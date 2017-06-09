16:07 09 июня

Владимир Путин на саммите ШОС: "Решать важные международные проблемы мешает нездоровая обстановка в США"

Выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, президент России Владимир Путин затронул целый круг важнейших геополитических вопросов и проблем. Одной из главных угроз для современного мира, по словам президента РФ, является международный терроризм. Президент сообщил, что попытки международных террористических организаций распространить зоны своего влияния в страны ШОС не могут не настораживать. Президент России отмечает, что одна из таких угроз исходит со стороны боевиков, удерживающих под контролем территории в Афганистане.

Пресс-служба президента РФ приводит заявление главы государства:
В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев. Это показало расследование теракта и у нас в России, в Петербурге. По имеющимся данным, ИГИЛ (* запрещено в РФ) готовит новые планы и по дестабилизации Центральной Азии, и южных регионов России.

Владимир Путин на саммите ШОС: "Решать важные международные проблемы мешает нездоровая обстановка в США"



Президент России заметил, что международному сотрудничеству в деле эффективной борьбы с международным терроризмом мешает эскалация на Ближнем Востоке, а также «нездоровая внутриполитическая обстановка в США».

На саммите ШОС была приведена и важная статистика о предотвращении терактов в макрорегионе. Статистику представил директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев. По его словам, в 2016 году структурой было предотвращено 16 терактов в числе более 40 преступлений террористической направленности. В общей сложности, к уголовной ответственности привлечено более ста членов международных террористических организаций.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 17

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  1. NIKNN Сегодня, 14:16
    Владимир Путин на саммите ШОС: "Решать важные международные проблемы мешает нездоровая обстановка в США"
    А то до ВВП ни кто об этом и не подозревал... smile
    NIKNN
    1. НасРать Сегодня, 14:18
      Цитата: NIKNN
      Владимир Путин на саммите ШОС: "Решать важные международные проблемы мешает нездоровая обстановка в США"
      А то до ВВП ни кто об этом и не подозревал... smile

      Ни кто сказать это не смог...а ВВП сказал.
      НасРать
      1. NIKNN Сегодня, 14:19
        Ссать не писять тут нужно волю иметь... request
        NIKNN
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:28
          Николай , приветствую ! hi Так ведь ВВП не шакал Табаки - лебезить и заискивать .
          bouncyhunter
          1. NIKNN Сегодня, 14:34
            Привет Павел! hi Ну надеюсь вы меня правильно поняли smile
            Ссать не писять тут нужно волю иметь... request
            hi
            NIKNN
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:35
              Не сомневаюсь , что правильно . wink good
              bouncyhunter
              1. NIKNN Сегодня, 14:37
                Цитата: bouncyhunter
                Не сомневаюсь , что правильно .

                drinks
                NIKNN
    2. Владимир 38 Сегодня, 14:31
      Хреновому танцору всегда что то мешает..
      Владимир 38
  2. Толстоевский Сегодня, 14:20
    сша мешает вне зависимости от того, здоровая там обстановка, или нет
    Толстоевский
  3. Александр романов Сегодня, 14:22
    «нездоровая внутриполитическая обстановка в США».
    А я всё думал,как политкорректно выразиться,что у власти в США ,одни педерасты.
    Александр романов
    1. himRa Сегодня, 14:29
      Путин зондирует китайско - американские отношения?
      Вдруг старичек Си начнет говорить что один раз не п..з,что это сейчас в тренде? belay
      himRa
  4. Горный стрелок Сегодня, 14:24
    Переводя на общечеловеческий, ВВП сказал, что у гегемона серьезное мозговое расстройство...Правая рука не знает, что делает левая, всякие фантомные боли терзают, а политика размахивания кольтом окончательно обанкротилась... laughing
    Горный стрелок
    1. Монос Сегодня, 14:44
      Цитата: Горный стрелок
      а политика размахивания кольтом окончательно обанкротилась...

      Политика размахивания кольтом может привести к политике размахивания костылём.
      Монос
      1. Комментарий был удален.
  5. roskot Сегодня, 14:32
    Считаю, чем больше проблем у америкосов, тем легче жить всем остальным.
    roskot
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 14:37
    мешает нездоровая обстановка в США" Начали говорить открытым текстом.Посмотрел собрание ШОС-Путин вопросы поднял злободневные.И принятие Индии и Пакистана-должно усилить "разрядку" между вечными противниками.Хорошо-если получится.
    ВЕРЕСК
  7. кедр Сегодня, 14:40
    Цитата: Александр романов
    «нездоровая внутриполитическая обстановка в США».
    А я всё думал,как политкорректно выразиться,что у власти в США ,одни педерасты.


    Чётко в десятку.
    И как спрашивается с ними нормальному человеку контактировать для решения важных мировых задач и проблем, если они сами - проблема?
    кедр
    1. Воля Сегодня, 14:54
      Найти способ необщаться.
      Воля
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