Болгарский военный вертолет разбился на учениях в Черном море
Болгарский военный вертолет упал в Черное море у берегов Болгарии во время учений, пострадали три члена экипажа.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Болгарии, передает ТАСС
Минобороны отмечает, что три члена экипажа получили травмы, причем состояние командира экипажа оценивается как тяжелое.
Пострадавшие находятся в Военной больнице Варны. Проводится расследование.
Первую помощь пострадавшим оказали моряки фрегата "Дырзки".
Учения «Чёрное море -2017» проходят в Болгарии с 5 по 9 июня. В них участвуют 23 военных и вспомогательных корабля ВМС, два вертолета «Panter», один вертолет Ми-24 и два самолета СУ-25К ВВС Болгарии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Болгарии, передает ТАСС
При выполнении задачи "артиллерийская стрельба по надводной цели" во время тактического учения "Черное море - 2017" вертолет AS565 Panther упал в воду в 7 милях от устья реки Камчия, в районе Варны. Инцидент произошел около 12:30 (время совпадает с московским)- говорится в сообщении.
Минобороны отмечает, что три члена экипажа получили травмы, причем состояние командира экипажа оценивается как тяжелое.
Пострадавшие находятся в Военной больнице Варны. Проводится расследование.
Первую помощь пострадавшим оказали моряки фрегата "Дырзки".
Учения «Чёрное море -2017» проходят в Болгарии с 5 по 9 июня. В них участвуют 23 военных и вспомогательных корабля ВМС, два вертолета «Panter», один вертолет Ми-24 и два самолета СУ-25К ВВС Болгарии.
Использованы фотографии: http://www.airshows.co.uk/
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