Е, то уже к декабрю 2017-го года должны быть завершены государственные испытания комплекса С-350, проводящиеся в настоящее время. При этом базовый элемент «Витязя», сверхманевренные ЗУР 9М96Е2 (также должны состоять на вооружении С-400 и «Редута»), уже успели пройти несколько этапов полигонных натурных испытаний. Следовательно, принятие на вооружение войск ВКО России намечается примерно к 2019 году.
Чем закончится схватка русского «Витязя» с передовым израильским «Бараком-8ER»? Господство на рынке и на ТВД
По мнению Е. Даманцева, «Barak-8ER» не сможет превзойти С-350 «Витязь» в борьбе с высокоскоростными баллистическими целями, совершающими манёвры с перегрузками более 20 ед. на стратосферном участке траектории, чему помешает низкая скорость ЗУР в 680—720 м/с, а также газоструйная система управления вектором тяги, не позволяющая мгновенно изменять местоположение ЗУР в пространстве в момент рассчитанного БЦВМ промаха (ДПУ российской противоракеты 9М96Е/Е2 способны «перебросить» её на новую траекторию мгновенно). Кроме того, семейство комплексов «Барак-8», включая дальнобойный вариант «ER», ввиду низкой скорости ЗУР не имеет возможности эффективного поражения удаляющихся со скоростью более 1300 км/ч целей. Наконец, «Barak-8ER» не приспособлен для работы по целям, практический потолок которых превышает 20—22 км.
Комментарии наших читателей:
voyaka uh
«…конкурентный потенциал экспортной версии российского зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь» одерживает безоговорочную победу на израильским «Бараком-8» на мировом рынке вооружений…»
Когда ЗУР средней дальности сравнивают с ЗУР большой дальности, то второй всегда выиграет, конечно. Сравним «Барак» с «Иглой» и скажем: «Барак» одерживает безоговорочную победу…»
Когда ЗУР средней дальности сравнивают с ЗУР большой дальности, то второй всегда выиграет, конечно. Сравним «Барак» с «Иглой» и скажем: «Барак» одерживает безоговорочную победу…»
А. Привалов
Экспортная версия российского зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь», безусловно, замечательная. Она однозначно одерживает безоговорочную победу на израильским «Бараком-8» на мировом рынке вооружений, но лишь при одном условии: продемонстрировав свои возможности по факту, а не на бумаге.
Скверные и медленные "Бараки" уже 30 лет без малого служат, кроме Израиля, в разных странах: Индии, Чили, Азербайджане, Венесуэле.
Индия ранее поставила на 14 своих кораблей (авианосец, фрегаты, эскадренные миноносцы) эти установки, а месяц назад заказала дополнительные 100 штук ракет к ним.
Секрет тут прост. Для того, чтобы получить многомиллионный заказ, израильтяне не пожмотились потратить полдюжины "Бараков", чтобы провести показательные стрельбы в акватории Индийского океана по различным мишеням предоставленным потенциальным заказчиком. Судя по всему, индусские военные остались довольны результатами испытаний.
Скверные и медленные "Бараки" уже 30 лет без малого служат, кроме Израиля, в разных странах: Индии, Чили, Азербайджане, Венесуэле.
Индия ранее поставила на 14 своих кораблей (авианосец, фрегаты, эскадренные миноносцы) эти установки, а месяц назад заказала дополнительные 100 штук ракет к ним.
Секрет тут прост. Для того, чтобы получить многомиллионный заказ, израильтяне не пожмотились потратить полдюжины "Бараков", чтобы провести показательные стрельбы в акватории Индийского океана по различным мишеням предоставленным потенциальным заказчиком. Судя по всему, индусские военные остались довольны результатами испытаний.
Оператор
По версии автора, в сфере экспорта победит дружба: российские ракеты + израильская электроника.
Необходимо признать архаикой все зенитные ракеты без двигателей поперечного управления (ДПУ), не обеспечивающих перегрузку 60 g при перехвате маневрирующих боеголовок баллистических ракет с перегрузкой 30 g. То же самое относится к РЛС дециметрового диапазона и РГСН сантиметрового диапазоне, не обеспечивающим обнаружение и захват малоразмерных целей с ЭПР до 0,01 кв. м.
С другой стороны, можно признать ни рыбой ни мясом таких монстров среди ЗРК ПВО, как С-400, которые вооружены громадными дальнобойными ракетами, но имеют РЛС с мизерным радиусом обнаружения, ограниченным радиогоризонтом. С принятием на вооружение С-350 его старшие коллеги С-400 вымрут как мамонты, уступив свое место ЗРК ПРО С-500 — при условии разработки БПЛА ДРЛО.
Ракета 9М100 малой дальности не дотягивает до функционала комплекса активной защиты РЛС, командного пункта и пусковых установок ЗРК из-за своих завышенных габаритов и массы — американская МНТК рулит.
Необходимо признать архаикой все зенитные ракеты без двигателей поперечного управления (ДПУ), не обеспечивающих перегрузку 60 g при перехвате маневрирующих боеголовок баллистических ракет с перегрузкой 30 g. То же самое относится к РЛС дециметрового диапазона и РГСН сантиметрового диапазоне, не обеспечивающим обнаружение и захват малоразмерных целей с ЭПР до 0,01 кв. м.
С другой стороны, можно признать ни рыбой ни мясом таких монстров среди ЗРК ПВО, как С-400, которые вооружены громадными дальнобойными ракетами, но имеют РЛС с мизерным радиусом обнаружения, ограниченным радиогоризонтом. С принятием на вооружение С-350 его старшие коллеги С-400 вымрут как мамонты, уступив свое место ЗРК ПРО С-500 — при условии разработки БПЛА ДРЛО.
Ракета 9М100 малой дальности не дотягивает до функционала комплекса активной защиты РЛС, командного пункта и пусковых установок ЗРК из-за своих завышенных габаритов и массы — американская МНТК рулит.
Генерал поставил точку
Если две-три недели назад в американских СМИ аналитики и эксперты писали о поражении России в предполагаемой войне с США, то теперь пластинка сменилась. К микрофону вышел американский генерал и дал понять: в этой войне проиграют США.
Пресса публикует заявление командующего Транспортным командованием США (TRANSCOM) генерала Даррена Мак-Дью. Выступая перед сенаторами, высокопоставленный военный чиновник сообщил, что в его распоряжении не имеется достаточного количества транспортных самолётов, воздушных заправщиков и кораблей для переброски в случае войны большого количества техники и живой силы к театру военных действий. Генерал дал понять, что Соединённые Штаты — вовсе не сильная в военном отношении страна, а относительно слабое государство, которому войны не выдержать.
Американские эксперты, таким образом, приходят к диаметрально противоположным выводам. Одна часть считает, что военная машина США на планете лидирует, несмотря на то, что русские с китайцами наступают ей на пятки. Другие же специалисты убеждены, что Россия представляет из себя опасного и агрессивного врага, мощь которого «впечатляет». Иные генералы даже уверяют сенаторов, что для войны с русскими у США не хватит ни кораблей, ни транспортных самолётов, ни воздушных заправщиков. С кибербезопасностью дела обстоят совсем ахово. А все решения, которые предлагаются для устранения слабых мест в оборонной доктрине, натыкаются либо на новые проблемы, либо на противодействие всё предусмотревших русских.
Комментарии наших читателей:
тасха
Покажите мне хоть одного генерала, который скажет: "Мы полностью готовы к войне, денег нам можно давать меньше..."
Torkvat Torkvat
Был такой один... Даже целый военный министр Российской империи)) генерал Сухомлинов)) "Мы к войне готовы!!"))
Shurik70
Вы, наверное, имеете в виду статью "Россия готова" в мартовском выпуске в "Биржевых ведомостях" 1914 г.?
Насколько мне известно, эту статью В. А. Сухомлинов написал по личному распоряжению и под личной цензурой императора. Как сказал император, надо неофициально и без задора ответить на нападки на российскую армию в иностранной прессе. Подчеркиваю: НЕОФИЦИАЛЬНО.
То есть это был не официальный доклад министра о достаточности бюджета. Эта статья была одновременно и для тех радикалов, утверждающих, что европейскую армию одними шапками закидаем, и для тех, кто утверждал, что надо срочно всю экономику переводить на военные рельсы.
Таких генералов, что ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЮДЖЕТА утверждают, что денег им достаточно и улучшать больше нечего, действительно не бывает. Вот перед прессой сказать, что "мы готовы", — это каждый первый. Если не дурак.
Насколько мне известно, эту статью В. А. Сухомлинов написал по личному распоряжению и под личной цензурой императора. Как сказал император, надо неофициально и без задора ответить на нападки на российскую армию в иностранной прессе. Подчеркиваю: НЕОФИЦИАЛЬНО.
То есть это был не официальный доклад министра о достаточности бюджета. Эта статья была одновременно и для тех радикалов, утверждающих, что европейскую армию одними шапками закидаем, и для тех, кто утверждал, что надо срочно всю экономику переводить на военные рельсы.
Таких генералов, что ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЮДЖЕТА утверждают, что денег им достаточно и улучшать больше нечего, действительно не бывает. Вот перед прессой сказать, что "мы готовы", — это каждый первый. Если не дурак.
24rus
Нам бы в холодной войне победить. Чтоб 1:1 было. Чтоб США распалась на отдельные штаты, и каждый из которых стал уж очень суверенным и отдельным государством, и чтоб вражда была между ними и споры за границы, войны.
ВЕРЕСК
А генерал прав. Только в одном. Проиграют США. Но наша планета будет уничтожена. Останутся малые анклавы. Которые будут воевать друг с другом за сопредельные территории. Война — это такая штука, которая вбита в наши мозги со времён появления человечества. У нас одна задача — уничтожить самих себя. Чёрт. Как же это ненормально!
Горный стрелок
Деньги, деньги, дайте больше денег… Перевод любых выступлений генералов или экспертов из США всегда можно перевести на человеческий одинаково. Интонации только разные: одни пишут, что мы сильнее, но нас догоняют, или мы слабы, и можем проиграть…
*«Кажется, дождь собирается…» – фраза из мультфильма «Винни-Пух и все-все-все»
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин
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