Рудской: Гражданская война в Сирии фактически остановлена
Командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил представителям прессы о ходе антитеррористических действий российских ВКС в САР. По словам Суровикина, только за последний месяц ВКС РФ уничтожили более трёх тысяч объектов боевиков террористических группировок.
Из заявления генерал-полковника Суровикина (цитата «Интерфакс-АВН» ):
Наряду с генералом Суровикиным оперативную сводку по положению дел в Сирии представил и генерал-полковник Сергей Рудской. По словам представителя Генштаба ВС РФ, ситуация в САР улучшилась после заключения соглашения о создании так называемых зон безопасности.
Рудской заявил, что гражданская война в Сирии «фактически остановлена», отмечая, что противодействовавшие ранее друг другу силы в Сирии сосредоточились на борьбе с общим врагом – ИГИЛ и «Аль-Каидой» (террористические организации, запрещённые в РФ):
При этом Россия ожидает от американских партнёров и их союзников того, что те больше не станут провоцировать новую стадию разжиганию конфликта своими ударами по правительственным и проправительственным силам в Сирии.
Из заявления генерал-полковника Суровикина (цитата «Интерфакс-АВН» ):
За это время самолёты Воздушно-космических сил России выполнили 1268 боевых вылетов. Групповыми и сосредоточенными ударами уничтожены 3,2 тыс. объектов террористов, включая пункты управления, склады с оружием и боеприпасами, перевалочные базы и лагеря подготовки боевиков. В течение последнего месяца в Сирии правительственные войска и отряды народного ополчения наступают на северо-востоке провинции Алеппо, в районе Пальмиры, в восточном Каламуне и на юге Сирии, продвигаются вдоль сирийско-иорданской границы и границы с Ираком.
Наряду с генералом Суровикиным оперативную сводку по положению дел в Сирии представил и генерал-полковник Сергей Рудской. По словам представителя Генштаба ВС РФ, ситуация в САР улучшилась после заключения соглашения о создании так называемых зон безопасности.
Рудской заявил, что гражданская война в Сирии «фактически остановлена», отмечая, что противодействовавшие ранее друг другу силы в Сирии сосредоточились на борьбе с общим врагом – ИГИЛ и «Аль-Каидой» (террористические организации, запрещённые в РФ):
Фактически остановлена гражданская война в Сирии. Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населённых пунктов, не занятых террористическими организациями.
При этом Россия ожидает от американских партнёров и их союзников того, что те больше не станут провоцировать новую стадию разжиганию конфликта своими ударами по правительственным и проправительственным силам в Сирии.
Использованы фотографии: МО РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти