Эрдоган: "А я и не замечал, чтобы Катар поддерживал терроризм..."

Вообще-то до сегодняшнего дня я не замечал того, чтобы Катар оказывал какую-то поддержку терроризму. Извините, но наша поддержка Катару будет продолжена.

У турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана журналисты поинтересовались, для каких целей он отдал приказ об отправке военного контингента в Катар на фоне обвинения Дохи со стороны ряда стран мира, включая США, в финансировании терроризма. Президент Турции заявил буквально следующее:Ранее Эрдоган призывал Саудовскую Аравию и другие страны отказаться от разрыва дипломатических отношений с Дохой. По мнению президента Турции, Эр-Рияду необходимо взять на себя роль лидера в восстановлении дипломатических контактов с Катаром.После же заявления Трампа о том, что «Катар – исторический спонсор терроризма», слова Эрдогана о продолжении поддержки этого государства ещё и на фоне находящегося в Катаре крупного американского военного контингента выглядят едва ли не вызовом Вашингтону. Если это, конечно, не очередная многоступенчатая игра вокруг Ближнего Востока с его несметными углеводородными запасами.Сегодня визит в Турцию совершает глава МИД Бахрейна Халид бен Ахмед бен Мухаммед аль-Халифа. Напомним, что Бахрейн одним из первых разорвал дипотношения с Катаром. Примечательно, что главу МИД Бахрейна примет лично президент Турции Эрдоган, окружение которого не скрывает того, что будет обсуждаться «катарская проблема».