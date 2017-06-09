В Красноярске разработали новый навигационный комплекс для флота

Уникальность этого аппарата в возможности интегрировать все системы управления судном в один комплекс – проектов с подобными свойствами нет в мире. Если вы зайдёте в рубку танкера, то увидите большое количество различного оборудования – установки занимают метров 20. Мы интегрировали все это в один компактный комплекс, состоящий из трех-пяти экранов,

Новый навигационный комплекс для морских и речных судов, позволяющий обеспечить экипаж необходимой информацией о навигационной обстановке в районе плавания, состоянии судна и его систем, изобрели в Красноярске, передает ТАСС сообщение пресс-службы Красноярского регионального инновационно-технического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).«Навигационный комплекс позволит управлять судном в режиме автопилота, а также может быть использован в качестве центра управления беспилотными надводными аппаратами. Разработка не имеет аналогов в мире и позволит обеспечить экипаж корабля необходимой информацией о навигационной обстановке в районе плавания, состоянии судна и его систем», – рассказали в пресс-службе.Как пояснил агентству один из разработчиков комплекса Павел Догадов, он «может устанавливаться как на речные, так и морские суда, в том числе плавающие в арктических широтах».сказал Догадов.По его словам, «современная индустрия судовой радиоэлектроники предлагает ряд разрозненных решений с потенциалом к интеграции, однако в основном это системы зарубежного производства, а то, что производится в настоящее время в России, зачастую представляет собой интеграционную сборку импортных компонентов».Разработчик добавил, что на внедрение навигационного комплекса в производство может потребоваться от полугода. Объем инвестиций оценивается в более чем 30 млн. рублей. Он отметил, что изделие «может претендовать на нишу в 20% на отечественном рынке навигационных систем». Его заказчиками могут быть рыболовецкий флот, судовые компании и ведомственные структуры, имеющие суда, в том числе министерство обороны.Компания-разработчик комплекса входит в число резидентов КРИТБИ, занимающихся поддержкой и продвижением отечественных научных и инновационных разработок.