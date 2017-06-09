14:11 09 июня

Песков прокомментировал идею о смертной казни для террористов

В администрации президента незнакомы с предложением депутата Госдумы ввести смертную казнь для террористов, однако позиция Владимира Путина по этой теме известна, передает РИА Новости заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков прокомментировал идею о смертной казни для террористов


Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил дать право судам приговаривать террористов к исключительной мере наказания – расстрелу – с отсрочкой исполнения до момента отмены моратория на этот вид наказания. По словам депутата, он намерен обсудить свою идею с «экспертами, научным сообществом, правоохранительными органами и известными адвокатами», отметив при этом, что существует множество сторонников этого предложения.


Нет, не слышал. Это инициатива депутатов, поэтому.. Мы не знаем, что это за инициатива,
сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе депутата.

Позиция президента хорошо известна, неоднократно он говорил об этом,
добавил Песков.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996-ом. Вопрос о возможной отмене моратория поднимался несколько раз, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь в качестве наказания за терроризм.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 21

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:34
    Матушки светы-"последний приговор был приведен в исполнение в 199году - для или после Рождения Христова? ??
    Изгоняющий либероидов
    1. vovanpain Сегодня, 13:44
      в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь в качестве наказания за терроризм.

      Ну да ну да,вот если бы они и кормили бы бармалеев за свой счет,а не на наши налоги,вообще бы замечательно вышло,а так нас взрывают,а мы корми их потом всю их жалкую жизнь. negative
      vovanpain
      1. Александр романов Сегодня, 13:46
        Цитата: vovanpain
        ,а мы корми их потом всю их жалкую жизнь.

        Вова,еще не понятно.что для них хуже,сдохнуть или супчик со свининкой жрать,всю оставшуюся жизнь. Даже если они получают 20 лет,они на зоне в категории,хуже петухов.
        Александр романов
        1. Владимир 38 Сегодня, 13:54
          Цитата: Александр романов
          Вова,еще не понятно.что для них хуже,сдохнуть или супчик со свининкой жрать

          Супчик со свининой - жирно не будет, баландой обойдутся. А в целом согласен, не нужна смертная казнь, для двух категорий нужно ввести особый режим. Для воров, которые государственные посты занимают и для террористов. Эти персонажи должны работать на рудниках и на самых сложных работах. Занимались "подрывом" страны, пусть отрабатывают. Смертная казнь, проблему не решит, искупление , вот что должно быть.
          Владимир 38
          1. Александр романов Сегодня, 13:57
            Цитата: Владимир 38
            баландой обойдутся

            Баланда тюремный жаргон,а тут не все сидевшие. Местная босота ,может не въехать,что к чему wink
            Александр романов
        2. vovanpain Сегодня, 13:57
          Цитата: Александр романов
          Вова,еще не понятно.что для них хуже,сдохнуть или супчик со свининкой жрать,всю оставшуюся жизнь. Даже если они получают 20 лет,они на зоне в категории,хуже петухов.

          Саня а как ты это обьяснишь родственникам жертв террактов what
          Цитата: Александр романов
          Террористов пугать смертной казнью-это смешно. Большая удача,когда их берут живыми.

          Вот тут с тобой согласен,взять живым бармалея очень большая удача для всех спецслужб мира. drinks
          vovanpain
          1. Александр романов Сегодня, 13:58
            Цитата: vovanpain
            Саня а как ты это обьяснишь родственникам жертв террактов

            А нужно почаще показывать по ТВ,как они раком ходят. И условия у них должны быть,как в хлеву.
            Александр романов
            1. vovanpain Сегодня, 14:04
              Цитата: Александр романов
              И условия у них должны быть,как в хлеву.

              Ну условия то для них не айс,вот взял с инета,пишут что с "Белого Лебедя" what Правда ли нет утверждать не берусь,не был,не судился,не привлекался. winked
              vovanpain
              1. Александр романов Сегодня, 14:11
                Цитата: vovanpain
                ,пишут что с "Белого Лебедя"

                Ну надо же ,и колонны целые и кабуры нет. Чмыри это ,а не террористы,под администрацию прогнулись.
                Цитата: vovanpain
                ,не судился,не привлекался.

                Какие твои годы laughing
                Александр романов
        3. kepmor Сегодня, 14:01
          какие петухи?...УСИН уже давно говорит о возрастании сторонников идей ваххабизма среди заключенных...они даже криминал под себя порой подминают...а ты про петухов...
          тяжко им только "на пожизненном"...там для них действительно ад...
          kepmor
          1. Александр романов Сегодня, 14:03
            Цитата: kepmor
            какие петухи?...УСИН уже давно говорит о возрастании сторонников идей ваххабизма среди заключенных...они даже криминал под себя порой подминают...а ты про петухов..

            Какая зона? Где именно,я сейчас просто позвоню и узнаю это
            Александр романов
  2. V.ic Сегодня, 13:38
    в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь в качестве наказания за терроризм. (С)

    Ах! Как это гуманно! stop
    V.ic
    1. Александр романов Сегодня, 13:42
      Цитата: V.ic
      Ах! Как это гуманно!

      А есть смысл в этом? Террористов пугать смертной казнью-это смешно. Большая удача,когда их берут живыми.
      Все эти предложения к выборам
      Александр романов
      1. Березин Александр Сегодня, 13:48
        Далеко не все они являются шахидами. Террористы УГИЛ, например, очень боятся сдохнуть.
        Березин Александр
        1. Александр романов Сегодня, 13:49
          Цитата: Березин Александр
          Террористы УГИЛ,

          Успешно дохнут на Донбассе.
          Александр романов
    2. Толстоевский Сегодня, 14:09
      депутаты почитали список статей, за которые положена вышка, мысленно прикинули ситуацию на себя и родню, и поостереглись восстанавливать вышку
      Толстоевский
  3. 16112014nk Сегодня, 13:43
    А Письков когда нибудь в курсе хоть чего нибудь? Или он взял пример с Псаки, и уточняет всё в администрации президента? А позиция "гаранта" мне например, неизвестна ни по какой теме.
    16112014nk
  4. Березин Александр Сегодня, 13:44
    Давно пора безжалостно уничтожать террористов, педофилов, предателей и коррупционеров. Масштаб чистки должен быть таков, чтобы даже у китайцев глаза округлились. Наша позиция в отношении ЕС должна описываться известной фразой Виктории Нуланд.
    Березин Александр
    1. Метроном Сегодня, 13:57
      Эх вы взялись, тогда очередь и до Пескова дойдёт, и до дочери Лизы. Нет, предателей и коррупционеров определённо лучше не трогать, а то вся властная вертикаль рухнет, а ограничиться педофилами и террористами из низших сословий.
      Метроном
  5. Толстоевский Сегодня, 14:07
    наказание за терроризм должно быть одно - смертная казнь. казнокрадов можно казнить через одного
    Толстоевский
  6. roskot Сегодня, 14:08
    Наши таджики в армии после первого года ухлестывали кашу с салом. Не поешь недельку - и сало полезет за милую душу. Голод не тетка.
    roskot
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