17:57 09 июня

Рудской: Гражданская война в Сирии фактически остановлена

Командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил представителям прессы о ходе антитеррористических действий российских ВКС в САР. По словам Суровикина, только за последний месяц ВКС РФ уничтожили более трёх тысяч объектов боевиков террористических группировок.

Из заявления генерал-полковника Суровикина (цитата «Интерфакс-АВН» ):
За это время самолёты Воздушно-космических сил России выполнили 1268 боевых вылетов. Групповыми и сосредоточенными ударами уничтожены 3,2 тыс. объектов террористов, включая пункты управления, склады с оружием и боеприпасами, перевалочные базы и лагеря подготовки боевиков. В течение последнего месяца в Сирии правительственные войска и отряды народного ополчения наступают на северо-востоке провинции Алеппо, в районе Пальмиры, в восточном Каламуне и на юге Сирии, продвигаются вдоль сирийско-иорданской границы и границы с Ираком.


Наряду с генералом Суровикиным оперативную сводку по положению дел в Сирии представил и генерал-полковник Сергей Рудской. По словам представителя Генштаба ВС РФ, ситуация в САР улучшилась после заключения соглашения о создании так называемых зон безопасности.


Рудской заявил, что гражданская война в Сирии «фактически остановлена», отмечая, что противодействовавшие ранее друг другу силы в Сирии сосредоточились на борьбе с общим врагом – ИГИЛ и «Аль-Каидой» (террористические организации, запрещённые в РФ):
Фактически остановлена гражданская война в Сирии. Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населённых пунктов, не занятых террористическими организациями.


Рудской: Гражданская война в Сирии фактически остановлена


При этом Россия ожидает от американских партнёров и их союзников того, что те больше не станут провоцировать новую стадию разжиганию конфликта своими ударами по правительственным и проправительственным силам в Сирии.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 15

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  1. Чёрный Сегодня, 17:08
    По моему преждевременно об этом говорить........
    Чёрный
    1. oleg-gr Сегодня, 17:11
      Одна хорошая провокация и многое может пойти прахом. Лозунг: "Асад должен уйти" америкосами не снят. Не исключено обострение ситуации.
      oleg-gr
      1. 210окв Сегодня, 17:33
        Еще один Д.Рогозин... yes
        210окв
    2. vovanpain Сегодня, 17:35
      что гражданская война в Сирии «фактически остановлена»,

      Смелое заявление.
      При этом Россия ожидает от американских партнёров и их союзников того, что те больше не станут провоцировать новую стадию разжиганию конфликта

      Это запретить коту мышей ловить,
      vovanpain
  2. Банный Сегодня, 17:08
    wink Смело сказано как то
    Банный
    1. Pirogov Сегодня, 17:24
      Цитата: Банный
      Смело сказано как то

      Я бы сказал ,преждевременно ,восток такое дело ,что любого чиха хватит начать всё сначала.
      Pirogov
  3. hirurg Сегодня, 17:10
    -----При этом Россия ожидает от американских партнёров и их союзников того, что те больше не станут провоцировать
    Станут! Ещё как станут.
    Они без этого не порсто не могут, они без этого 0.
    hirurg
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:10
    Если его заявление шутка, то она как минимум неудачная! am А если это сказано серьезно, то это чистая ложь am
    Изгоняющий либероидов
  5. Горный стрелок Сегодня, 17:11
    Зря надеется. Матрасия будет раздувать пламя до тех пор, пока существуют... Парадигма у них такая. И не может быть иной, или это будут не США. В Сирии им РЕЗКО дали по носу, вырвав Асада уже почти "с того света".
    Горный стрелок
  6. BlackMokona Сегодня, 17:13
    Просто все силы рвут ослабевший ИГИЛ и готовятся к новым ожесточённым боям между собой.
    BlackMokona
  7. dojjdik Сегодня, 17:24
    не может быть остановленно то чего нет-никакой гражданской войны в Сирии нет и не было есть интервенция наемников всех мастей спонсирует этих головорезов израильский режим нетаньягу иликакего там а шестерят турки и упитанные паросята саудшейхи дирежируют этой братией еврейский "истиблишмент" сша; другое дело смогем ли мы с Китаем и Ираном развязать такую же "гражданскую" войну в штатах или израиле; потому как клин клином вышибают; если не сможем ударить организованно по штатам со стороны Мексики и по израилю со стороны Ливана то ледующим будет уже не Домаск-Донецк а Тегеран-Ростов
    dojjdik
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 17:31
    При этом Россия ожидает от американских партнёров и их союзниковПрактически каждый день "ожидаем".
    ВЕРЕСК
    1. BlackMokona Сегодня, 17:35
      Так все же силы брошены на поиски дна, сил хватает только ожидать.
      BlackMokona
  9. Вояка Гамильтон Сегодня, 17:32
    Не говори : " ГОП" пока не перепрыгнул.......... stop
    Вояка Гамильтон
  10. Alex20042004 Сегодня, 17:35
    Насмешили.
    США организатор почти всех военных конфликтов в Мире.
    США систематически каждые 2,5 года организуют под разным предлогом локальные столкновения.
    Alex20042004
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