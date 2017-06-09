Владимир Путин на саммите ШОС: "Решать важные международные проблемы мешает нездоровая обстановка в США"

В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев. Это показало расследование теракта и у нас в России, в Петербурге. По имеющимся данным, ИГИЛ (* запрещено в РФ) готовит новые планы и по дестабилизации Центральной Азии, и южных регионов России.

Выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, президент России Владимир Путин затронул целый круг важнейших геополитических вопросов и проблем. Одной из главных угроз для современного мира, по словам президента РФ, является международный терроризм. Президент сообщил, что попытки международных террористических организаций распространить зоны своего влияния в страны ШОС не могут не настораживать. Президент России отмечает, что одна из таких угроз исходит со стороны боевиков, удерживающих под контролем территории в Афганистане. Пресс-служба президента РФ приводит заявление главы государства:Президент России заметил, что международному сотрудничеству в деле эффективной борьбы с международным терроризмом мешает эскалация на Ближнем Востоке, а также «нездоровая внутриполитическая обстановка в США».На саммите ШОС была приведена и важная статистика о предотвращении терактов в макрорегионе. Статистику представил директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев. По его словам, в 2016 году структурой было предотвращено 16 терактов в числе более 40 преступлений террористической направленности. В общей сложности, к уголовной ответственности привлечено более ста членов международных террористических организаций.