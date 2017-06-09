16:10 09 июня

Зрада. Брюссель обязал власти Украины выдавать биометрические паспорта крымчанам и жителям Донбасса

Европейские чиновники решили поставить на место украинских представителей власти. Речь идёт о проблеме, которая неожиданно проявилась для Киева, когда Евросоюз принял решение об отмене визового режима с Украиной. Киев не мог допустить того, чтобы безвиз получили и те граждане Украины, которые сегодня проживают на территории Крымского полуострова, а также в ДНР и ЛНР. А Евросоюз и на них распространяет действие безвиза, так как по-прежнему считает Крым и ЛДНР – украинской территорией.

Президент Украины собирался принять решение о том, что жители Крыма и ЛДНР не имели бы права на получение биометрического украинского паспорта. А именно биометрический паспорт необходим, для безвизовых поездок в страны ЕС. В Брюсселе заявили, что таким решение власти Украины фактически нарушают свои собственные законы.

Ситуацию комментирует глава представительства ЕС на Украине Хуг Мингарелли:
Некоторые представители вашей власти заявляли, что люди из Крыма и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (так в Киеве называют ЛДНР), не смогут сразу же совершать поездки в Европу. Это совершенно не соответствует нашей концепции (единства Украины).



Зрада. Брюссель обязал власти Украины выдавать биометрические паспорта крымчанам и жителям Донбасса


Мингарелли:
Мы довели до украинской власти, что любой гражданин Украины при желании должен получить биометрический паспорт. Любой - из любого региона.


Получается, что Евросоюз больше заботится о "территориальной целостности" Украины, нежели сама Украина, власти которой делают всё, чтобы отторгнуть Донбасс.

В стане украинских радикалов это решение Евросоюза вызвало настоящее негодование. Ведь теперь безвиз с ЕС получают даже "сепары", как называют жителей Донбасса сторонники майданных перемен на Украине... Зрада?..

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. soroKING Сегодня, 15:36
    да уж...большая такая ложка кое-чего... wassat
    soroKING
  2. 210окв Сегодня, 15:38
    Да ладно,ради такого они будут готовы отречься от людей,проживающих в ЛДНР...
    210окв
    1. kepmor Сегодня, 15:45
      поздно...ещё в 14 году отреклись...
      kepmor
  3. Deniska Сегодня, 15:39
    Организуем "Сепаратисткое" движение в ЕС??? wassat
    Deniska
  4. kepmor Сегодня, 15:42
    и чё вообще парятся в брюссле?...новых проституток, ассенизаторов и дворников окраина поставит в европу больше,чем нужно...и самостоятельно...
    крымчанам и донбассцам и у себя дел хватает...да и специальности эти им не понутру будут...
    kepmor
  5. avg-mgn Сегодня, 15:42
    Таким образом Брюссель дает очередной раз понять, что " КРЫМ не НАШ"! Что касается ЛДНР, то те жители, которым эта безвиза нужна как воздух - вперед за биометрией в Киев и не возвращайтесь.
    avg-mgn
    1. 210окв Сегодня, 15:47
      Насчет Крыма они опоздали..Там уже паспорта России..
      Цитата: avg-mgn
      Таким образом Брюссель дает очередной раз понять, что " КРЫМ не НАШ"! Что касается ЛДНР, то те жители, которым эта безвиза нужна как воздух - вперед за биометрией в Киев и не возвращайтесь.
      210окв
      1. avg-mgn Сегодня, 15:54
        Их не волнует, что там наши люди и наши паспорта, главное пропеть Крым - Украина, что они косвенно своим демаршем и заявили.
        avg-mgn
  6. roskot Сегодня, 15:45
    Опять зрада. Так старались безвиз получить, а тут такая подножка.
    roskot
  7. Altona Сегодня, 15:53
    По идее Порошенко и пенсии платить должен и все остальное. Он интересно рассуждает, когда ему надо оправдать свои военные авантюры, то ЛДНР и Крым-"это временно оккупированные территории", а когда надо плюшки просить, то "едына Украина".
    Altona
  8. vch Сегодня, 15:53
    Да чихать в укропии хотели на "европейское мнение"! Естественно за паспортами никто никуда не поедет и тут возникает маленькая коллизия..... На том основании, что крайна не обеспечивает получение паспортов ЛНР, ДНР и Крыма........приостановить действие безвизового режима! Вот тут то слезы крокодильи и польются...... wassat
    vch
    1. avg-mgn Сегодня, 15:57
      Отчитается Киев на бумаге, мол, кто хотел - получил, а остальные им не родня.
      avg-mgn
      1. vch Сегодня, 16:02
        Да нет, Киев то отчитается - соврут как всегда. Я думаю, что эта "озабоченность" гейропы не спроста! Повод, что бы не пускать поросят в Европу. А то вдруг на всех кружевных трусиков не хватит? laughing
        vch
  9. Дамир Сегодня, 16:00
    Мы довели до украинской власти, что любой гражданин Украины при желании должен получить биометрический паспорт. Любой - из любого региона

    laughing laughing good laughing tongue wassat wassat drinks drinks laughing laughing
    нет цензурных комментариев!!!!!!!!! только вспоминаю как наши пенсии в чечне выплачивали которые тут же на "джихад" у них изымались добровольно-принудительно...
    Дамир
  10. sabakina Сегодня, 16:03
    На фото. Даже перед детьми Педро не может появиться без стопаря!
    А вообще, я с нетерпением жду 11 числа, протер монитор, запомнил все вебкамеры, только подскажите, какой погранпереход у хохлов самый популярный?
    sabakina
    1. vch Сегодня, 16:06
      Да у них все популярные! Готовы на пузе ползти - лишь бы пустили......
      vch
Картина дня