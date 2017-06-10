08:38 10 июня

Эрдоган: "А я и не замечал, чтобы Катар поддерживал терроризм..."

У турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана журналисты поинтересовались, для каких целей он отдал приказ об отправке военного контингента в Катар на фоне обвинения Дохи со стороны ряда стран мира, включая США, в финансировании терроризма. Президент Турции заявил буквально следующее:
Вообще-то до сегодняшнего дня я не замечал того, чтобы Катар оказывал какую-то поддержку терроризму. Извините, но наша поддержка Катару будет продолжена.


Эрдоган: "А я и не замечал, чтобы Катар поддерживал терроризм..."


Ранее Эрдоган призывал Саудовскую Аравию и другие страны отказаться от разрыва дипломатических отношений с Дохой. По мнению президента Турции, Эр-Рияду необходимо взять на себя роль лидера в восстановлении дипломатических контактов с Катаром.


После же заявления Трампа о том, что «Катар – исторический спонсор терроризма», слова Эрдогана о продолжении поддержки этого государства ещё и на фоне находящегося в Катаре крупного американского военного контингента выглядят едва ли не вызовом Вашингтону. Если это, конечно, не очередная многоступенчатая игра вокруг Ближнего Востока с его несметными углеводородными запасами.

Сегодня визит в Турцию совершает глава МИД Бахрейна Халид бен Ахмед бен Мухаммед аль-Халифа. Напомним, что Бахрейн одним из первых разорвал дипотношения с Катаром. Примечательно, что главу МИД Бахрейна примет лично президент Турции Эрдоган, окружение которого не скрывает того, что будет обсуждаться «катарская проблема».

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 15

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  1. Чёрный Сегодня, 06:57
    Ну да...каждый был занят своим делом...Катар бензовозы идущие в турцию не замечал, турки - бабло идущее из катара....
    Чёрный
    1. Тралл Сегодня, 07:07
      Эрдоган:
      - Чей туфля?
      ... Занавес... Аплодисменты... Не верю laughing
      Тралл
    2. сибиралт Сегодня, 07:54
      Эрдоган не заметил как и Турция помогала ИГ, покупая у них ворованную контрабандную нефть, пока ВКС более 3 тыс. нефтевозов не разбомбила.
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 06:58
    Один террорист не заметил другого.....Смешно,если бы не было так грустно.
    210окв
    1. Vita VKO Сегодня, 07:18
      Цитата: 210окв
      Один террорист не заметил другого..

      Главное, что все это происходит в период подготовки слушаний в Сенате о 500 млд.контракте на поставку оружия в регион. Такое количество оружие в руках саудовских марионеток способно серьезно нарушить баланс сил. Не удивительно, что теперь США готовы игнорировать интересы собственного народа, пострадавших от рук Аль-Кайды 11 сентября, а американские СМИ дружно забывают об иске к Саудовской Аравии, которая по мнению Конгресса спонсировала этих террористов.
      Следовательно в ближайшее время на смену практически уничтоженной ИГИЛ придет новая террористическая организация, с новой вывеской.
      Vita VKO
    2. рич Сегодня, 07:23
      Эрдоган: "А я и не замечал, чтобы Катар поддерживал терроризм..."

      Эрдоган - чересчур интеллигентный человек, поэтому все говорит очень дипломатично. А нет бы ответил Трампу про катарский терроризм по русски - В чужом глазу соринку видите, а в своем бревно не замечаете
      рич
  3. bouncyhunter Сегодня, 07:00
    Эрдоган: "А я и не замечал, чтобы Катар поддерживал терроризм..."

    Это типа "ворон ворону глаз не выклюет" ? Непонятно там всё ...
    bouncyhunter
    1. Чёрный Сегодня, 07:15
      А шо там непонятного...видать когдато какойто саудовский и катарский принцЫ ишака не поделили...вот и затаили друг на друга кровнную обиду....вот интересно, кто дровишек в огонь подбросил...иными словами "хакеры чьи"? laughing ....тут есть варианты.
      ..наши, израильские , чьи то ещё.....в общем есть целый круг стран, которым это выгодно....
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:46
        В таком случае посмотрим кто Катар "танцевать" будет . В 99% это окажется тот , кто его и "ужинал" . wink
        bouncyhunter
  4. Logall Сегодня, 07:05
    Если Турция уйти решит, то трудные времена для Катара настанут. Разделят участь Сирии они. Темной стороной силы окутан ближний восток. Не можем разглядеть последствий всех.
    Да прибудет с вами сила...
    Logall
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:35
    ... у мерикатосов и турок, по Катару, полный раздрай .. bully
    a.s.zzz888
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:50
    А эрдогад то сейчас может создать себе как минимум в глазах катарцев имидж истенного миротворца, и защитника. Турок явно не валенок, понемает, что "кинув "в его объятия Катар саудиты в первую очередь делают хуже себе, ибо кроме Ирана их может ждать головная боль в виде Турции с весьма сильной армией, и что вести переговоры можно с сша, а вот договариватся придется уже с Турцией.
    Изгоняющий либероидов
  7. vladimirvn Сегодня, 07:55
    Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть!
    Здесь пишем, сюда переворачиваем, здесь — селёдку заворачивали.
    vladimirvn
  8. karish Сегодня, 08:04
    всё смешалось в доме обломовых.
    Все прекрастно знают ( и на ВО давно трубили в том числе и сейчас защищающие Катар ) --- что Катар спонсор ИГИЛ .
    Но в тот момент , как Сауды наехали на Катар - тут же все стали его защищать , вчера Трамп убедительно попросил Саудов помириться с Катаром -- ну понятно , Трамп защищает террорюг.
    Эрдоган - друг - враг- друг , как всегда ничего не видел , Россия продала Катару 10% Роснефти.

    Ни у кого ещё МОЗГ не взорвался ? laughing
    От собственных комментов ? Так кто Катар ? друг или враг ? laughing
    karish
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:20
      Вы правильно написали -"все обломалось в доме смешонских "-не народ катару продовал ц/б, нас не спрашивали нужно это делать или нет, тем более в политике и не такие гротескные союзы заключаются am
      Изгоняющий либероидов
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