«Морской Дьявол» СССР: возродится ли реактивный гидробомбардировщик ЛЛ-600
Начало двадцатого века ознаменовано промышленным и технологическим бумом, что привело к быстрому индустриальному развитию и появлению новых машин, агрегатов и техники в целом. Также в 20 веке было несколько войн, что в совокупности с развитием предприятий привело мир в эпоху принципиально новой военной техники. Инженеры многих стран мира придумывали диковинное оружие, мощь и характеристики которого могут поразить умы даже современного человека. И нет ничего удивительного в том, что среди гениев конструкторской мысли были наши соотечественники.
В данной статье речь пойдет о генерал-майоре инженерно-технической службы, авиаконструкторе Георгии Михайловиче Бериеве и его детище – реактивном гидробомбардировщике ЛЛ-600, который, к сожалению, не успел покупаться в лучах славы. Однако, по меркам своего времени, самолет был очень прогрессивным и за счет своих характеристик и способностей мог снискать славу настоящего «Морского дьявола».
Гениальный конструктор
Георгий Михайлович Бериев – один из самых неизвестных из знаменитых авиаконструкторов в истории самолетостроения российского государства. Этот инженер, без преувеличения, является родоначальником морской авиации России и прогрессором морского авиастроения. Благодаря ему мир увидел летающую лодку МБР-2 (построена в 1931 году). Это самый массовый предвоенный гидросамолет, который в последствии участвовал во Второй мировой войне в качестве разведывательного летательного аппарата. Его использовали для ближней разведки и иногда дальней.
Позднее Бериев сконструировал первую в СССР летающую лодку с турбореактивным двигателем, которая получила название «Р-1». Правда, гидросамолет не был достроен, так как проект закрыли. Но уже тогда конструктор показал весь свой потенциал, создав бомбардировщик водного базирования, который не уступал по скорости американским истребителям McDonnell FH-1 Phantom и Grumman F9F Panther.
Несмотря на ряд неудач советский авиаинженер построил и принятые в эксплуатацию машины. Например, Бе – 10 – реактивный гидросамолет, которому принадлежат мировые рекорды скорости для данного типа техники. Примечательно, что они не побиты до сих пор – 912 км/ч. Конечно, невозможно обойти стороной и легендарный Бе-12 «Чайка», который применялся для борьбы с подводными лодками противника и мог использовать прорывные ядерные глубинные подводные бомбы 5Ф48. Самое интересное, что данный самолет был амфибийным, то есть взлетал как с суши, так и с воды. Были и другие летательные аппараты, каждый из которых обладал своими уникальными характеристиками. Однако один самолет заслуживает наибольшего внимания.
Бе-10
Бе-12 продемонстрировал, что реактивные гидросамолеты можно успешно использовать в рамках военных операций, однако оставалось решить одну задачу: как сделать так, чтобы бомбардировщик мог пролететь через весь океан выполнить задачу и вернуться? И ответ был найден – заправлять самолеты. Только делалось это специфическим образом, и именно для этого был построен ЛЛ 600.
Данный летательный аппарат по своей сути является гигантской тяжелой летающей лодкой. Гидросамолет построен по принципу «летающего крыла» с треугольной формой. Проект ЛЛ-600 был разработан под руководством Г.М. Бериева в ОКБ ТМЗ (ОКБ Бериева), а эскизный образец появился уже в 1966 году.
Характеристики гидробомбардировщика поражали воображение. Да они и сейчас заставляют о многом задуматься. Взлетная масса самолета составляла 1 000 000 килограмм. В воздух машину поднимали восемь турбореактивных двигателей «ТРД НК». Такая мощь позволяла развивать скорость в 900 километров в час. Фактически никто в мире не мог построить боевую летающую лодку с такими показателями.
Отличительной особенностью этой машины являлось то, что она могла скрытно заправляться прямо в море. То есть не в воздухе, как это делали М-4, Ту-16 и Ту-95, а при помощи субмарин-танкеров или специализированных контейнеров. Для осуществления скрытной встречи самолета с выставленными в море контейнерами по одному из проектов с самолета при подлете к месту заправки на расстояние 200-300 километров сбрасывалась сигнальная бомба с серией зарядов. После срабатывания в определенной последовательности зарядов, гидроакустический приемник контейнера давал команду на всплытие и включение в дежурный режим приводной радиостанции и средств визуального обнаружения. Таким образом, весь океан или море становилось огромным аэродромом. Военные предполагали, что ЛЛ-600 будет использоваться для усиления морской и противолодочной авиации. Гениальность ЛЛ-600 заключается не только в том, что он может подниматься с воды с огромной массой, но и то, что самолет при своем весе сохранял плавучесть, непотопляемость и остойчивость.
В интервью изданию «ПолитЭксперт» военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск (2007-2009), командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев раскрыл информацию о вооружении и боевых возможностях ЛЛ-600.
Эксперт пояснил, что проект гидробомбардировщика не ограничивался применением лишь на море. Были и другие вариации.
«ЛЛ-600 - это не только летающая лодка-бомбардировщик, он еще разрабатывался как торпедоносец. Он мог бороться как с подводными лодками, так и с кораблями противника в надводном положении. Известно, что в арсенале летательного аппарата имелись глубинные бомбы. Также гидросамолет имел и стандартное для своего времени вооружение, включая пушечное», - пояснил собеседник «ПолитЭксперта».
Нельзя исключать и тот вариант, что ЛЛ-600, который являлся во многом последователем Бе-12, также мог использовать ядерные глубинные бомбы.
К сожалению, несмотря на успех проекта, его пришлось закрыть, так как в СССР успешно испытали баллистические ракеты. Новое оружие исключало риски по доставке к зоне конфликта самолета, который ко всему прочему, еще и нужно дозаправлять в море. Более того, изменилась сама по доктрина применения морских военных сил и появились новые технологии. На смену тяжелым гидросамолетам пришли легкие, мощные и сверхзвуковые истребители-бомбардировщики. Ими было не только проще управлять, но легче обслуживать. Конечно, невозможно обойти стороной и тот факт, что появились авианосцы.
Право на возрождение
Однако прекращение массового строительства военных гидросамолетов не означает, что на таких перспективных летательных аппаратах поставили крест. Многие из военных проектов вполне хорошо чувствуют себя в рамках гражданского авиастроения. Однако и боевое назначение подобных агрегатов до сих пор возможно.
Дело в том, что гидросамолеты имеют одно неоспоримое преимущество – они взлетают с воды. А это значит, что подобный тип техники можно успешно использовать в отдаленных регионах, где по некоторым причинам невозможно построить большой сухопутный военный аэродром. Более того, Сергей Хатылев уверен, что при стечении определенных обстоятельств строительство военных гидробомбардировщиков могут возобновить.
«Сегодня старые Бе-12 активно используются не только в России, но и за рубежом. Его даже индийцы покупают. Некоторые списанные, сломанные самолеты этой модели выкупают у нас же в России и ремонтируют, а потом успешно используют для гражданских нужд. Например, посредством тех же Бе-12 доставляют почту, вещи на Сахалине, Курильских островах и некоторых других отдаленных регионах», - поделился своим опытом Сергей Хатлыев.
В завершение эксперт расскзал, что сегодня существует концепция развития подобных самолетов и она реализуется. Правда, особой огласке не придается, но модернизация и разработка новых летательных аппаратов идет полным ходом. Поэтому нельзя исключать, что в скором времени появятся новые гидробомбардировщики.
Автор: Григорий ПавлодубовПервоисточник: https://politexpert.net/43491-morskoi-dyavol-sssr-vozroditsya-li-reaktivnyi-gidrobombardirovshchik-ll-600
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти