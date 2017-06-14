Норвежский ас опровергнул миф о неповоротливости F-35A

Норвежский пилот Мортен «Долби» Хэнч, первый норвежец, совершивший полет на F-35А, предоставил анализ на основе своего опыта в пилотировании этого самолета в сценарии ближнего боя.Несмотря на тот факт, что в докладе о 2015 «F-35A High Angle of Attack Operational Maneuvers» была раскритикована нехватка управляемости и маневренности F-35А по сравнению с F-16, Хэнч убежден, что все отчеты, настаивающие на неповоротливости F-35A в маневренной схватке и его общей никчемности, зачастую политически мотивированны и не отражают действительности.Кроме того, по словам Мортена, большинство пилотов, перенося на F-35A свой опыт пилотирования машинами 4-го поколения, ограничивают себя там, где нет нужды этого делать, и не осознают весь потенциал нового самолета к нестандартному маневрированию. Хэнч считает, что, садясь в кокпит F-35A, необходимо переосмыслить всю концепцию пилотирования.В оборонительной роли пилот F-35A может наводиться на цели, одновременно замедляя ход, пишет Хэнч. Этот самолет способен сбрасывать скорость быстрее, чем легковой автомобиль при экстренном торможении. Это вполне соответствует динамике изменения скорости при маневре «Кобра», но без надобности увода продольной оси самолета из вектора движения. Также F-35A значительно быстрее реагирует на педали путевого управления, чем F-16, даже на максимальных углах атаки.«Это дает мне альтернативный способ разворачиваться для пушечной атаки на противника», — объясняет Хэнч.Контроль педалями путевого управления дает впечатляющую скорость и точность поворота даже при низких скоростях, самолет буквально «дрифтует» в воздухе. В оборонительной ситуации это дает в совокупности с торможением и уровнем систем наведения возможность быстро нейтрализовать ситуацию — пропустить висящего на хвосте противника вперед с упреждением его траектории пушечным огнем.У Хэнча было несколько критических замечаний насчет пилотирования F-35A: речь идет о вибрации корпуса при высоких перегрузках и закритических углах атаки. Эта тряска часто мешает пилотам F-35 читать информацию, отображаемую на основном дисплее. Тем не менее, это неудобство полностью нивелируется использованием шлема со встроенной системой отображения полетной информации и наведения.Также Хэнч подтверждает, что подголовник затрудняет визуальное наблюдение за задней полусферой самолета. Мортен написал, что кабина F-35A ограничивала его видимость по сравнению с F-16.«Обзор из кокпита F-16 был хорош, лучше, чем у любого другого истребителя, на котором я летал. Я мог обернуться и увидеть собственный хвост», — объясняет Хэнч. Но в F-35А увидеть, кто у тебя на хвосте, возможно только инструментально, посредством функции «прозрачной кабины».Хэнч подчеркнул, что, поскольку он способен поддерживать зрительный контакт со своим противником во время агрессивного маневрирования, визуальное ограничение кабины не является «значимой проблемой с F-35A».«Я пришел к выводу, что этот самолет позволяет мне быть намного более инициативным и агрессивным в атакующей роли, чем я мог себе позволить на F-16», — повествует Хэнч.Самолет прощает самые грубые (в понимании пилотирования 4-м поколением) нарушения, вы можете сконцентрироваться на ведении боя на все 100%, не отвлекаясь на правила пилотирования. Самолет делает это за вас. Внутренние оружейные отсеки позволяют реализовать полный потенциал по допустимым перегрузкам и углам атаки, отменяя все ограничения, сопряженные с внешними подвесками.Тяговооруженность более единицы при боевой загрузке для воздушного боя (50% топлива и ракеты ВВ) и полная управляемость на экстремальных углах атаки обеспечивают отличное вертикальное маневрирование и разгонные параметры.Совокупность возможностей F-35A делает его крайне опасным противником в пушечной дуэли практически для любого самолета. И это несмотря на то, что его системы осведомленности и контроля над полем боя в совокупности с новейшими ракетами ближнего боя сводят шанс развития подобного сценария к минимуму.