РФ и США втягиваются в ракетную гонку

Опытная эксплуатация трех новых радиолокационных станций высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ) «Воронеж» Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Красноярском и Алтайском краях и в Оренбургской области завершится до конца года, после чего их поставят на боевое дежурство. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. Надо полагать, до конца года, как это планировалось, закончат строительство и новых РЛС ВЗГ в Республике Коми и в Мурманской области. На Кольском полуострове новая РЛС заменит устаревшую типа «Днепр» с щелевой антенной на частотно-фазовом сканировании, которая недавно прошла модернизацию. Доработаны также действующие РЛС в Барановичах (Республика Беларусь) и в Печоре (Республика Коми).В декабре 2016 года на заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу заявил, что впервые в истории новой России по периметру границ создано сплошное радиолокационное поле СПРН на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траектории полета баллистических ракет.Помимо станций типа «Воронеж» в настоящее время на боевом дежурстве находятся цифровые РЛС семейства «Дон» и более ранние РЛС семейства «Днестр». Стрельбовая РЛС «Дон-2Н» в районе подмосковного Софрино была поставлена на боевое дежурство более 20 лет назад в составе системы противоракетной обороны Центрального промышленного района А-135. До сих пор она является непревзойденным шедевром мирового уровня. Ее построили специально для предупреждения о старте американских баллистических ракет среднего радиуса действия «Першинг-2», находившихся в Западной Германии до 1991 года. Подлетное время «Першингов» к Минску составляло тогда 2 минуты, к Москве – 5 минут, к Волге – 7 минут.Сегодня проблема вновь актуализирована в связи с развертыванием в Польше и Румынии американского комплекса противоракетной обороны «Иджис», имеющего, как утверждают российские эксперты, наступательный потенциал. Ожидается, что к 2018 году НАТО завершит создание в Европе региональной системы ПРО. С 2020 года планируется начать ее объединение с системой ПРО, развернутой на Североамериканском континенте.Россия не будет безвольно смотреть на разрастание американской ПРО, включая появление ее элементов в Южной Корее, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. «На Аляске, теперь в Южной Корее элементы ПРО возникают. Мы просто должны на это так же, как и в западной части России, безвольно смотреть что ли? Нет, конечно. Мы думаем, как нам ответить на эти вызовы», – сказал Владимир Путин.Министр обороны РФ Сергей Шойгу на правительственном часе в Совете Федерации заверил, что военное ведомство следит за американской угрозой из космоса. «Мы не спим», – сказал он, отвечая на вопрос, как российские ВКС могут противодействовать американской угрозе из космоса. Остальное он обещал рассказать сенаторам в закрытом режиме.Космические войска ВКС в летнем периоде обучения сосредоточат усилия на выполнении задач по поддержанию постоянной готовности к применению средств СПРН. В частности, под руководством главнокомандующего ВКС пройдут командно-штабные учения по управлению орбитальной группировкой в ходе предупреждения о ракетном нападении и информационного обеспечения российских Вооруженных сил.В конце мая орбитальная группировка пополнилась еще одним космическим аппаратом (КА) системы предупреждения о ракетном нападении ЕКС-2 (Единая космическая система № 2). 25 мая с космодрома Плесецк боевыми расчетами Воздушно-космических сил был осуществлен старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и КА нового поколения 14Ф142 «Тундра». После успешного выведения на целевую орбиту ему присвоен порядковый номер «Космос-2518». Это второй спутник, первый ЕКС-1, получивший порядковый номер «Космос-2510», был выведен на орбиту 17 ноября 2015 года. Всего же планируется развернуть 10 спутников.ЕКС должна стать основой космического эшелона СПРН. Как отмечали ранее в Минобороны РФ, она позволит существенно сократить время обнаружения пусков баллистических ракет вероятного противника. В настоящее время операция по перехвату и подавлению в автоматическом режиме стартующей баллистической ракеты длится от 10 до 15 секунд. Первоначально планировалось, что ЕКС будет полностью развернута к 2018 году, хотя уже два года назад в Роскосмосе, наверное, реально оценивали свои возможности выполнить все намеченное ранее.На совещании с руководством Минобороны и представителями предприятий ОПК 19 мая в Сочи президент России Владимир Путин предложил собравшимся «сосредоточиться на вопросах создания перспективного технического задела на основе прорывных технологий». Президент подчеркнул, что в обеспечении обороноспособности государства «должен быть в полной мере задействован интеллектуальный потенциал всего научного сообщества».Научное сообщество к этому, похоже, готово, в том числе и те, кто создает космический эшелон СПРН. Ученые и конструкторы в своей работе вплотную подошли к рубежу, когда с точки зрения физики, математики и материаловедения станет возможным создать космическую РЛС с такими же характеристиками, как у наземных систем. Однако для ее вывода на орбиту потребуется сверхтяжелая ракета-носитель «грузоподъемностью» в десятки тонн. Соответствующий носитель у страны уже был – вспомним знаменитую ракету «Энергия», которая могла поднять в космос до 100 т. Но этот груз неподъемен для российской экономики. Ждать придется еще долго, быть может, даже не одно десятилетие – пока будет построена вторая очередь космодрома Восточный и создана сверхтяжелая ракета. Утешает лишь то, что и самое богатое государство в мире, США, вкладывающее в развитие космических программ средств на порядок больше России, пока тоже не может переместить в космос свои наземные системы предупреждения о ракетном нападении.