Командующий российскими войсками в САР обвинил коалицию США в сговоре с ИГ*
Коалиция во главе с США и "Союз демократических сил" вступают в сговор с главарями террористической группировки "Исламское государство"*, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты в САР, заявил командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, передает РИА Новости
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской в свою очередь подтвердил, что из-за действий международной коалиции группировки боевиков ИГ* под Пальмирой и Дэйр-эз-Зором усиливаются
Напомним, ранее уже неоднократно появлялись сообщения о том, что «Союз демократических сил» договорился с ИГ отпустить их без боя из Ракки, чтобы террористы могли выйти в район Пальмиры и вступить там в противостояние с сирийской армией. ВКС России уже пресекала такие попытки выхода боевиков.
ИГ (ИГИЛ)* - Террористическая организация, запрещенная в России
Вместо того, чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им "Союзом демократических сил" вступают в сговор с главарями ИГИЛ*, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы— сказал он.
Создается впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ*, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск- добавил Командующий российской группировкой войск в САР
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской в свою очередь подтвердил, что из-за действий международной коалиции группировки боевиков ИГ* под Пальмирой и Дэйр-эз-Зором усиливаются
Коалиция наносит удары по сирийским войскам, беспрепятственно выпускает боевиков ИГИЛ из районов окружения, усиливая группировки террористов в районах Пальмиры и Дэйр-эз-Зора. Хочется задать вопрос, зачем они это делают и какие реальные цели преследуют?- сказал генерал.
Напомним, ранее уже неоднократно появлялись сообщения о том, что «Союз демократических сил» договорился с ИГ отпустить их без боя из Ракки, чтобы террористы могли выйти в район Пальмиры и вступить там в противостояние с сирийской армией. ВКС России уже пресекала такие попытки выхода боевиков.
ИГ (ИГИЛ)* - Террористическая организация, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://politpuzzle.ru/
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