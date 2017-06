Инженерный танк Matilda Hedgehog (Австралия)

Инженерный танк Matilda Hedhehog в музее. Фото Wikimedia Commons



Противолодочный бомбомет Hedgehog в боеготовом состоянии. Фото UK Royal Navy



Моряки наблюдают за результатами стрельбы. Вдалеке - брызги от упавших в воду глубинных бомб. Фото Ussslater.org



Глубинная бомба, предложенная для использования в качестве инженерного боеприпаса. Фото Wikimedia Commons



Пусковая установка крупным планом. Пакет направляющих поднят для выстрела. Фото Primeportal.net



Один из танков Matilda Hedgehog. Ныне эта машина находится в музее. Фото Fhsw.wikia.com

В ходе Второй мировой войны австралийская армия получила большое количество пехотных танков Mk II Matilda II британского производства. Эта техника была распределена между несколькими крупными соединениями сухопутных войск и нашла применение в будущих боях. Изначально полученные танки предлагалось использовать в исходном качестве, для поддержки наступающей пехоты. Но вскоре появились предложения о применении подобной техники в качестве основы для специализированных машин. Прежде всего, на базе «Матильды» создавались огнеметные танки. Кроме того, на заключительном этапе войны был разработан инженерный танк Matilda Projector, Hedgehog, No. 1 Mark I.С учетом основных особенностей Тихоокеанского театра военных действий Второй мировой и специфических характеристик бронетехники противника в лице Японии танки Matilda II до самого конца боев сохраняли весьма высокую эффективность. В то же время, основные их недостатки в виде невысокой подвижности и возможности использования только бронебойных снарядов в определенной мере затрудняли работу танкистов, а также сокращали боевую эффективность. И все же такие танки активно эксплуатировались армией, а также становились основой для машин специального назначения.Японская стратегия обороны на тихоокеанских островах подразумевала строительство большого числа разнообразных укреплений, призванных затруднять наступление противника. Для уничтожения вражеских объектов союзникам приходилось использовать артиллерию больших калибров, огнеметные танки и т.д. Танк «Матильда-2», вооруженный 40-мм «двухфунтовкой» чаще всего не мог справиться с подобными задачами. Тем не менее, именно его было предложено использовать в качестве основы для перспективной боевой машины, способной разрушить даже мощные укрепления.В конце 1944 года австралийские военные предложили создать новый инженерный танк на базе существующего пехотного Mk II. Бронемашина Matilda II отличалась мощным бронированием, надежно защищавшим от большинства японских пушек, и могла без особых проблем подходить к противнику на минимальные расстояния. Тем не менее, для разрушения вражеских укреплений танк не мог использовать штатную пушку, вместо которой следовало использовать некое другое оружие с высокой огневой мощью.Решение проблемы было найдено. Танк должен был сохранять имеющиеся пушку и пулеметы, а для решения специальных задач на него следовало установить новую систему вооружения. В качестве средства с повышенной разрушительной мощью была предложена доработанный требуемым образом корабельный противолодочный бомбомет Hedgehog. Его глубинные бомбы отличались большой массой и крупным зарядом, достаточным для надежного поражения различных сухопутных объектов.Проект перспективного инженерного танка вскоре был одобрен. Ему присвоили официальное название Matilda Projector, Hedgehog, No. 1 Mark I – «Пусковая установка на танке Matilda, система Hedgehog, первая модель». Нередко для простоты это название сокращается до Matilda Hedgehod. В таком случае имя проекта отражает основные компоненты боевой машины и не усложняется излишними подробностями.Как и множество других разработок военного времени, проект «Матильда-Хеджхог» подразумевал использование самых простых подходов к конструированию. На существующий танк без значительных доработок его конструкции предлагалось устанавливать новую пусковую установку, основывающуюся на конструкции существующих систем. С ее помощью можно было стрелять серийными боеприпасами большой массы. Благодаря этому с нуля требовалось разработать только пусковую установку, монтируемую на танк. При этом, однако, возникала необходимость в оснащении боевой машины новыми средствами управления и интеграции систем установки в бортовые сети.Предложенный облик инженерного танка позволял обойтись минимальными переделками существующей машины. Сохранялся броневой корпус из гомогенной литой и катаной брони с лобовыми деталями толщиной до 78 мм. Борта защищались броней толщиной от 20 до 70 мм, а корма имела толщину до 55 мм. Литой лоб корпуса имел сложную форму, образованную несколькими наклонными поверхностями. Подбашенная коробка была выполнена ступенчатой, ее бортовые элементы использовались в качестве надгусеничных полок. Кормовая часть корпуса имела крышу. Состоящую из двух разнесенных по высоте листов. С корпусом жестко соединялись броневые надгусеничные полки и бортовые экраны, защищавшие ходовую часть и открывавшие только нижнюю ветвь гусеницы.Использовалась коническая башня с круговым бронированием толщиной 75 мм. В лобовой ее части располагался прямоугольный агрегат с маской и креплениями вооружения. За счет схожих внешних элементов образовывалось место для монтажа люков экипажа.Танк Mk II Matilda II строился по классической компоновке. Передний отсек корпуса вмещал отделение управления, в центре находилось боевое отделение, а корма отдавалась под двигатель и трансмиссию. Новый проект позволял обойтись без переработки внутренних отсеков.В кормовом отсеке помещалась силовая установка, состоявшая из двух шестицилиндровых дизельных двигателей мощностью до 90-95 л.с. каждый. Марка и модель двигателя зависели от модификации и серии танка. Спаренные двигатели связывались с главным фрикционом сухого трения. Также в состав трансмиссии входили механическая коробка передач и механизм поворота на основе двойных дифференциалов.Как и другие британское танки своего времени, «Матильда-2» имела специфическую конструкцию ходовой части. На каждом борту имелось по 10 опорных катков малого диаметра, установленных на пяти тележках с пружинной подвеской. Верхняя ветвь гусеницы лежала на пяти поддерживающих роликах. Сбоку ходовая часть почти полностью прикрывалась бронированием, имевшим несколько окон и лючков для обслуживания.В базовой конфигурации пехотный танк оснащался 40-мм нарезной пушкой Ordnance QF 2-pounder. Боекомплект орудия состоял из 93 снарядов. Танк мог использовать только бронебойные снаряды; применение боеприпасов иного типа не предусматривалось. Также в башне находился спаренный пулемет BESA калибра 7,92 мм с боезапасом 2925 патронов. Обеспечивалась круговая наводка и подъем стволов на значительные углы. Механизмы наведения оснащались ручными приводами.Экипаж танка состоял из четырех человек. В переднем отсеке корпуса находился механик-водитель. Его рабочее место оснащалось передним смотровым лючком и люком в крыше. Трое других танкистов работали в боевом отделении. В их распоряжении имелось два люка в крыше. Командирский люк помещался на цилиндрической башенке небольшой высоты.Машина имела длину 4,9 м, ширину 2,6 м и высоту 2,5 м. Боевая масса достигала 25 т. Два двигателя сравнительно малой мощности позволяли развивать скорость на шоссе до 25 км/ч и до 15 км/ч на пересеченной местности. Топливные баки общей емкостью 280 л обеспечивали запас хода на уровне 260 км.Проектом Matilda Projector, Hedgehog, No. 1 Mark I предлагалось оснащение серийного танка оригинальной пусковой установкой. С целью максимального упрощения проекта было решено монтировать это устройство в кормовой части корпуса. Это позволяло обойтись без кардинальной переделки машины, а также облегчало работу с новым вооружением. Кроме того, инженерный танк с пусковой установкой в походном положении внешне почти ничем не должен был отличаться от линейного и потому не привлек бы к себе излишнее внимание противника.На кормовой части крыши следовало монтировать бронированный кожух, необходимый для защиты перевозимых боеприпасов от случайных пуль и осколков. Кожух получил высокую наклонную переднюю стенку и борта, состоящие из двух элементов. Нижняя деталь борта помещалась вертикально, верхние – с наклоном внутрь. Верхний срез бортов располагался с наклоном назад. Прямоугольная крышка, прикрывающая кожух сверху, являлась частью качающейся пусковой установки и могла перемещаться вместе с ней.В связи с ограниченными размерами кожуха и танка в целом боекомплект бомбомета был значительно сокращен в сравнении с базовой корабельной системой. Качающаяся артиллерийская часть могла перевозить и использовать только семь боеприпасов. Транспортировать их предлагалось в семи трубах-стволах, в которых также имелись трубчатые штоки. Семь труб помещались в общем прямоугольном корпусе, обеспечивавшем дополнительную их защиту.Качающаяся установка комплектовалась механическими приводами существующей модели. Подъем направляющих должен был выполняться при помощи механизма вертикальной наводки, взятого из башни среднего танка M3 Lee американского производства. По команде наводчика привод должен был поднимать пусковую установку на требуемый угол. Приводы качающейся части были единственным средством наведения оружия. Изменяя угол возвышения, можно было регулировать дальность полета боеприпасов. Горизонтальную наводку предлагалось осуществлять поворотом всего танка.Предусматривались средства для контроля за положением пусковой установки, блокировавшие стрельбу при недостаточных углах подъема. Исключался запуск снарядов с малыми углами возвышения, при которых существовал риск столкновения с башней. Кроме того, одна из направляющих могла использоваться только при подъеме на большие углы: это было необходимо для защиты штатной антенны радиостанции.Танк оснащался электрической системой управления огнем, позволявшей стрелять одиночными или залпом. Это позволяло произвести пристрелку при помощи отдельных снарядов, а затем, откорректировав наводку, нанести полноценный удар по цели.Инженерный танк Matilda Hedgehog должен был использовать стандартные боеприпасы серийного противолодочного бомбомета Hedgehog. Такая глубинная бомба представляла собой надкалиберный шточный боеприпас с боевой частью, помещенной внутри цилиндрического корпуса калибром 177 мм. Общая длина изделия – 1181 мм. К основному корпусу крепился трубчатый хвостовик с кольцевым стабилизатором. Такое изделие имело общую массу 29,5 кг, из которых 16 кг приходилось на заряд торпекса (также могли применяться 14-кг тротиловые заряды). Внутри хвостовика помещался пороховой метательный заряд с электрической системой воспламенения. При подготовке пусковой установки к стрельбе хвостовик боеприпаса устанавливался на шток.В базовой корабельной конфигурации бомбомет «Хеджхог» использовал специальную платформу с 24 неподвижными штоками, отвечающими за распределение бомб по эллиптическому участку поверхности воды. Дальность стрельбы была фиксированной: она определялась сочетанием угла наклона штока и начальной скоростью боеприпаса. Возможность горизонтальной наводки отсутствовала, хотя и предусматривалось разведение снарядов в разные стороны.Принцип боевого применения инженерного танка Matilda Projector, Hedgehog, No. 1 Mark I был достаточно интересным. Перед выходом на поле боя экипаж должен был загрузить в пусковую установку семь глубинных бомб корабельного комплекса. Далее пусковая установка опускалась в транспортное положение, и снаряды оказывались под защитой броневого кожуха. Танк мог выдвигаться к цели.Получив целеуказание, экипаж должен был вывести боевую машину на огневую позицию, удаленную от цели на несколько сотен метров. Поворотом всего танка механик-водитель наводил пусковую установку в горизонтальной плоскости. С помощью имеющегося пульта управления наводчик должен был поднять направляющие на угол, соответствующий имеющейся дальности. В режиме одиночной стрельбы танкисты могли проверить правильность наводки и скорректировать ее. Убедившись в попадании снаряда в указанную цель, наводчик мог подавать команду на отстрел всего оставшегося боезапаса.Электрический воспламенитель инициировал сгорание метательного заряда, после чего бомбы с высокой скоростью выходили из пусковой установки и отправлялись к цели. Через несколько секунд боеприпас падал на цель. Штоки танкового бомбомета располагались параллельно, благодаря чему снаряды должны были «ложиться» рядом друг с другом. Имеющиеся боевые части обеспечивали самое серьезное воздействие на цель. При пристрелке одним снарядом и последующим отстрелом шести оставшихся инженерный танк «Матильда-Хеджхог» мог отправить к цели 16 и 96 кг торпекса либо 14 и 90 кг тротила. Имелась достаточно высокая вероятность попадания в цель после пристрелки.После использования имеющегося боекомплекта боевая машина могла возвращаться для перезарядки. Получив новые снаряды, танк мог вновь отправиться на поле боя и уничтожить новую цель. Высочайшая огневая мощь противолодочных глубинных бомб позволяла атаковать самые разные укрепления, в том числе и отличающиеся хорошей защитой. При необходимости одиночными выстрелами можно было разрушать и иные объекты противника.Разработка проекта Matilda Projector, Hedgehog, No. 1 Mark I завершилась весной 1945 года, и вскоре в армейских мастерских был подготовлен первый опытный образец. В мае того же года прототип танка с «противолодочным» вооружением был подан на испытания. Проверки проводились на полигоне близ г. Саутпорт (шт. Квинсленд). Испытания показали, что монтаж крупной и достаточно тяжелой пусковой установки не оказал значительного негативного влияния на подвижность боевой машины. При этом такой агрегат серьезно повысил огневую мощь машины при решении особых боевых задач. На практике было подтверждено, что при правильном выполнении наведения инженерный танк несколькими тяжелыми снарядами способен разрушать бетонные укрепления различных типов.По результатам испытаний новый образец военной техники был рекомендован к принятию на вооружение и серийному производству. Вскоре австралийская промышленность провела модернизацию нескольких пехотных танков, сделав их инженерными. Было сделано всего несколько таких машин. Все имеющиеся Matilda Hedgehog вскоре были переданы армии и отправлены на Тихоокеанский фронт. Прямо из Австралии техника была доставлена на о. Бугенвиль (Соломоновы острова, ныне Папуа – Новая Гвинея). Машины имели определенные шансы попасть на передовую и принять участие в тех или иных сражениях.Однако серийное производство инженерных танков было развернуто слишком поздно. Из-за этого подобная техника попросту опоздала на войну. К моменту появления достаточного количества танков Matilda Hedgehog основные сражения на Тихом океане завершились, и война подходила к концу. Как следствие, танки со шточными бомбометами не смогли принять участие в боях и показать свои возможности в условиях реальных сражениях. Все уничтоженные ими укрепления так и остались на полигонах.После окончания войны бронемашины Matilda Projector, Hedgehog, No. 1 Mark I были возвращены в Австралию, где в течение некоторого времени оставались в строю. В дальнейшем армия стала списывать танки устаревших моделей, а также специальную технику на ее базе. Более не нужные инженерные танки были сняты с вооружения вместе с другими машинами. Один из носителей необычного вооружения позже был передан музею Royal Australian Armoured Corps Memorial and Army Tank Museum. Остальные машины были утилизированы за ненадобностью.История военной техники сохранила множество попыток переноса морских вооружений на сушу, в том числе и самых оригинальных. Так, проект Matilda Projector, Hedgehog, No. 1 Mark I предлагал уничтожать наземные укрепления при помощи глубинных бомб, изначально предназначенных для атаки подводных лодок. Оригинальное предложение было успешно реализовано в виде опытного образца и нескольких серийных машин. Однако подобная техника появилась слишком поздно и поэтому не смогла принять участие в боях. В дальнейшем столь смелые идеи не использовались в новых проектах, и машина «Матильда-Хеджхог» осталась единственной в своем роде.