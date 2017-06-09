Народная милиция ЛНР эвакуировала тело бойца ВСУ, погибшего в районе Желобка

9 июня представителями Народной милиции ЛНР совместно с председателем "Союза ветеранов Афганистана Луганщины" Сергеем Шониным и заместителем председателя Виктором Муха в районе населенного пункта Желобок был осуществлен поиск тел военнослужащих ВСУ, погибших в результате безуспешной попытки продвинуться к населенному пункту Желобок

Тело одного военнослужащего ВСУ извлечено и перевезено в морг Республиканской больницы, в настоящее время принимается решение по дальнейшим действиям. 10 тел эвакуировала украинская сторона

Народная милиция ЛНР совместно с представителями "Союза ветеранов Афганистана Луганщины" эвакуировала тело бойца ВСУ, погибшего в районе села Желобок Славяносербского района при попытке прорыва обороны Республики со стороны киевских силовиков . Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции.- говорится в сообщении.- добавили в Народной милиции.Ранее сообщалось, что ВСУ в течении дня 7 июня неоднократно предпринимали попытки прорвать оборону Народной милиции в районе села Желобок Славяносербского района. В результате боестолкновений ВСУ потеряли 11 погибшими и 18 ранеными. Также ранения получили трое военнослужащих ЛНР.Также, киевские силовики в течение дня 7 июня неоднократно обстреливали, в том числе из крупнокалиберных артиллерийских орудий, Кировск, Стаханов, поселки городского типа Донецкий и Фрунзе. В результате обстрелов повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.Напоминаем, что ранее украинское командование представило собственную версию итогов боёв в районе населённого пункта Желобок в Луганской народной республике. Представитель МО Украины по вопросам «АТО» Александр Мотузяник заявил, что потери ВСУ в районе населённого пункта Желобок составили 9 человек, один из которых – «двухсотый», восемь – раненые.При этом Мотузяник оставил без внимания вопрос о том, что делали украинские военнослужащие в населённом пункте Желобок, и каким образом их нахождение там стыкуется с декларируемым Киевом «выполнением Минских соглашений».