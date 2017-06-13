Противолодочный бомбомет Mousetrap (США)



Общий вид бомбомета Mousetrap базовой модификации Mark 20. Рисунок Navweaps.com



Бомбомет Mark 20 на борту охотника за подводными лодками USS SC-724. Фото Wikimedia Commons



Эсминец USS Herndon (DD-638) - один из носителей системы Mousetrap. Два бомбомета установлены на баке, перед орудийной башней. 10 октября 1943. Фото US Navy



Последнее фото эсминца USS Turner (DD-648), погибшего, по одной из версий, из-за взрыва глубинных бомб. Фото US Navy

По материалам сайтов:

http://navweaps.com/

http://microworks.net/

http://designation-systems.net/

http://navsource.org/

Hunnicutt R.T. Sherman. A History of the American Medium Tank, Navato, CA. Presidio Press, 1971

Британский противолодочный бомбомет Hedgehog, созданный в самом начале сороковых годов прошлого века, отличался от существующих систем аналогичного назначения повышенными характеристиками и более широкими возможностями. Поэтому он достаточно быстро был принят на вооружение Королевского военно-морского флота, а кроме того, вскоре стал предметом нескольких экспортных контрактов. Одним из эксплуатантов такого оружия стали военно-морские силы США. Опробовав «Ежа» на практике, американские военные сделали определенные выводы. С учетом опыта эксплуатации импортного вооружения была создана аналогичная отечественная система – бомбомет Mousetrap.Бомбомет Hedgehog британской разработки был принят на вооружение ВМС Соединенных Штатов под обозначением Mark 10. Доработанный вариант получил следующий по порядку номер Mark 11. Это изделие представляло собой платформу с 24 стержнями-штоками, выполнявшими функции стартовых направляющих для глубинных бомб. В ходе одного залпа бомбомет отправлял к цели две дюжины боеприпасов, оснащенных контактными взрывателями. Большие размеры залпа и рассеивание бомб по определенной площади повышали вероятность поражения цели.В то же время, существующий бомбомет не был лишен некоторых недостатков. К примеру, наличие 24 направляющих для бомб в определенной мере затрудняло и замедляло подготовку к новому выстрелу. Кроме того, система отличалась достаточно сложной конструкцией и была относительно дорога в производстве. Также из-за больших размеров и мощной отдачи система Hedgehog не могла монтироваться на легких кораблях и катерах. В такой ситуации командование американских ВМС сочло целесообразной разработку собственного противолодочного бомбомета, в той или иной мере использующего существующие идеи и решения.Анализ требований и возможностей показал, что поставленная задача может быть решена без прямого заимствования существующих идей британского проекта. К примеру, имелась возможность значительного упрощения конструкции пусковой установки при получении требуемых характеристик. Кроме того, можно было переработать существующую глубинную бомбу и получить большее удобство производства и эксплуатации. В результате появился проект пусковой установки и совместимой с ней глубинной бомбы, имевший минимальное сходство с британским «Ежом».На стадии разработки перспективный противолодочный бомбомет получил рабочее название Mousetrap («Мышеловка»). Возможно, причиной для использования такого имени стали особенности предполагаемого боевого применения – охоты на скрытную и осторожную цель. Кроме того, появлению названия могла поспособствовать характерная конструкция пусковой установки. С определенного ракурса и при некоторых оговорках она действительно могла напоминать крайне простое по своей конструкции пружинное средство борьбы с вредителями. Первый вариант системы имел официальное обозначение Mark 20.Одно из основных требований к «Мышеловке» касалось ее размеров. Планировалось сократить габариты и вес конструкции в сравнении с существующими системами, что позволяло использовать такое оружие на кораблях и катерах малого водоизмещения. Решение такой задачи оказалось прямо связанным с необходимостью уменьшения готового к применению боекомплекта и размеров залпа. В приемлемые габариты удалось вписать направляющие только для четырех глубинных бомб. Впоследствии появился новый вариант пусковой установки с увеличенным числом направляющих.Непосредственно на палубе носителя предлагалось жестко закреплять прямоугольную раму, являвшуюся основанием пусковой установки. Для упрощения производства и сокращения массы рама должна была изготавливаться из стандартных металлических профилей. Продольные элементы рамы отличались большей толщиной и прочностью, а также полностью лежали на опорной поверхности. Передняя и задняя поперечные детали имели меньшее сечение. В передней части рамы предусматривалась установка подкосов, отвечающих за удержание пусковых направляющих в необходимом положении. Это устройство в стандартной конфигурации представляло собой N-образную систему из трех уголков или иных профилей. В задней части рамы крепился прямоугольный газоотбойный щит, необходимый для защиты палубы от пороховых газов.Для вывода глубинных бомб на нужную траекторию следовало использовать набор из четырех направляющих. Известно о существовании пусковых установок двух разных конструкций. В первом случае в качестве направляющей использовался желоб с боковыми стенками небольшой высоты. Четыре таких детали нужной длины собирались в единый блок при помощи двух поперечных балок. Передняя балка при этом контактировала с N-образной опорой.В массовое серийное производство пошел блок направляющих иной конструкции. В этом случае на краях поперечных балок крепились детали L-образного профиля. Между ними, в свою очередь, находились три продольные устройства, имевшие L-образные боковые элементы. Пять направляющих разной формы образовывали четыре промежутка, необходимых для перемещения боеприпаса. На уровне «казенной части» пусковых направляющих помещались четыре пятиугольные пластины, служившие упорами для бомб, готовых к выстрелу.Вне зависимости от своей конструкции блок из направляющих для четырех боеприпасов закреплялся с фиксированным углом возвышения 48°. Длина направляющих незначительно превышала 2 м. В обоих вариантах пусковой установки предусматривалась установка направляющих с разведением в стороны на небольшие углы, благодаря чему боеприпасы должны были распределяться между разными частями достаточно широкого сектора.Обслуживание бомбомета Mousetrap предлагалось осуществлять силами расчета без применения каких-либо механизированных или автоматизированных средств. Бомбы следовало укладывать на направляющие вручную. Пуск производился при помощи электрической системы, управляемой с вынесенного пульта. Команда на пуск поступала с гидроакустического поста корабля. Гидроакустики должны были определять местоположение вражеской подлодки, а также рассчитывать оптимальный момент выстрела и давать команду оператору бомбомета.На основе существующей глубинной бомбы комплекса Hedgehog был разработан новый боеприпас аналогичного назначения. Серийная бомба была переработана в соответствии с обновленными требованиями, спецификой применения и возможностями американской промышленности. В итоге основные черты и особенности конструкции были сохранены, но изменились некоторые характеристики, в том числе и боевые.Новая бомба получила цилиндрический корпус со скругленной головной частью и коническим хвостовым обтекателем. На последнем закреплялся трубчатый хвостовик, являвшийся основанием для кольцевого стабилизатора с несколькими радиальными плоскостями. Головная часть корпуса, отличавшаяся большими размерами, вмещала заряд взрывчатого вещества. В переднем торце предусматривалось гнездо для установки контактного взрывателя. В цилиндрической полости хвостовика находился метательный заряд пороха, отличавшийся увеличенными размерами.Глубинная бомба для «Мышеловки» имела максимальный диаметр 7,2 дюйма (183 мм) и общую длину 38,6 дюйма (980 мм). Допускалось использование заряда двух типов. В имеющемся корпусе помещалось 31 фунт (14,1 кг) тротила; полный вес такого боеприпаса – 65 фунтов (29,5 кг). Также применялся заряд из торпекса – смеси тротила, гексогена и алюминиевой пудры. За счет большей плотности в корпусе помещалось 33,5 фунта (15,2 кг) такой взрывчатки, что приводило к получению повышенной мощности взрыва и соответствующему росту боевой эффективности.Интересной особенностью новой глубинной бомбы стало применение увеличенного порохового метательного заряда. Боеприпас для системы Hedgehog отправлялся к цели при помощи моментально сгорающей навески пороха. Бомба американской разработки представляла собой активно-реактивный боеприпас. Имеющийся заряд сгорал в течение 0,2-0,7 с, что давало некоторую тягу как при движении по направляющим, так и после схода с них. Примечательно, что в связи с этой особенностью глубинная бомба в течение долгого времени классифицировалась как ракета.Имеющийся двигатель обеспечивал разгон глубинной бомбы до скоростей порядка 45-50 м/с, вследствие чего она по баллистической траектории улетала на дистанцию до 300 ярдов (275 м). Небольшое разведение направляющих в разные стороны приводило к разнесению крайних точек падения бомб на 70-75 м.Разработка проекта Mousetrap завершилась к началу 1942 года, и вскоре опытные изделия прошли испытания, по результатам которых бомбомет был рекомендован к принятию на вооружение. Простая конструкция и сокращенные габариты, а также уменьшенная сила отдачи позволили расширить круг носителей противолодочного вооружения. Крупные корабли соответствующего водоизмещения предлагалось по-прежнему оснащать бомбометами британской разработки, но в некоторых случаях можно было использовать и аналогичные системы американского проекта. Уже к осени 1942 года удалось построить и установить на носителях около сотни бомбометов нового типа.Почти одновременно с противолодочным бомбометом Mark 20 Mousetrap была создана его учебная модификация, необходимая для подготовки расчетов на суше и на учебных судах. Это изделие, вскоре принятое на вооружение под обозначением Mark 21, представляло собой уменьшенный вариант базовой «Мышеловки» и должно было использовать практические боеприпасы меньшего калибра. При этом с точки зрения эксплуатации и обслуживания боевой и учебный варианты бомбомета были максимально схожими.Учебная пусковая установка имела краткое «традиционное» официальное обозначение Mark 21. Острословы не смогли пройти мимо этого изделия и не придумать ему забавное прозвище. Достаточно быстро к учебной системе приклеилось имя Minnie Mous («Минни Маус»). В первую очередь такое название отсылало к персонажу мультфильмов Уолта Диснея, но при этом намекало на уменьшенные габариты и самое прямое отношение к боевой «Мышеловке».Дальнейшим развитием системы Mark 20 Mousetrap стала модификация, принятая на вооружение под обозначением Mark 22. Опыт эксплуатации существующих систем первой модели показал их возможности и достаточно высокий потенциал. Тем не менее, залп из четырех глубинных бомб все же имел ограниченную эффективность. В связи с этим появилось предложение об увеличении размеров залпа. Для этого была создана обновленная пусковая установка с направляющими для восьми снарядов. Теперь запуск глубинных бомб должен был выполняться при помощи двух наборов стандартных направляющих, помещенных друг над другом. Дополнительная рама с четырьмя направляющими жестко закреплялась над существующей.Основными и наиболее массовыми носителями «Мышеловок» были противолодочные катера и корабли малого водоизмещения. В зависимости от наличия свободного места, на них устанавливалась одна или две пусковые установки. Эти устройства монтировались параллельно продольной оси корабля или с небольшим отклонением от нее. Стрельба велась вперед по ходу носителя.Первые изделия Mark 22 были установлены на эсминцах типа Benson и Gleaves. В этом случае корабль получал сразу три установки. Обычно все три системы устанавливались в ряд на баке перед носовой орудийной башней. Кроме того, могли применяться и другие варианты размещения. Противолодочный комплекс в виде трех пусковых установок получила дюжина эсминцев. По темпам производства усиленные бомбометы Mousetrap не могли сравниться с базовой модификацией, однако и они выпускались в достаточно больших количествах. До конца войны флот получил около сотни таких систем на большом числе кораблей нескольких классов и типов.Многочисленным противолодочным кораблям и катерам военно-морских сил Соединенных Штатов приходилось активно бороться с подлодками противника в акваториях Атлантического и Тихого океанов. Как следствие, противолодочные бомбометы Hedgehog и Mousetrap всех версий и модификаций не оставались без дела. Расчетам регулярно приходилось готовить такое оружие к стрельбе и использовать его. Тем не менее, к сожалению, точные сведения о результатах применения такого оружия отсутствуют. Известно, что глубинные бомбы «Мышеловки» неоднократно повреждали или топили немецкие и японские подлодки, но конкретные показатели такой боевой работы отсутствуют.Согласно известной версии, на счету бомбомета «Мышеловка» и его боеприпасов имеются не только вражеские подлодки. 3 января 1944 года эсминец USS Turner (DD-648) типа Gleaves стоял на якоре вблизи плавучего маяка Эмброуз-Лайт в бухте Лоуэр-Бей. Ранним утром внутри корпуса корабля произошла серия взрывов, результатом которой стала разгерметизация. Через несколько часов корабль скрылся под водой. При крушении погибло 138 человек. По одной из версий, корабль был уничтожен вражеской торпедой. Также высказывалось предположение, согласно которому причиной крушения стало нештатное срабатывание взрывателей глубинных бомб системы Mousetrap. Точные причины происшествия, однако, до сих пор не были установлены.Эксплуатация противолодочных бомбометов семейства Mousetrap продолжалась до самого конца Второй мировой войны. К сентябрю 1945 года военно-морские силы Соединенных Штатов имели на вооружении несколько сотен таких комплексов, использовавшихся в составе вооружения значительного числа кораблей и катеров множества проектов. Таким образом, можно говорить о том, что «Мышеловки» внесли заметный вклад в дело борьбы с подводными силами врага.Следует отметить, что комплекс Mousetrap оказался полезным не только в морских сражениях. Боеприпасы бомбомета нашли применение и на суше. В середине 1943 года инженерный корпус армии США пожелал получить новый специальный боеприпас, предназначенный для разрушения укреплений противника. Изучив уже существующие изделия, военные инженеры проявили интерес к глубинной бомбе калибра 7,2 дюйма. Вскоре после этого существующий проект подвергся незначительным доработкам с учетом предполагаемого использования на полях боя.Глубинная бомба с реактивным двигателем была принята на вооружение под названием Demolition Rocket T37. Кроме того, путем замены боевой части и основного корпуса был создан осколочно-фугасный боеприпас HE Rocket T24. Изделия с дымовой и химической боевыми частями получили названия M25 и M27. Для запуска инженерных боеприпасов использовались переносные пусковые установки рамного типа, схожие с направляющими базового бомбомета. Со временем появились новые варианты пусковых устройств, в том числе с трубчатыми направляющими. Предлагалось использование ракет T37 / T24 / M25 / M27 в составе вооружения специальных инженерных танков.В ходе боев на островах Тихого океана и в Западной Европе американским войскам неоднократно приходилось сталкиваться с мощными укреплениями противника. Для борьбы с подобными объектами достаточно широко использовались разнообразные инженерные боеприпасы, в том числе и неуправляемые ракеты, построенные на базе глубинных бомб. 14-15 кг взрывчатого вещества наносили цели ощутимый ущерб и способствовали быстрому решению поставленных задач.После окончания войны ВМС США боевое применение имеющихся противолодочных систем прекратилось. Тем не менее, в течение нескольких следующих лет имеющиеся бомбометы, в том числе и «Мышеловка», оставались на вооружении и использовались в рамках различных учебно-боевых мероприятий. Несмотря на окончание боевых действий, развитие материальной части флота не прекращалось. Как следствие, устаревшие корабли и катера, вооруженные бомбометами зарубежного и собственного производства, постепенно выводились из боевого состава военно-морских сил, а затем списывались и отправлялись на утилизацию. Вместе с кораблями с вооружения снималось и их оружие, в том числе бомбометы. Та же судьба постигла и сухопутные системы инженерного назначения.Противолодочный бомбомет Mark 20 / 21 / 22 Mousetrap создавался в качестве более простой и дешевой альтернативы британской системе Hedgehog, совместимой с кораблями и катерами малого водоизмещения. Путем самой серьезной переработки существующей конструкции поставленная задача была успешно решена. ВМС США получили возможность заметным образом нарастить численность противолодочных кораблей со сравнительно мощным и эффективным вооружением. Кроме того, вскоре определенная польза от новой разработки была получена и инженерным корпусом сухопутных войск. Таким образом, проект собственной разработки полностью оправдал себя и внес важный вклад в победу как на морях, так и на суше.