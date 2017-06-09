"Вертолеты России" досрочно поставили МО РФ партию Ми-8АМТШ

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Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" в рамках исполнения долгосрочного государственного контракта передал представителям министерства обороны РФ очередную партию военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ. Техника успешно прошла предусмотренные условиями государственного контракта и технической документацией виды испытаний и была принята военным представительством и группой приемки Минобороны