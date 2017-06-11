Анна Ярославна. королева из легенды

Князя Ярослава прозвали Мудрым во многом потому, что он был выдающимся дипломатом. Он умел наводить мосты между Русью и другими государствами. Для этого не существовало более надёжного средства, чем династические браки. Анна была его младшей дочерью. Она родилась, когда Ярослав уже стал великим князем, могущественным властителем.Дочери Ярослава получили хорошее воспитание. Князь покровительствовал наукам и искусствам, развивал школы. Учились и его дочери. Анна умела читать и писать, знала греческий и латынь. Французский историк пишет, что до короля Генриха I Французского «дошла слава о прелестях принцессы, а именно Анны, дочери Георгия, короля Руссии, и он был очарован рассказом о её совершенствах». Золотоволосая Анна славилась красотой и умела врачевать.Ярослав хотел выдать её замуж за германского короля. Однако французы проявили инициативу. В далёкий Киев прибыло посольство из Парижа во главе с епископом Роже. Они привезли в подарок русскому князю боевые мечи, заморские сукна, драгоценные серебряные чаши. В первый раз Ярослав отказал французам. Он рассчитывал на помощь Германии в войне с Византией и хотел закрепить военный союз брачным. Но германский император Генрих III не планировал связывать свою судьбу с русской княжной. Тут-то и подоспело в Киев второе посольство из Франции. И Ярослав дал согласие.Русский князь не собирался уступать французам вместе с дочерью «полцарства». Хотя приданое для Анны собрал богатое. Золото, драгоценные камни, парча…Прибытие Анны Ярославны на землю Франции обставили торжественно. Тучный, уже немолодой король Генрих I выехал встретить невесту в город Реймс, священный для французов. Анна быстро освоила французский. Она превосходила мужа в образованности. На брачном контракте Анна написала своё имя, а король вместо подписи поставил крестик. В Реймсе, по традиции, Анну короновали. Она отказалась присягать на латинской Библии, принесла клятву на Евангелии, которое привезла с собой.Париж показался ей хмурым и тесным городом. Не хватало киевского раздолья. Среди придворных господствовали суровые нравы, мало кто владел грамотой. Не принято было мыться. Сохранились легенды, что Анна приучила французский двор к чтению, познакомила парижан с баней и заставила во время приёма пищи пользоваться столовыми приборами. Мудрость она унаследовала от отца. Даже римский папа искал её расположения. «Слух о ваших добродетелях, восхитительная дева, дошёл до наших ушей, и с великою радостью слышим мы, что вы выполняете в этом очень христианском государстве свои королевские обязанности с похвальным рвением и замечательным умом», — писал Анне глава ватиканского престола.Она родила Генриху нескольких детей, а главное — наследника, старшего сына Филиппа. До Анны это византийское имя не было распространено в Европе.Овдовела Анна Ярославна примерно в 28 лет.После смерти Генриха Анна разделила с регентом Бодуэном Фландрским опеку над Филиппом I. В то время она принимает особенно активное участие в государственных делах. Бодуэн вскоре умер, и Анна несколько лет правила единолично. Немало полезных новшеств внесла Анна во французскую жизнь. Но главное — сохранила престол для сына. А ведь претендентов на власть в любом государстве хватает…Потом Анна вопреки воле сына-короля вышла замуж за графа Рауля де Крепи. Граф был родственником покойного короля, являлся одним из самых влиятельных вельмож во Франции. Отныне Церковь считала его двоеженцем: предыдущую супругу он обвинил в неверности, полюбил Анну, однако не расторгнул брак по всем правилам.Графа Рауля отлучили от Церкви, Анну удалили из Парижа. Её сын Филипп оказался способным политиком, французы долго вспоминали его добрым словом. Он расширил границы королевства, обогатил казну. Придёт время — и его отлучат от церкви за повторный брак…После смерти второго мужа Анна вернулась к государственным делам. Сын прислушивался к ней. А в преклонном возрасте Анна посвятила себя служению Богу.Анна основала монастырь Сен-Венсан в Санлисе, как считается, чтобы искупить грех незаконного замужества. Король Филипп I предоставил этому монастырю привилегии. Много лет спустя в портике монастырской церкви была установлена статуя королевы, держащей в руках макет основанного ею храма. Это дочь киевского князя, Анна Ярославна, королева Франции.