16:11 09 июня

В ВСУ вводится новая система воинских званий - по американскому образцу

Начальник управления коммуникаций и прессы министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк сообщает о разработке главным военным ведомством Украины законопроекта, предполагающего смену системы воинских званий на Украине. Реформа предполагает отмену существующих воинских званий в ВСУ и введение званий по американской (натовской) «линейке».

УНИАН приводит заявление Оксаны Гаврилюк:
В частности, планируется к рассмотрению в парламенте проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих". Он призван повысить роль сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины в обучении, воспитании, подготовке личного состава и выполнении задач по назначению в соответствии со стандартами НАТО. Документ предусматривает установление новых воинских званий сержантского и старшинского состава.


Представлен краткий перечень тех воинских званий, который будут введены в ВСУ в случае одобрения законопроекта: "штаб-сержант", "мастер-сержант", "старший мастер-сержант", "главный мастер-сержант", а также корабельные воинские звания: "штаб-старшина", "мастер-старшина", "старший мастер-старшина" и "главный мастер-старшина".


Для справки: мастер-сержант – звание, характерное для армии США. Обозначение – MSG. В США занимает 8-ю ступень воинской иерархии, между званиями сержанта 1-го класса и сержант-майора.

Штаб-сержант – тоже американский вариант (SSG/SSgt) пятого (или шестого – в зависимости от вида и рода войск) по иерархической лестнице воинского звания.

В ВСУ вводится новая система воинских званий - по американскому образцу

На этом фоне в украинских СМИ заявлено, что военнослужащие в большинстве своём высказывают недовольство активными стараниями властей перевести армию на подобие американской иерархии. При этом у военнослужащих в первую очередь вызывает вопросы то, какие средства в итоге будут потрачены на эту реформу, которая вряд ли укрепит саму армию Украины. Ветераны ВСУ собираются подписать петицию с целью противодействия очередной реформе, средства на которую, с большой долей вероятности, будут просто разворованы.


Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 46

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  1. Метроном Сегодня, 14:42
    Не помогут никакие петиции. Курс уже задан. Причём не сегодня и не вчера, а лет пять назад. Тех, кто не пойдёт по курсу сам добровольно будут тащить насильно. Слишком много денег потрачено на весь этот украинский балаган, чтоб такие мелкие нюансы стали помехой.
    Метроном
    1. Банный Сегодня, 14:49
      Пане хорунжий;ой херр штурмфюрер,гражданин начальник ,ой господин второй лейтенант))) кони стоят пьяны хлопцы запряжены
      Банный
      1. Метроном Сегодня, 14:49
        И не из таких людей делали.
        Метроном
        1. NIKNN Сегодня, 15:01
          Ну в публичном доме кровати по феншую бессмысленно раставлять, надо проституток менять... winked
          NIKNN
          1. APASUS Сегодня, 15:48
            Цитата: NIKNN
            Ну в публичном доме кровати по феншую бессмысленно раставлять, надо проституток менять... winked

            Человек вам четко написал
            Цитата: Метроном
            Слишком много денег потрачено на весь этот украинский балаган, чтоб такие мелкие нюансы стали помехой И не из таких людей делали.

            Цена не имеет значения,кто не впишется в американские игры,просто пустят на фарш!
            APASUS
        2. самоход Сегодня, 15:02
          а со сменой "этикетки" содержимое изменится?
          самоход
        3. Дамир Сегодня, 15:05
          и не такую карму разгибали.... и закроем чакры обратно.... и курс завернем в сторону....
          Дамир
        4. Армата Сегодня, 15:08
          Цитата: Метроном
          И не из таких людей делали.

          Людей? ков вы (ы) делаете, везде куда придёте. Ваша армия делает, безжалостных животных (вспомнить как они воюют в Ираке). До наших солдат ам , как шакалам до волков.Боялись, боитесь, и надеюсь боятся будете. Ваши ЧВК уже поняли как воевать с Русскими со времён Чечни и Афгана.
          Армата
      2. Дамир Сегодня, 15:00
        осмелюсь заметить не "херр штурмфюрер", а "пан хохлопенфюрер"... национальная идентичность так национальная идентичность.....
        Дамир
    2. Владимир16 Сегодня, 14:50
      мастер-сержант", "старший мастер-сержант",

      А прораб будет? Как без прораба-то? Иначе не армия будет, а сборище гастарбайтеров. Непременно штабс-прораб-гауляйтер нужен. wassat
      Ну и негры нужны в каждом взводе. афроукраинцы. И пара взводных педерастов. Иначе в нуту не примуть laughing
      Владимир16
      1. Дамир Сегодня, 15:02
        осмелюсь заметить - пан прорабенфюрер...
        Дамир
      2. ЛукичЪ Сегодня, 15:14
        Цитата: Владимир16
        Ну и негры нужны в каждом взводе. афроукраинцы. И пара взводных педерастов.

        а наркоманы свои уже в штате
        ЛукичЪ
    3. 210окв Сегодня, 14:50
      Насмешили..Особенно во "флоте"..И так сейчас по два адмирала на посудину,по десять мастер старшин..А служить то кому?
      Цитата: Метроном
      Не помогут никакие петиции. Курс уже задан. Причём не сегодня и не вчера, а лет пять назад. Тех, кто не пойдёт по курсу сам добровольно будут тащить насильно. Слишком много денег потрачено на весь этот украинский балаган, чтоб такие мелкие нюансы стали помехой.
      210окв
      1. Метроном Сегодня, 14:51
        США, разумеется. Под полное управление.
        Метроном
        1. himRa Сегодня, 15:05
          Цитата: Метроном
          США, разумеется. Под полное управление

          Узбагойся,об этом знали еще в 14 ом когда Крым вернули,что явилось полной неожиданностью для США.
          Историю надо почитывать,время от времени хохлов отпускают на "вольные"хлеба.
          himRa
          1. Метроном Сегодня, 15:25
            Ну что ж, если вы думаете, что понимаете суть игры, то пусть будет так. Только не все планируют события на год или два, как вы, а на десятилетия и даже больше. И то, что было в Крыму лишь показывает, что РФ способна только ситуационно реагировать на свершившееся событие, а не предугадывать и формировать будущее по своему усмотрению. Выиграли значит выиграли, не буду спорить.
            Метроном
            1. himRa Сегодня, 15:54
              Цитата: Метроном
              Только не все планируют события на год или два, как вы, а на десятилетия и даже больше.

              Вы можете ответить почему до сих пор не могут предсказать погоду вперед на неделю с вероятностью 100%?,максимум на сутки с вероятностью 90 с чем то процентов а потом вероятность падает в геометрической прогрессии...
              Давайте разберем сколько лет России и сколько США?и где сейчас та Великобритания?
              Может вы говорили про предсказателей ?
              Все верно,в 14ом я просто растерялся и успокаивал себя что это далеко от меня,не имеет ко мне отношение...и т.д и тп.
              И когда я узнал что Путин принял такое решение то сразу его зауважал,потому что у меня бы решения не было!
              Мы прекрасно знаем (уже) кто автор управляемого хаоса вы это называете предугадывать и формировать события?как говорится хорош экспромт если это подготовленный экспромт! wassat
              Ваши аргументы не убедительны и притянуты за уши.
              himRa
      2. bouncyhunter Сегодня, 14:52
        Дима , привет ! hi Не могу удержаться :

        Последние - Поросёнкины .
        bouncyhunter
        1. 210окв Сегодня, 14:54
          Паш hi А вот эти "погоны" и "звания" им будут ближе...
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:12
            Цитата: 210окв
            А вот эти "погоны" и "звания" им будут ближе...

            Ну так "Галичину" чуть ли не канонизировали , ушлёпки .
            Цитата: Lycan
            Я так понимаю, что верхней одеждой для таких погон послужит вышиванка...

            Ну да , к полевому камуфляжу такие погоны - как корове седло . Хотя , разве скакуасов это остановит ? wink
            bouncyhunter
        2. Lycan Сегодня, 15:04
          Выглядит кавайно! Да и звучат звания вполне себе грозно.
          Я так понимаю, что верхней одеждой для таких погон послужит вышиванка... wassat
          Lycan
        3. zivXP Сегодня, 15:46
          У Поросёнкина с чакушками, сам видел. :)
          zivXP
  2. Толстоевский Сегодня, 14:43
    а чем плоха действующая: свинопас, старший свинопас, свинфебель, свинпитан, свинмайор, свинерал, свинералиссимус?
    Толстоевский
    1. tiredwithall Сегодня, 14:47
      Система у вас какая-то однобокая. А где коз*ы?
      tiredwithall
    2. ЛукичЪ Сегодня, 15:19
      Цитата: Толстоевский
      свинералиссимус?

      точнее, паросвиноралиссимус.
      в парадной форме

      и повседневной
      ЛукичЪ
  3. Хагалаз Сегодня, 14:45
    "А вы друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь"©
    Хагалаз
  4. ded100 Сегодня, 15:00
    Корабельные воинские звания не пригодятся из за отсутствия кораблей! wassat
    ded100
    1. zivXP Сегодня, 15:48
      Так у них космические корабли в ангарах попрятаны, еще с советский власти.
      zivXP
  5. Комментарий был удален.
  6. Machete Сегодня, 15:02
    Забыли самое важное звание в армии - капрал.
    Machete
  7. vch Сегодня, 15:04
    Что то мне это напоминает! В Чечне в армии Дудаева каждый второй себя бригадным генералом называл! Ни что не ново под луной! Хотелось бы, что бы все эти "реформаторы" припомнили, как эти все "бригадные генералы" закончили и куда подевались....
    vch
  8. Black_PR Сегодня, 15:19
    А как же древне-Укррррские звания? Ну, те, которые до Н. Э. у них были...? )))))) lol
    Black_PR
    1. uskrabut Сегодня, 15:44
      я попробовал в интернете отыскать древнеукровские денежные знаки, таки не обнаружил. Значит в дрревнеукрии был коммунистический общественный строй. надо им как-то об этом сообщить
      uskrabut
  9. Росомаха Сегодня, 15:20
    Я так понял что генералы будут сержантами а остальные рядовые. А как же - хохол без лычки не хохол? Без лычек им нельзя - самоликвидируются.... wink
    Росомаха
  10. Altona Сегодня, 15:24
    Цитата: Метроном
    Не помогут никакие петиции. Курс уже задан. Причём не сегодня и не вчера, а лет пять назад.

    -----------------------------
    Смысл ведь в том, что с введением новой системы званий будут две неприятные вещи:1) Переаттестация и 2) Смена системы денежного довольствия согласно выслуги лет и званий. В общем будет такой неприятный факт, что многие будут в пролете по деньгам в дне сегодняшнем и в будущей пенсии. Поэтому такая петиция не на пустом месте возникла, а рисует финансовые опасения личного состава ВСУ.
    Altona
    1. Метроном Сегодня, 15:29
      Не вижу связи. Это ваши домыслы.
      Метроном
      1. zivXP Сегодня, 15:50
        Как там суслик в поле?
        zivXP
      2. Тень тьмы Сегодня, 16:00
        "Вы всё врёте!" А более оригинальный аргумент есть? Или вы с Псаки за одной партой сидели? tongue
        Тень тьмы
  11. ВЕРЕСК Сегодня, 15:24
    У меня ассоциация с "мастер-сержант"-это тело,гоняющее не мастеров и умеющее разбирать(не собирать)любую технику.Включая "Запорожец".Не "горбатый".Это сложновато для них.
    ВЕРЕСК
  12. roskot Сегодня, 15:32
    Хохол за лычку мать родную продаст. Так что больше званий разных и всяких - унтерфюрер, фюрер, оберфюрер и тп
    roskot
  13. Fitter65 Сегодня, 15:39
    Ну так то да,поменяли сначала названия,потом звания и тут же окраина стала на одном уровне с западом.А вот интересно узнать реакцию скаклаутов на то что солнце восходит сначало над РОССИЕЙ и только после нас оно приходит к ним? Так ведь получается что им даже солнце секонд-хенд,после того как Россия им попользовалась!!!!
    Fitter65
  14. uskrabut Сегодня, 15:40
    "Для справки: мастер-сержант – звание, характерное для армии США. Обозначение – MSG. В США занимает 8-ю ступень воинской иерархии, между званиями сержанта 1-го класса и сержант-майора."

    Пацаки ему должны "КУ" делать два раза и ицелоп не имеет права бить его по ночам wassat Какого цвета штаны ему полагаются?
    uskrabut
  15. FirstNormann Сегодня, 15:41
    все системы званий большинства современных государств не оптимальны_и основаны на системах званий далеких от гармоничности и рациональности феодальных армий_достаточно семи рангов_1)рядовой ратник легионер 2)глава первого самостоятельного подразделения сотни центурии_центурион 3)его помощники сержанты_деканы 4)глава самостоятельного тактического подразделения когорты_полка_полковник _претор 5)глава самостоятельного стратегического подразделения легиона_легат_генерал 6)глава всех действующих на направлении войск армии_консул_воевода 7)главнокомандующий всеми вооруженными силами_маршал_император плюс к этому семь гражданских рангов без всяких там лейтенатов полковников и тд прокуратуры военноэкономической службы медицинской и тд и тп
    FirstNormann
  16. pvv113 Сегодня, 15:44
    смену системы воинских званий на Украине

    Какая разница, в котором звании ты поймаешь пулю или тебя повесят, как карателя?
    pvv113
  17. Altona Сегодня, 15:55
    Цитата: Метроном
    Не вижу связи. Это ваши домыслы.

    ----------------------
    Пфф, увидите. Реформы для этого и затеваются, чтобы пооптимизировать. Вы еще видать мало живете на свете этом, где все вертится вокруг денег.
    Altona
  18. Altona Сегодня, 16:00
    Цитата: Метроном
    Ну что ж, если вы думаете, что понимаете суть игры, то пусть будет так. Только не все планируют события на год или два, как вы, а на десятилетия и даже больше. И то, что было в Крыму лишь показывает, что РФ способна только ситуационно реагировать на свершившееся событие, а не предугадывать и формировать будущее по своему усмотрению. Выиграли значит выиграли, не буду спорить.

    ---------------------------
    А вы можете предугадывать и формировать будущее? Ничего себе. Как вас зовут, не подскажете? Иисус Христос, Магомет, Яхве, Аллах, Перун, Зевс, Юпитер, Один? Или США могут формировать будущее? Ну так они его уже наформировали, что до ядерного кирдыка полшага осталось, а потом видимо США "пересохранятся" на новом уровне?
    Altona
  19. 3vs Сегодня, 16:09
    Следующий шаг - просьба к штатишкам принять их 51 штатом - бандерштадтом...
    3vs
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