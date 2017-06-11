«Морской Дьявол» СССР: возродится ли реактивный гидробомбардировщик ЛЛ-600

Начало двадцатого века ознаменовано промышленным и технологическим бумом, что привело к быстрому индустриальному развитию и появлению новых машин, агрегатов и техники в целом. Также в 20 веке было несколько войн, что в совокупности с развитием предприятий привело мир в эпоху принципиально новой военной техники. Инженеры многих стран мира придумывали диковинное оружие, мощь и характеристики которого могут поразить умы даже современного человека. И нет ничего удивительного в том, что среди гениев конструкторской мысли были наши соотечественники.В данной статье речь пойдет о генерал-майоре инженерно-технической службы, авиаконструкторе Георгии Михайловиче Бериеве и его детище – реактивном гидробомбардировщике ЛЛ-600, который, к сожалению, не успел покупаться в лучах славы. Однако, по меркам своего времени, самолет был очень прогрессивным и за счет своих характеристик и способностей мог снискать славу настоящего «Морского дьявола».Георгий Михайлович Бериев – один из самых неизвестных из знаменитых авиаконструкторов в истории самолетостроения российского государства. Этот инженер, без преувеличения, является родоначальником морской авиации России и прогрессором морского авиастроения. Благодаря ему мир увидел летающую лодку МБР-2 (построена в 1931 году). Это самый массовый предвоенный гидросамолет, который в последствии участвовал во Второй мировой войне в качестве разведывательного летательного аппарата. Его использовали для ближней разведки и иногда дальней.Позднее Бериев сконструировал первую в СССР летающую лодку с турбореактивным двигателем, которая получила название «Р-1». Правда, гидросамолет не был достроен, так как проект закрыли. Но уже тогда конструктор показал весь свой потенциал, создав бомбардировщик водного базирования, который не уступал по скорости американским истребителям McDonnell FH-1 Phantom и Grumman F9F Panther.Несмотря на ряд неудач советский авиаинженер построил и принятые в эксплуатацию машины. Например, Бе – 10 – реактивный гидросамолет, которому принадлежат мировые рекорды скорости для данного типа техники. Примечательно, что они не побиты до сих пор – 912 км/ч. Конечно, невозможно обойти стороной и легендарный Бе-12 «Чайка», который применялся для борьбы с подводными лодками противника и мог использовать прорывные ядерные глубинные подводные бомбы 5Ф48. Самое интересное, что данный самолет был амфибийным, то есть взлетал как с суши, так и с воды. Были и другие летательные аппараты, каждый из которых обладал своими уникальными характеристиками. Однако один самолет заслуживает наибольшего внимания.Бе-12 продемонстрировал, что реактивные гидросамолеты можно успешно использовать в рамках военных операций, однако оставалось решить одну задачу: как сделать так, чтобы бомбардировщик мог пролететь через весь океан выполнить задачу и вернуться? И ответ был найден – заправлять самолеты. Только делалось это специфическим образом, и именно для этого был построен ЛЛ 600.Данный летательный аппарат по своей сути является гигантской тяжелой летающей лодкой. Гидросамолет построен по принципу «летающего крыла» с треугольной формой. Проект ЛЛ-600 был разработан под руководством Г.М. Бериева в ОКБ ТМЗ (ОКБ Бериева), а эскизный образец появился уже в 1966 году.Характеристики гидробомбардировщика поражали воображение. Да они и сейчас заставляют о многом задуматься. Взлетная масса самолета составляла 1 000 000 килограмм. В воздух машину поднимали восемь турбореактивных двигателей «ТРД НК». Такая мощь позволяла развивать скорость в 900 километров в час. Фактически никто в мире не мог построить боевую летающую лодку с такими показателями.Отличительной особенностью этой машины являлось то, что она могла скрытно заправляться прямо в море. То есть не в воздухе, как это делали М-4, Ту-16 и Ту-95, а при помощи субмарин-танкеров или специализированных контейнеров. Для осуществления скрытной встречи самолета с выставленными в море контейнерами по одному из проектов с самолета при подлете к месту заправки на расстояние 200-300 километров сбрасывалась сигнальная бомба с серией зарядов. После срабатывания в определенной последовательности зарядов, гидроакустический приемник контейнера давал команду на всплытие и включение в дежурный режим приводной радиостанции и средств визуального обнаружения. Таким образом, весь океан или море становилось огромным аэродромом. Военные предполагали, что ЛЛ-600 будет использоваться для усиления морской и противолодочной авиации. Гениальность ЛЛ-600 заключается не только в том, что он может подниматься с воды с огромной массой, но и то, что самолет при своем весе сохранял плавучесть, непотопляемость и остойчивость.В интервью изданию «ПолитЭксперт» военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск (2007-2009), командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев раскрыл информацию о вооружении и боевых возможностях ЛЛ-600.Эксперт пояснил, что проект гидробомбардировщика не ограничивался применением лишь на море. Были и другие вариации.«ЛЛ-600 - это не только летающая лодка-бомбардировщик, он еще разрабатывался как торпедоносец. Он мог бороться как с подводными лодками, так и с кораблями противника в надводном положении. Известно, что в арсенале летательного аппарата имелись глубинные бомбы. Также гидросамолет имел и стандартное для своего времени вооружение, включая пушечное», - пояснил собеседник «ПолитЭксперта».Нельзя исключать и тот вариант, что ЛЛ-600, который являлся во многом последователем Бе-12, также мог использовать ядерные глубинные бомбы.К сожалению, несмотря на успех проекта, его пришлось закрыть, так как в СССР успешно испытали баллистические ракеты. Новое оружие исключало риски по доставке к зоне конфликта самолета, который ко всему прочему, еще и нужно дозаправлять в море. Более того, изменилась сама по доктрина применения морских военных сил и появились новые технологии. На смену тяжелым гидросамолетам пришли легкие, мощные и сверхзвуковые истребители-бомбардировщики. Ими было не только проще управлять, но легче обслуживать. Конечно, невозможно обойти стороной и тот факт, что появились авианосцы.Однако прекращение массового строительства военных гидросамолетов не означает, что на таких перспективных летательных аппаратах поставили крест. Многие из военных проектов вполне хорошо чувствуют себя в рамках гражданского авиастроения. Однако и боевое назначение подобных агрегатов до сих пор возможно.Дело в том, что гидросамолеты имеют одно неоспоримое преимущество – они взлетают с воды. А это значит, что подобный тип техники можно успешно использовать в отдаленных регионах, где по некоторым причинам невозможно построить большой сухопутный военный аэродром. Более того, Сергей Хатылев уверен, что при стечении определенных обстоятельств строительство военных гидробомбардировщиков могут возобновить.«Сегодня старые Бе-12 активно используются не только в России, но и за рубежом. Его даже индийцы покупают. Некоторые списанные, сломанные самолеты этой модели выкупают у нас же в России и ремонтируют, а потом успешно используют для гражданских нужд. Например, посредством тех же Бе-12 доставляют почту, вещи на Сахалине, Курильских островах и некоторых других отдаленных регионах», - поделился своим опытом Сергей Хатлыев.В завершение эксперт расскзал, что сегодня существует концепция развития подобных самолетов и она реализуется. Правда, особой огласке не придается, но модернизация и разработка новых летательных аппаратов идет полным ходом. Поэтому нельзя исключать, что в скором времени появятся новые гидробомбардировщики.