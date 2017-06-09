В ВСУ вводится новая система воинских званий - по американскому образцу

В частности, планируется к рассмотрению в парламенте проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих". Он призван повысить роль сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины в обучении, воспитании, подготовке личного состава и выполнении задач по назначению в соответствии со стандартами НАТО. Документ предусматривает установление новых воинских званий сержантского и старшинского состава.

Начальник управления коммуникаций и прессы министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк сообщает о разработке главным военным ведомством Украины законопроекта, предполагающего смену системы воинских званий на Украине. Реформа предполагает отмену существующих воинских званий в ВСУ и введение званий по американской (натовской) «линейке». УНИАН приводит заявление Оксаны Гаврилюк:Представлен краткий перечень тех воинских званий, который будут введены в ВСУ в случае одобрения законопроекта:Для справки:– звание, характерное для армии США. Обозначение – MSG. В США занимает 8-ю ступень воинской иерархии, между званиями сержанта 1-го класса и сержант-майора.– тоже американский вариант (SSG/SSgt) пятого (или шестого – в зависимости от вида и рода войск) по иерархической лестнице воинского звания.На этом фоне в украинских СМИ заявлено, что военнослужащие в большинстве своём высказывают недовольство активными стараниями властей перевести армию на подобие американской иерархии. При этом у военнослужащих в первую очередь вызывает вопросы то, какие средства в итоге будут потрачены на эту реформу, которая вряд ли укрепит саму армию Украины. Ветераны ВСУ собираются подписать петицию с целью противодействия очередной реформе, средства на которую, с большой долей вероятности, будут просто разворованы.