16:11 09 июня

Теракт в Турции

Турецкие СМИ сообщают о том, что в провинции Батман на юго-востоке Турции заминированный автомобиль взорвался у поста жандармерии. По предварительным данным, не менее трёх человек получили ранения.

Теракт в Турции


Сообщается, что взорвался автомобиль, начинённый взрывчаткой в районе Козлук. Район взрыва оцеплен, ведутся необходимые мероприятия по сбору улик и эвакуации раненых. Напомним, что в течение нескольких месяцев турецкие силовики проводили на юго-востоке Турции операцию против вооружённых формирований Рабочей партии Курдистана.


Информационное агентство Doğan сообщает, что ранения получили двое турецких военнослужащих и гражданское лицо.

В материале заявлено, что взрыв прогремел во время досмотра турецкими силовиками транспортного средства.

На данный момент раненые доставлены в госпиталь административного центра провинции Батман.

По некоторым данным, теракт изначально планировался против одного их объектов турецкой армии в юго-восточной провинции, однако именно действия жандармов позволили остановить начинённую взрывчаткой машину перед КПП, где в итоге и прогремел взрыв.

Использованы фотографии: http://www.hurriyetdailynews.com
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Комментарии 2

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  1. Pirogov Сегодня, 16:04
    Покой султанше пердогаше только снится.
    Pirogov
  2. svp67 Сегодня, 16:05
    Уверен, что сейчас виновными объявят КУРДОВ и думаю, что это может послужить поводом, для начала активных действий против них на территории Сирии
    svp67
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