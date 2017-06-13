Танковые боеприпасы: в ответ на современные потребности

По материалам сайтов:

www.nationaldefensemagazine.org

www.rheinmetall.com

www.uvz.ru

www.nexter-group.fr

www.nammo.com

www.imisystems.com

www.orbitalatk.com

www.bundeswehr.de

pinterest.com

аrmyman.info

С падением берлинской стены в 1989 году, ознаменовавшим окончание эпохи Холодной войны, основные боевые танки (ОБТ) потеряли свою привлекательность для многих армий, в то время как те, кто оставил их на вооружении искали новые способны их применения в военных действиях, где оппоненты определенно не имели подобных машин. Потребности изменились и, хотя пушка осталась той же самой, пришел черед боеприпасам адаптироваться к новым оперативным сценариям. Вместо проделывания небольших отверстий в композитной броне они должны были проделывать огромные бреши в глинобитных стенах и подобных им сооружениях. С целью нейтрализации солдат пехоты на открытой местности были разработаны боеприпасы воздушного подрыва: дистанционный взрыватель позволяет детонировать снаряд и «рассеивать» поражающие элементы (чаще всего вольфрамовые шарики) над участком местности, занятым пешими солдатами, при этом поражая их даже за преградами.Часть стран уже приняли на вооружение некоторые из этих боеприпасов, другие же страны пока размышляют, глядя на них с большим интересом, поскольку вариант воздушного подрыва, к примеру, требует некоторых минимальных доработок пушки с тем, чтобы можно было программировать взрыватель. Как и в случае с миром моды, вещи исчезают только затем, чтобы вернуться позднее. Появление нового основного боевого танка Т-14 «Армата», разработанного в России, и возрастающие трения между Европой и ее большим восточным соседом привели к ситуации, когда эту партию надо начинать сначала. «Армата» становится новым эталоном для многих армий, а промышленность снова вынуждена искать пути повышения могущества кинетических боеприпасов с целью противодействия возможному оппоненту на восточных границах старушки Европы.По данным российских открытых источников, комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит», установленный на новый ОБТ, способен «поражать» бронебойные подкалиберные снаряды, летящие на скорости до 1700 м/с, другие же источники настаивают на цифре 2000 м/с. При этом машине с КАЗ необходимо значительное бронирование для поглощения оставшейся энергии атакующего снаряда, таким образом, возможно, что слово «поражать» фактически означает «нейтрализовать» или дестабилизировать сердечник для того, чтобы избежать пробивания пассивной брони. Хотя на бронепробиваемость влияют многие факторы понятно, что скорость кинетического снаряда является одной из основных проблем. В середине 2015 года китайский Институт артиллерии представил демонстрационный образец пушки, который мог бы дать ответ касательно повышения скорости. 125-мм пушка имеет, по-видимому, ствол длиной 60 калибров и по некоторым данным может отстреливать бронебойные подкалиберные снаряды с начальной скоростью 2000 м/с. Ее унитарный снаряд имеет длину более 1000 мм. Китай, конечно же, не единственная страна, нацеленная на обновление систем вооружения своих ОБТ новыми пушками и снарядами.В Европе Германия возглавляет движение в направлении совершенствования танковых боеприпасов с целью получения превосходства над предполагаемым новым оппонентом. Военные операции коалиционных сил, проводившиеся с конца 90-х, послужили причиной остановки в 2005 году исследований в области новых кинетических снарядов, но сейчас основной немецкий игрок в области танковых пушек и снарядов, компания Rheinmetall, быстро продвигается в двух разных направлениях, совершенствуя 120-мм вооружение и разрабатывая 130-мм систему. Помимо пушки с малым откатом L/47, разрабатываемой для стрельбы нынешними снарядами с более легких машин, компания Rheinmetall разрабатывает новый вариант своей пушки L/55, который будет известен под обозначением L55AL. Эжектор, люлька и лафет будут изготовлены из нового материала. Новая пушка должна иметь повышенное допустимое давление в канале ствола (700 МПа против 670 МПа у L55) и живучесть ствола 1500 выстрелов, оснащаться доработанным эжектором и усиленной противооткатной системой. В компании Rheinmetall планируют в конце 2017 года провести боевые стрельбы из новой пушки снарядами, доработанными из существующих боеприпасов. Разработка действительно нового бронебойного оперенного подкалиберного снаряда (БОПС) планируется, как только испытания подтвердят характеристики новой пушки. Для внутреннего пользования новый боеприпас известен под обозначением КЕ2020 с намеком на возможную дату принятия на вооружение. Новая пушка даст рождение новому варианту ОБТ Leopard 2, который получит обозначение Leopard 2 A7V (историческая справка: A7V был единственным немецким танком в Первую мировую войну, принявшем участие в боевых действиях); два демонстрационных образца должны быть готовы к середине 2018 года. Хотя контракт еще не подписан, в компании Rheinmetall сообщили, что по программе предусматривается доработка 20 танков Leopard 2A7 из наличия Бундесвера, а также модернизация 84 танков Leopard 2A5/A6, то есть в общей сложности немецкая армия получит 104 танка Leopard 2A7V. Их серийное производство запланировано на 2019 год.На сегодняшний день стандартным БОПС компании Rheinmetall является DM63A1, который имеет вольфрамовый сердечник диаметром 26 мм длиной 685 мм (то есть отношение 1:d более 26) массой 4,6 кг. Информация по характеристикам ограничена, но сообщается, что снаряд DM63A1 может пробивать объекты с блоками динамической защиты и двойными блоками ДЗ. В компании подчеркивают, что снаряд не зависит от температуры; исходя из имеющихся графиков изменение начальной скорости в диапазоне от -40°С до +50°С составляет ± 1,5%, тогда как изменение начальной скорости предыдущего снаряда DM53 в том же температурном диапазоне составляет ± 9%, что значительно влияло на его точность.С целью адаптации ОБТ к коалиционным операциям последних лет компания Rheinmetall разработала многоцелевой осколочно-фугасный снаряд DM11. Снаряд с малочувствительным взрывчатым веществом (ВВ) снаряжен новым основанием гильзы с капсюль-детонатором, а также кабелем данных для программирования взрывателя. Взрыватель программируется в трех режимах: точечная детонация, точечная детонация с задержкой и воздушный подрыв. Точечная детонация используется для мгновенной детонации боевой части при встрече с целью для максимального расширения пролома, точечная детонация с задержкой позволяет боевой части детонировать внутри цели, тогда как при воздушном подрыве взрыватель срабатывает через определенное запрограммированное время. Это позволяет нейтрализовывать цели на открытой местности на дистанции до 5000 метров, поскольку боевая часть снаряда содержит более 6000 вольфрамовых шариков. Также под обозначением RH31 НЕ SQ (Super Quick) производится более дешевый вариант, снаряженный взрывателем ударного действия для точечной детонации, этот снаряд также снаряжен капсюль-детонатором, но без кабеля. Чтобы можно было программировать DM11, казенная часть пушки должна иметь контактный штырек, модуль взаимодействия со снарядом, дополнительный блок управления и интерфейсный блок, который добавляется к системе управления огнем. Снаряд DM11 соответствует таким требованиям немецкой армии, как например, нейтрализация позиций противотанковых ракет, закрытых и незакрытых, поражение спешенной пехоты, уничтожение укрытых целей в зданиях, уничтожение легких бронированных целей и уничтожение целей на больших боевых дистанциях. Он также соответствует трем требованиям Корпуса морской пехоты (КМП) США: нейтрализация отделения в боевом порядке «клин», огневые испытания продемонстрировали нейтрализацию от 27 до 30 пехотинцев двумя выстрелами; создание пролома 8 дюймов в бетонной стене с двойным армированием; и разрушение дерево-земляных укреплений. Снаряд DM11 стоит на вооружении Бундесвера и КМП США (под обозначением Мк 324), соответственно входя в боекомплекты танков Leopard 2 и М1A1 Abrams. Взяв за основу опыт со снарядом DM11, компания Rheinmetall в настоящее время рассматривает модификацию этого снаряда для поражения оптических систем вражеских танков, таким образом, добиваясь прекращения выполнения боевой задачи без уничтожения ОБТ.В последние несколько лет многое изменилось в компании Nexter. Крупная французская группа оборонных компаний приобрела две фирмы по производству боеприпасов, итальянскую Simmel Difesa и бельгийскую Месаг, дав рождение группе Ammunition Business Group. Кроме того, в 2016 году французская Nexter и немецкая KMW создали объединенную компанию KNDS (KMW Nexter Defense Systems). В настоящее время каталог 120-мм боеприпасов Nexter Ammunition включает два типа боевых снарядов, уже принятых на вооружение: БОПС F1B и осколочно-фугасный (ОФ) F1. Бронебойный снаряд отличается вольфрамовым сердечником массой 7,3 кг и начальной скоростью I790 м/с, доступен также соответствующий учебный снаряд. ОФ снаряд F1 имеет массу 16,8 кг и применяется по долговременным укреплениям, небронированным объектам и живой силе. Значительные повышение боевой эффективности ОБТ Leclerc по этим типам целей произойдет с появлением ОФ снаряда М3М, разрабатываемого в настоящее время. Масса снаряда составит 18 кг, он будет снаряжен трехрежимным взрывателем, работающим в режимах точечной детонации, с задержкой и воздушного подрыва.Модернизация 200 танков Leclerc включена в программу Scorpion французской армии, в рамках которой будет проведена модернизация танковой пушки, что позволит программировать взрыватель снаряда М3М. Два прототипа должны быть готовы к 2018 году, таким образом, снаряд М3М примерно в те же сроки должен быть готов для проведения боевых стрельб. Эти боеприпасы производятся на заводе Chapelle Saint-Ursin. Недавно купленная компания Месаг разрабатывает снаряд HESH (High Explosive Squash Head - бронебойно-фугасный снаряд со сминаемой головной частью) для 120-мм гладкоствольных пушек. Его корпус обрабатывается на высокоточном станках с целью получения максимальной точности (устаревшие снаряды HESH изготавливались методом холодного волочения, это менее дорогостоящий процесс, дающий менее точные снаряды), в то время как местная термическая обработка позволяет уменьшить твердость оживальной части, гарантируя хорошее воздействие головной части снаряда на среднебронированные машины, а также достаточную пробиваемость бетонных стен. Расход снарядов HESH будет больше по сравнению с М3М, так как его стоимость значительно ниже. Этот снаряд разрабатывается в сотрудничестве с американской компанией Orbital ATK, отвечающей за метательный заряд и стабилизацию. Вскоре должны начаться его испытания. Компания Месаг работает также над снарядами для 120-мм нарезных пушек с прицелом на индийский ОБТ Arjun.Норвежская компания Nammo производит линейку 120-мм боеприпасов с малочувствительным ВВ. Ее осколочно-фугасный трассирующий снаряд снаряжен двухрежимным взрывателем, точечной детонации и с задержкой. Снаряд предназначен для борьбы с дерево-земляными сооружениями, фортификационными сооружениями, легкобронированной техникой, транспортными средствами обеспечения и живой силой. Второй снаряд кассетного типа базируется на GD-ITS M1028 (см. ниже). Два других снаряда этой норвежской компании учебные, один для замены ОФ, а второй - БОПС.Компания IMI Systems (ранее Israel Military Industries) разрабатывает и производит всю линейку боеприпасов для вооруженных сил Израиля. Нынешнее портфолио IMI включает БОПС с трассером М338 с сердечником из вольфрамового сплава и универсальный ОФ снаряд с трассером М339, снаряженный трехрежимным взрывателем - замедленного, мгновенного действия, воздушный подрыв. Второй снаряд применялся во время проведения операции «Несокрушимая скала» летом 2014 года, а на испытаниях продемонстрировал свою способность пробивать брешь размером 180x130 см в 200-мм железобетонной стене в режиме мгновенного срабатывания. Снаряд массой 17,8 кг имеет улучшенную осколочно-фугасную боевую часть, содержащую 2,3 кг вещества CLX663. М339 поступил на вооружение в 2014 году, но широкой публике был показан только в 2015 году. Он является новейшим добавлением к каталогу 120-мм танковых снарядов компании IMI Systems и разработан для того, чтобы обеспечить экипажи израильских танков идеальным компаньоном для БОПС М338, когда речь идет о работе по небронированным целям, например, долговременным укреплениям, легким бронемашинам, зданиям, окопавшейся пехоте и т.д. Снаряды М338 и М339 относятся к малочувствительным боеприпасам.В то время как описанные выше снаряды можно найти в разных продуктовых каталогах компании, два других типа довольно необычны для компании IMI Systems, ведь при их создании учтен израильский опыт асимметричных и городских боевых действий. Первый тип под обозначением М329 АРАМ (Anti Personnel Anti Materiel - для поражения живой силы и материальных объектов) представляет собой многоцелевой боеприпас, снаряженный шестью боевыми зарядами, которые могут детонировать последовательно, таким образом, нанося массированный осколочный удар по расширенной зоне, например по улице. Для борьбы с живой силой взрыватель устанавливается в режим Ejection mode 1, а режим Ejection mode 2 с детонацией на меньшей дистанции используется для борьбы с вертолетами. Имеются еще три режима: воздушного подрыва, когда все шесть боевых частей детонируют одновременно, используемый по сосредоточенным скоплениям войск, режим мгновенного действия для получения максимального пролома в стенах, и режим с задержкой, используемый по подземным укрытиям, зданиям, полевым укреплениям и бронированным машинам. Стоит отметить, что М339 разработан на базе снаряда М329 и имеет такую же траекторию; таким образом, таблицы стрельбы для них одинаковые. В обоих снарядах программирование выполняется либо перед заряжанием посредством ручного программатора взрывателей и индукционной намотки в носовой части снаряда, либо посредством системы управления огнем. Компания IMI разработала специальный канал передачи данных для досланных зарядов, в которых сам боек ударника кроме использования для инициирования запала и метательного вещества используется для передачи данных. Это позволяет использовать программируемые снаряды производства компании IMI без необходимости модификации пушки; единственная доработка заключается во встраивании коммуникационного устройства между системой управления огнем и самим бойком ударника. Дальность стрельбы снарядами М329 и М339 составляет от 60 до 5000 метров, типичная точность составляет 0,03%. Вторым экзотическим снарядом М337 Stun является нелетальный боеприпас, создающий светошумовой эффект и в основном применяемый в городских застройках. 120-мм танковые боеприпасы компании IMI Systems поставлялись во многие страны, включая Италию, Испанию, Швецию, Корею, Чили и Турцию.Снаряды М338 и М339 в настоящее время активно предлагаются потенциальным заказчикам, имеющим на вооружении гладкоствольные 120-мм пушки стандарта НАТО. Компания поставила образцы нового многоцелевого ОФ снаряда четырем странам, которые тестируют их на своих танках Leopard 2; также она представляет его в других странах, которые эксплуатируют боевые машины с 120-мм гладкоствольными пушками. Компания IMI использует свой опыт в программируемых боеприпасах для разработки многоцелевых снарядов калибров 100, 105 и 125 мм. Поскольку 125-мм боеприпасы являются снарядами раздельного заряжания, то компания IMI использует беспроводной канал для программирования взрывателя. Департамент исследований и разработки компании IMI регулярно «выдает на гора» новые изделия. Один из таких новых снарядов предназначен для поражения бронированных целей, защищенных системами динамической защиты, а второй снаряжен боевой частью с улучшенными характеристиками, точность которого позволяет нейтрализовывать расчеты ПТРК.В январе 2017 года компания Orbital ATK получила контракт стоимостью 45 миллионов долларов на завершение разработки 120-мм многоцелевого снаряда следующего поколения. Фактически это означает, что снаряд от АТК выиграл у своего конкурента - варианта снаряда Rheinmetall DM11, разработанного совместно с General Dynamics-Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS). Контракт на разработку и подготовку производства был выдан двум командам в октябре 2015 года. Современный многоцелевой снаряд AMP (Advanced Multi Purpose) заменит четыре танковых снаряда, в настоящее время стоящих на вооружении: противотанковый кумулятивный М830, многоцелевой противотанковый М830А1, кассетный М1028 и бетонобойный М908. В новом снаряде сочетаются характеристики этих снарядов и добавлены новые, например, проламывание армированных стен и нейтрализация расчетов ручных противотанковых комплексов на дистанциях до 2000 метров, даже находящихся за укрытиями. Контрактом предусматривается проведение 30-месячного этапа разработки и квалификации (завершение в июле 2019 года), в него включены три возможных опциона на начальное и серийное производство, что может повысить стоимость контракта до 119 миллионов долларов. Новый снаряд под обозначением М1147 НЕ МР-Т (High Explosive Multi-Purpose with Tracer -многоцелевой осколочно-фугасный трассирующий) должен быть принят на вооружение в 2021 году. Он снаряжен программируемым взрывателем, который использует канал передачи данных ADL (Ammunition Data Link), соответствующий немецким и американским требованиям. Когда КМП США решил адаптировать DM11, Лаборатории Бенета протестировали комплект ADL с гладкоствольной пушкой М256 и после некоторых доработок система была запатентована. Это позволяет использовать европейские и американские программируемые боеприпасы. При этом, так как программаторы для этих снарядов разные, взаимозаменяемость боеприпасов остается проблемой для танков американских армии и морской пехоты.Что касается снарядов кинетического действия, то в июле 2015 года компания Orbital ATК начала производство новейшего варианта БОПС М829 под обозначением М829А4. Снаряд имеет продвинутую конструкцию: длинный многосегментированный сердечник из обедненного урана и доработанный поддон из композитного материала, облегчающий передачу энергии, что максимально повышает бронепробиваемость. Использование уникальной метательной смеси позволят иметь постоянную начальную скорость снаряда во всем диапазоне рабочих температур. Об этих двух снарядах известно немногое; в Orbital ATK лишь подтверждают, что для М892А4 необходим канал данных. Снаряды М1147 AMP и М829А4 станут двумя предпочтительными типами снарядов танковых экипажей американской армии. Сокращение типов снарядов сделает выполнение боевых задач проще, особенно когда не ожидаются бронированные угрозы. Экипажи будут загружать снаряд М1147 AMP в начале боевой задачи, варианты программирования позволяют быть почти на сто процентов уверенным, что снаряд будет оптимизирован под цель. Кроме Orbital ATK, в чьем портфолио имеется снаряд, который имеет бронепробиваемость «выше, чем у бронебойных снарядов конкурентов», двумя другими крупными производителями танковых боеприпасов в США являются компании GD-OTS и American Ordnance.Немецкий Бундесвер недавно дал ясно понять, что калибр 120 мм будет сохранен до конца срока службы танка Leopard 2. С пушкой L55A1 и соответствующими боеприпасами этот калибр, возможно, достигнет границ своих возможностей. Глядя в будущее, компания Rheinmetall начала работу над калибром 130 мм. Система впервые была представлена в мае 2016 года на Симпозиуме пехоты и показана месяцем позже на парижской выставке Eurosatory. Новая пушка с длиной ствола 51 калибр и длиной отката 450 мм имеет камору объемом 15 литров, которая по расчетам выдерживает давление 880 МПа. Было изготовлено три пушки, первые стрельбы были успешно проведены в декабре 2016 года на полигоне Унтерлюс компании Rheinmetall. Были изготовлены новые снаряды, акцент в первую очередь был сделан на бронебойный тип с первейшей задачей поражения танка Т-14 «Армата» и возможных будущих ОБТ, учитывая возможности пушки по дальнейшему совершенствованию. Позднее компания Rheinmetall проведет сравнительные испытания с 120-мм пушкой с целью оценки повышенных бронебойных характеристик снарядов большего калибра. Понятно, что сердечник может быть иной формы, чем тот, что принят у нынешних 120-мм снарядов, в то время как объекты, отбираемые для испытаний, будут скорее броневыми плитами новейшей разработки, чем обычными плитами из броневой гомогенной катаной стали. 130-мм пушка предназначена для преемника танка Leopard 2, а ее существующий вариант, скорее всего, является исследовательским инструментом разработки и испытаний новых снарядов. Будущая же серийная пушка должна еще пройти через несколько стадий доработок и усовершенствований. Окончательная система определенно будет иметь автомат заряжания, учитывая массу и размеры боеприпасов.