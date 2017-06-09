Болгарский военный вертолет разбился на учениях в Черном море

При выполнении задачи "артиллерийская стрельба по надводной цели" во время тактического учения "Черное море - 2017" вертолет AS565 Panther упал в воду в 7 милях от устья реки Камчия, в районе Варны. Инцидент произошел около 12:30 (время совпадает с московским)

Болгарский военный вертолет упал в Черное море у берегов Болгарии во время учений, пострадали три члена экипажа.Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Болгарии, передает ТАСС - говорится в сообщении.Минобороны отмечает, что три члена экипажа получили травмы, причем состояние командира экипажа оценивается как тяжелое.Пострадавшие находятся в Военной больнице Варны. Проводится расследование.Первую помощь пострадавшим оказали моряки фрегата "Дырзки".Учения «Чёрное море -2017» проходят в Болгарии с 5 по 9 июня. В них участвуют 23 военных и вспомогательных корабля ВМС, два вертолета «Panter», один вертолет Ми-24 и два самолета СУ-25К ВВС Болгарии.