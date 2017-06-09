Зрада. Брюссель обязал власти Украины выдавать биометрические паспорта крымчанам и жителям Донбасса

Некоторые представители вашей власти заявляли, что люди из Крыма и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (так в Киеве называют ЛДНР), не смогут сразу же совершать поездки в Европу. Это совершенно не соответствует нашей концепции (единства Украины).

Мы довели до украинской власти, что любой гражданин Украины при желании должен получить биометрический паспорт. Любой - из любого региона.

Европейские чиновники решили поставить на место украинских представителей власти. Речь идёт о проблеме, которая неожиданно проявилась для Киева, когда Евросоюз принял решение об отмене визового режима с Украиной. Киев не мог допустить того, чтобы безвиз получили и те граждане Украины, которые сегодня проживают на территории Крымского полуострова, а также в ДНР и ЛНР. А Евросоюз и на них распространяет действие безвиза, так как по-прежнему считает Крым и ЛДНР – украинской территорией.Президент Украины собирался принять решение о том, что жители Крыма и ЛДНР не имели бы права на получение биометрического украинского паспорта. А именно биометрический паспорт необходим, для безвизовых поездок в страны ЕС. В Брюсселе заявили, что таким решение власти Украины фактически нарушают свои собственные законы.Ситуацию комментирует глава представительства ЕС на Украине Хуг Мингарелли:Мингарелли:Получается, что Евросоюз больше заботится о "территориальной целостности" Украины, нежели сама Украина, власти которой делают всё, чтобы отторгнуть Донбасс.В стане украинских радикалов это решение Евросоюза вызвало настоящее негодование. Ведь теперь безвиз с ЕС получают даже "сепары", как называют жителей Донбасса сторонники майданных перемен на Украине... Зрада?..