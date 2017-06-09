Рудской: Гражданская война в Сирии фактически остановлена

За это время самолёты Воздушно-космических сил России выполнили 1268 боевых вылетов. Групповыми и сосредоточенными ударами уничтожены 3,2 тыс. объектов террористов, включая пункты управления, склады с оружием и боеприпасами, перевалочные базы и лагеря подготовки боевиков. В течение последнего месяца в Сирии правительственные войска и отряды народного ополчения наступают на северо-востоке провинции Алеппо, в районе Пальмиры, в восточном Каламуне и на юге Сирии, продвигаются вдоль сирийско-иорданской границы и границы с Ираком.

Фактически остановлена гражданская война в Сирии. Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населённых пунктов, не занятых террористическими организациями.