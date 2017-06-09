16:06 09 июня

Болгарский военный вертолет разбился на учениях в Черном море

Болгарский военный вертолет упал в Черное море у берегов Болгарии во время учений, пострадали три члена экипажа.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Болгарии, передает ТАСС



При выполнении задачи "артиллерийская стрельба по надводной цели" во время тактического учения "Черное море - 2017" вертолет AS565 Panther упал в воду в 7 милях от устья реки Камчия, в районе Варны. Инцидент произошел около 12:30 (время совпадает с московским)
- говорится в сообщении.


Минобороны отмечает, что три члена экипажа получили травмы, причем состояние командира экипажа оценивается как тяжелое.
Пострадавшие находятся в Военной больнице Варны. Проводится расследование.

Первую помощь пострадавшим оказали моряки фрегата "Дырзки".

Учения «Чёрное море -2017» проходят в Болгарии с 5 по 9 июня. В них участвуют 23 военных и вспомогательных корабля ВМС, два вертолета «Panter», один вертолет Ми-24 и два самолета СУ-25К ВВС Болгарии.

Использованы фотографии: http://www.airshows.co.uk/
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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 15:57
    В них участвуют ... два вертолета «Panter»... ВВС Болгарии.
    Уже ОДИН.... И как то сожалеть об этом не приходится.
    svp67
  2. FlyEngine Сегодня, 15:57
    Кто не падает - тот и не летает :)
    FlyEngine
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