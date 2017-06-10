В высокоточном соперничестве определился победитель

По заявлению Пентагона, последние испытания американской континентальной системы противоракетной обороны (ПРО) дальнего действия прошли успешно. Западные СМИ настаивают, что этот тест состоялся в условиях, максимально приближенных к боевым. Но при близком рассмотрении вопроса напрашивается вывод, что это утверждение не соответствует действительности. Что же произошло? Противоракетой, запущенной с территории авиабазы Ванденберг, которая дислоцируется в Калифорнии, был осуществлен перехват учебной боеголовки МБР, стартовавшей с пусковой площадки американского военного полигона, расположенного на атолле Кваджалейн в Тихом океане. Далее, по информации источника, мишень была уничтожена прямым попаданием.Наряду с восторженными отзывами о проведенных испытаниях американские эксперты указывают на недостатки системы. В первую очередь на баснословную дороговизну программы ПРО США, чья общая стоимость достигает 40 млрд долл. Только в 2016 финансовом году на нее было потрачено около 28 млрд долл., но по-прежнему нет уверенности в эффективности этой системы. Старший научный сотрудник Центра по контролю над вооружениями и нераспространению США Филипп Койл, оценивая результаты испытаний, сказал: «Было два успешных запуска подряд, это значительно, но с тем учетом, что было только два попадания из последних пяти попыток с начала 2010 года». И это еще не все.Само испытание проводилось не в боевых, как утверждает американская сторона, а в «тепличных» условиях. Межконтинентальная ракета-носитель и ее учебная «боеголовка», которые были использованы как мишень для противоракеты, летели по неизменяемой и заранее известной траектории, к тому же «боеголовка» была всего одна. Проводить столь дорогостоящую демонстрацию ради запугивания Северной Корее Вашингтону без надобности. Этот тест, бесспорно, являлся образцово показательным выступлением для союзников по НАТО, мол, смотрите, какую страшилку США приготовили для Москвы.Российское военное ведомство, конечно же, внимательно наблюдало за этими испытаниями. То, как был оценен их результат, представить себе несложно, поскольку российские МБР являются куда более сложными целями для поражения, чем та мишень, которую использовали американцы. Например, ракетный комплекс «Ярс», предназначенный для уничтожения стратегических объектов противника на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью, каждый боевой блок имеет самостоятельную систему наведения и способен активно маневрировать, что дает ему возможность преодолевать ПРО вероятного противника. Кроме того, ожидается поступление в РВСН новой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» с улучшенными характеристиками. В скором будущем ядерный щит России пополнит еще более совершенная МБР РС-26 «Рубеж», способная лететь по постоянно изменяемой траектории, а разгонный отрезок она проходит менее чем за 5 минут, что нивелирует возможности не только новейших, но и перспективных средств ПРО вероятного противника. При этом суммарная мощность четырех боеголовок РС-26 равна 1,2 Мт в тротиловом эквиваленте.Примечательно, что на следующий день после американского теста министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел заседание коллегии военного ведомства. Оно прошло в конгрессно-выставочном центре «Патриот», обсуждалась реализация плана развития РВСН до 2020 года.В ходе заседания министр обороны рассказал о состоянии ракетно-ядерного щита страны в настоящее время: «В боевом состоянии находится 99% пусковых установок, из них более 96% – в постоянной готовности к немедленному пуску. Разрабатываются перспективные ракетные комплексы, способные преодолеть эшелонированную противоракетную оборону. Активно ведется перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс «Ярс» подвижного и шахтного базирования».Обсуждая дальнейшее развитие ядерных сил, Сергей Шойгу сообщил, что к концу текущего года уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой РВСН будет доведен до 66%. Выступая на заседании Совета Федерации 24 мая, министр информировал сенаторов, что «к 2021 году в наземных стратегических ядерных силах на комплексы «Ярс» будут переведены 17 ракетных полков, в войска начнут поступать разрабатываемые перспективные ракетные комплексы стратегического назначения».Боевые корабли из состава оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море 30 мая нанесли точный ракетный удар по военным объектам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в Сирии. По сообщению Минобороны РФ, из акватории восточной части Средиземного моря фрегат «Адмирал Эссен» (проект 11356) и дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) Б-265 «Краснодар» (проект 06363) нанесли ракетный удар по вооруженным формированиям ИГ восточнее Пальмиры. Российское военное ведомство информирует, что были пущены четыре крылатые ракеты «Калибр». Отмечено, что с ДЭПЛ пуск проводился из подводного положения. Все цели успешно поражены. На этот раз точность попадания была 100%. В отличие от своих американских коллег российские моряки не потеряли ни одной ракеты. Причем экипажи кораблей действовали в боевой обстановке впервые.Учитывая результаты этих и предыдущих стрельб, можно сделать вывод, что КР «Калибр» эффективнее, чем американские «Томагавки». Дополнительное преимущество российским военным дает тот факт, что «Калибры» дешевле «Томагавков», а эту информацию «НВО» получило из достоверного источника.Известно также, что были соблюдены все необходимые формальности. Россия заранее уведомила Израиль, США и Турцию о предстоящей военной акции, а также в соответствии с международными правилами ранее были предупреждены авиакомпании и судовладельцы о проведении кораблями ВМФ РФ ракетных стрельб у побережья Сирии с 29 мая по 4 июня.