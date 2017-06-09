Командующий российскими войсками в САР обвинил коалицию США в сговоре с ИГ*

Вместо того, чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им "Союзом демократических сил" вступают в сговор с главарями ИГИЛ*, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы

Создается впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ*, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск

Коалиция наносит удары по сирийским войскам, беспрепятственно выпускает боевиков ИГИЛ из районов окружения, усиливая группировки террористов в районах Пальмиры и Дэйр-эз-Зора. Хочется задать вопрос, зачем они это делают и какие реальные цели преследуют?