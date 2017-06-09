Теракт в Турции

Турецкие СМИ сообщают о том, что в провинции Батман на юго-востоке Турции заминированный автомобиль взорвался у поста жандармерии. По предварительным данным, не менее трёх человек получили ранения.Сообщается, что взорвался автомобиль, начинённый взрывчаткой в районе Козлук. Район взрыва оцеплен, ведутся необходимые мероприятия по сбору улик и эвакуации раненых. Напомним, что в течение нескольких месяцев турецкие силовики проводили на юго-востоке Турции операцию против вооружённых формирований Рабочей партии Курдистана.Информационное агентство Doğan сообщает, что ранения получили двое турецких военнослужащих и гражданское лицо.В материале заявлено, что взрыв прогремел во время досмотра турецкими силовиками транспортного средства.На данный момент раненые доставлены в госпиталь административного центра провинции Батман.По некоторым данным, теракт изначально планировался против одного их объектов турецкой армии в юго-восточной провинции, однако именно действия жандармов позволили остановить начинённую взрывчаткой машину перед КПП, где в итоге и прогремел взрыв.