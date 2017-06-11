За океаном задумались о Третьей мировой

В конце мая администрация Белого дома направила конгрессменам и сенаторам бюджетную заявку на 2018 финансовый год, которая, как и обещал избирателям будущий президент Дональд Трамп в ходе свой предвыборной кампании, предусматривает значительное увеличение расходов Пентагона. Законодатели предварительно были уже ознакомлены с замыслами 45-го шефа Белого дома, 16 марта представившего им проект бюджета военного ведомства на будущий год, вышедший под заголовком «Америка – прежде всего. Проект бюджета, который позволит сделать Америку снова великой». А вот теперь заместители и помощники Трампа превратили его задумки в официальную бумагу, по которой до сентября этого года будут идти торги между военными и парламентариями, прежде чем она окончательно превратится в федеральный закон. В предстоящем финансовом году Белый дом намерен почти на 10% повысить расходы Пентагона, то есть на 52 млрд долл. поднять пороги предельных ассигнований на военные нужды, которые были установлены законом «О контроле бюджета» в 2011 году. Кроме того, к этой сумме необходимо добавить доллары, которые будут истрачены другими ведомствами, работающими в интересах МО США. Тогда эта сумма достигнет 54 млрд долл.Свои запросы на обеспечение обороноспособности США и военное строительство чиновники МО США представили журналистам 23 мая в ходе проходивших друг за другом брифингов. О бюджетных вопросах и наметках на будущий финансовый год представителей прессы ознакомили исполняющий обязанности заместителя министра обороны по финансам Джон Рот, директор управления КНШ по структуре сил, ресурсам и оценкам генерал-лейтенант Энтони Иерарди и финансовые чиновники министерств видов ВС.Общая сумма запроса на военные расходы в финансовом плане Пентагона составляет 639,1 млрд долл. 574,5 млрд из затребованных МО ассигнований образуют так называемый базовый бюджет, то есть средства, которые должны быть истрачены на военное строительство, а 64,6 млрд – на проведение военных операций за рубежом.Из базового бюджета на общеоборонные нужды МО предполагает израсходовать 100,4 млрд долл., министерства Армии (СВ), ВВС и ВМС хотят получить 137,1, 165,5 и 171,5 млрд соответственно. В целом Пентагон намерен израсходовать 141,6 млрд долл. на содержание личного состава, 82,7 млрд долл. – на исследования, разработки, испытания и оценки новых ВВТ, 115,0 млрд долл. – на закупки техники и вооружений, 223,3 млрд долл. – на эксплуатацию и ремонт боевой техники. На военные операции за рубежом МО запрашивает 9,6 млрд долл., министерство Армии – 28,9, ВВС – 17,5 и ВМС – 8,5 млрд.Ассигнования, запрашиваемые на организацию обороны США, как утверждают американские военные чиновники, генералы и адмиралы, необходимы им для переустройства институтов ВС, обеспечивающих поддержание боеготовности войск на требуемом для обеспечения национальной безопасности США уровне и для претворения в жизнь программы военного строительства, которой в связи с сокращением военных расходов в предыдущие годы был нанесен значительный ущерб. Как отмечается в пояснительной к запросу Пентагона, с момента введения в действие закона о контроле бюджета в 2011 году ситуация в мире стала более напряженной и опасной. За этот период численность ВС США существенно сократилась. Система обучения и подготовки личного состава претерпела изменения не в лучшую сторону, а планы по ее развитию, как и планы по модернизации структур МТО и войск в целом, были приостановлены. В конечном счете все это привело к деградации боеготовности войск до неприемлемых пределов. Предлагаемая бюджетная заявка Пентагона направлена на обеспечение такого уровня ассигнований ВС, который позволит восстановить боеготовность ВС и поднять ее до пределов, необходимых для защиты США от внешних угроз на современном этапе и в перспективе. Как недавно заявил законодателям министр обороны Мэттис, закон о контроле бюджета и секвестр «нанесли больший ущерб боеготовности войск, чем враги на поле боя».По сообщениям специалистов Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома, нынешний президент хочет отменить секвестр и запустить механизм наращивания оборонных затрат и в ближайшие 10 лет вложить в восстановление военной машины США в совокупности 6,7 трлн долл.В соответствии с новыми планами Пентагона среди всего прочего предусматривается увеличение личного состава ВС США в будущем году более чем на 56 тыс. человек. Кроме того, Белый дом намерен добиться выделения ассигнований на закупку 84 боевых самолетов, включая 70 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35, восемь боевых кораблей и другую военную технику. Новые подходы Пентагона к финансированию военного строительства и наращиванию военного потенциала, как совсем недавно объявил президент Трамп, обусловлены тем, что КНДР продолжает укреплять свои ядерные силы и развивать ракетные средства нападения. Напряженность в отношениях Вашингтона и Пхеньяна продолжает возрастать, и они приобретают все более и более сложный характер. Поэтому, как информирует Трамп своих сограждан, и американцам стоит более серьезно обеспокоиться вопросом возможности ядерного нападения на США и осознать опасность начала ядерной войны. Трамп вспомнил и своих предшественников, которые должны были более активно и целеустремленно заниматься этой проблемой, но все время откладывали ее решение на будущие времена.В целом рост военных расходов планируется обеспечить за счет существенного сокращения затрат на содержание государственного аппарата, а также снижения объемов международной помощи и социальных выплат. Дополнительные средства для МО Белый дом рассчитывает получить из нескольких источников, прежде всего за счет отказа от некоторых государственных расходов на медицинское обеспечение американцев. Речь идет об отмене запущенной Бараком Обамой программы льготного медицинского страхования Obamacare. В результате этого Трамп планирует в следующем году сэкономить около 800 млрд долл., часть из них перенаправить в военный бюджет.Следующим источником наполнения казны Пентагона должен стать рост экономики страны, заложенный в проект бюджета на предстоящий год в размере 3%. Директор АБУ Мик Малвэни высказал сожаление по поводу того, что «прежняя администрация признавала, что у США не получится добиться экономического роста выше, чем 1,9% в течение следующих 10 лет – мы уверены, что сможем достичь роста в 3%, и не считаем это чем-то фантастическим».Последним финансовым инструментом оздоровления и укрепления ВС США должно стать сокращение на 29,1% ассигнований Госдепартаменту. Это ведомство должно получить на свои расходы на 11,5 млрд меньше, чем ему было выделено в текущем году.В весьма активных мероприятиях США по повышению военного потенциала и отстаивания позиций мирового лидера и судьи всех народов ядерное оружие занимает и еще очень долго будет занимать место главного инструмента заокеанского военного оркестра. В конце прошлого года Дональд Трамп написал в своем Twitter, что США «должны значительно усилить стратегические ядерные силы», что и происходит. Американский писатель Стивен Кинг, в свою очередь, написал, имея в виду президента: «То, что у этого парня палец на красной кнопке, страшнее любой истории ужасов, что я написал».В пояснительной записке к бюджетной заявке Пентагона на 2018 финансовый год говорится, что сроки жизненного цикла большинства состоящих на вооружении средств доставки ядерных боеголовок и атомных бомб к целям в 2025–2035 годах будут окончательно исчерпаны. Да и сами боеголовки и бомбы тоже имеют ограниченные сроки службы и хранения, которые к тому времени тоже истекут. Поэтому МО проводило и продолжает во все более ускоренном темпе проводить работы по программам модернизации ядерного оружия, обеспечивающие продление сроков эксплуатации всех составляющих ядерной триады и замену устаревших систем и средств для нанесения удара по напвшему на США противнику . Оно также создает новые системы ядерных ВВТ, которые придут на смену снимаемым с вооружения.Руководство Пентагона всеми способами старается завуалировать свои ядерные затраты и в каждой своей бюджетной заявке говорит о ядерном строительстве в самых общих словах. Но данные об этих расходах все-таки становятся известны. В середине февраля этого года Бюджетное управление Конгресса опубликовало доклад «Прогнозируемые расходы на ядерные силы США с 2017 по 2026 год». Там, в частности, говорится, что в предстоящие 10 лет США намерены истратить 400 млрд долл. на доведение до ума своей ядерной триады. Подобная оценка, сделанная два года назад, была ниже на 50 млрд.Флот подводных ракетоносцев Америки считается наиболее защищенным компонентом ядерной триады. В будущем году министерство ВМС продолжит работы по созданию ПЛАРБ четвертого поколения типа «Колумбия», которые придут на смену состоящим на вооружении ПЛАРБ типа «Огайо». С 2031 года эти атомные подлодки постепенно будут выводиться из триады. На проведение работ по строительству новых подводных лодок в 2018 году планируется израсходовать 843 млн долл. По оценкам американских экспертов, программа создания новых ПЛАРБ обойдется американским налогоплательщикам от 97 до102 млрд долл. На вооружение ВМС до 2035 года планируется поставить 12 новейших ПЛАРБ этого типа, срок жизненного цикла каждой из которых будет составлять 42 года, т.е. соответствовать сроку службы их ядерных реакторов. Предполагается, что первая лодка из этой серии будет стоить 14,5 млрд. Цена последующих субмарин не будет превышать 9,8 млрд за штуку. Каждая ПЛАРБ «Колумбия» будет иметь 16 пусковых установок БРПЛ «Трайдент». Без нарушения договора о СНВ одна такая ракета может быть оснащена 5–6 боеголовками. Подводное водоизмещение «Колумбии» – 20,8 тыс. т. Габариты примерно такие же, как и у ее предшественницы. Однако новая лодка должна иметь существенно сниженную шумность.Программа разработки и производства новой МБР (Ground Based Strategic Deterrent), которая должна заменить ракету «Минитмен-3», была открыта в 2002 году. Первоначально эту МБР планировалось поставить на вооружение в 2018 году. Однако после уточнения планов ее создания в 2006 году сроки развертывания были перенесены на 2030 год. На будущий финансовый год на проведение НИОКР по этой МБР запрашивается 216 млн долл. По некоторым данным, стоимость этой программы будет составлять 85 млрд долл., из которых почти четвертая часть уйдет на исследования и разработки, а остальная сумма будет истрачена на закупки. Всего предполагается закупить 400 этих МБР.Финансирование работ по созданию КР большой дальности воздушного и морского базирования, которые будут способны нести ядерные боеголовки, в следующем году планируется повысить более чем на 50%. Расходы на создание этих ракет в 2018 могут составить 451 млн долл.В настоящее время министерство ВВС ведет работы и по созданию невидимого бомбардировщика дальнего радиуса действия B-21. Этот бомбардировщик будет способен наносить удары как обычными, так и ядерными средствами. На проведение работ по этой программе в будущем году министерство запрашивает 2 млрд долл., то есть на 700 млн больше, чем в текущем. Общие расходы на приобретение B-21, включая разработки и закупки готовых самолетов, по оценкам специалистов ВВС, могут достичь 100 млрд долл. На начальном этапе реализации этой программы эксплуатацию бомбардировщика планировалось начать уже в будущем году, однако впоследствии планы были откорректированы. Первый самолет в штатном режиме должен подняться в воздух в 2025 году. Министерство ВВС предполагает приобрести до 100 таких машин.Расходы Национального управления ядерной безопасности (NNSA), отвечающего за разработку, модернизацию и производство ядерных боеприпасов, в будущем году могут быть увеличены на 1,4 млрд долл., то есть на 11%. В настоящее время в этом управлении, работающем в интересах Пентагона, но подчиненном министру энергетики, реализуется план, известный как «Стратегия 3+2». В соответствии с ним все типы состоящих на вооружении ядерных бомб серии В61 будут заменены на бомбы модификации B61-12, обладающей более высокими характеристиками, чем ее предшественницы. Ее смогут доставлять к целям несколько типов истребителей-бомбардировщиков ВВС США и некоторых стран НАТО. Разработка этой бомбы ведется с 2012 года. Полностью завершить все работы планируется в 2024 году. Общий объем расходов к этому времени должен составить 8,4 млрд долл.Законодатели уже начали критиковать военный бюджет Трампа. Республиканцы считают предлагаемый рост расходов Пентагона слишком незначительным и требуют его увеличения. Их оппоненты демократы выступают против перекачивания средств из социальных программ в казну МО.