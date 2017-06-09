Песков прокомментировал идею о смертной казни для террористов
В администрации президента незнакомы с предложением депутата Госдумы ввести смертную казнь для террористов, однако позиция Владимира Путина по этой теме известна, передает РИА Новости заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил дать право судам приговаривать террористов к исключительной мере наказания – расстрелу – с отсрочкой исполнения до момента отмены моратория на этот вид наказания. По словам депутата, он намерен обсудить свою идею с «экспертами, научным сообществом, правоохранительными органами и известными адвокатами», отметив при этом, что существует множество сторонников этого предложения.
Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996-ом. Вопрос о возможной отмене моратория поднимался несколько раз, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь в качестве наказания за терроризм.
Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил дать право судам приговаривать террористов к исключительной мере наказания – расстрелу – с отсрочкой исполнения до момента отмены моратория на этот вид наказания. По словам депутата, он намерен обсудить свою идею с «экспертами, научным сообществом, правоохранительными органами и известными адвокатами», отметив при этом, что существует множество сторонников этого предложения.
Нет, не слышал. Это инициатива депутатов, поэтому.. Мы не знаем, что это за инициатива,сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе депутата.
Позиция президента хорошо известна, неоднократно он говорил об этом,добавил Песков.
Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996-ом. Вопрос о возможной отмене моратория поднимался несколько раз, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь в качестве наказания за терроризм.
Использованы фотографии: РИА Новости
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